Δημοτικό Θέατρο Πειραιά: Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα 2025-2026 - «Να φυτεύεις σπόρους»

Σε κλίμα γιορτής και συγκίνησης για τα 130 χρόνια λειτουργίας του, με αισιοδοξία και όραμα για το μέλλον, παρουσιάστηκε σήμερα το εντυπωσιακό καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά για τη σεζόν 2025-2026, στην κατάμεστη Κεντρική Σκηνή.

Σε μια χρονιά που σηματοδοτείται από την επέτειο του εμβληματικού θεάτρου, το νέο πρόγραμμα συνδυάζει τρεις άξονες με ξεχωριστή δυναμική. Το πλούσιο ρεπερτόριο 2025-2026, σε όλες τις σκηνές του ιστορικού κτηρίου, που μάς ταξιδεύει σε σπουδαία έργα μέσα από τους πιο σημαντικούς Έλληνες δημιουργούς, όπως ο Γιάννης Χουβαρδάς, ο Νίκος Καραθάνος, ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, η Ιόλη Ανδρεάδη, ο Γιώργος Κουτλής, ο Τάσος Πυργιέρης και ο Δημήτρης Μαλισσόβας, οι οποίοι κοσμούν φέτος με τις σκηνοθεσίες τους την Κεντρική Σκηνή του θεάτρου, πάνω σε μια γκάμα ρεπερτορίου που εκτείνεται από το κλασικό στο σύγχρονο και από το διεθνές στο τοπικό, δημιουργώντας μια ζωντανή κυψέλη πολιτισμού και ουσιαστικής, πνευματικής συνομιλίας με την καλλιτεχνική δύναμη του ελληνικού θεάτρου σήμερα. Τις εορταστικές εκδηλώσεις για τα 130 χρόνια, που αναδεικνύουν την ιστορική διαδρομή του θεάτρου με σημαντικές παραστάσεις και σπουδαίες εκθέσεις, ξεναγήσεις και εκδόσεις και την αστική παρέμβαση Ντοκουμέντα του Πειραιά, που φέρνει στο προσκήνιο μνήμες, τοπόσημα και αφηγήσεις της πόλης μέσα από performances, οι οποίες χαρίζουν φωνή στις μνήμες που συχνά έμειναν στη σκιά. Η Τρούμπα, οι αλάνες, οι γειτονιές, οι θάλασσες του Πειραιά γίνονται φέτος, για πρώτη φορά, σκηνές όπου η τέχνη συνομιλεί με την κοινωνία. Site-specific παραστάσεις σε αρχαιολογικούς χώρους, αφηγήσεις ναυτικών και ψαράδων, ιστορίες της γειτονιάς∙ όλα αυτά συνθέτουν ένα μωσαϊκό που δείχνει πως ο Πειραιάς δεν είναι απλώς ένα λιμάνι, αλλά ένας τόπος μνήμης, αγώνα και δημιουργίας.

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης δήλωσε: «Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά γιορτάζει φέτος 130 χρόνια προσφοράς στον πολιτισμό, αποτελώντας σύμβολο της ταυτότητας της πόλης. Είναι μια ξεχωριστή επέτειος, γεμάτη μνήμες και συγκινήσεις, αλλά και ελπίδα για ένα ακόμα πιο φωτεινό μέλλον. Το Δημοτικό Θέατρο δεν είναι απλώς ένα αρχιτεκτονικό στολίδι ή ένας χώρος τέχνης. Είναι ένας θεσμός με σπουδαία ιστορική κληρονομιά και ταυτόχρονα ζωντανός πυρήνας πολιτιστικής δημιουργίας. Με συνέπεια, όραμα και σκληρή δουλειά, καταφέραμε την τελευταία δεκαετία να του δώσουμε νέα πνοή και να το καταστήσουμε επίκεντρο πολιτισμού όχι μόνο της πόλης αλλά και της χώρας. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα 2025-2026 επιβεβαιώνει τον ρόλο του Δ.Θ.Π. ως "ναυαρχίδας του πολιτισμού" του Πειραιά. Με παραστάσεις υψηλού επιπέδου, με σημαντικές δράσεις και με την συμμετοχή κορυφαίων Ελλήνων δημιουργών και καλλιτεχνών, το θέατρο ανοίγει τους ορίζοντές του και συνομιλεί ουσιαστικά με την κοινωνία και την ιστορία μας. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους όσοι συνέβαλαν και συμβάλλουν καθημερινά σε αυτή τη διαδρομή: τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Γιάννη Χατζηαλέξη, τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή Νίκο Διαμαντή, την Διευθύντρια Πολιτισμού Ευαγγελία Μπαφούνη, τους εργαζόμενους του θεάτρου και φυσικά τους δημότες και τους επισκέπτες της πόλης μας που στηρίζουν το Δημοτικό μας Θέατρο. Εύχομαι από καρδιάς να συνεχιστεί αυτό το έργο με υγεία, δημιουργικότητα και πίστη στη δύναμη της Τέχνης. Ο Πειραιάς έχει ανάγκη —και αξίζει— έναν πολιτισμό που εμπνέει, που θυμίζει ποιοι είμαστε και μάς οδηγεί σε ένα καλύτερο αύριο».

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Γιάννης Χατζηαλέξης, στάθηκε στην άνοδο της πολιτιστικής ζωής του Πειραιά και στη σύμπνοια των διευθύνσεων του Δήμου τονίζοντας ότι «το αποτέλεσμα δεν είναι ατομικό».

Η Διευθύντρια Πολιτισμού, Ευαγγελία Μπαφούνη, μίλησε για τον ιστορικό ρόλο του θεάτρου ως καθρέφτη της κοινωνικής και πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης, κάνοντας ειδική μνεία στις απαρχές της δημιουργίας του ΔΘΠ.

Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής, Νίκος Διαμαντής, παρουσίασε με συγκίνηση και ενθουσιασμό ένα «πολύτροπο και πολυτόπο καλλιτεχνικό σχήμα, που συνομιλεί με το παρελθόν και το παρόν, εμπιστεύεται τις νέες γενιές και δημιουργεί ένα πολιτιστικό κύμα που αγκαλιάζει όλο τον Πειραιά».

Την εκδήλωση τίμησαν, μεταξύ άλλων, με την παρουσία τους, ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Σταύρος Βοϊδονικόλας, ο επικεφαλής του συνδυασμού «Αλλάζουμε τον Πειραιά για όλους και όλες», Γιώργος Γαβρίλης, ο Καθηγητής Νίκος Μπελαβίλας οι Αντιδήμαρχοι και οι εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Πειραιά, καθώς και εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων της πόλης.

Ιδιαίτερα συγκινητικές ήταν οι στιγμές όπου όλοι οι καλλιτέχνες του φετινού προγράμματος ανέβηκαν στη σκηνή για να δώσουν από μια ευχή για τα 130 χρόνια του θεάτρου, καθώς και η ομιλία του 17χρονου μαθητή λυκείου Γιώργου Λακιώτη, στον οποίο ανατέθηκε από το ΔΘΠ να γράψει ένα πρωτότυπο, μικρό ταχύδραμα για να παρουσιαστεί στις αλάνες του Πειραιά.

130 χρόνια Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Θέατρο ανοιχτό, ζωντανό, τολμηρό. Θέατρο που συνομιλεί με την ιστορία, κοιτώντας μπροστά. Το θέατρο μιας πόλης δημιουργίας, εξωστρέφειας, πολιτισμού.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α. Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα

2025 – 2026

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

ΜΑΡΓΚΑΡΕΤ ΜΙΤΣΕΛ

«ΟΣΑ ΠΑΙΡΝΕΙ Ο ΑΝΕΜΟΣ»

Πρωτότυπη διασκευή για το θέατρο: Ιόλη Ανδρεάδη & Άρης Ασπρούλης

Σκηνοθεσία : Ιόλη Ανδρεάδη

Επανάληψη

Από 29 Σεπτεμβρίου έως 5 Οκτωβρίου για 8 παραστάσεις

Η μεγάλη ερωτική ιστορία της Μάργκαρετ Μίτσελ με φόντο τον αμερικανικό εμφύλιο ζωντανεύει επί σκηνής σε σκηνοθεσία Ιόλης Ανδρεάδη και ένα εξαιρετικό καστ πρωταγωνιστών. Ένα από τα σπουδαιότερα βιβλία όλων των εποχών, που χάρισε μια από τις πιο μνημειώδεις ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου.

Ένα έργο για τον έρωτα, τον πόλεμο και τον σκληρό αγώνα μιας κοινωνίας να επιλέξει ανάμεσα στην ηθική και την επιβίωση. Μια πρωτότυπη διασκευή για το θέατρο, με την υπογραφή της Ιόλης Ανδρεάδη και του Άρη Ασπρούλη, στο δέκατο έκτο θεατρικό τους έργο, η οποία επικεντρώνεται στον έρωτα, τον πόλεμο και τις ριζικές κοινωνικές ανισότητες και φέρνει το άρωμα και τις μουσικές του αμερικανικού νότου στην κεντρική σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.

TAYTOTHTA ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Ερμηνεύουν :

Σκάρλετ Ο΄ Χάρα: Λένα Παπαληγούρα

Ρετ Μπάτλερ: Ορέστης Τζιόβας / Κωνσταντίνος Καβακιώτης (διπλή διανομή)

Άσλεϋ: Όμηρος Πουλάκης

Τζέραλντ: Γεράσιμος Γεννατάς

Μέλανι: Ιφιγένεια Καραμήτρου

Μάμμυ: Idra Kayne

Τσαρλς, Φρανκ, Βόρειος & Επιστάτης: Θάνος Κόνιαρης

Έλλεν: Δάφνη Καμμένου

Σουέλλεν: Ελευθερία Πάλλα

Στο ρόλο της μικρής Μπόνι Μπλού: Νάρια Αθανασοπούλου / Άνα Τζουλάκη

Χριστοδούλου (διπλή διανομή)

Ζωντανά επί σκηνής ο μουσικός περφόρμερ Γιώργος Παλαμιώτης

Συντελεστές :

Σκηνοθεσία – Εικαστική Σύλληψη - Κίνηση: Ιόλη Ανδρεάδη

Πρωτότυπη διασκευή για το θέατρο: Ιόλη Ανδρεάδη & Άρης Ασπρούλης

Πρωτότυπη μουσική σύνθεση: Γιώργος Παλαμιώτης

Συνεργάτις Σκηνογράφος: Μικαέλα Λιακατά

Κοστούμια: Νίκος Χαρλαύτης

Σχεδιασμός Φωτισμών: Στέλλα Κάλτσου

Βοηθοί Σκηνοθέτη: Δάφνη Καμμένου & Κατερίνα Μήκα

Διεύθυνση Παραγωγής: Έφη Πανουργιά

Επικοινωνία – Γραφείο Τύπου παράστασης: Μαρία Τσολάκη

Social media – Διαφήμιση: Renegade Media, Βασίλης Ζαρκαδούλας

Φωτογραφίες: Κική Παπαδοπούλου

Video Trailer: Μιχαήλ Μαυρομούστακος





SUYAKO

«MERDE!»

[Μια μουσική κωμωδία για τα «κακώς κείμενα» του ελληνικού θεάτρου]

Επανάληψη

Σκηνοθεσία : Γιώργος Κουτλής & Βασίλης Μαγουλιώτης

Από 16 Οκτωβρίου έως 11 Ιανουαρίου 2026

Σταγκόνι, μπούκα, κουίντα, γαϊδάρα, κόντρες, προπς, παρ, τρουά καρ, μιζανσέν, σφοράρει, μασκάρει… Έχετε άγνωστες λέξεις; Τότε μάλλον είστε άσχετοι με το θέατρο. Ή νομίζετε ότι ξέρετε από θέατρο, αλλά σας λείπουν κάποιες βασικές γνώσεις. Να λίγες ακόμα λέξεις: παραγωγός, σκηνοθέτης, ηθοποιός, βοηθός σκηνοθέτη, βοηθός του βοηθού, οντισιόν, ντηλ, πρόβα, απλήρωτη, κακοποίηση, παρενόχληση, αναβολή πρεμιέρας, καταγγελία, τραγωδία, κωμωδία, και λοιπά συμπτώματα της πιο ζωντανής Τέχνης που μπορεί να σκοτώσει ή να σώσει έναν άνθρωπο.

Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για το θέατρο, αλλά φοβόσασταν να ρωτήσετε, από 16 Οκτώβρη, στην κεντρική σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, που φέτος γιορτάζει τα 130 χρόνια λειτουργίας του.

TAYTOTHTA ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Παίζουν (αλφαβητικά):

Μαριαλένα Ηλία, Βασίλης Μαγουλιώτης, Ηλίας Μουλάς, Γιάννης Νιάρρος, Χρήστος Πούλος-Ρένεσης, Λυδία Τζανουδάκη, Κώστας Φιλίππογλου, Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος, Αποστόλης Ψυχράμης.

Μουσικοί επί σκηνής: Γιάννης Παπαδόπουλος (πιάνο-πλήκτρα), Δημήτρης Κλωνής (drums), Κώστας Πατσιώτης (κοντρα-μπάσο)

Συντελεστές:

Κείμενο: Suyako

Σκηνοθεσία : Γιώργος Κουτλής & Βασίλης Μαγουλιώτης

Μουσική : Γιάννης Νιάρρος & Γιάννης Παπαδόπουλος

Κίνηση : Αλέξανδρος Βαρδαξόγλου

Σκηνικά : Πάρις Μέξης

Κοστούμια : Εύα Γουλάκου

Φωτισμοί :Αλέκος Αναστασίου

Sound design : Γιώργος Μιζήθρας

Μακιγιάζ/Κομμώσεις : Ιωάννα Λυγίζου

Βοηθός σκηνοθετών : Θάλεια Γρίβα

Βοηθός σκηνογράφου : Έμιλυ Κουκουτσάκη

Βοηθός ενδυματολόγου : Αλεξάνδρα-Αναστασία Φτούλη

Βοηθός φωτιστή : Χάρης Δάλλας

Κατασκευή σκηνικού : LAZARIDIS SCENIC STUDIO

Κατασκευές κοστουμιών : Σωτηρία Καρασιώτου

Κατασκευή μάσκας : Σωκράτης Παπαδόπουλος

Κατασκευή αναγλύφων : Ελένη Σουμή

Διεύθυνση παραγωγής : Έφη Πανουργιά

Εκτέλεση παραγωγής : Γιάννης ΚουλούρηςΕπικοινωνία – Γραφείο Τύπου παράστασης : Μαρία Τσολάκη

Social Media – Διαφήμιση: Renegade Media, ΒασίληςΖαρκαδούλας

Φωτογραφίες - trailer : Χρήστος Συμεωνίδης

Σχεδιασμός αφίσας : Όλγα Μαυρομμάτη

Σχεδίαση έντυπου υλικού : Κάπα Εκδοτική

Επιμέλεια προγράμματος : Θάλεια Γρίβα

Ηχολήπτης παράστασης : Γιώργος Μιζήθρας

Φροντιστές παράστασης : Τιγκράν Αμπραμιάν, Θάλεια Γρίβα

Υπεύθυνη θεάτρου : Άννα Δοκοπούλου

Η μουσική σύνθεση που ακούγεται στην παράσταση“Βάκχες Resurrection” είναι του Γιώργου Μιζήθρα.

Οι ηχογραφήσεις για την παράσταση έγιναν στο flyinajar, με ηχολήπτη τον Φώτη Παπαθεοδώρου

ΤΑΣΟΥΛΑ ΕΠΤΑΚΟΙΛΗ

«ΜΕΡΙΛΙΝ»

Σκηνοθεσία: Τάσος Πυργιέρης

Από 1η Νοεμβρίου έως 5 Απριλίου 2026

Η μουσικοθεατρική παράσταση «Μέριλιν», είναι βασισμένη στο ομώνυμο παραμύθι της Τασούλας Επτακοίλη. Μια ιστορία για τη φιλία, τη συνύπαρξη, την αλληλεγγύη και την αγάπη. Η παράσταση παρεμβαίνει στο φλέγον ζήτημα του σχολικού εκφοβισμού, αναδεικνύοντας τη σοβαρή έκταση του μπούλινγκ και των διακρίσεων στις μέρες μας, αντιπροτείνοντας τη συμφιλίωση και τη βαθιά αποδοχή του άλλου μέσα από τη μεγάλη καρδιά της μικρής γουρουνίτσας Μέριλιν. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Τάσος Πυργιέρης, τις μουσικές συνθέσεις ο Θέμης Καραμουρατίδης, τη θεατρική διασκευή η Σοφιάννα Θεοφάνους και τις χορογραφίες η Φρόσω Κορρού.

Υπόθεση

Από την κτηνοτροφική μονάδα του Πολύβιου Μπριζολόπουλου η Μέριλιν η γουρουνίτσα βρίσκεται στη φάρμα της Μαργαρίτας Φιλοζωίδου και της Βίκυς Χορτοφαγοπούλου, με διάφορα άλλα ζώα.

Πώς θα είναι η ζωή της από εδώ και πέρα;

Πώς θα της φερθούν οι άνθρωποι και τα ζώα της φάρμας;

Τι θέλουν τελικά από εκείνη;

Μια τρυφερή, περιπετειώδης και αστεία ιστορία που αναδεικνύει την αγάπη για τα ζώα, καθώς και την αξία της αποδοχής και του σεβασμού για την αρμονική συμβίωση όλων των πλασμάτων.

Όσο για την πρωταγωνίστρια; Η Μέριλιν θα αποκαλύψει στα παιδιά τον συναρπαστικό κόσμο των «άλλων ζώων»: Τα γουρουνάκια μπορούν να μάθουν το όνομά τους σε λίγες μέρες, τραγουδούν και ονειρεύονται, σχεδόν όπως οι άνθρωποι.

