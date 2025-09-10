Πολιτιστική ατζέντα: 10 προτάσεις για έξοδο στο μέσον της εβδομάδας

Δέκα συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις για το βράδυ της Τετάρτης  

Πολιτιστική ατζέντα: 10 προτάσεις για έξοδο στο μέσον της εβδομάδας

Ο Κωνσταντίνος Βήτα

Το newsbomb.gr σας προτείνει δέκα παραστάσεις σήμερα Τετάρτη σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, που αξίζουν την ψήφο σας.

Κωνσταντίνος Βήτα

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

10/9 (21.00)

Σήμερα Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, ο Κ. Βήτα επιστρέφει στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα, ποίηση και ηλεκτρονικά τοπία. Μαζί του, οι αγαπημένοι του μουσικοί, η μπάντα του, για να παρουσιάσουν τραγούδια από όλο το εύρος της μουσικής του διαδρομής – από τα πρώτα άλμπουμ έως το πιο πρόσφατο έργο του, Το Χέρι.

Είσοδος: 15 ευρώ

Πληροφορίες: athens-technopolis.gr

orfeas-peridis.jpg

Ο Ορφέας Περίδης

Ορφέας Περίδης

Θέατρο Κήπου (Πάρκο ΧΑΝΘ, Θεσσαλονίκη)

10/9 (21.00)

Στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του περιοδείας, ο Ορφέας Περίδης εμφανίζεται σήμερα Τετάρτη στο Θέατρο Κήπου στη Θεσσαλονίκη. Κατά τον ίδιο, δε νοείται να κάνει ζωντανές εμφανίσεις χωρίς να παρουσιάζει καινούργια τραγούδια και αυτό το τηρεί πιστά απ’ την πρώτη του παράσταση μέχρι σήμερα. Μαζί του η Σουσάνα Τρυφιάτη.

Είσοδος: 18 ευρώ

Πληροφορίες: 6957500645, 6949950530

dimitris-mitsotakis.jpg

Ο Δημήτρης Μητσοτάκης

Δημήτρης Μητσοτάκης

Θέατρο Ρεματιάς, Χαλάνδρι

10/9 (20.30)

Ο Δημήτρης Μητσοτάκης επιστρέφει στη Ρεματιά Χαλανδρίου, την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, σε μια συναυλία-γιορτή για όλα όσα καταφέραμε να κρατήσουμε ζωντανά, για όσα γράφτηκαν για να ακουστούν δυνατά, κι άλλοτε πάλι σαν ψίθυρος και σαν εξομολόγηση.

Μαζί του θα βρεθούν παλιοί συνοδοιπόροι από την εποχή των Ενδελέχεια και νέοι φίλοι, μουσικοί και τραγουδιστές από τις τελευταίες του συνεργασίες, για να ενώσουν φωνές και όργανα σε αυτή τη βραδιά που δεν θα μοιάζει με καμία άλλη.

Είσοδος: 12, 15 ευρώ

Πληροφορίες: theatrorematias.gr

taratsa tou foivou.jpg

«Η ταράτσα του Φοίβου» στο θέατρο Άλσος

Η Ταράτσα του Φοίβου

Θέατρο Αλσος

10/9 (20.30)

Οι Δημήτρης Μεντζέλος, Ταφ Λάθος, Βέβηλος, Tiny Jackal και Μιχάλης Μαθιουδάκης είναι οι αποψινοί καλεσμένοι του Φοίβου Δεληβοριά στην Ταράτσα του. Σταθερά στο πλευρό του στις συγκεκριμένες παραστάσεις οι Θανάσης Αλευράς, Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Πάνος Παπαδόπουλος, Νεφέλη Φασούλη.

Πληροφορίες: theatroalsos.gr

Στέλιος Ρόκκος

Βεάκειο Θέατρο Πειραιά

10/9 (21.00)

Ο Στέλιος Ρόκκος, ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τις διαχρονικές επιτυχίες, επιστρέφει για να γεμίσει το καλοκαίρι μας με ρυθμό, συναίσθημα και μουσική.

«Τα καλοκαίρια», ο Στέλιος Ρόκκος «Μένει εδώ» γιατί «Όσο έχει» εσάς, «Όπου κι αν πάει», οι «Φίλοι» τον περιμένουν. Ξέρουν ότι «Είναι δικός τους» και έχουν ζήσει μαζί του «μεγάλες στιγμές» σε ένα «Καραβάνι» τραγουδιών που λάμπουν σαν «Σμαράγδια και Ρουμπίνια».

Μαζί του η Κατερίνα Λαζαρίδου.

Είσοδος: 20 ευρώ

Πληροφορίες: 2104226330

andromaxi.jpg

«Ανδρομάχη» σε σκηνοθεσία Μαρίας Πρωτόπαππα

(c) Ελίνα Γιουνανλή

Ανδρομάχη του Ευριπίδη

Θέατρο Βράχων

10/9 (21.00)

Στηριζόμενη στη μετάφραση του Γ. Β. Τσοκόπουλου, η σπουδαία σκηνοθέτιδα και ηθοποιός Μαρία Πρωτόπαππα επεξεργάζεται δραματουργικά και σκηνοθετικά ένα έργο που εγείρει νευραλγικά ερωτήματα και με τον δυναμισμό που τη χαρακτηρίζει, αναλαμβάνει τον ρόλο της Γυναίκας.

