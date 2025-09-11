«Μεσογειακοί Διάλογοι»: Το 3ο Φεστιβάλ Μεσογειακού Ντοκιμαντέρ έρχεται στο Καρλόβασι

Το 3ο Φεστιβάλ Μεσογειακού Ντοκιμαντέρ «Μεσογειακοί Διάλογοι» ανοίγει ξανά την αυλαία του στο Καρλόβασι της Σάμου, από τις 25 έως και τις 29 Σεπτεμβρίου 2025 και μας καλεί σ’ ένα μοναδικό ταξίδι στην ιστορία της Μεσογείου, μέσα από την τέχνη του Ντοκιμαντέρ.

Μετά την εξαιρετική ανταπόκριση που έλαβε το 1ο Φεστιβάλ τον Σεπτέμβριο του 2023, αλλά και την επιτυχία των Προφεστιβαλικών εκδηλώσεων του 2024, το Φεστιβάλ Μεσογειακού Ντοκιμαντέρ, καθιερώνεται πλέον ως ένας δυναμικός πολιτιστικός θεσμός, με στόχο τη συνεχή διεύρυνση των θεμάτων που προσεγγίζει, των συνεργειών που αναπτύσσει και των τρόπων με τους οποίους συνομιλεί με το κοινό.

Ένα μη-διαγωνιστικό Φεστιβάλ που γίνεται κοινότητα διαλόγου και ιδεών για την αναζήτηση ενός κοινού τόπου συνάντησης των λαών της Μεσογείου όπου γεφυρώνεται το παρελθόν με το παρόν, η ιστορία και η μνήμη με τα σύγχρονα αφηγήματα και αναδύεται το όραμα για ειρηνική συνύπαρξη και συμφιλίωση.

37 ντοκιμαντέρ - 7 Μεσογειακές χώρες

37 ντοκιμαντέρ με διεισδυτική ματιά και θεματολογία που κινείται από το προσωπικό στο συλλογικό και από το ιστορικό στο επίκαιρο, από 7 χώρες της Μεσογείου: την Αίγυπτο, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία, την Κύπρο και την Τουρκία , θα προβληθούν με υπότιτλους στα ελληνικά και τα αγγλικά. Νέοι αλλά και καταξιωμένοι Έλληνες και ξένοι δημιουργοί συναντιούνται στο Καρλόβασι, μέσα από έργα, αφηγήσεις και μνήμες ανθρώπων που διηγούνται τον κόσμο μας αλλιώς.

Η είσοδος είναι ελεύθερη, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους να απολαύσουν πέντε ημέρες γεμάτες κινηματογραφικές εκπλήξεις και ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις.

Το Φεστιβάλ πραγματοποιείται από τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας των Δικαιωμάτων των Παραγωγών Κινηματογραφικών Έργων ΕΡΜΕΙΑΣ, σε συνεργασία με τον Δήμο Δυτικής Σάμου και τη Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Το 3ο Φεστιβάλ Μεσογειακού Ντοκιμαντέρ στρέφει το βλέμμα του στην Τέχνη του Θεάτρου

Το φαινόμενο του Θεάτρου «φωτίζεται» μέσα από τη ματιά της τέχνης του Ντοκιμαντέρ στον κεντρικό θεματικό άξονα του φετινού Φεστιβάλ: Το Θέατρο στο Ντοκιμαντέρ, και εστιάζει στη διαχρονική και μεταμορφωτική τέχνη του θεάτρου.

Από το Αρχαίο Ελληνικό Δράμα και τις ερμηνείες του, με τους μεγάλους ηθοποιούς του, όπως τον Αλέξη Μινωτή, στους σύγχρονους δασκάλους του, όπως τον Κάρολο Κουν και τον Λευτέρη Βογιατζή έως το αντισυμβατικό -στην απόλυτη συμπύκνωση- θέατρο του Πίτερ Μπρουκ, θα προβληθούν σπάνια ντοκιμαντέρ, σε συνεργασία με το Αρχείο της ΕΡΤ καθώς και ξένους δημιουργούς και παραγωγούς. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί συζήτηση - στρογγυλό τραπέζι, με τίτλο : «Αρχαιολογίες» του Θεάτρου : καταλαβαίνοντας το θέατρο μέσα από το ντοκιμαντέρ. Συμμετέχουν οι: Γιώργος Χωραφάς, Fabio Cavalli, Ανδρέας Στάικος, Κατερίνα Ευαγγελάκου, Ζυράννα Ζατέλη, Στέλιος Μάρκου) και συντονίζει ο σκηνοθέτης Βασίλης Βαφέας.

Θεματικές ενότητες

Στην εναρκτήρια εκδήλωση, η Σάμος και η Αθήνα συνομιλούν, με την προβολή του σπάνιου ποιητικού ντοκιμαντέρ του Θόδωρου Αγγελόπουλου «Αθήνα, Επιστροφή στην Ακρόπολη» και το λαογραφικό ντοκιμαντέρ του Σαμιώτη Μάριου Θράβαλου «Μνήμες του τόπου μου».

Οι άλλες κύριες θεματικές ενότητες του Φεστιβάλ είναι:

Τοπία Μνήμης και Ταυτότητας (Memory Landscapes)

Ιστορίες των ανθρώπων (Human Stories)

Ομόνοια (Omonia Square)

Οι προβολές περιλαμβάνουν και ένα ειδικό αφιέρωμα στον αξέχαστο Τάκη Χατζόπουλο, σημαντικό πρωτοπόρο της ανανέωσης του ντοκιμαντέρ, με τρία εμβληματικά ντοκιμαντέρ του: Γάζωρος Σερρών, Άρης Αλεξάνδρου «Ανήκω στο ανύπαρκτο κόμμα των ποιητών» (ΕΡΤ, Εκπομπή ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ, 1986) & Σπύρος Βασιλείου 1902 (3) – 1985 (ΕΡΤ, Εκπομπή ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ, 1996) ενώ τη Δευτέρα 29/09 και ώρα 17:00, στην Αίθουσα Τελωνείου στο Λιμάνι, ο σκηνοθέτης Βασίλης Βαφέας και ο κριτικός κινηματογράφου Ανδρέας Τύρος θα συνομιλήσουν για το έργο του.