Είναι πανέξυπνα, παιχνιδιάρικα και κοινωνικά, με απίστευτο χιούμορ. Τα ζώα έχουν τόσες ιστορίες να μας πουν, τόσα να μας μάθουν. Αρκεί να τα ακούσουμε.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ:

Κείμενο: Τασούλα Επτακοίλη

Διασκευή: Σοφιάννα Θεοφάνους

Σκηνοθεσία: Τάσος Πυργιέρης

Ενορχηστρώσεις-music production: Θέμης Καραμουρατίδης-Λεωνιδας Πετρόπουλος

Επιμέλεια κίνησης-χορογραφίες: Φρόσω Κορρού

Σκηνικά: Ελίνα Δράκου

Κοστούμια: Βάνα Γιαννούλα

Βοηθός ενδυματολόγου : Νικολέτα Αναστασιάδου

Μάσκες – ειδικές κατασκευές: Βασιλική Τσιλιγκρού

Φωτισμοί : Στέβη Κουτσοθανάση

Φωνητική Διδασκαλία: Χρήστος Θεοδώρου

Βοηθός Σκηνοθέτη: Χριστίνα Ροκαδάκη

Οργάνωση παραγωγής: Χρυσαντίνα Κούλουμπου

Οργάνωση γραφείου παραγωγής: Βικτώρια Λώλη, Χαρά Λώλη

Επικοινωνία-Διαφήμιση: Ελένη Λιλή

Εκτέλεση παραγωγής:Ιουλιέτα Καραχάλιου

Φωτογραφίες: Κωνσταντίνος Λέπουρης

Γραφιστική επιμέλεια: Αργυρώ Τσοτσώνη

Μακιγιάζ: Σοφία Καραθανάση

Κομμώσεις: Ξένια Μουτέν

Trailer: Γιώργος Δασκαλόπουλος

Ηχοληψία-ηχογράφηση φωνών :Γιάννης Παξεβάνης

Παραγωγή: ARTinfo

Παίζουν (αλφαβητικά):

Πάνος Αποστολόπουλος, , Μαλβίνα Βεργιόγλου, Έλενα Γεώργα, Γιάννης Γκρέζιος, Χριστιάνα Κατσιμπράκη, Κατερίνα Μπαξεβανάκη, Νίκος Παλιούρας, Χρήστος Σταθούσης, Γιώργος Τριανταφύλλου, Δανάη Τσιρώνη

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗΣ

« Ο ΦΟΝΙΑΣ, ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΑΘΩΩΣΗ»

Σκηνοθεσία : Πυγμαλίων Δαδακαρίδης

Από 1η Δεκεμβρίου έως 26 Μαΐου 2026

Το έργο αναφέρεται σε μία αληθινή ιστορία γυναικοκτονίας, που διεπράχθη τον Αύγουστο του 1960 σε ένα χωριό του Νομού Ηλείας. Ανατρέχοντας στο περιστατικό, ο σημερινός ερευνητής πληροφορείται από τα δημοσιεύματα της εποχής ότι ο καθ` ομολογίαν του δολοφόνος αθωώθηκε ομόφωνα από τους δικαστές και τους ενόρκους του Μικτού Κακουργιοδικείου Πατρών, ως «τελέσας έγκλημα τιμής εν βρασμώ ψυχικής ορμής εν συγχίσει». Στη δίκη κατέθεσε υπέρ του σχεδόν όλο το χωριό, όπου και επέστρεψε μετά την αθώωσή του, μέσα σε πανηγυρική υποδοχή, ως ήρωας που «αποκατέστησε την τιμή του», σκοτώνοντας τη γυναίκα του που είχε εξωσυζυγική σχέση.

Ο Βασίλης Κατσικονούρης, έλκοντας και καταγωγή από την περιοχή όπου εξελίχθηκαν αυτά τα γεγονότα, τα αξιοποιεί ως βάση στο νέο του θεατρικό έργο «Ο ΦΟΝΙΑΣ, ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΑΘΩΩΣΗ», για να ανιχνεύσει και να αναδείξει σκοτεινούς και τρομαχτικούς μηχανισμούς της ελληνικής πατριαρχίας, όπως φτάνουν μέχρι τις μέρες μας, με ακόμα πιο τρομακτικά αποτελέσματα.

Το έργο αποπειράται μία ντοστογιεφσκική καταβύθιση στον πυρήνα αυτού του σκοτεινού κυττάρου, πέρα από προφανείς και αυτονόητες καταδίκες. Ο στενός συνεργάτης του Μάνου Χατζιδάκι Γιώργος Μητρόπουλος, σε συνεντεύξεις του αναφέρει, ότι η αληθινή ιστορία αυτού του ατιμώρητου εγκλήματος, που συνέβη στο χωριό που μεγάλωσε, ήταν η πηγή της έμπνευσης του τραγουδιού Ο Γιάννης ο Φονιάς σε στίχους του Νίκου Γκάτσου και μουσική του Μάνου Χατζιδάκι.

TAYTOTHTA ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Συγγραφέας : Βασίλης Κατσικονούρης

Σκηνοθεσία : Πυγμαλίων Δαδακαρίδης

Ηθοποιοί :

Μιχάλης Σαράντης

Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης

Άννα Καλαϊτζίδου

Φώτης Θωμαϊδης

Γεωργία Συφιανού

ΑΝΤΟΝ ΤΣΕΧΩΦ

«ΙΒΑΝΟΦ»

Σκηνοθεσία : Γιάννης Χουβαρδάς

Από 23 Ιανουαρίου έως 5 Απριλίου 2026

Ο διεθνώς καταξιωμένος έλληνας σκηνοθέτης Γιάννης Χουβαρδάς, επικεφαλής ενός εξαιρετικού συνόλου συντελεστών και ηθοποιών, επιλέγει τον Τσεχοφικό «Ιβάνοφ» για την δεύτερη παρουσία του στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά (μετά τον «Γλάρο» του Ρώσου συγγραφέα που ανέβασε με μεγάλη επιτυχία την περίοδο 2017-2018), με πρεμιέρα τον Ιανουάριο του 2026.

Ο Νικολάι Αλεξέγεβιτς Ιβάνοφ, ένας αποτυχημένος σύζυγος, εραστής, γαιοκτήμονας και άνθρωπος, βρίσκεται στο επίκεντρο μιας κενόδοξης κοινωνίας σε συνεχή αναβρασμό, που οι βασικές της αξίες είναι το χρήμα, η εκμετάλλευση και η διαφθορά. Υπάρξεις με ματαιωμένες φιλοδοξίες, πεταλούδες που φτερουγίζουν ασταμάτητα προς το φως που τις καίει φαντασμαγορικά, όλα τα πρόσωπα του έργου αποτυπώνονται σε κρίσιμες στιγμές της ζωής τους, όπου η ψυχική επιβίωση ή η ηθική τους πτώση κρέμεται από μια λεπτή κλωστή.

Ο «Ιβάνοφ» θεωρείται ως ένα από τα πιο σημαντικά έργα του Τσέχοφ, γραμμένο κατά την πρώτη, νεανική περίοδο της λογοτεχνικής του καριέρας, και περιέχει όλα τα στοιχεία που αργότερα τον κατέστησαν έναν από τους κορυφαίους δραματουργούς παγκοσμίως: συνταρακτική θεματολογία, συναρπαστική γραφή, πολύπλοκοι χαρακτήρες, πρωτοποριακή φόρμα, ποιητική πνοή ανάμικτη με έναν σκληρό ρεαλισμό και πολλά άλλα. Ταυτόχρονα, η συνύπαρξη ερωτικού δράματος, πολιτικοκοινωνικού προβληματισμού, υπαρξιακής τραγωδίας και σκηνών έντονου κωμικού χαρακτήρα καθιστούν το αριστούργημα του Τσέχοφ ιδιαίτερα ελκυστικό και απρόσμενα σύγχρονο.

Στην παράσταση πρωταγωνιστούν κορυφαίοι ηθοποιοί όλων των γενεών που έχουν ξεχωρίσει τόσο στη σκηνή όσο και στην οθόνη του κινηματογράφου και της τηλεόρασης. Η παράσταση θα περιέχει χορογραφίες, μουσική και τραγούδια εκτελεσμένα ζωντανά επί σκηνής.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Οι βασικοί συντελεστές:

Μετάφραση: Λεωνίδας Καρατζάς

Διασκευή-Σκηνοθεσία: Γιάννης Χουβαρδάς

Σκηνικά: Εύα Μανιδάκη

Κοστούμια: Ιωάννα Τσάμη

Μουσική: Blaine Reininger

Κίνηση: Μαρκέλλα Μανωλιάδη

Φωτισμοί: Ελίζα Αλεξανδροπούλου

Πρωταγωνιστούν:

Αργύρης Ξάφης

Μαρία Σκουλά

Γιάννης Νταλιάνης

Νίκος Χατζόπουλος

Αλεξάνδρα Καζάζου

Πηνελόπη Τσιλίκα

Χάρης Φραγκούλης

Νικόλας Χανακούλας

Κατερίνα Λυπηρίδου

Θανάσης Δόβρης

Ευάγγελος Βογιατζής

και ο Blaine Reininger των Tuxedo Moon που ερμηνεύει ζωντανά τη μουσική και τα τραγούδια της παράστασης.

ΚΩΣΤΑΣ ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗΣ & ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΓΙΑΛΑΜΑΣ

«ΤΖΕΝΗ ΤΖΕΝΗ»

Σκηνοθεσία : Nίκος Καραθάνος

Από 17 Απριλίου έως 31 Μαΐου 2026

…Αφού το ’χει δει στο σινεμά…

…ας το δει και στο θέατρο.

(Ατάκα της Τζένης Καρέζη την πρώτη νύχτα του γάμου της)

Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ

Η Ελλάδα καταδυόμενη

Αχ, αυτή η προσευχή του Διονύση Παπαγιανόπουλου.

Αχ, αυτός ο χορός της Τζένης Καρέζη.

Ολόκληρος ο Κωνσταντάρας.

Πάντα ο Μπάρκουλης, ο Καλλιβωκάς, η Ζαφειρίου…

Όλες αυτές οι μορφές του ελληνικού κινηματογράφου αποκτούσαν μια υπόσταση

αρχετυπική, σχεδόν θεϊκή: με την κατευναστική δύναμη χιλίων καλοκαιρινών ήλιων,έδιναν στα παιδικά μας όνειρα μια εικόνα της ελληνικότητας που στις μέρες μας φαντάζει όλο και πιο μακρινή, σαν να βυθίστηκε σε μια τηλεοπτική Ατλαντίδα, πολύ πριν μπορέσουμε εμείς να ζήσουμε πραγματικά τα ρομάντζα, τη χαρά, το κέφι και αυτή τη

γεύση του παραδείσου που είχαν αυτές οι ταινίες.

Αυτή η νοσταλγία, η νοσταλγία εκείνου του τηλεοπτικού καλοκαιρινού φωτός, είναι που γεννά το πανηγυρικό ρέκβιεμ που συναντάμε στη νέα αυτή παράσταση.

Το «Τζένη; Τζένη;!» είναι μια απόπειρα σε αυτή τη θεοβασία, μια απόπειρα να ξανασυναντηθούμε με τους ήρωες εκείνων των ταινιών, που μέσα στην «αφέλεια» και τον «αφρό» μιας χιλιοειπωμένης ρομαντικής κωμωδίας μάς αποκαλύπτουν μια αξεπέραστη και διαχρονική αλήθεια για τη χώρα μας: όσο βαθιά κι αν βυθιστούμε στο

σκότος μιας υπαρξιακής εθνικής κρίσης, υπάρχει κάτι που λάμπει στο βυθό αυτό – μια παρακαταθήκη της Ελλάδας που γιορτάζει σε λύπες και χαρές, μια χώρα που αντιστέκεται μέσα από το τραγούδι που τραγουδά και το γλέντι που γλεντάει, μια χώρα πυρηνικά διονυσιακή, μια χώρα που γελά με τα χάλια της και κλαίει μπροστά στην ομορφιά της.

Έτσι, μέσα από αυτό το γλυκόπικρο, διαθλαστικό πρίσμα, γεννιέται ο χώρος για να αναπτύξουμε την ιστορία του «Τζένη Τζένη», δίνοντάς της μια σπαρακτική και νοσταλγική διάσταση.

Στην παράστασή μας, η δική μας «Τζένη», η Ελλάδα του σήμερα, αναζητά παρηγοριά, παρέα και ζεστασιά σε αυτή τη μαγεία των ταινιών του ελληνικού κινηματογράφου.

Χάνεται μέσα στα κύματα αυτής της φτιαχτής –αλλά και τόσο βαθιά πραγματικής–ονειροφαντασίας, παρασύρεται από τις πολιτικές ίντριγκες, τα νησιώτικα καφενεία, τους ηλιόλουστους γάμους και τις ξεκαρδιστικές πλεκτάνες, τα ρομάντζα, τα τραγούδια και τις σπηλιές των νεράιδων· χάνει την εικόνα της και συναντά τον εαυτό της σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να κρατήσει αυτό που της απέμεινε, αυτό που μένει πάντα όταν πλησιάζει το τέλος: η παιδική ανάμνηση μιας πιο φωτεινής ημέρας.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Συντελεστές

Πρωτότυπο κείμενο: Κώστας Πρετεντέρης, Ασημάκης Γιαλαμάς

Σκηνοθεσία – σύλληψη: Νίκος Καραθάνος

Διασκευή – δραματουργική επεξεργασία: Γιάννης Αποσκίτης

Σκηνικά: Κωνσταντίνος Σκουρλέτης

Κοστούμια: Άγγελος Μέντης

Μουσική: Άγγελος Τριανταφύλλου

Φωτισμοί: Ελίζα Αλεξανδροπούλου

Κίνηση: Αμαλία Μπενέτ

Συνεργάτες σκηνοθέτες: Δημήτρης Σταυρόπουλος, Ορέστης Σταυρόπουλος

Βοηθός σκηνοθέτη: Ιωάννα Μπιτούνη

Παίζουν οι Ηθοποιοί: Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Χρήστος Λούλης, Χάρις Αλεξίου,

Άγγελος Παπαδημητρίου, Ζέτα Μακρυπούλια, Κώστας Μπερικόπουλος, Ιωάννα Μαυρέα,

Γιάννης Κοτσυφάς, Ιωάννα Μπιτούνη, Νίκος Καραθάνος κ.ά.

“ILLYA DARLING”

Βασισμένο στην ταινία ΠΟΤΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ

Σκηνοθεσία : Δημήτρης Μαλισσόβας

Από 6 έως 28 Ιουνίου 2026

Το musical Illya Darling ανεβαίνει τον Ιούνιο 2026 στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Μια ιστορία που γεννήθηκε στον Πειραιά, ταξίδεψε στο Χόλιγουντ και συγκίνησε το Broadway, επιστρέφει εκεί όπου ανήκει. Το Broadway musical Illya Darling, βασισμένο στην θρυλική ταινία Ποτέ την Κυριακή του Ζυλ Ντασέν, ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα , σε σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισσόβα, με την Νάντια Μπουλέ στον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ίλια. Η Ίλια, γυναίκα ανεξάρτητη, γεμάτη πάθος και χρώμα, αναβιώνει μέσα από τη μουσική του Μάνου Χατζιδάκι, τον απόλυτο ήχο του Πειραιά, και το τραγούδι «Τα Παιδιά του Πειραιά», που χάρισε στην Ελλάδα το Όσκαρ καλύτερου τραγουδιού . Το musical που συγκίνησε το Broadway με τη Μελίνα Μερκούρη στον πρωταγωνιστικό ρόλο και με 6 υποψηφιότητες για βραβεία Tony , επιστρέφει στον τόπο απ’ όπου ξεκίνησε η ιστορία του!

Η συνεργασία του Δημήτρη Μαλισσόβα και της Νάντιας Μπουλέ στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά σηματοδοτεί μια νέα καλλιτεχνική συνάντηση μετά την επιτυχία του musical Evita, που γνώρισε συνεχόμενα sold out και άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις σε κοινό και κριτικούς.

Το Illya Darling δεν είναι απλώς ένα μιούζικαλ· είναι μια γιορτή για τον Πειραιά, ένα ταξίδι στη χαρά της ζωής, την ανεξαρτησία και την αλήθεια του ανθρώπινου συναισθήματος, και επιτέλους, επιστρέφει στο σπίτι του!

Η υπόθεση του έργου

Η Ίλια, μια νεαρή ιερόδουλη, ζει τη ζωή της με τους δικούς της όρους. Στο πολύβουο λιμάνι του Πειραιά γοητεύει τους πάντες με την αισιοδοξία της, την αγάπη της για τη μουσική και τον χορό. Δεν εργάζεται ποτέ τις Κυριακές· τις αφιερώνει στο θέατρο και στις αρχαίες ελληνικές τραγωδίες, που τις ερμηνεύει στους φίλους της με τον δικό της, μοναδικό τρόπο.

Η ζωή της Ίλια αλλάζει όταν γνωρίζει τον Χόμερ, έναν Αμερικανό διανοούμενο και ιδεαλιστή, που φτάνει στην Ελλάδα αναζητώντας την «αληθινή» ελληνική κουλτούρα. Ο Χόμερ γοητεύεται από την Ίλια, αλλά ταυτόχρονα προσπαθεί να την «σώσει» από τον τρόπο ζωής της, πιστεύοντας ότι μπορεί να την αλλάξει και να την οδηγήσει σε μια πιο «κανονική» ζωή.

Καθώς η σχέση τους βαθαίνει, η Ίλια και ο Χόμερ συγκρούονται λόγω των διαφορετικών τους πεποιθήσεων. Ο Χόμερ επιδιώκει να επιβάλλει τις ιδεαλιστικές του απόψεις, ενώ η Ίλια υπερασπίζεται με πάθος την αυθεντικότητα και τον τρόπο ζωής της.