Παίζουν οι Αργύρης Ξάφης, Μαρία Πρωτόπαππα, Γιάννης Νταλιάνης, Δημήτρης Πιατάς κ.α.

Είσοδος: 20 ευρώ

Πληροφορίες: festivalvraxon.gr

ek koilias tis mitros mou.jpg

«Εκ κοιλίας της μητρός μου» στο Εθνικό Θέατρο

Εκ κοιλίας μητρός μου του Κώστα Μαννούρη

Εθνικό Θέατρο (Κεντρική σκηνή)

10-11/9 (21.00)

Ξεκινάει σήμερα Τετάρτη η Εβδομάδα Κυπριακού Θεάτρου η οποία περιλαμβάνει τρεις παραστάσεις. Σήμερα Τετάρτη και αύριο Πέμπτη ανεβαίνει η παράσταση «Εκ κοιλίας μητρός μου» σε σκηνοθεσία Βαρνάβα Κυριαζή με την Δέσποινα Μεμπεδέλη και τον Βαρνάβα Κυριαζή.

Στις 12 Σεπτεμβρίου παρουσιάζεται η παράσταση «Σκακιστική νουβέλα» σε σκηνοθεσία Αντρη Ηρακλέους και Σοφίας Μαυρομιχάλη και στις 17 Σεπτεμβρίου ακολουθεί «Το αμάρτημα της μητρός μου» σε σκηνοθεσία Μαρίνας Βροντή.

Γενική είσοδος: 15 ευρώ

Πληροφορίες: n-t.gr

Daniil Simkin and the Stars – Αthletes of the Gods

Ωδείο Ηρώδου Αττικού

10/9 (21.00)

Ο super star του χορού Daniil Simkin και 11 κορυφαίοι χορευτές από όλο τον κόσμο έρχονται την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού για να παρουσιάσουν μια μοναδική βραδιά μπαλέτου, μοντέρνου και κλασικού ρεπερτορίου, με τίτλο «Αthletes of the Gods».

Στη σκιά του Ιερού Βράχου της Ακρόπολης, οι μεγαλύτεροι χορευτές της εποχής μας χορεύουν για να στηρίξουν τη δράση του φιλανθρωπικού σωματείου Aurora – Μαζί ενάντια στα αιματολογικά νοσήματα. Μια ονειρική βραδιά που θα περιλαμβάνει ένα πανόραμα χορογραφιών με τα αριστουργήματα των μεγαλύτερων χορογράφων.

Εισιτήρια και πληροφορίες: more.com

o filos mou o lefterakis.jpg

«Ο φίλος μου ο Λευτεράκης»

Ο φίλος μου ο Λευτεράκης

Θέατρο Κολωνού

10/9 (21.00)

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κολωνού του δήμου Αθηναίων, ανεβαίνει σήμερα Τετάρτη η παράσταση «Ο φίλος μου ο Λευτεράκης» σε σκηνοθεσία Ηλία Παπακωνσταντίνου.

Ο Θοδωράκης, ένας σύζυγος με μια μικρή κρυφή ζωή, έχει εφεύρει τον ανύπαρκτο φίλο του, Λευτεράκη, για να δικαιολογεί τις απουσίες του. Όταν όμως ο «Λευτεράκης» εμφανίζεται αναπάντεχα στην πόρτα του, όλα ανατρέπονται.

Παίζουν οι Γιώργος Ηλιόπουλος, Γιώργος Κοψιδάς, Μάρα Δαρμουσλή κ.α.

Είσοδος: 5 ευρώ

Πληροφορίες: opanda.gr

to psema.jpg

«Το ψέμα» στο θέατρο Λαμπέτη

Το ψέμα (του Φλοριάν Ζελέρ)

Θέατρο Λαμπέτη - Ταράτσα

10/9 (21.00)

Δύο ζευγάρια. Μια απιστία που ίσως έχει συμβεί – ή ίσως όχι. Ένα δείπνο που κινδυνεύει να τιναχτεί στον αέρα. Ποια είναι τελικά η αλήθεια; Πόσο αντέχει η σχέση χωρίς τα προστατευτικά ψέματα που λέμε από αγάπη ή συμφέρον;

Με δομή που θυμίζει καλοδουλεμένο παιχνίδι ρόλων, με χιούμορ που «δαγκώνει», ο Ζελέρ χτίζει ένα σύμπαν όπου η ειλικρίνεια δεν είναι αυτονόητη και το ψέμα αποκτά ανθρώπινο, σχεδόν λυτρωτικό, πρόσωπο.

Σκηνοθετεί ο Μανώλης Δούνιας. Παίζουν οι Πέτρος Λαγούτης, Ντάνη Γιαννακοπούλου, Νίκος Γκέλια, Κατερίνα Νικολοπούλου.

Πληροφορίες: 211 1000365 και a-th.gr