Επιπλέον, τιμάται η μνήμη του Θόδωρου Αδαμόπουλου, η «ψυχή» της Ταινιοθήκης της Ελλάδας που έφυγε φέτος από τη ζωή, με την προβολή της ταινίας του Η Ρόδα και ενός ντοκιμαντέρ για αυτή του την ταινία, που δημιούργησαν τα ανίψια του Τάσος Αδαμόπουλος & Τάσος Αρωνίτης.

Οι προβολές φέτος θα πραγματοποιηθούν σε τρεις γειτνιάζοντες χώρους στο Λιμάνι του Καρλοβάσου: στον Θερινό κινηματογράφο της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στον ανακαινισμένο χώρο Πολιτισμού του Δήμου Δυτικής Σάμου – Αίθουσα Τελωνείου και στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ξενοδοχείου Samaina Inn όπου θα γίνει η εναρκτήρια εκδήλωση.

Δύο φεστιβάλ σε διάλογο

Η εμβάθυνση και διεύρυνση των πολιτιστικών ανταλλαγών συνεχίζεται και φέτος ανάμεσα σε δύο φεστιβάλ: Το Φεστιβάλ Μεοσγειακού Ντοκιμαντέρ «Μεσογειακοί Διάλογοι» στο Καρλόβασι της Σάμου και το Διεθνές Φεστιβάλ «Film O’ Clock» (https://foc-iff.com/) συνομιλούν. Το Διεθνές Φεστιβάλ «Film O’ Clock» που μετράει ήδη 4 χρόνια ζωής, συμμετέχει στους Μεσογειακούς Διαλόγους και προτείνει τρία ντοκιμαντέρ νέων δημιουργών από την Αίγυπτο. Το μικρό αφιέρωμα έχει τίτλο «Αιγυπτιακές Ιστορίες Αντίστασης και Ελπίδας» και διηγείται, όπως χαρακτηριστικά υπογραμμίζει η Mirona Radu, διευθύντρια και ιδρύτρια του Διεθνούς Φεστιβάλ Film O’Clock «τη διαρκή δύναμη της δημιουργικότητας, απέναντι στις κοινωνικές προκαταλήψεις που πνίγουν τα όνειρα και το θάρρος που αυτή γεννά για να ξεπερνάμε τις δυσκολίες στην κοινή ανθρώπινη εμπειρία που μας ενώνει όλους».

Εκπαιδευτικό τμήμα

Το Φεστιβάλ Μεσογειακού Ντοκιμαντέρ «Μεσογειακοί Διάλογοι» από τον Σεπτέμβριο του 2024 ενέταξε εκπαιδευτικό τμήμα στο πρόγραμμά του. Φέτος, σε συνεργασία με το Κέντρο Παιδαγωγικής και Καλλιτεχνικής Επιμόρφωσης «Σχεδία» και θέμα «Ταινίες από παιδιά» θα προβληθούν 7 ταινίες ντοκυμαντέρ, μυθοπλασίας ή κινούμενου σκίτσου, που έχουν δημιουργηθεί από παιδιά ηλικίας δημοτικού σχολείου, γυμνασίου και λυκείου, από διάφορες περιοχές της Ελλάδας και σε διαφορετικές χρονικές στιγμές ενώ θα παρουσιαστεί Οδηγός για εκπαιδευτικούς και κινηματογραφιστές που επιθυμούν να μυήσουν τα παιδιά στην οπτικοακουστική γλώσσα. Ο δίγλωσσος αυτός Οδηγός (ελληνικά-αγγλικά) δημιουργήθηκε με συνεργασία της «Σχεδίας» και του Film O’ Clock International Festival.

Παράλληλες εκδηλώσεις

Οι παράλληλες εκδηλώσεις ενισχύουν τον καλλιτεχνικό διάλογο του Φεστιβάλ:

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου και ώρα 20:00: Θεατρικό αναλόγιο - Γιάννης Ρίτσος «Η Σονάτα του Σεληνόφωτος», Δημαρχείο Καρλοβασίου, Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων

Μία ημέρα πριν την επίσημη έναρξη των «Μεσογειακών Διαλόγων», το Φεστιβάλ παρουσιάζει με τη μορφή θεατρικού αναλογίου, τον μονόλογο του μεγάλου μας ποιητή Γιάννη Ρίτσου, με τίτλο «Η Σονάτα του Σεληνόφωτος». Διαβάζει η συγγραφέας Έρη Ρίτσου. Στο πιάνο την συνοδεύει, παίζοντας την ομώνυμη σονάτα του Μπετόβεν, ο Ανδρέας Παπασαλούρος, Καθηγητής του Τμήματος Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Φωτογραφική Έκθεση

Ο φωτογράφος Γιάννης Μαραπάς επιλέγει να εκθέσει έργα του μαζί με φωτογραφίες εμπνευσμένες από τη “μικρή ιστορία” του Φεστιβάλ Μεσογειακού Ντοκιμαντέρ – Μεσογειακοί Διάλογοι (2023-2024), καταγράφοντας στιγμές, πρόσωπα και ατμόσφαιρες της διοργάνωσης.

Πληροφορίες: https://kmddf.gr