Η ιστορία ζωντανεύει μέσα από χιουμοριστικές σκηνές και πολύχρωμους χαρακτήρες του λιμανιού - τα κορίτσια του Πειραιά, τους εργάτες των ναυπηγείων και όλους όσους γεμίζουν με ζωή το λιμάνι - καθώς και μουσικές στιγμές που αποτυπώνουν τη ζωντάνια και την ψυχή της ελληνικής κουλτούρας.

TAYTOTHTA ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Μουσική: Μάνος Χατζιδάκις

Στίχοι: Joe Darion

Κείμενο και πρώτη σκηνοθεσία: Jules Dassin

Απόδοση – Σκηνοθεσία: Δημήτρης Μαλισσόβας

Χορογραφίες : Θοδωρής Πάνας

Βοηθός Σκηνοθέτη : Πάνος Παταγιάννης

Πρωταγωνιστεί η Νάντια Μπουλέ

*Οι υπόλοιποι συντελεστές θα ανακοινωθούν σύντομα

ΣΚΗΝΗ ΩΜΕΓΑ

2025-2026

«ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ»

(Εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα, «Ο φύλακας στη σίκαλη» του Τζ. Ντ. Σάλιντζερ)

Σκηνοθεσία : Ντίνος Γκελαμέρης

Από 10 Οκτωβρίου έως 2 Νοεμβρίου 2025

Πρόκειται για ένα σύγχρονο έργο-συνομιλία με το μυθιστόρημα «Ο φύλακας στη σίκαλη» του Τζ. Ντ. Σάλιντζερ, το οποίο απομακρύνοντας το θεατρικό έργο από την πρωτογενή ύλη, διαμορφώνει τη δική του πρωτότυπη δραματουργική ταυτότητα. Στην Αθήνα του 2025, ένας νεαρός περιπλανιέται μέσα σε μια αστική πραγματικότητα γεμάτη αντιφάσεις, απώλεια, κυνισμό και αδιέξοδα – αναζητώντας την προσωπική του ταυτότητα και τη σημασία της ωριμότητας. Με ένα εξαμελή θίασο μουσικών και ηθοποιών, η παράσταση συνδυάζει λόγο, μουσική και κίνηση, δημιουργώντας ένα πολυδιάστατο θεατρικό σύμπαν. Το έργο «Ωριμότητα» είναι μια ελεύθερη καλλιτεχνική απόπειρα να εκφραστεί ο παλμός μιας γενιάς που πασχίζει να ενηλικιωθεί μέσα σε έναν κόσμο που αλλάζει αδιάκοπα.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Συντελεστές :

Κείμενο-Σκηνοθεσία: Ντίνος Γκελαμέρης

Κίνηση: Γεωργία Αβασκαντήρα

Σκηνικά-Κοστούμια: Έμιλυ Κουκουτσάκη

Σχεδιασμός Φωτισμών: Ιωάννα Ζέρβα

Βοηθός Σκηνοθέτη:Μαριαλένα Πολίτη

Κομμώσεις:Βαγγέλης Αναγνωστόπουλος

Φωτογραφίες: Φύλλης Παππάς

Εικαστικό Αφίσας:Άννα Δημητρίου

Σχεδιασμός Αφίσας:RimaLyma

Παίζουν:

Ντίνος Γκελαμέρης

Ιωάννα Καλλιτσάντση

Ελένη Σακκά

Μουσικοί επί σκηνής:

Μιχάλης Γραμματόπουλος

Αντώνης Χατζής

Διάρκεια: 75 ‘

ΣΠΥΡΟΣ ΑΣΗΜΕΝΙΟΣ & ΕΡΜΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ

«ΑΚΟΥ ΜΙΚΡΕ»

Σκηνοθεσία : Ερμής Περιστέρης

Από 13 Νοεμβρίου έως 7 Δεκεμβρίου 2025

Μια θεατρική παράσταση για τους βομβαρδισμούς του Πειραιά.

Βασισμένο σε συνεντεύξεις, αρχειακό υλικό και προφορικές μαρτυρίες κατοίκων, το θεατρικό ντοκιμαντέρ ανασυνθέτει την εμπειρία του άμαχου πληθυσμού του Πειραιά. Με μια σκηνική γλώσσα που συνδυάζει τον θεατρικό λόγο με ιστορικά τεκμήρια και οπτικοακουστικό υλικό, αποκαλύπτεται η αθέατη πλευρά της Ιστορίας – αυτή που γράφεται στις σκιές των γεγονότων και στις σιωπές των ανθρώπων που τα έζησαν.

TAYTOTHTA ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Συντελεστές :

Κείμενο: Σπύρος Ασημένιος & Ερμής Περιστέρης

Σκηνοθεσία: Ερμής Περιστέρης

Σχεδιασμός Φωτισμού: Γιώργος Κασσάκος

Σκηνικά & Κοστούμια:

Προώθηση -Επικοινωνία:

Γραφιστικά: Αλεξάνδρα Μπαρέ

Σχεδιασμός & Οργάνωση Παραγωγής: Σοφία Αρναουτάκη

Ηθοποιοί:

Σπύρος Ασημένιος, Λυδία Γιαννουσάκη, Στέλιος Κουλετάκης, Κατερίνα Μεφσούτ

Διάρκεια 90’

*

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑΤΙΚΗ "ΜΗΤΕΡΑ"

Από 12 έως 14 Δεκεμβρίου

Συντονίζει η Αναστασία Ρεβή

Το ελληνόφωνο τμήμα της βρετανικής ομάδας Theater Lab Company παρουσιάζει το Φεστιβάλ Σύγχρονων Ελληνικών Θεατρικών Έργων, σε μορφή δραματοποιημένου αναλογίου, με θεματική: "ΜΗΤΕΡΑ". Από 89 έργα που κατατέθηκαν, επιλέχθηκαν και θα παρουσιαστούν 14.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Φεστιβάλ

Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Πάνελ Ομιλητών : Θέμα- Η Μητρική φιγούρα ως ευρύτερη έννοια

Ομιλητές : Μηνάς Βιντιάδης, Μαρία Δριμή, Πένυ Φυλακτάκη

Θεατρικά Έργα | Συγγραφείς :

FUTURA, Χρυσάνθη Παπασταφίδα

ΨΙΘΥΡΟΙ, Σοφία Κουτσούκου

ΑΝΤΙΟ ΜΑΜΑ, Τάνια Χαροκόπου

ΠΑΛΙΕΣ ΡΙΖΕΣ, Λεωνίδας Βουρδονικόλας

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Πάνελ Ομιλητών : Θέμα- Βιολογική σχέση Μητέρας-Παιδιού και προεκτάσεις

Θεατρικά έργα | Συγγραφείς

(ΣΤ)ΟΡΓΗ, Δάφνη Μαρκάκη

ΤΡΙΑΝΤΑΠΕΝΤΕ ΙΝΤΣΕΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΤΕΤΑΡΤΑ, Δήμητρα Κατσανίκα

ΜΑΜΑ ΚΙ ΕΓΩ ΔΕΝ Σ΄ΑΓΑΠΩ, Λένα Φραγκοπούλου

ΚΟΚΚΙΝΑ ΧΕΙΛΗ ΚΑΙ ΨΗΛΑ ΤΑΚΟΥΝΙΑ, Ειρήνη Σοφιανού

* Tα ονόματα των ομιλητών θα ανακοινωθούν σύντομα

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Ομιλητές Πάνελ : Θέμα- Η μητρότητα εκτός στερεοτύπων

* τα ονόματα των ομιλητών θα ανακοινωθούν σύντομα

Έργα | Συγγραφείς

ΥΠΕΡ ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑΣ , Δήμητρα Μήττα

Η ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΗ, Μαρίνα Αποστόλου

Η ΠΑΡΑΜΑΝΑ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΣ, Γλύκα Τσιάνα

ΓΑΛΑΖΙΑ ΔΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗ, Παναγιώτης Γκούβερης

MOTHER (IN) GHARGING, Βασιλική Μακρή

PUMA, Δημήτρης Αλεξίου

ΝΑΤΑΣΑ ΝΤΑΪΛΙΑΝΗ

«ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΕΝΗ»

Σκηνοθεσία : Nατάσα Νταϊλιάνη

Από 18 Δεκεμβρίου έως 11 Ιανουαρίου 2026

Μία γυναίκα, η Παναγιώτα, 49 ετών, ζει μία φαινομενικά ήρεμη ζωή με τον άντρα της Φώτη, 53 ετών, σ’ ένα απομακρυσμένο χωριό της Θεσσαλίας. Η Παναγιώτα κρύβει μέσα της ένα μεγάλο μυστικό και μία μεγάλη ενοχή. Μία αναπάντεχη πληροφορία κι ένα σημαδιακό όνειρο την καλούν να αναμετρηθεί με το παρελθόν και να αναζητήσει μετά από σχεδόν 30 χρόνια το χαμένο της παιδί.

Δομημένο ως μονόπρακτο, το νέο ελληνικό έργο της Νατάσας Νταϊλιάνη ‘’Αναζητώντας την Ελένη’’ είναι εμπνευσμένο από την αληθινή ιστορία ενός ζευγαριού από τα Τρίκαλα κατά την εποχή της ελληνικής αντίστασης και του εμφυλίου. Έχει ως επίκεντρο την γυναίκα και ειδικότερα μέσα από τον ρόλο της μάνας. Διαπραγματεύεται τις πολύπλοκες επιλογές και τα διλήμματα που κάθε εποχή της επιφυλάσσει. Το έργο έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά καθώς εκτός από στοιχεία θεάτρου ντοκιμαντέρ έχει γραφτεί σε θεσσαλική ντοπιολαλιά. Αναδεικνύοντας ιδιαίτερα στοιχεία του τόπου και της τοπικής κοινωνίας, συνομιλεί ταυτόχρονα με το σήμερα ως μία ιστορία γυναικείας χειραφέτησης υπό το πρίσμα ενός διαγενεακού τραύματος που αγγίζει τρεις γενεές- μάνα, κόρη και εγγονή.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Συντελεστές :

Κείμενο, Σκηνοθεσία: Νατάσα Νταϊλιάνη

Σχεδιασμός Φωτισμών: Βασίλης Κλωτσοτήρας

Σκηνογραφία και Κοστούμια: Νατάσσα Παπαστεργίου

Βοηθός Σκηνοθέτη: Ντέπυ Πάγκα

Επιμέλεια Κίνησης: Κατερίνα Δρακοπούλου

Συνεργάτης Δραματολόγος: Βίκυ Μαυρογόνατου

*Σύντομα θα ανακοινωθούν οι υπόλοιποι συντελεστές και η διανομή.

ΝΑΝΟΣ ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ

«ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ : Η ΝΥΧΤΑ ΠΟΥ ΠΕΦΤΕΙ»

Σκηνοθεσία : Λίνα Φούντογλου

Από 22 Ιανουαρίου έως 1η Μαρτίου2026

«L’ amour fou est la nuit des éclairs» André Breton

(Ο παράφορος έρωτας είναι η νύχτα των κεραυνών)

Το έργο του Νάνου Βαλαωρίτη παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε σκηνοθεσία Λίνας Φούντογλου. Πρωτοανέβηκε στο Παρίσι στην πρωτότυπη γλώσσα γραφής του, τη γαλλική. Ο συγγραφέας το μετέφρασε στα ελληνικά το 2018, με την επιθυμία να συναντήσει το ελληνικό κοινό σήμερα.

Ένα ζευγάρι εισβάλλει σ’ ένα δωμάτιο ξενοδοχείου λίγο πριν κατεδαφιστεί. Ο ξενοδόχος τους προειδοποιεί. Εκείνοι μένουν.

Στον ετοιμόρροπο αυτόν χώρο ξεκινά ένα σουρεαλιστικό ερωτικό παιχνίδι. Ταυτότητες ξαναγράφονται· παρελθόν και παρόν ανασυντίθενται. Όταν φτάνει ο κατεδαφιστής, η απόφαση είναι μία: φεύγεις ή (επι)μένεις;

Ένας ύμνος στον ακραίο έρωτα ως πράξη αντίστασης στην ανυπαρξία.

TAYTOTHTA ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Συντελεστές :

Μετάφραση: Νάνος Βαλαωρίτης

Σκηνοθεσία: Λίνα Φούντογλου

Δραματουργία : Eύη Προύσαλη

Σκηνογραφική επιμέλεια : Zωή Βαλαωρίτη, Κατερίνα Βαλαωρίτη

Παραγωγή: T-Short – Κυριάκος Χατζημιχαηλίδης

Διάρκεια 90’

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΖΥΗΝΟΣ

«ΤΟ ΑΜΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΜΟΥ»

Σκηνοθεσία : Δήμος Αβδελιώδης

Από 7 Μαρτίου έως 5 Απριλίου 2026

Το αυτοβιογραφικό αυτό έργο του Βιζυηνού ανασυστήνει το πνεύμα του αρχαίου ελληνικού δράματος, δημιουργώντας βαθιά κατάνυξη στους θεατές από την πρώτη έως και την τελευταία λέξη.

Το βαθύ τραύμα του Συγγραφέα από την απόρριψη της Μητέρας του στην ηλικία των 5 ετών, χάριν σωτηρίας της 10χρονης ασθενούς αδελφής του μέσα στην εκκλησία, γίνεται εδώ πλεόνασμα ήθους και ανθρώπινης διαλλακτικότητας που επιλέγει συνειδητά την συγχώρεση. Μπαίνοντας στην θέση Εκείνης καταλαβαίνει ότι το αμάρτημά της ήταν προϊόν ενός ατυχήματός της και στη συνέχεια της απελπισίας και της σύγχυσής της στην άκαρπη τελικά προσπάθειά της να γλυτώσει από τον θάνατο την αδελφή του. Έτσι λυτρώνεται απ’ την αμφιβολία και το νοσηρό μίσος που θα έφερε βουβά και βασανιστικά μέσα του, αποτελώντας την έμπρακτη συνέχεια ενός Αισχύλου, Σοφοκλή και Ευριπίδη, που θεραπεύουν από τα πάθη και τον εγωισμό τους ανθρώπους.

TAYTOTHTA ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Συντελεστές :

Διδασκαλία ερμηνείας – Δραματουργία- Σκηνοθεσία : Δήμος Αβδελιώδης

Σκηνικά - Κοστούμια: Αριστείδης Πατσόγλου

Μουσική: Βαγγέλης Γιαννάκης

Βοηθός Σκηνοθέτη: Στεφανία Βλάχου

Φωτογραφίες:Γιώργος Ζαφειρόπουλος

Διάρκεια : 75'

*Τα ονόματα των ηθοποιών θα ανακοινωθούν σύντομα

ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΒΑΡΑΣ

«Ο ΚΗΠΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΓΕΙΩΝ ΑΠΟΛΑΥΣΕΩΝ»

Σκηνοθεσία : Σπύρος Κουβαράς

Από 16 Απριλίου για 6 παραστάσεις

Ένας νέος κόσμος αναδύεται που μοιάζει με μεταιχμιακό βασίλειο στο οποίο οι αισθήσεις περιπλανώνται. Ανάμεσα στη μνήμη, το αρχέτυπο και το ασυνείδητο, αποκαλύπτεται ένας βιότοπος στον οποίο η ανθρωπότητα προσδοκά μια αναγέννηση. Ένα συναισθηματικό τοπίο σωμάτων που μας τυλίγει στο δέρμα μιας φουτουριστικής φαντασίας, εκεί όπου τα σώματα δεν είναι απλώς οντότητες, αλλά “κινητικοί κήποι” που μεταμορφώνουν ανοίκεια θραύσματα για να σβήσουν τη δίψα της γης. Αναδυόμενη κοινότητα ή μια χαμένη ουτοπία; “Ο κήπος των επίγειων απολαύσεων” του χορογράφου Σπύρου Κουβαρά, εγείρει αναστοχαστικά ερωτήματα για το τι είδους ζωή θέλουμε να ζούμε, υπό το βάρος των απειλών που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος κόσμος, προσκαλώντας μας σ’ ένα

βιβλικό φτερούγισμα της φαντασίας για έναν πολιτισμό που αναζητά ξανά ένα νόημα.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Συντελεστές :

Ιδέα, Χορογραφία, Σκηνικός Σχεδιασμός: Σπύρος Κουβαράς

Πρωτότυπη Μουσική: Θανάσης Κουμεντέρης

Καλλιτεχνική Συνεργάτις: Κορίνα Κοτσίρη

Δραματουργία: Τζίνα Γιωτάκη

Σχεδιασμός Φωτισμών: Θωμάς Οικονομάκος

Οπτικό Υλικό: Γιώργος Μπακάλης

Επικοινωνία: Μαριάννα Παπάκη

Παραγωγή: Synthesis 748 Dance Co.

Διάρκεια: 60’

*Οι υπόλοιποι συντελεστές θα ανακοινωθούν σύντομα

*Η παράσταση χορού “Ο κήπος των επίγειων απολαύσεων” πραγματοποιείται με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού

ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

«ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΚΟΥΤΙ»

Σκηνοθεσία : Παντελής Δεντάκης

Από 25 Απριλίου έως 31 Μαΐου 2026

Το «Μαύρο Κουτί» του Γ. Ηλιόπουλου, ετοιμάζεται να εξαπολύσει μυστικά, που θα φέρουν τα πάνω κάτω στις ζωές πατέρα και γιού. Τίποτα δεν μένει σταθερό και όλες οι σχέσεις ταλανίζονται, καθώς περνούν απ’ τη βάσανο του χρόνου και από την προσδοκία μιας τελευταίας κοινής ανάσας. Ο γιος πλήρως αποκομμένος από τον πατέρα, δραστηριοποιείται στην Αμερική κυνηγώντας ίσως τ’ όνειρο... όμως τα δεδομένα αλλάζουν και αναγκάζεται να αποχωρήσει, να επιστρέψει στον τόπο του και να έρθει αντιμέτωπος με τον πατέρα του.

Η συγκρουσιακή τους σχέση, τοποθετημένη στη χρονικότητα του παρελθόντος, αποτελεί το έναυσμα αποκαλύψεων, επαναπροσδιορισμών και αναθεωρήσεων και μέσα από το παροντικό πλέον βίωμα της επαφής τους, φανερώνεται η ρευστή φύση του ανθρώπου. Η αινιγματική και ζωντανή παρουσία των γυναικείων μορφών του έργου, επενεργεί επάνω στις ζωές πατέρα και γιου, φέρνοντας τις ισορροπίες αλλά και τις λύσεις.

Πρόκειται για μια μαύρη κωμωδία καταστάσεων, που πραγματεύεται έννοιες μη απτές και αέρινες, τοποθετημένες σ’ ένα διαχρονικό πλαίσιο και δομημένες εντός του ανθρώπινου ψυχισμού.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Συντελεστές :

Συγγραφέας : Γιώργος Ηλιόπουλος

Σκηνοθεσία : Παντελής Δεντάκης

Σκηνικά : Ντέιβιντ Νεγριν

Κοστούμια : Νικόλ Παναγιώτου

Φωτιστής : Αποστόλης Κουτισανικούλης

Εταιρεία Παράγωγης Φάρος Τέχνης

Παίζουν :

Στέφανος Κυριακίδης

Μαρία Κανελλοπούλου

Σταύρος Καραγιάννης

Κατερίνα Λυπηρίδου

Έλενα Σταυρού

ΦΟΥΑΓΙΕ

2025-2026

«ΣΤΡΙΓΓΛΑ»

(Βασισμένο στο έργο του Ο. Σαίξπηρ – «Το Ημέρωμα της Στρίγγλας»)

Σκηνοθεσία : Δημήτρης Λιόλιος

Από 23 Οκτωβρίου έως 16 Νοεμβρίου 2026

Το εμβληματικό σαιξπηρικό έργο ανασχηματίζεται σε ένα ψυχολογικό παιχνίδι για την εξουσία, την έμφυλη ταυτότητα και την κοινωνική καταπίεση. Μια σύγχρονη, απογυμνωμένη, ελεύθερη διασκευή η οποία ανατέμνει τις λεπτές ρωγμές ανάμεσα στην επιβολή και την υποταγή, την ελευθερία και τη συμμόρφωση. Ένα παιχνίδι που δεν είναι αθώο. Η μάχη πίσω από το γέλιο και μια ιστορία που δεν τελειώνει ποτέ.

TAYTOTHTA ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Συντελεστές :

Παίζουν:

Δημήτρης Λιόλιος, Αναστασία Χατζάρα

Κείμενο: Βασισμένο στο έργο του Ο. Σαίξπηρ – «Το Ημέρωμα της Στρίγγλας»

Μετάφραση, Σκηνοθεσία: Δημήτρης Λιόλιος

Ελεύθερη διασκευή, Δραματουργική επεξεργασία: Δημήτρης Λιόλιος, Αναστασία Χατζάρα

Σκηνικά, Κοστούμια: Αλέγια Παπαγεωργίου

Πρωτότυπη μουσική σύνθεση, Ηχητικός σχεδιασμός: Μίμης Νικολόπουλος

Κίνηση: Γιάννης Νικολαΐδης

Φωτισμοί: Ζωή Μολυβδά Φαμέλη

Καλλιτεχνικός συνεργάτης: Βαγγέλης Αμπατζής

Ειδικές κατασκευές: Κωνσταντίνος Χαλδαίος

Φωτογραφίες: Γιώργος Στριφτάρης

Οπτική ταυτότητα, Social Media: ΜΕΚΑΟΜΕ

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Ευαγγελία Σκρομπόλα

Κομμώσεις: Θωμάς Γαλαζούλας

Μακιγιάζ: Βίκυ Κωστοπούλου

Παραγωγή: d.l.p.

Μανώλης Μπρίμπος - Νίκος Τουρνάκης

«Ρεμπέτικο για Παιδιά»

Σκηνοθεσία : Μανώλης Μπρίμπος - Νίκος Τουρνάκης

Aπό 25 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις

Μια μουσικοθεατρική παράσταση για μικρούς και μεγάλους θεατές!

Η παράσταση «Το Ρεμπέτικο για Παιδιά» είναι μια τρυφερή, ζωντανή και γεμάτη φαντασία γνωριμία με τον κόσμο του ρεμπέτικου, σχεδιασμένη ειδικά για παιδιά.

Μια αφηγηματική ιστορία που ξετυλίγεται μέσα από λόγο, τραγούδι και θεατρική δράση. Ζωντανοί μουσικοί παίζουν επί σκηνής με μπαγλαμάδες, μπουζούκια και κιθάρες, ενώ η αφήγηση, γεμάτη χιούμορ και συναίσθημα, ταξιδεύει τα παιδιά σε γειτονιές του Πειραιά, της Σμύρνης και της παλιάς Αθήνας.

Μέσα από φανταστικούς ήρωες και μουσικές εικόνες, ανακαλύπτουμε πώς γεννήθηκε το ρεμπέτικο, τι έλεγαν τα τραγούδια του, πώς ζούσαν οι ρεμπέτες και γιατί αυτά τα τραγούδια «μιλάνε» ακόμα και σήμερα. Μια παράσταση γεμάτη πενιές, τραγούδια, χιούμορ και φαντασία, που γεφυρώνει το τότε με το τώρα – μιλώντας στα παιδιά με τρόπο απλό, αληθινό και τρυφερό.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Συντελεστές :

Κείμενο Σκηνοθεσία : Μανώλης Μπρίμπος - Νίκος Τουρνάκης

Σκηνικά : Σέβυ Χατζησαβίδου

Νίκος Τουρνάκης : Μπουζούκι, πολιτικη λύρα

Ανδρέας Καρατζάς : Μπουζούκι Τρίχορδο

Μανώλης Μπρίμπος : Κιθάρα πολίτικο λαούτο

Διάρκεια : 60’

«ΜΝΗΜΗ – ΛΗΘΗ»

(Βασισμένο στη ‘’Λήθη’’ του Δημήτρη Δημητριάδη)

Σκηνοθεσία : Aλίκη Στενού

Από 28 Νοεμβρίου έως 11 Ιανουαρίου 2026

Η παράσταση Μνήμη | Λήθη σε κείμενα του Δημήτρη Δημητριάδη, διερευνά τη σχέση του ανθρώπου με τον Χρόνο και την Ιστορία, μέσα από τα στοιχεία εκείνα που επιλέγει να θυμάται και όσα προτιμάει να ξεχνά. Στο ενδιάμεσο λόγου, κίνησης και μουσικής, δημιουργείται ένας οριακός χώρος όπου όλα εν δυνάμει αρχίζουν ή τελειώνουν. Δυνάμεις αντίρροπες, η Μνήμη και η Λήθη, αντιμάχονται αλλά και συγκλίνουν, για να φωτίσουν τελικά τη σχέση του Ανθρώπου με τον έρωτα, την εξουσία, την πίστη, τον πόλεμο, τη ζωή και τον θάνατο — μέσα στην αέναη ροή του χρόνου.

"Το σώμα μου. Είναι όλη η ιστορία. Πόλεμοι. Εποχές. Αναταραχές. Δεν χρειάζεται να θυμάμαι. Επειδή έχω σώμα ξεχνώ."

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Συντελεστές :

Κείμενο: Δημήτρης Δημητριάδης

Σκηνοθεσία – Κίνηση – Σκηνικός χώρος: Αλίκη Στενού

Μουσική: Χαρά Γκρέκα (τσέλο), Νίκος Τουλιάτος (κρουστά)

Κοστούμια: Μαίρη Λημνιού

Σχεδιασμός φωτισμού: Θωμάς Οικονομάκος

Βοηθός σκηνοθέτη: Αθηνά Μαρία Παυλή

Επικοινωνία: Χρύσα Ματσαγκάνη

Ερμηνεύουν (αλφαβητικά):

Αντωνία Μαθιουλάκη, Αθηνά Μαρία Παυλή, Αλίκη Στενού

Μουσικοί επί σκηνής: Χαρά Γκρέκα (τσέλο), Νίκος Τουλιάτος (κρουστά)

Διάρκεια: 60’

ΔΑΝΑΗ ΜΕΓΑ

«IN MOTION»

Σκηνοθεσία : Δανάη Μέγα

Παιδική παράσταση που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 3,5 έως 8 ετών.

Από 7 Δεκεμβρίου έως 5 Απριλίου 2026

Μπορούμε να υπάρξουμε χωρίς να χάσουμε τη μοναδικότητά μας; Μοναδικός δεν σημαίνει τέλειος. Σημαίνει αληθινός.

Η Σελίν, μια μικρή συλλέκτρια γλυπτικής, που βαριέται τρομερά την καθημερινή της ρουτίνα, προσγειώνεται σε έναν κόσμο ονειρικό γεμάτο γλυπτά, την Εθνική Γλυπτοθήκη, όπου μπορεί να ξεφύγει από την πραγματικότητα και να ξεχάσει τα προβλήματά της. Εκεί νιώθει δυνατή, γεμάτη χαρά, χωρίς κανέναν περιορισμό. Όμως σε αυτό το ταξίδι φαντασίας, θα συναντήσει ένα γλυπτό που έψαχνε τόσο καιρό να βρει, το οποίο τελικά κρύβει πολλά αναπάντεχα στοιχεία. Η σύγκρουση μεταξύ τους θα είναι απελευθερωτική. Η Σελίν αιωρούμενη μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας, παίζοντας με τα ζωντανά έργα τέχνης, μένει έκπληκτη με την ομορφιά όλων και ανακαλύπτει κι άλλα στοιχεία της μοναδικότητάς της. Το γλυπτό όμως που συνάντησε, φαίνεται να δυσανασχετεί. Θα καταφέρουν άραγε να ανακαλύψουν το διαφορετικό μαζί;

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Συντελεστές :

Κείμενο – Σκηνοθεσία – Κίνηση : Δανάη Μέγα

Παίζουν:

Ελένη Μιχαηλίδου, Στρατής Νταλαγιώργος

Παραγωγή – Επικοινωνία : Flux for Art – F.F.A.

Σχεδιασμός Αφίσας – Γραφιστική Επιμέλεια :Βασιλική Ζουλούμη

Κοστούμια : Flux for Art – F.F.A.

Μουσική :Μικές Γλύκας

Φωτογραφίες – Video Trailer : Γιώργος Συνιόλας

Διάρκεια: 75'

ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗΣ

«ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΟΥΠΛΕ»

Σκηνοθεσία : Σωτήρης Καραμεσίνης

Από 29 Ιανουαρίου έως 5 Απριλίου 2026

H παράσταση «Έγκλημα στο τέταρτο κουπλέ» είναι ένα σουρεαλιστικό διαδραστικό μουσικό-θεατρικό «event», και όχι για μια συνηθισμένη παράσταση μουσικού θεάτρου. Τέσσερις ηθοποιοί/τραγουδιστές/μουσικοί είναι οι θεότρελοι οικοδεσπότες μιας επετειακής βραδιάς. Η κυρία και ο κύριος, γιορτάζουν την 12 επέτειο του γάμου τους και υποδέχονται τους καλεσμένους στο αριστοκρατικό τους Ballroom, για να τους ψυχαγωγήσουν με ένα τραγουδιστικό σουαρέ. Γιορτάζουν και την μεγάλη κληρονομιά που κληρονόμησε ο κύριος από τη θεία του- κληρονόμο μιας μυθικής περιουσίας. Ο κύριος έχει μαγευτική φωνή και μυστικό παρελθόν. Η κυρία γνωρίζει τα μυστικά της αστρολογίας και είναι expert στις πνευματιστικές σεάνς. Ο μπάτλερ και η οικονόμος είναι μεγάλα ταλέντα στη μουσική και το τραγούδι. Ένα έγκλημα; θα διακόψει βίαια την γιορτινή ατμόσφαιρα. Το κουαρτέτο των πρωταγωνιστών της βραδιάς συμπληρώνεται σε κάθε παράσταση από καλεσμένους έκπληξη, οι οποίοι συμμετέχοντας με προσυμφωνημένο αυτοσχεδιασμό στα δρώμενα βοηθούν την πλοκή της βραδιάς και το μυστήριο να ξετυλιχθεί ως το τέλος.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Συντελεστές :

Κείμενα-σκηνοθεσία:ΣωτήρηςΚαραμεσίνης

Ενδυματολόγος:ΒασιλικήΣύρμα

Μουσική επιμέλεια : Σωτήρης Καραμεσίνης - Φώτης Λαμάρης





Ηθοποιοί:

Θανάσης Βλαβιανός, Εύα Κοτανίδη, Δημήτρης Παπαδάτος, Φώτης Λαμάρης

Sound design - Διασκευές : Νίκος Ασημάκης - Εύα Κοτανίδη

Επικοινωνία: Ευαγγελία Σκρομπόλα

Διάρκεια : 105 ‘

9ο Φεστιβάλ Κιθάρας Πειραιά

2 και 3 Μαρτίου 2026

Η Camerata Junior – Ορχήστρα Νέων των Φίλων της Μουσικής (Ορχήστρα in Residence του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών), ιδρύθηκε το 2010 στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δράσεων του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής. Σκοπός της η καλλιέργεια νέων ταλαντούχων μουσικών, η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και η διαπαιδαγώγησή τους μέσα από την πολύτιμη εμπειρία της ομαδικής μουσικής δράσης. Πρώτος δάσκαλος και μαέστρος διετέλεσε ο βιολονίστας Δημήτρης Σέμσης (σήμερα επίτιμος διευθυντής της). Από τον Οκτώβριο του 2018 δάσκαλος και μαέστρος ανέλαβε ο αρχιμουσικός Νίκος Χαλιάσας

Η Ορχήστρα Εγχόρδων Νέων Πειραιά δημιουργήθηκε με στόχο την εξερεύνηση του κλαδικού ρεπερτορίου και όχι μόνο. Αποτελείται από νέους σπουδαστές που έχουν ως πυρήνα την σχολή εγχόρδων του Πρότυπου Μουσικού Κέντρου Πειραιά.

Η Ορχήστρα συμμετέχει ενεργά στις πολιτιστικές δραστηριότητες της πόλης και έχει πραγματοποιήσει εμφανίσεις σε αίθουσες της Αθήνας και της επαρχίας. Εμπνευστής και δημιουργός της ορχήστρας είναι η καθηγήτρια του ΠΜΚΠ Σταυρούλα η οποία έχει και την διεύθυνσή της.

Ορχήστρα Εγχόρδων Νέων Πειραιά : Διεύθυνση - Σταυρούλα Μέντη

Συμπράττουν ως σολίστ νέοι καλλιτέχνες.

«Camerata Junior Ορχήστρα Νέων των Φίλων της Μουσικής».

Σολίστ : Μιχάλης Παούρης

Διεύθυνση Νίκος Χαλιάσας

Καλλιτεχνική Διεύθυνση Φεστιβάλ : Βασίλης Μαστοράκης

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

«ΛΕΟΝΑΡΝΤΑ »

Σκηνοθεσία : Γιώργος Καλογερόπουλος

Από 17 έως 26 Απριλίου 2026

Η αληθινή ιστορία της κατά συρροή δολοφόνου που έφτιαχνε κέικ και σαπούνια με τα θύματά της και τα μοίραζε στη γειτονιά, ζωντανεύει στο φουαγιέ του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά!

Στην Ιταλία του Μουσολίνι και στα σπάργανα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, η Λεονάρντα, χτυπημένη από τη μοίρα και της ανθρώπους, καταφεύγει στον αποκρυφισμό για να «σώσει» το σημαντικότερο πρόσωπο της ζωής της: τον γιο της.

Μια παράσταση γραμμένη με τη μορφή αφηγηματικής ποίησης. Μια μαύρη κωμωδία ή ένα λευκό δράμα, που παρασύρει το κοινό σε ένα μακάβριο ταξίδι γέλιου και κλάματος.





ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Συντελεστές :

Ιδέα- Κείμενο- Σκηνοθεσία- Σχεδιασμός Φωτισμού: Γιώργος Καλογερόπουλος

Σκηνικά - Κοστούμια: Η ομάδα της παράστασης

Πρωτότυπη μουσική: Αδριανός Νόνης

Φωτογραφίες - Video Art: Λεωνίδας Παπαδόπουλος

Χορογραφία: Εύη Τσακλάνου





Παίζουν (αλφαβητικά):

Δημήτρης Γρηγοριάδης

Γιώργος Καλογερόπουλος

Βάνσω Μανδύλη

Μαρία Μιχαηλίδου

Αιμιλία Ράπτη

Μαρίνα Σωκράτη

Εύη Τσακλάνου

Διάρκεια: 80’

«Ο ΠΑΡΕΙΣΑΚΤΟΣ»

(εμπνευσμένο από το δοκίμιο του Jean-Luc Nancy)

Σκηνοθεσία : Κωνσταντίνος Αβράμης

Από 7 Μαΐου έως 31 Μαΐου 2026

Μία θεατρική παράσταση για την ιδιωτικοποίηση της υγείας, βασισμένη σε πραγματικά ντοκουμέντα και εμπνευσμένη από το δοκίμιο του Jean-Luc Nancy.

Ένας άνθρωπος μαθαίνει πως χρειάζεται να υποβληθεί σε ένα σοβαρό χειρουργείο, μία μεταμόσχευση. για να μπορέσει να επιβιώσει, χρειάζεται να δεχτεί την καρδιά ενός άλλου, μία ξένη, μια παρείσακτη καρδιά. αφού όμως η βιολογική του καρδιά τον σκοτώνει και η επίκτητη του προσφέρει ζωή, ποια είναι η «δική του» και ποια είναι η «παρείσακτη»; Συνυφαίνοντας το κείμενο του Nancy με συνεντεύξεις ανθρώπων που έχουν υποβληθεί σε σημαντικά χειρουργεία κατά τα τελευταία χρόνια, δημιουργούμε μία παράσταση που ακροβατεί ανάμεσα στο ντοκουμέντο και το δοκίμιο, τη μουσική και τον χορό, για να καταδείξει τα προβλήματα του εθνικού συστήματος υγείας.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Συντελεστές :

Δραματουργία, Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Αβράμης

Σύμβουλος δραματουργίας, σκηνοθεσίας: Ελένη Νιωτάκη

Σύνθεση, διδασκαλία μουσικής: Φάνης Σακελλαρίου, Δέσποινα Γεώργα

Χορογραφία: θα ανακοινωθεί σύντομα

Ενδυματολογία, εικαστικός χώρος: Αλεξάνδρα Σταμάτη

Ηθοποιοί:

Γιώργος Γκιόκας, Μαρίνα Καλογήρου, Ναταλία Λουιζάκη, Ελένη Νιωτάκη

* συν μία ηθοποιός, το όνομα της οποίας θα ανακοινωθεί σύντομα

Διάρκεια: 70'

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

2025-2026

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, τιμώντας την αποστολή του σαν ευρύτερος πολιτιστικός πυλώνας προτείνει την πραγματοποίηση θεατρικών και κινησιολογικών προγραμμάτων με δωρεάν συμμετοχή για τους πολίτες. Στόχος των εργαστηρίων είναι να κινητοποιήσουν τους συμμετέχοντες προς την κατεύθυνση της σωματικής και ψυχικής έκφρασης, της ανάδειξης προσωπικών δεξιοτήτων, της καλλιέργειας, της φαντασίας και της αυτενέργειας και φυσικά της ισότιμης συνεργασίας και του σεβασμού του άλλου μέσα από την καλλιτεχνική πράξη.

Θεατρικό Εργαστήρι για ενηλίκους και υπερήλικες

Το εργαστήριο απευθύνεται σε ενηλίκους που ενδιαφέρονται να εξοικειωθούν με την τέχνη της υποκριτικής. Αφορά ανθρώπους που αγαπούν το θέατρο και έχουν ελάχιστη ή καθόλου γνώση αυτού αλλά επιθυμούν να απολαύσουν τη χαρά της ομαδικής δημιουργίας.

Το εργαστήριο θα συντονίζει η ηθοποιός και θεατροπαιδαγωγός Αντιγόνη Αλικάκου.

Θεατρικό εργαστήρι για άτομα στο φάσμα του αυτισμού

Θεατρικό-κινησιολογικό εργαστήριο που απευθύνεται σε ανθρώπους στο φάσμα του αυτισμού. Στις συναντήσεις θα πραγματοποιούνται ασκήσεις θεατρικής αγωγής, αυτοσχεδιασμού, κινησιολογίας, ρυθμολογίας, μελέτης κειμένων και συγγραφής, με σκοπό οι συμμετέχοντες να γίνουν μια όμορφη και δραστήρια παρέα με ξεχωριστά αποτελέσματα.

Το εργαστήριο θα συντονίζει η λογοθεραπεύτρια, σύμβουλος ψυχικής υγείας, ηθοποιός, ποιήτρια Μαρία Κουλούρη.

Εργαστήρι ποίησης και γραφής

Εργαστήριο για ενηλίκους που επιθυμούν να συνυπάρξουν, με εκλεκτούς καλεσμένους, σε ένα δημιουργικό και διαδραστικό εργαστήρι λόγου. Στο εργαστήρι θα αναλύσουμε σημαντικά ποιητικά κείμενα και θα γράψουμε για ό,τι μας εμπνέει, από το μικρό, μέχρι το μεγάλο. Σκοπός, η ανάπτυξη και η αφύπνιση των δημιουργικών δυνάμεων των συμμετεχόντων.

Το εργαστήριο θα συντονίζει ο συγγραφέας Νίκος Κουρμουλής.

Εργαστήρι θεατρικής παρέμβασης στις Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού.

Σε συνέχεια της επιτυχημένης δράσης του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά στο χώρο των γυναικείων φυλακών Κορυδαλλού με συγκλονιστικά αποτελέσματα, προτείνεται η συνέχιση του θεατρικού εργαστηρίου. Το πρόγραμμα έχει στόχο μέσα από βιωματικές συναντήσεις, που στηρίζονται στο Εφαρμοσμένο Θέατρο, οι συμμετέχουσες να εκφραστούν δημιουργικά, να μάθουν να λειτουργούν σε μια ομάδα που αυτορυθμίζεται οργανικά και να χτιστεί ένα ασφαλές περιβάλλον για να εμβαθύνουν σε ζητήματα που τους απασχολούν.

Το εργαστήριο θα συντονίζει ο ηθοποιός-σκηνοθέτης Φάνης Κατέχος.

Εργαστήριο προσέγγισης μέσω της τέχνης ευπαθών κοινωνικών ομάδων και ατόμων με αναπηρία

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά προσεγγίζει μέσω της τέχνης ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και άτομα με αναπηρία. Ένα διμερές εργαστήρι δημιουργικής κίνησης, σχεδιασμένο ειδικά για ανθρώπους με κινητικές και νοητικές αναπηρίες απευθυνόμενο σε ενήλικες και νέους το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά αλλά και στο Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας.

Το εργαστήριο θα συντονίζουν ο σκηνοθέτης και ψυχολόγος Ανδρέας Κολίσογλου και ο Χορογράφος-Καθηγητής -Δημιουργός του Οδηγού για χορό με ανθρώπους με αναπηρία Κωνσταντίνος Μίχος.

Βιωματικά εργαστήρια ψυχικής ενδυνάμωσης στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά θα πραγματοποιήσει βιωματικά εργαστήρια, δίνοντας έμφαση στην ενεργό συμμετοχή και την προσωπική εμπειρία των συμμετεχόντων για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων. Οι συμμετέχοντες μέσω ασκήσεων και συντονισμένης διάδρασης με άλλους θα εμβαθύνουν βιωματικά, ώστε να κατανοήσουν σε βάθος το αντικείμενο της κάθε συνάντησης.

Το εργαστήριο θα συντονίζει η παιδαγωγός με εξειδίκευση στην ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία, Αδαμαντία Ψαλλιδάκου

Εργαστήριο για νήπια

Το εργαστήριο απευθύνεται σε νήπια 1-3 ετών με την συνοδεία γονέων. Το εργαστήριο έχει ως βάση τα συστατικά του θεάτρου: τη μουσική με την χρήση οργάνων κατάλληλων ηλικιακά, το παραμύθι συνήθως με κούκλες ή αντικείμενα, το χορό στο πλαίσιο μουσικοκινητικών προσεγγίσεων και βέβαια την αίσθηση της ομαδικής συνύπαρξης και του παιχνιδιού. Η παρουσία συνοδών, πέρα από πρακτικά απαραίτητη, ενισχύει το δέσιμο και την επαφή με τον γονέα καθώς μαζί βιώνουν αυτήν την όμορφη στιγμή.

Το εργαστήριο θα συντονίζει η ηθοποιός, σκηνοθέτιδα, τραγουδίστρια και θεατροπαιδαγωγός, Κατερίνα Αλεξάκη.

Εργαστήριο Σύγχρονου Χορού και κίνησης στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά για ενήλικες και υπερήλικες

Μία συνάντηση ανθρώπων μέσα από τον χορό, την μουσική και την συλλογική δημιουργία. Εκεί, θα εξερευνήσουν τον σύγχρονο χορό, την προσωπική και συλλογική τους κίνηση, την επικοινωνία μέσα από το σώμα χωρίς προκαταλήψεις, το παιχνίδι, την μουσικότητα, την σύνδεση της ομάδας.

Το εργαστήριο θα συντονίζει η χορογράφος, δασκάλα χορού και επιμελήτρια κίνησης, Χλόη Αλιγιάννη.

Παραστάσεις και παρεμβάσεις θεάτρου ή μουσικής ή αφήγησης σε Νοσοκομεία ΠΑΙΔΩΝ.

Το Δημοτικό Θέατρο παρεμβαίνει στον ευαίσθητο χώρο των Νοσοκομείων Παίδων, παρουσιάζοντας μικρές παραστάσεις αποκλειστικά για νοσηλευόμενα παιδιά. Μέσα από το παιχνίδι, τη μουσική και το τραγούδι η δράση στοχεύει στην υποστήριξη των παιδιών αλλά παράλληλα και των γονιών τους.

Το εργαστήριο θα συντονίζει η σκηνοθέτις – ηθοποιός, Δώρα Δόριζα.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εγώ ο Δημιουργός»

Ένα νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα χορογραφίας για ανθρώπους με αναπηρία. Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, με τη υποστήριξη και αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού & σε συνεργασία με την ομάδα χορού “Λάθος Κίνηση” ανακοινώνει με χαρά την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος «Εγώ ο Δημιουργός». Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα χορογραφίας που απευθύνεται σε ανθρώπους με κινητικές και αισθητηριακές αναπηρίες. Το πρόγραμμα, απευθύνεται σε άτομα με κινητικές και αισθητηριακές αναπηρίες που θέλουν να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στη χορογραφία, αλλά και σε ανθρώπους χωρίς αναπηρία που επιθυμούν να συμμετάσχουν ως εκτελεστές. Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

«Στόχος μας είναι να δώσουμε στους συμμετέχοντες τα απαραίτητα εργαλεία για να εκφραστούν ελεύθερα και να σταθούν ως αυτόνομοι δημιουργοί, χωρίς διαμεσολάβηση», τονίζει η καλλιτεχνική ομάδα του προγράμματος. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διδασκαλία χορογραφικής σύνθεσης, μάστερ κλας από καταξιωμένους Έλληνες και προσκεκλημένος από το εξωτερικό καλλιτέχνες, εργαστήρια τεχνικής Butoh, somatics, δραματολογική ανάπτυξη, ιστορία χορού, καθώς και πρακτική εξάσκηση με ατομική επίβλεψη.

*Η συμμετοχή στα εργαστήρια του ΔΘΠ είναι δωρεάν

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

«Ο ανθρώπινος μόχθος»

Επαγγέλματα που χάνονται στον χρόνο

(Β΄ κύκλος)

Έρευνα – Παρουσίαση : Γιάννης Κλάδης, δημοσιογράφος

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά συνεχίζει με την ενότητα ‘’Χαρτογραφώντας τον Πειραιά’’ που κλείνει τρία χρόνια επιτυχίας και μεγάλης ανταπόκρισης, με ένα β κύκλο της θεματικής «Ο ανθρώπινος μόχθος». Στόχο να αναδείξει ιστορίες και πρόσωπα της πόλης του Πειραιά. Η θεματική «Ο ανθρώπινος μόχθος» που ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2024 στο Φουαγιέ του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, με έρευνα του δημοσιογράφου Γιάννη Κλάδη, ξεκινάει ακόμα έναν κύκλο πέντε συναντήσεων με ανθρώπους από επαγγέλματα που χάνονται στο χρόνο. Της δρόμος αναζήτησης της πολιτισμικής της ταυτότητας μέσα από τη γέννηση και τη φθορά των παλιών επαγγελμάτων καθώς και το ρόλο της στην κοινωνία.

Στον πρώτο κύκλο που πραγματοποιήθηκε από τον Οκτώβριο του 2024 έως τον Απρίλιο του 2025 φιλοξενήθηκαν ο Σπύρος Βάλβης ψαράς από το Πασαλιμάνι, ο Νίκος Σάμιος κινηματογραφιστής της ιστορικές αίθουσες του Πειραιά ΣΙΝΕΑΚ, ΧΑΙ ΛΑΙΦ, ΖΕΑ και ΚΑΣΤΕΛΛΑ, ο Βασίλης Παΐσιος μελισσοκόμος από τα βουνά της Αττικής, ο Γιάννης Χαλκιάς καραβομαραγκός από το Πέραμα και ο Βαγγέλης Αβραμίδης ασυρματιστής (Μαρκόνης) του Εμπορικού Ναυτικού.

Έρευνα – Παρουσίαση : Γιάννης Κλάδης, δημοσιογράφος.

*Σύντομα θα ανακοινωθούν οι καλεσμένοι του β’ κύκλου.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

2025-2026

ΗΛΙΑΣ ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ

«ΔΙΨΑΕΙ ΤΙΣ ΝΥΧΤΕΣ »

ΜΙΑ SITE – SPECIFIC ΜΕΤΑΜΕΣΟΝΥΧΤΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

Με τον Όμηρο Πουλάκη

Πρωτότυπο θεατρικό έργο, γραμμένο κατά παραγγελία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, από τον συγγραφέα Ηλία Μαγκλίνη. Το έργο αφορά στη διαδρομή ενός βρικόλακα μέσα στους αιώνες .Θα παρουσιαστεί σε όλο το χώρο του Δημοτικού θεάτρου.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΡΙΒΑΣ

«ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗ – GHOST IN THE MACHINE»

του εικαστικού καλλιτέχνη Γιώργου Δρίβα

Επανάληψη

Το “Ghost in the Machine 2.0” (Ελλ. «Φάντασμα στη Μηχανή 2.0») είναι η νέα updated εκδοχή μιας περιπατητικής εικαστικής δράσης του Γ. Δρίβα, που θα διατρέχει εκθεσιακά το κτήριο του Δημοτικού θεάτρου και αποτελεί μια «ενημερωμένη» (updated) επανάληψη της αντίστοιχης δράσης της σαιζόν 2024-25 που χαρακτηρίστηκε από απανωτά sold-out για τους τέσσερις μήνες που παρουσιάστηκε από τον Δεκέμβριο 2024 έως τον Απρίλιο 2025. Αφορά στην τρέχουσα συζήτηση σε σχέση με την δυνατότητα προγραμμάτων τεχνητής νοημοσύνης να δημιουργούν καλλιτεχνικά. Το “Ghost in the Machine 2.0” είναι προϊόν συνεργασίας αλλά και διαλόγου του καλλιτέχνη με τέτοιου είδους λογισμικά, ο οποίος δεν τα αντιμετωπίζει ούτε ως απειλή, ούτε ως πανάκεια αλλά ως έναν συνεργάτη στην διαδικασία της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Στη νέα updated εκδοχή, τα ίδια μοντέλα παραγωγής που είχαν χρησιμοποιηθεί, καλούνται να αντιμετωπίσουν ξανά τα ερωτήματα της περυσινής παρουσίασης και να ξανα-προτεινουν αισθητικές λύσεις και ιδέες με βάση τις σημερινές γνώσεις και την εμπειρία τους. Η περιπατητική εικαστική δράση συνδυάζει τους τομείς της video art, φωτογραφίας, performance, φωτιστικής και ηχητικής εγκατάστασης και κινηματογράφου.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Σενάριο - σκηνοθεσία | Γιώργος Δρίβας

Performance - Νίκος Βλαχογιάννης, Αγγελική Μπεβεράτου

Κοστούμια επιτέλεσης -Λάζαρος Τζοβάρας

Πρωταγωνιστές Έργων Βίντεο - Νίκος Βλαχογιάννης, Αλεξάνδρα Ζώη, Πάνης

Καλοφωλιάς, Ρένα Κυπριώτη, Παναγιώτης Μαργέτης, Αγγελική Μπεβεράτου

Μοντάζ βίντεο - Χρήστος Γάκης

Κοστούμια έργων Βίντεο - ADONIS.EU - Λάζαρος Τζοβάρας

Πρωτότυπη μουσική - Μελίνα Παξινού, Γιώργος Ραμαντάνης

Βοηθός Σκηνοθέτη - Νικόλας Κεραμεύς

Αρχιτεκτονική επίβλεψη, σχεδιασμός - Ειρήνη Σάπκα

Κατασκευές - Σπύρος Δουκέρης

Πολυμεσικές εφαρμογές έκθεσης - Αντώνης Γκατζογιάννης

Νομική υποστήριξη - Ζωή Μαυροσκότη

Μια συμπαραγωγή του Skeptik Productions με το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

*Οι ημερομηνίες θα ανακοινωθούν σύντομα

ΦΙΛΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά πρόκειται να συμμετάσχει στο καινοτόμο πρόγραμμα κοινωνικής πολιτικής του ΥΠΠΟ «Φιλική

Δικαιοσύνη» με στόχο την επανένταξη ανηλίκων με ήπια παραβατικότητα. Μέσω ενός ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού προγράμματος οι ανήλικοι θα έχουν την ευκαιρία να ενεργοποιήσουν το σώμα και την εκφραστικότητά τους και τελικά μέσα από μια απόλυτη προσωπική διεργασία να ανασυνθέσουν παράσταση. Το

πρόγραμμα στοχεύει στην συνεργασία, το ξύπνημα της δημιουργικής πρόκλησης, την ψυχική ενδυνάμωση και την βελτίωση της αυτοεικόνας και αυτοεκτίμησης.

Η επίδραση της δραματικής τέχνης στην εκπαίδευση μετρά πολλαπλά οφέλη, πιο συγκεκριμένα, στους κρατούμενους ανηλίκους αποδεικνύεται κρίσιμης σημασίας καθώς η θεατρική διαδικασία προσανατολίζει στον αναστοχασμό και επακόλουθα τον επανασχεδιασμό της ζωής.

*Ο συντονισμός θα γίνει από εξειδικευμένες θεατρολόγους

130 ΧΡΟΝΙΑ

ΕΝΑ ΘΕΑΤΡΟ - ΜΙΑ ΠΟΛΗ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2025

Γιάννης Μώραλης - Δήμαρχος Πειραιά

Μια νέα θεατρική περίοδος ξεκινά και το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά είναι έτοιμο να πρωταγωνιστήσει ξανά στα θεατρικά και καλλιτεχνικά δρώμενα της χώρας, ως ένας «φάρος πολιτισμού» και ως ένα από τα σημαντικότερα θέατρα της χώρας.

Η φετινή χρόνια είναι ορόσημο για το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, καθώς συμπληρώνονται 130 χρόνια από την ημέρα που άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό για πρώτη φορά.

Οι σημαντικότεροι εκπρόσωποι της ελληνικής θεατρικής σκηνής και όχι μόνο, έχουν μοιραστεί στιγμές της πορείας τους στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, ενώ τα εξαιρετικά υψηλού επιπέδου καλλιτεχνικά δρώμενα, οι παραστάσεις, οι συναυλίες, τα εκπαιδευτικά προγράμματα και οι ποικίλες πολιτιστικές δράσεις, κατακλύζονται από κόσμο, προσδίδοντας στο Δημοτικό Θέατρο πρωταγωνιστικό ρόλο όχι μόνο σε τοπικό, αλλά και σε εθνικό ή ακόμα και σε διεθνές επίπεδο.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 130 ετών από τα εγκαίνια του Δημοτικού Θεάτρου, διοργανώνουμε μια σειρά εκδηλώσεων μέσα από τις οποίες «φωτίζονται» σημαντικοί σταθμοί της πορείας του και αναδεικνύεται η διασύνδεση του Θεάτρου μας με την πόλη του Πειραιά. Παράλληλα, η Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Πειραιά παρουσιάζει ένα μεγάλο αφιέρωμα στον αρχιτέκτονα του Δημοτικού Θεάτρου Ιωάννη Λαζαρίμο. Η έκθεση «Ο Αρχιτέκτων Ιωάννης Λαζαρίμος» που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη αποτελεί ένα ελάχιστο φόρο τιμής σε μία από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες που πέρασαν από την πόλη μας.

Εξαρχής, στόχος μας ως Δημοτική Αρχή ήταν να δημιουργήσουμε ένα θέατρο εξωστρεφές, ανοιχτό στους Πειραιώτες και την κοινωνία, και θεωρώ ότι το έχουμε πετύχει. Προχωράμε με όραμα και αποφασιστικότητα, ώστε το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά να συνεχίσει να δημιουργεί με συνέπεια μεγάλα πολιτιστικά γεγονότα που προσδίδουν αξία στην πόλη μας και τον πολιτισμό της.

Ιωάννης Χατζηαλέξης – Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δήμου Πειραιά

Τα εγκαίνια του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά στις 9 Απριλίου 1895 σηματοδότησαν την απαρχή μιας σπουδαίας διαδρομής στον χώρο του πολιτισμού. Ένα αρχιτεκτονικό στολίδι έργο του Πειραιώτη αρχιτέκτονα Ιωάννη Λαζαρίμου, που έμελλε να γίνει ορόσημο για την τέχνη και τον πολιτισμό, όχι μόνο του Πειραιά, αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας.

Στα 130 χρόνια της ζωής του, το Δημοτικό Θέατρο φιλοξένησε σπουδαίες παραστάσεις, ανέδειξε κορυφαίους δημιουργούς και λειτούργησε ως ζωντανός οργανισμός πολιτισμού και πνευματικής δημιουργίας. Ένας θεσμός που διατηρεί τον ιστορικό του χαρακτήρα, ενώ ταυτόχρονα εξελίσσεται και ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες και προκλήσεις.

Με σεβασμό στην ιστορική του διαδρομή και το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να το στηρίζουμε και να το αναδεικνύουμε. Στόχος μας είναι να παραμείνει ένας δυναμικός χώρος έκφρασης, δημιουργίας και έμπνευσης, ανοιχτός σε όλες και όλους.

Σας καλούμε να αγκαλιάσετε για ακόμη μια χρονιά το νέο καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά και μέσα από τις σημαντικές επετειακές εκδηλώσεις και παρεμβάσεις που διοργανώνουμε, να γνωρίσετε την πλούσια καλλιτεχνική του ιστορία και τον ρόλο που ανέκαθεν διαδραμάτιζε στην ίδια την κοινωνία και στην πόλη του Πειραιά.

Ευαγγελία Μπαφούνη-Διευθύντρια Πολιτισμού Δήμου Πειραιά

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, έργο του σπουδαίου Δημοτικού Μηχανικού και μετέπειτα καθηγητή του Πολυτεχνείου, Ιωάννη Λαζαρίμου, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα τοπόσημα της πόλης αλλά και αρχιτεκτονικά μνημεία της χώρας.

Η ανέγερσή του κρίθηκε αναγκαία, όχι μόνο για τη φιλοξενία των διαφόρων εκφάνσεων της τέχνης, αλλά και ως σύμβολο της οικονομικής ακμής του Πειραιά, που τότε ανθούσε χάρη στη βιομηχανία, το εμπόριο και τη ναυτιλία.

Το μεγαλοπρεπές αυτό οικοδόμημα, με το ναόσχημο πρόπυλό του, υπήρξε σιωπηλός μάρτυρας κομβικών γεγονότων της ιστορίας της χώρας: τον αποκλεισμό του Πειραιά το 1916, την έλευση των Μικρασιατών προσφύγων το 1922, τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, τον βομβαρδισμό της πόλης από τους συμμάχους στις 11 Ιανουαρίου 1944, την απελευθέρωση, τη δικτατορία και τόσων άλλων.

Η τελευταία εκ βάθρων ανακαίνισή του, το 2013, του προσέδωσε τη χαμένη του λάμψη και αίγλη. Παράλληλα, αποτέλεσε μια πρόκληση για τον Δήμο Πειραιά να επαναπροσδιορίσει το όραμά του για τον πολιτισμό, αναδεικνύοντας το Δημοτικό Θέατρο ως ένα από τα σημαντικά θέατρα της χώρας.

Τα 130α γενέθλια του Δημοτικού Θεάτρου ήταν η αφορμή για τη διοργάνωση μια σειράς εκδηλώσεων που αποσκοπούν στον εορτασμό της επετείου, αλλά και τον αναστοχασμό γύρω από το Θέατρο, το κοινό του, τη συμμετοχικότητα.

Όπως είναι φυσικό δεν θα μπορούσε να λείπει ένα αφιέρωμα στο δημιουργό του, τον αρχιτέκτονα Ιωάννη Λαζαρίμο στον οποίο οφείλεται η διαμόρφωση της πόλης από κάθε άποψη στο τέλος του 19ου αιώνα.

Η έκθεση «Ο Αρχιτέκτων Ιωάννης Λαζαρίμος» που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη έχει ως στόχο να ανιχνεύσει και να παρουσιάσει το έργο του αλλά ταυτόχρονα αποτελεί ένα φόρο τιμής που αποδίδεται με καθυστέρηση ενός και πλέον αιώνα σε ένα από τους σημαντικότερους Αρχιτέκτονες-Δημοτικούς Λειτουργούς της χώρας.

Νίκος Διαμαντής - Καλλιτεχνικός Διευθυντής Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά

Ο Πειραιάς υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους πυρήνες γέννησης της νεωτερικότητας στην ελληνική κοινωνία. Το νεωτερικό του αποτύπωμα δεν εντοπίζεται μόνο στην οικονομική του δυναμική, αλλά και σε μια σειρά θεμελιωδών πτυχών της ιστορικής και κοινωνικής του εξέλιξης.

Στα τέλη του 19ου αιώνα, αποτέλεσε τη μοναδική ολοκληρωμένη βιομηχανική πόλη της χώρας — έναν αυτόνομο και ζωντανό θύλακα, που λειτουργούσε παράλληλα, αλλά και συχνά ανεξάρτητα από την Αθήνα.

Στον Πειραιά συγκεντρώθηκαν και αναπτύχθηκαν με ιδιαίτερη ένταση όλα τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης ζωής: η συγκρότηση της εργατικής τάξης και του εργατικού κινήματος, η τεχνική εκπαίδευση και η τεχνολογική πρόοδος, η άνθηση της μαζικής αγοράς, η έκρηξη του λαϊκού πολιτισμού, η πολυδιάστατη αθλητική δραστηριότητα (γυμναστική, στίβος, ποδόσφαιρο, ναυταθλητισμός), καθώς και ένα πνευματικό πεδίο που παρήγαγε σύγχρονες ιδέες και πρακτικές.

Παρόλο που αυτά τα φαινόμενα παρατηρήθηκαν και σε άλλες πόλεις, πουθενά αλλού δεν συναντήθηκαν με τέτοια ένταση, συνοχή και χρονική συνύπαρξη.

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά αποτελεί έναν τόπο συμπύκνωσης της μνήμης αυτής της πορείας. Μέσα από τη διαδρομή του αντανακλώνται κομβικές στιγμές της ιστορίας της πόλης: η μπέλ επόκ, το λιμάνι, η προσφυγιά, το ρεμπέτικο, ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, η μεταπολεμική ανοικοδόμηση, το κιτς, οι σεισμοί και, τέλος, η ανακατασκευή του θεάτρου από το 2013 κι έπειτα.

Παράλληλα, διατρέχεται από καλλιτέχνες και οργανισμούς, από φυσιογνωμίες που σφράγισαν την ιστορία του: Χρηστομάνος, Ροντήρης, Σολομός, Ευαγγελάτος, Κατράκης, το Εθνικό Θέατρο, η Εθνική Λυρική Σκηνή, Θεοδωράκης, Ξαρχάκος, Παπαϊωάννου και πολλοί άλλοι.

Η πόλη και το θέατρο, δύο έννοιες με παράλληλη και άρρηκτα συνδεδεμένη διαδρομή, συγκροτούν μια ανεξάντλητη δεξαμενή μνήμης. Οι εορτασμοί για τα 130 χρόνια του Δημοτικού Θεάτρου επιχειρούν να ενεργοποιήσουν αυτά τα στοιχεία και να αναδείξουν το θέατρο και την πόλη ως ζωντανό τοπίο – έναν καμβά καλλιτεχνικής δημιουργίας και συλλογικού αναστοχασμού.

Η μνήμη εδώ δεν είναι παθητική καταγραφή, αλλά ένα ζωντανό εργαλείο στοχασμού για το παρόν και πρόβλεψη για το πώς μπορώ να ονειρεύομαι το αύριο .

Η λέξη που μας χαρακτηρίζει είναι επιστροφή.

Και κυρίως φροντίδα.

Φροντίδα για το μέλλον .





Στο πλαίσιο του εορτασμού της ιστορικής διαδρομής και της πολιτιστικής προσφοράς του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, παρουσιάζεται η Επετειακή Έκθεση «Ένα Θέατρο, μια πόλη». Μία σύνδεση της ιστορίας της πόλης του Πειραιά με την ιστορία του Δημοτικού Θεάτρου. Η έκθεση στοχεύει στην ανάδειξη της καλλιτεχνικής, ιστορικής και κοινωνικής προσφοράς του Δημοτικού Θεάτρου. Παρουσιάζει το σημαντικό αρχιτεκτονικό αποτύπωμα και τη σκηνική μηχανική μέσω σύγχρονων εκθεσιακών μεθόδων και κατασκευών. Αξιοποιεί τον συνδυασμό ψηφιακών τεχνολογιών και σύγχρονων υλικών προκειμένου να αναδείξει το ιδιαίτερο καλλιτεχνικό πρόταγμα του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.

Οι κατασκευές σχεδιάστηκαν με γνώμονα την αισθητική και λειτουργική πληρότητα, με στόχο να προσφέρουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία στον επισκέπτη, ενισχύοντας την παιδευτική και πολιτιστική αξία της έκθεσης.

Στην έκθεση θα παρουσιαστεί η ιστορία του θεάτρου μέσα από:

– Την αρχιτεκτονική του

– Τα κρίσιμα γεγονότα της πόλης

– Τη θεατρική του ιστορία

Μακέτες του κτΗρίου

και των ιστορικών μηχανισμών

Η παρουσίαση δύο θεματικών μακετών, οι οποίες αποτυπώνουν βασικά στοιχεία του κτηρίου και της λειτουργίας του Θεάτρου.

α) Η πρώτη μακέτα παρουσιάζει το εξωτερικό περίγραμμα και τη βασική μορφολογία του κτηρίου.

β) Η δεύτερη μακέτα παρουσιάζει τη λειτουργία των μοναδικών παλαιών μηχανισμών της σκηνής και με εγκάρσια τομή αναδεικνύει την κάθετη δομή και τους χώρους κάτω από τη σκηνή.

Σχεδιασμός

Νίκος Μπελαβίλας, Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχ. ΕΜΠ

Νίκος Πετρόπουλος, Αρχιτέκτων-Σκηνοθέτης-Σκηνογράφος-Ενδυματολόγος

Ιστορικές Στάσεις

Η ιστορική πορεία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά ζωντανεύει μέσα από τεκμήρια, φωτογραφίες και θεατρικά κοστούμια. Εντός του ιστορικού κτηρίου του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά το κοινό θα μπορεί να επισκεφτεί ιστορικές «Στάσεις», γνωρίζοντας την ιστορική του διαδρομή.

Μία διασταύρωση της ιστορίας του θεάτρου με την ιστορία της πόλης.

Στάση Πρώτη

Πειραιάς: Πόλη της βιομηχανίας, του εμπορίου και της ναυτιλίας

Στάση Δεύτερη

Πόλεμοι και προσφυγιά

Στάση Τρίτη

Μια πόλη σε κρίση

Στάση Τέταρτη

Η μεταπολεμική ανασυγκρότηση

Στάση Πέμπτη

Μεταπολίτευση και αναδημιουργία

Σχεδιασμός Στάσεων/Προθηκών

Νίκος Μπελαβίλας,Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχ. ΕΜΠ

Μανόλης Παντελιδάκης, Σκηνογράφος - Ενδυματολόγος

Επιστημονική έρευνα

Εύα Γεωργουσοπούλου, Θεατρολόγος

Βίκυ Μαυρογόνατου, Θεατρολόγος - Δραματολόγος

Κατερίνα Μπρεντάνου, Δρ. Θεατρολογίας

Αγγελική Φωτοπούλου, Δρ. Γλωσσολογίας & Διευθύντρια Ερευνών του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά»

Πλήρης παραστασιογραφία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά

Για πρώτη φορά θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση όλων των παραστάσεων που παρουσιάστηκαν στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά από επαγγελματικούς θιάσους, από την ημέρα ίδρυσής του, το 1895 έως σήμερα.

Η πλήρης παραστασιογραφία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά είναι μια παρακαταθήκη, ένα εργαλείο για τις μελλοντικές γενιές γύρω από την εξιστόρηση της πνευματικής ζωής αλλά και θεατρικής ιστορίας του Πειραιά.

Πρωτογενής Έρευνα – Τεκμηρίωση

Βίκυ Μαυρογόνατου, Θεατρολόγος - Δραματολόγος

Έρευνα– Τεκμηρίωση

Εύα Γεωργουσοπούλου, Θεατρολόγος

Κατερίνα Μπρεντάνου, Δρ. Θεατρολογίας

Αγγελική Φωτοπούλου, Δρ. Γλωσσολογίας & Διευθύντρια Ερευνών του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά»

Υποστήριξη στην πρωτογενή έρευνα

Ευγενία Κουτσούκου, Θεατρολόγος

Εύα Πουλή, Θεατρολόγος

Την έρευνα υποστήριξαν

Δανάη Γραμμένου, Μαριαλένα Πολίτη, Θεώνη Σιδεράκου

*Ευχαριστίες για τη θεωρητική και πρακτική υποστήριξη στο ερευνητικό εγχείρημα στον Δρ. Κώστα Κουρμουλάκη, Προϊστάμενο Τμήματος Βιβλιοθήκης και Ιστορικών Αρχείων

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

Ιστορική Ξενάγηση

Το Δημοτικό Θέατρο και η πόλη του Πειραιά

ΩΡΑ : 11.00

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά καλεί σε μια ξεχωριστή ξενάγηση στον ιστορικό Πειραιά και το ίδιο το θέατρο.

Ξεκινώντας από τις γειτονιές του λιμανιού μέχρι τα αστικά τοπόσημα της πόλης, το κοινό θα ανακαλύψει κρυμμένες ιστορίες, καλλιτεχνικά ίχνη και το διαχρονικό αποτύπωμα ενός θεσμού που, για πάνω από έναν αιώνα, εμπνέει και ενώνει το χθες με το σήμερα.

Προλογίζει η Λίτσα Μπαφούνη, Δρ. Ιστορίας - Διευθύντρια Πολιτισμού Δήμου Πειραιά

Υπεύθυνοι ξενάγησης

Ελένη Κυραμαργιού, Ερευνήτρια, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Νίκος Μπελαβίλας, Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχ. ΕΜΠ

Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου

KENTΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

ΏΡΑ : 20.30

«Μαρία Δοξαπατρῆ. Ποίημα δραματικὸν εἰς πράξεις

πέντε ὑπὸ Δημητρίου Ν. Βερναρδάκη»

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΕΝΤΡΟΠΙΑ» παρουσιάζει σε μορφή

αναλογίου/ semi opera το έργο του Δημητρίου Βερναρδάκη «Μαρία Δοξαπατρῆ» την Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου και ώρα 8.30 μ. στην Κεντρική Σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.

Συμμετέχει το Φωνητικό Σύνολο Libro Coro και οι ηθοποιοί

Χρήστος Μάντακας

Κατερίνα Παρισσινού

Γιώργος Τριανταφύλλου

Solist: Βανέσσα Καλκάνη, Κλεοπάτρα Παπαχειμώνα, Ηλιάννα Τσακιράκη

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Επεξεργασία κειμένου- Σκηνοθεσία : Λευτέρης Παπακώστας

Μουσική Δραματουργία, Κατασκευή πρωτότυπης μουσικής: Ανθή Γουρουντή

Σκηνική Αντιμετώπιση: Σπύρος Γκέκας

Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Μικαέλα Δανά

Εικαστικό: Αντώνης Γουρουντής

Φροντιστήριο: Φραγκίσκος Δακτυλίδης, Γκιόκας Χρήστος

Οργάνωση Παραγωγής: Πασχαλιά Συγκίκου

Συνοδεύει το Quarto Syllabus Ensemble

LIBRO CORO

Αθανασίου Αθηνά, Αμπραχαμιάν Μαρία, Γιαννίκου Δανάη, Γκαρτζόπουλος Μιχάλης, Καισαρίνης Σταύρος, Καλκάνη Βανέσσα, Καμινιώτη Αλεξάνδρα, Καπράνου Κωνσταντίνα, Καραγκιόζη Μέλσα, Καραμπίλα Κατερίνα, Κολοσιώνης Δημήτρης, Κοτρωνάκη- Μπούρμπη Ουρανία, Κουρμούλης Μανούσος, Λεκοδημήτρη Μάγια, Λεκοδημήτρη Μυρσίνη, Λευκοκοίλου Λορένα, Μπαρμπαγιάννη Ελένη, Ξένος Αντώνης, Παπαχειμώνα Κλεοπάτρα, Ρίγγα Ελεάννα, Ρόμπας Γιάννης, Τζίτζη Ελεάννα, Τζίτζη Μαριάννα, Τσακιράκη Ηλιάνα, Φωτιάδης Αλέξανδρος, Χυτήρη Σταυρούλα

LIBRO CORO-white voices

Δρυμώνη Μαριάννα, Δρυμώνης Γιάννης, Ζήση Άννα, Ζήση Άρτεμις, Καπελέρη Κατερίνα, Κάσδαγλη Αγγελική, Μακρυγιαννέλη Μαρία, Ματθαιογιάννη Ανδριάννα, Ματθαιογιάννη Ειρήνη Μιχαέλα, Μαυράκη Αρετή, Μαυράκης Αντώνης, , Μουστάκη Ιουλιανή, Μπελευράτης Ιάσονας, Μπελευράτης Ορέστης, Ξένου Ιωάννα, Πατσούρα Ιωάννα, Πατσούρα Νάνσυ, Τζανή Δανάη, Τζανή Έλσα, Φράγκου Κατερίνα, Φράγκου

Σταματίνα.

Quarto Syllabus Ensemble

Αλεξάνδρα Καμινιώτη :Φλάουτο

Κλεοπάτρα Δαρδάλη :Τσέλο

Μανούσος Κουρμούλης, Ξένος Αντώνης : Λαούτο

Ανθή Γουρουντή: Πιάνο

ΧΟΡΗΓΟΣ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΕΝΤΡΟΠΙΑ» ΑΜΚΕ

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία τον Σύλλογο « Λαογραφική Στέγη Σαλαμίνας».

ΤΡΙΤΗ 9 Σεπτεμβρίου

Light the City (LtC)

Συμμετοχικές Δράσεις

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά σε συνεργασία με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Δημιουργική Γραφή, Θέατρο & Πολιτιστικές Βιομηχανίες» του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου, πραγματοποιεί, στο πλαίσιο του εορτασμού των 130 χρόνων από την ίδρυσή του, μια ξεχωριστή δράση σε τρία εμβληματικά, μοναδικής αρχιτεκτονικής κτίρια του Πειραιά: την Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη, το Μουσείο Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων και το 21ο Δημοτικό Σχολείο Πειραιά -Σχολή Προμηθέα.

Η δράση περιλαμβάνει ξενάγηση στα τρία εμβληματικά κτίρια, και βιωματικές δράσεις που συνδυάζουν την τέχνη με την ιστορία και παρουσίαση, υπό μορφή αναλογίου, σύντομων θεατρικών κειμένων από φοιτήτριες του Μεταπτυχιακού προγράμματος με θέμα: "Πώς ονειρεύομαι το αύριο" υπό την καθοδήγηση του θεατρικού συγγραφέα Άκη Δήμου.

Σύλληψη - Ιδέα - Συντονισμός

Ιουλιάννα Δούκα, Φιλόλογος-Θεατρολόγος- Μ.Α. Δημιουργική Γραφή,Θέατρο & Πολιτιστικές Βιομηχανίες

Στέλλα Λιάτου, Ιστορικός-Αρχαιολόγος- Μ.Α. Museum & Artefact Studies - M.A. Δημιουργική Γραφή, Θέατρο & Πολιτιστικές Βιομηχανίες

Αναλυτικά οι δράσεις:

Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη ΩΡΑ | 19.00

Υπεύθυνες ξεναγήσεων

Δρ. Βέρα Ανδριοπούλου, Ιστορικός - Επικεφαλής Ιστορικής Βιβλιοθήκης - Επιμελήτρια Παλαιού και Σπάνιου υλικού

Αγγελική Παπαδοπούλου, Φιλόλογος - Επιμελήτρια Παλαιού και Σπάνιου υλικού

Αγγελική Παπαχαραλάμπους, Συντηρήτρια Βιβλίου, Xαρτιού - Υπεύθυνη Εργαστηρίου Συντήρηση

Συγγραφή - Παρουσίαση κειμένων

Ξένια Καλαντζή, Ξένια Κωνσταντίνου, Μερόπη Παπαστεργίου

Μουσείο Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων

ΩΡΑ | 19.00

Υπεύθυνος ξενάγησης

Παύλος Κουλοβασιλόπουλος, Υπεύθυνος Μουσείου ΗΣΑΠ

Συγγραφή - Παρουσίαση κειμένων

Νίκη Κάβουρα, Μαύρα Καζάκη, Δώρα Κεχαγιά, Κική Ρίζου

21ο Δημοτικό Σχολείο Πειραιά - Σχολή Προμηθέα

ΩΡΑ | 19.00

Υπεύθυνη ξενάγησης

Ηλέκτρα Βογά, Διευθύντρια

Συγγραφή – Παρουσίαση κειμένων

Μαριλένα Βασιλάκη, Χάιδω Σκανδύλα, Βίκυ Τσίρου

ΤΕΤΑΡΤΗ 10 Σεπτεμβρίου

Light the City (LtC)

Θεατρικά αναλόγια: Πώς ονειρεύομαι το αύριο

ΣΚΗΝΗ ΩΜΕΓΑ - ΩΡΑ : 19.00





Tο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Δημιουργική Γραφή, Θέατρο & Πολιτιστικές Βιομηχανίες» του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου με τη συμμετοχή φοιτητών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Δημιουργική Γραφή, Θέατρο και Πολιτιστικές Βιομηχανίες», τμήμα Θεατρικών Σπουδών του ΠΑ.ΠΕΛ. υπό την καθοδήγηση του συγγραφέα Άκη Δήμου, παρουσιάζει σύντομα θεατρικά κείμενα με θέμα: ‘’Πώς ονειρεύομαι το αύριο’’ σε μορφή αναλογίου, στη Σκηνή Ωμέγα του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.

Συντονισμός

Ξένια Καλαντζή, Θεατρολόγος

Τα κείμενα έγραψαν και παρουσιάζουν οι φοιτήτριες

Μαριλένα Βασιλάκη, Νίκη Κάβουρα, Μαύρα Καζάκη, Ξένια Καλαντζή, Δώρα Κεχαγιά, Πολυξένη Κωνσταντίνου, Μερόπη Παπαστεργίου, Κική Ρίζου, Χάιδω Σκανδύλα, Βίκυ Τσίρου

ΔΕΥΤΕΡΑ 15 Σεπτεμβρίου

Παρουσίαση ΙΣΤΟΡΙΚΉΣ Αυλαίας

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ - ΩΡΑ :19.00

Στο πλαίσιο των 130 χρόνων από την ίδρυση του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει την ιστορία και τους συμβολισμούς της αυλαίας του θεάτρου με τίτλο «Αι νύμφαι ακούουσαι τον Ορφέα». Το εντυπωσιακό αυτό θεατρικό τεκμήριο του 19ου αιώνα ως ένα εξαιρετικό δείγμα της τέχνης της σκηνογραφίας, γεμάτο μυθολογικούς και θεατρικούς συμβολισμούς φωτίζει ένα σημαντικό κεφάλαιο της ιστορίας του θεάτρου και της πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης.

Προλογίζει ο Νίκος Διαμαντής, Σκηνοθέτης - Καλλιτεχνικός Διευθυντής Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά

Ομιλητές

Κώστας Κουρμουλάκης, Σκηνογράφος – PhD Θεατρολόγος

Μελίνα Φωτοπούλου, Συντηρήτρια έργων τέχνης, ΥΠΠΟ

*

ΤΡΙΤΗ 16 Σεπτεμβρίου

Ξενάγηση

ΩΡΑ : 11.00

Μια εναλλακτική ξενάγηση στο εμβληματικό Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, με στόχο την ανάδειξη της ιστορίας, της αισθητικής και της πολιτιστικής του σημασίας. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν στους εντυπωσιακούς χώρους του θεάτρου και να γνωρίσουν από κοντά τη διαδρομή 130 χρόνων θεατρικής και πνευματικής ζωής.

Υπεύθυνη ξενάγησης

Κατερίνα Μπρεντάνου, Δρ. Θεατρολογίας

ΤΡΙΤΗ16 Σεπτεμβρίου

Στρογγυλό τραπέζι

«Πολιτισμός για τον 21ο αιώνα. Ελευθερία,

όρια, προοπτικές»

ΣΚΗΝΗ ΩΜΕΓΑ - ΩΡΑ :19.00

Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη τιμώντας τα 130 χρόνια από την Ίδρυση του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, συμμετέχει στον εορτασμό με μια παρέμβαση σχετικά με τον πολιτισμό στον 21 ο αιώνα.

Στην ανοιχτή συζήτηση θα διερευνηθεί ο ρόλος του πολιτισμού στη σύγχρονη εποχή, η ταυτότητα του καλλιτέχνη και η επιρροή των κοινωνικοπολιτικών συνθηκών στη δημιουργία και τη σημασία των πολιτισμικών προϊόντων.

Πώς ορίζεται η ελευθερία και τα όρια στην τέχνη; Υπάρχει σύγχρονη μορφή λογοκρισίας; Ποιες οι προοπτικές των πολιτισμικών αγαθών στην εποχή των μεταβαλλόμενων κοινωνικών συνθηκών, με την ραγδαία εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας; Ένας αναστοχασμός για την αξία και την επιτακτική ανάγκη του πολιτισμού ως ανθρωπιστική και επανορθωτική

πρακτική στην μετανεωτερική εποχή της απομόνωσης και του AI.

Συντονιστής

Μανώλης Πιμπλής, Δημοσιογράφος

Ομιλητές | Ομιλήτριες

Βέρα Ανδριοπούλου, Δρ. Ιστορίας - Επικεφαλής Ιστορικής Βιβλιοθήκης , Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη

Μαριάννα Κάλμπαρη, Σκηνοθέτις - Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν

Ελισσάβετ Κάλμπαρη, Ψυχολόγος – Νευροεπιστήμων - Ιδρύτρια της εταιρείας Self Balance

Εύα Καραϊτίδη, Εκδότρια – Εκδοτικός Οίκος «Βιβλιοπωλείον της Εστίας»

Νικαίτη Κοντούρη, Σκηνοθέτις

Χριστίνα Κουλούρη, Καθηγήτρια Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, Πρύτανις Παντείου Πανεπιστημίου

Νίκος Κυριακόπουλος, Ζωγράφος

Νίκος Μπελαβίλας, Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχ. ΕΜΠ

Αφροδίτη Νικολαΐδου, Θεωρητικός κινηματογράφου - Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμ.Επικοινωνίας και ΜΜΕ, ΕΚΠΑ

Καλή Παγουλάτου – Κυπαρίσση, Ακαδημαϊκή Διευθύντρια Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη

Γιάννης Παλαβός, Συγγραφέας

Μαρία Παπαγεωργίου, Μουσικός, Ερμηνεύτρια

Έλλη Ρούσσου, Νομικός

ΤΡΙΤΗ16 Σεπτεμβρίου

Στρογγυλό τραπέζι

«Χτίζοντας Γέφυρες»

ΦΟΥΑΓΙΕ - ΩΡΑ : 12.00

Η ανταλλαγή πόρων και εμπειρίας και η συν-διαμόρφωση κοινών προϋπολογισμών για κοινά προγράμματα, αποτελεί σήμερα βασικό αίτημα για την παραγωγή παραστάσεων που ξεπερνούν τα γεωγραφικά όρια ενός κράτους. Τέτοιου είδους συνεργασίες μπορούν να προσεγγίσουν ευρύτερο κοινό, μπορούν να προωθήσουν τη διαπολιτισμική κατανόηση, μπορούν να ενισχύσουν τους δεσμούς μεταξύ διαφορετικών περιοχών του ταραγμένου κόσμου μας. Μια συνάντηση ατόμων με διαφορετικές καταβολές και οπτικές, στο ίδιο τραπέζι.

Σύλληψη- Συντονισμός

Σίσσυ Παπαθανασίου, Ιστορικός - Συγγραφέας - Δραματουργός -

Μεταφράστρια - Σκηνοθέτης

Χώρες | Ομιλητές - Ομιλήτριες

Αίγυπτος

Mazen Mossad Ibrahim Desouky (Mazen El Gharabawy), Author & Director - Founder & Chairman of SITFY Festivals

Dr Engy Elbestawy, General Manager of SITFY Festivals – EGYPT

Γεωργία/Γαλλία

Levan Khetaguri, Director at Gurdjieff Institute Tbilisi - Vice President of Unesco International Theatyfre Institute

Ιταλία

Barbara Bertin, Founder & CEO Turin International Monodrama Festival – ITALY

Maria-Rosa Caracausi, Translator & Editor - University Professor

Ινδία

Dr Ajay Joshi, Author & Translator - University Professor

Βοσνία και Ερζεγοβίνη

-Ibrahim Spahić,Founder of the SARAJEVO CULTURAL OLYMPICS - Director of SWF - President of the Cultural Forum in BiH / or

PEN representatives Asmir Kujović, Author / or – Almir Bašović / or Professor Muhamed Dželilović.

Ομάν

Dr Said Al Saibi, Author - CEO Oman Festival

Dr. Kamla Al Waleedzaher Al Hinai, University Professor

Σουηδία

Prof. Vassilis Sabatakakis, President of the European Society of Modern Greek Studies - Professor Lund University

Τεταρτη 17 Σεπτεμβρίου

Ξενάγηση

ΩΡΑ - 11.00

Η ξενάγηση στο εμβληματικό Δημοτικό θέατρο Πειραιά με τίτλο «Το Δημοτικό μέσα από τους θεατρικούς του μύθους» προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία στο κοινό να γνωρίσει την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά του θεάτρου μέσα από τις μορφές και τα έργα που το ανέδειξαν, φωτίζοντας τους σταθμούς της καλλιτεχνικής του διαδρομής, τους μύθους και τις προσωπικότητες που σημάδεψαν τη σκηνή του, δημιουργώντας ένα ζωντανό ταξίδι στο παρελθόν και το παρόν του θεάτρου.

Υπεύθυνη ξενάγησης

Αγγελική Φωτοπούλου, Δρ. Γλωσσολογίας & Διευθύντρια Ερευνών του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά»

Τεταρτη 17 Σεπτεμβρίου

Στρογγυλό τραπέζι

«Δίκτυο Ελληνικής Γραφής»

ΦΟΥΑΓΙΕ – ΩΡΑ : 19.00

Η σύγχρονη ελληνική γραφή έχει μια αυξανόμενη και επιταχυνόμενη δυναμική στο θεατρικό μας γίγνεσθαι. Πώς μπορούν οι δημόσιες σκηνές της χώρας να την στηρίξουν ουσιαστικά; Ποια πρέπει να είναι η συντονισμένη τους πολιτική και δράση; Πώς μπορεί να προωθηθεί η εγχώρια παραγωγή θεατρικών έργων από τον κατεξοχήν αρμόδιο, για την ανάδειξή της θεσμό, τα δημόσια θέατρα;

Οι συγγραφείς μιλούν, συνδέονται, προτείνουν...

Συντονίστρια

Τζένη Δάγλα, Συγγραφέας

Ομιλητές-Ομιλήτριες | Θεματικές

Τζένη Δάγλα, Συγγραφέας

«Συγγραφείς στην επαρχία και η Αθήνα πόλη - κράτος»

Θεόδωρος Εσπίριτου, Σκηνοθέτης - Συγγραφέας

«Οι προηγμένες χώρες και η αντιμετώπιση του εγχώριου θεατρικού έργου»

Βασίλης Κατσικονούρης, Συγγραφέας

«Δίκτυο θεατρικών σκηνών για την παρουσίαση ελληνικών έργων»

Μάνος Κουνουγάκης, Μεταφραστής - Καθηγητής θεατρικής γραφής

«Εκπαίδευση των νέων θεατρικών συγγραφέων και προώθηση των έργων τους»

Ευγενία Μαραγκού, Ηθοποιός - Σεναριογράφος

«Νέες φωνές, νέες πλατφόρμες. Η ψηφιακή εποχή και το μέλλον της θεατρικής γραφής»

Νατάσα Σιδέρη, Θεατρική συγγραφέας - Διηγηματογράφος - Μεταφράστρια

«Προς ένα θεατρικό τοπίο ευνοϊκότερο προς το σύγχρονο ελληνόφωνο έργο: τα συμπεράσματα της κολεκτίβας Χερμέλ»

Ανδρέας Στάικος, Θεατρικός συγγραφέας - Σκηνοθέτης - Πεζογράφος - Μεταφραστής

«Η πολιτική των θεσμών για το νεοελληνικό θέατρο»

Βίλυ Σωτηροπούλου, Ηθοποιός - Συγγραφέας

«Ελληνικό Θεατρικό Έργο και Θεατρικές Ομάδες»

Ζέτη Φίτσιου, Συγγραφέας

«Από το χαρτί στη σκηνή»

Δημήτρης Φούτσιας, Συγγραφέας - Σκηνοθέτης - Ηθοποιός

«Η θεατρική γραφή σήμερα. Ανάγκες, ελλείψεις, δυνατότητες»

ΠΕΜΠΤΗ 18 Σεπτεμβρίου

Ξενάγηση

ΩΡΑ : 11.00

Μια ξενάγηση στο εμβληματικό Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, με στόχο την ανάδειξη της ιστορίας, της αισθητικής και της πολιτιστικής του σημασίας. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν στους εντυπωσιακούς χώρους του θεάτρου και να γνωρίσουν από κοντά τη διαδρομή 130 χρόνων θεατρικής και πνευματικής ζωής.

Υπεύθυνη ξενάγησης

Βίκυ Σαμουηλίδου, Εικαστικός

ΠΕΜΠΤΗ 18 Σεπτεμβρίου 2025

Στρογγυλό τραπέζι

Δράσεις - Διαδράσεις: «Έλληνες καλλιτέχνες, κοινωνία και “Αισθητική της ευθύνης”»

ΦΟΥΑΓΙΕ - ΩΡΑ : 19.00

Μία συζήτηση ανάμεσα σε καλλιτέχνες και θεωρητικούς των Παραστατικών Τεχνών, και όχι μόνο, η οποία στόχο έχει να αναδείξει την οπτική και τις επιλογές Ελλήνων καλλιτεχνών, που προσπαθούν μέσω της τέχνης τους, με τα μέσα και τα εργαλεία τους, να αναδείξουν τα ζητήματα της σύγχρονης ελληνικής και παγκόσμιας κοινωνίας, να τα σχολιάσουν, να ασκήσουν κριτική και να διανοίξουν έναν ορίζοντα εναλλακτικών δυνατοτήτων με όραμα νέους όρους κοινωνικής συνύπαρξης.

Επιστημονική Επιμέλεια - Συντονισμός

Εύη Προύσαλη, Μέλος ΣΕΠ - Διδάσκουσα στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παραστατικές Τέχνες», ΕΑΠ, Δραματουργός -Κριτικός Θεάτρου

Ομιλητές-Ομιλήτριες | Θεματικές

Κώστας Βούλγαρης, Συγγραφέας - Υπεύθυνος ένθετου Αναγνώσεις- Κυριακάτικη ΑΥΓΗ

«Τέχνη και πολιτισμός. Αριστοκρατικότητα και λαϊκότητα»

Γεράσιμος Γεννατάς, Ηθοποιός

«Αμφιβάλλω, αμφισβητώ, διεκδικώ»

Κωνσταντίνος Κυριακός, Καθηγητής Ιστορίας του θεάτρου και του ελληνικού κινηματογράφου, Πανεπιστήμιο Πατρών

«Ποια πραγματικότητα παρακολουθεί ο σύγχρονος ελληνικός κινηματογράφος;»

Λάκης Λαζόπουλος, Ηθοποιός – Σκηνοθέτης

«Αισθητική εναντίον συγκίνησης»

Λιούτσια Ιωάννα, Καλλιτέχνις Περφόρμανς, Δρ. Θεατρικών Σπουδών

«Για μας μιλάς; Δράσεις στον Δημόσιο χώρο»

Μαρίλλη Μαστραντώνη, Σκηνοθέτης – Ηθοποιός

«Παραγωγή καλλιτεχνικών “προϊόντων” ή ανάπτυξη επιτελεστικών διαδικασιών;»

Ανδρέας Μαρκαντωνάτος, Καθηγητής Αρχαίου Δράματος, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου/ΕΑΠ

«Συγκεκαλυμμένες Πολιτικές Πλαγιοβολές στην Αττική Τραγωδία»

Δημήτρης Μπαμπίλης, Σκηνοθέτης

«Η ευθύνη της συνέχειας: κάνοντας θέατρο εν μέσω πολέμου, αντηχήσεις από την θεατρική σκηνή του Κιέβου»

Αθανάσιος Μπλέσιος, Καθηγητής Νεοελληνικής και Συγκριτικής Δραματολογίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Παρθενόπη Μπουζούρη, Ηθοποιός

Νέστορα Μαριέλα, Χορογράφος

Κωνσταντίνος Πουλής, Δημοσιογράφος-Συγγραφέας

Ακτίνα Σταθάκη, Δρ. Θεατρολογίας - Cultural Manager – Ιδρύτρια του Between the Seas

«Προεικονίσεις: Επανεξετάζοντας μοντέλα παραγωγής και επικοινωνίας με το κοινό»

Ευγενία Τζιρτζιλάκη, Σκηνοθέτις – Μεταφράστρια

«Η τέχνη είναι το ψέμα που λέει την αλήθεια»: Πώς η διάσημη ρήση της Λίμπυ Σάκερ έφτασε να αποδίδεται στον Πικάσο

Θανάσης Τριαρίδης, Συγγραφέας

«Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απανθρωπιά από την μούγγα. Σκέψεις για ένα πολιτικό θέατρο»

Στεριανή Τσιντζιλώνη, Επίκουρη καθηγήτρια Χορού του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών ΕΚΠΑ

«Είναι ο χορός πειθήνιος; Διερωτώμενοι για τις πολιτικές δυνατότητες του χορού»

Βάσιας Τσοκόπουλος, Δρ. Ιστορίας - Κριτικός λογοτεχνίας

Θανάσης Χαλκιάς, Ηθοποιός – Θεατρολόγος

«Η αντίδραση της αντίδρασης και το μούδιασμα του καλλιτέχνη»

Με τη συνεργασία και σύμπραξη του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παραστατικές Τέχνες»

παρασκευη 19 Σεπτεμβρίου 2025

Στρογγυλό τραπέζι

«Η συμβολή της λογοτεχνίας στη διαμόρφωση

του δημοσίου διαλόγου: πολιτισμός, κοινωνία, πολιτική»

ΦΟΥΑΓΙΕ – ΩΡΑ :19.00

Μια επίκαιρη συζήτηση για τον ρόλο της λογοτεχνίας ως σώμα αφήγησης στον δημόσιο χώρο. Της είναι η επίδραση της λογοτεχνίας στον δημόσιο διάλογο και πως μπορεί να διαμορφωθεί από εκείνον. Με ποιους τρόπους μπορεί να εισχωρήσει η λογοτεχνία δημιουργικά στη μνήμη και την συνείδηση, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Πώς η καλλιτεχνική έκφραση συναντάται με την πολιτική και το αντίστροφο. Με ποια υλικά χτίζονται οι γέφυρες πολιτισμού και ελεύθερου διαλόγου. Είναι κοινωνική ανάγκη η λογοτεχνία και γιατί. Η τέχνη δεν αποτελεί είδος πολυτελείας. Η εγχώρια λογοτεχνία-και ιδιαίτερα των τελευταίων χρόνων – έχει το θάρρος και την ευθύτητα να αντιπαρατεθεί με της μεγάλες προκλήσεις του σήμερα.

Συντονιστής

Νίκος Κουρμουλής, Δημοσιογράφος – Συγγραφέας

Ομιλητές-Ομιλήτριες

Τζούλια Γκανάσου, Συγγραφέας

Χρήστος Αρμάντο Γκέζος, Πεζογράφος – Ποιητής

Τιτίκα Δημητρούλια, Καθηγήτρια στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών ΕΚΠΑ – Κριτικός λογοτεχνίας – Μεταφράστρια

Κώστας Κατσουλάρης, Συγγραφέας – Δημοσιογράφος – Πρόεδρος της Εταιρείας Συγγραφέων

Έλενα Μαρούτσου, Συγγραφέας

Βίβιαν Στεργίου, Υποψήφια Διδάκτωρ Νομικής Αθηνών – Συγγραφέας

ΣΑΒΒΑΤΟ 20 & ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

ΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ

ΩΡΑ : 11.00

Με αφορμή τον Σεπτέμβριο του 2025, μήνα αφιερωμένο στον εορτασμό των 130 χρόνων λειτουργίας του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, θα πραγματοποιηθεί καλλιτεχνική δράση από τους συμμετέχοντες στο εργαστήριο «Ποιητικοί Ορίζοντες» με συντονιστή τον συγγραφέα και δημοσιογράφο Νίκο Κουρμουλή.

Ποιήματα διαβάζουν οι

Ελένη Αράπη, Μαρία Αυγούλη, Μαντώ Γιαλλελή, Κατερίνα Γρέβια. Ολυμπία Θεοδοσίου, Πέπη Δουρέκα, Μαρία Βέρρου, Εύη Κρίτη, Μεταξία Κουρμπέλη, Μαρία Μαλταμπέ, Ιγνάτιος Μαρμαρέλης, Άγγελος Μπέρτος, Χριστίνα Πανταζή, Μαρία Πούντου, Γιώργος Σαμαρόπουλος, Τζίνα Χατζηνικολάου, Κατερίνα Τζάνα, Παναγιώτης Τζαφέρης, Μαρία Σκούρτη, Μάρθα Φύλλου

*

σαββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Παρουσίαση βιβλίου

«Ο Δημήτρης Ροντήρης και το Πειραϊκό Θέατρο»

της Αρετής Βασιλείου

ΦΟΥΑΓΙΕ – ΩΡΑ : 19.00

Το οδοιπορικό των παγκόσμιων περιοδειών του Πειραϊκού Θεάτρου του σκηνοθέτη Δημήτρη Ροντήρη κατά τη δεκαετία 1959-1968 με παραστάσεις αρχαίας τραγωδίας διεκδικεί μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία του θεάτρου του 20ού αιώνα όχι μόνο του ελληνικού, αλλά και του παγκόσμιου. Μέσα από τη δράση του αποκαλύπτεται ο ρόλος αυτών των περιοδειών στη διαδικασία της παγκόσμιας μεταπολεμικής «φεστιβαλοποίησης» και της ανάπτυξης των πολιτιστικών βιομηχανιών. Αναδεικνύεται το γεγονός της εντατικής εκμετάλλευσης των υλικών απομειναριών των αρχαίων θεάτρων στην Ελλάδα, καθώς και στη Λεκάνη της Ανατολικής και της Δυτικής Μεσογείου, κατά την ίδια τη χρονική περίοδο της αναστήλωσής τους.

Η «μέθοδος Ροντήρη», δείγμα της σχολής του «ρομαντικού κλασικισμού», αποτέλεσε την πρώτη συστηματοποιημένη σκηνική προσέγγιση της αρχαίας τραγωδίας στη σύγχρονη εποχή που γαλούχησε νεότερους σκηνοθέτες και ηθοποιούς.

Συντονιστής

Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Θεατρικών Σπουδών ΕΚΠΑ

Ομιλητές- Ομιλήτριες

Κατερίνα Αρβανίτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Πατρών

Κωνστάντζα Γεωργακάκη, Καθηγήτρια του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών ΕΚΠΑ

Δηώ Καγγελάρη, Διευθύντρια της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου

Κώστας Κουρμουλάκης, Σκηνογράφος, PhD θεατρολόγος

Άννα Σταυρακοπούλου, Καθηγήτρια και Πρόεδρος του Τμήματος Θεάτρου ΑΠΘ

σαββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

Συναυλία ΕΡΤ

«ενα θέατρο, μια πόλη»

ΩΡΑ - 21.00

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά γιορτάζει 130 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο πολιτιστικό γίγνεσθαι της πόλης, και η ΕΡΤ, με τα μουσικά της σύνολα, δηλώνει παρούσα σε μια ξεχωριστή σύμπραξη με τον Δήμο Πειραιά.

Μια μουσική βραδιά αφιερωμένη στον Πειραιά: το λιμάνι, τη θάλασσα, την ιστορία και – πάνω απ’ όλα– τους ανθρώπους του. Οι εκφραστικές φωνές της Ανδριάνας Μπάμπαλη και του Ζαχαρία Καρούνη, συνοδευόμενες από την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση του αρχιμουσικού Ιωακείμ Μπαλτσαβιά, ζωντανεύουν επί σκηνής τη διαχρονική και βαθιά σχέση της πόλης με το εμβληματικό της θέατρο. Μια μουσική αναδρομή που ξυπνά μνήμες, αναδεικνύει βιώματα και φωτίζει τη δημιουργική ταυτότητα του Πειραιά μέσα από τον πιο ιστορικό του θεσμό.

Μουσική Διεύθυνση: Ιωακείμ Μπαλτσαβιάς

Τραγουδούν: Ανδριάνα Μπάμπαλη, Ζαχαρίας Καρούνης

*Μια συμπαραγωγή της ΕΡΤ με το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

κυριακη 21 Σεπτεμβρίου 2025

ιστορικη Ξενάγηση

ΩΡΑ – 19.00

Η ξενάγηση στο εμβληματικό Δημοτικό Θέατρο Πειραιά με τίτλο «Το Δημοτικό Θέατρο και ο νεοκλασικός Πειραιάς» προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία στο κοινό να γνωρίσει την ιστορία του Δημοτικού Θεάτρου αλλά και της ίδιας της πόλης του Πειραιά στα τέλη του 19ου αιώνα.

Υπεύθυνες ξενάγησης

Σταματίνα Μαλικούτη, Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ

Ευαγγελία Μπαφούνη, Δρ. Ιστορίας-Διευθύντρια Πολιτισμού Δήμου Πειραιά

κυριακη 21 Σεπτεμβρίου 2025

Στρογγυλό τραπέζι

«Ένα θέατρο στην πόλη, χθες, σήμερα, αύριο»

Η λειτουργία του θεατρικού χώρου σε συνδυασμό με την παραγωγή,

την εκπαίδευση και την ιστορία

ΦΟΥΑΓΙΕ - ΩΡΑ : 18.00

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά δεν είναι απλώς ένας θεατρικός χώρος. Είναι ένα σύμβολο πολιτισμού, κοινωνικής εξέλιξης και ιστορικής μνήμης για την πόλη του Πειραιά και την ευρύτερη Ελλάδα. Ο βίος του είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την πορεία του ίδιου του ελληνικού κράτους, καθώς αντανακλά μεταβαλλόμενες αισθητικές, πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες από τα τέλη του 19ου αιώνα έως σήμερα. Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά αποτελεί έναν διαχρονικό πυλώνα πολιτισμού: από χώρος ελιτίστικης ψυχαγωγίας σε τόπο λαϊκής συμμετοχής, από περίοδο εγκατάλειψης σε εποχή αναγέννησης.

Συντονίστρια

Μαρία Φραγκή, Σκηνοθέτις - Θεατρολόγος του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Πατρών

Εισηγητές-Εισηγήτριες | Θεματικές

Νίκος Αξαρλής, Συγγραφέας

«Συνοπτική διαχρονική παρουσίαση των Προτύπων Διοίκησης και Λειτουργίας του ΔΘΠ»

Κατερίνα Καρρά, Θεατρολόγος - Πανεπιστήμιο ΕΚΠΑ

«Πειραιάς επί σκηνής: Ζητήματα παραγωγής στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά στον Μεσοπόλεμο»

Κώστας Κουρμουλάκης, Σκηνογράφος – PhD Θεατρολόγος

«Μάνος Κατράκης και Δημήτρης Ροντήρης: Η παρουσία τους στο Δημοτικό θέατρο Πειραιά, μέσα από τα προσωπικά τους αρχεία»

Αναστασία Λιώρη, Θεατρολόγος

«Ξενόγλωσσες παραστάσεις που ανέβηκαν στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά »

Νίκος Μάμαλης, Μουσικολόγος, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

«Επείσακτη ψυχαγωγία ή δυναμική της αναγέννησης; Αξιοσημείωτες παραστάσεις μουσικού θεάτρου και όπερας στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά (1895-1940)»

Στεφανία Μεράκου, Διευθύντρια του Συλλόγου «Φίλοι της Μουσικής» (Μέγαρο Μουσικής)

«Ο Μίκης Θεοδωράκης στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά»

Κατερίνα Μπρεντάνου, Δρ. Θεατρολογίας

«Ο περιπετειώδης βίος του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά από την ίδρυση έως την αποκατάστασή του»

Μαρία Φραγκή, Σκηνοθέτις – Θεατρολόγος, Πανεπιστήμιο Πατρών

«Το θέατρο ως κέντρο πολιτισμού από τον 19ο στον 21ο αιώνα: το παράδειγμα του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά»

Θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό και η θεατρική δράση

«Κάνουμε θέατρο για να γνωρίσουμε τον τόπο και τον χρόνο μας» από τη φοιτητική ομάδα «ΘΕΩΡΕΙΟ» του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Πατρών

δευτερα 22 Σεπτεμβρίου 2025

KENTΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

Συναυλία από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

«130 χρόνια Δημοτικό Θέατρο Πειραιά -

100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης»

ΩΡΑ : 21.00

Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, συμμετέχοντας στον εορτασμό των 130 χρόνων του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, τιμά την εκατονταετή προσφορά του Μίκη Θεοδωράκη, παρουσιάζοντας δύο από τα γνωστότερα έργα του: τον κύκλο τραγουδιών Μαουτχάουζεν, βασισμένο στην ποίηση του Ιάκωβου Καμπανέλλη και την εμβληματική μουσική Σουίτα από τον Ζορμπά. Το Μαουτχάουζεν αποτελεί έναν βαθιά συγκινητικό φόρο τιμής στα θύματα του Ολοκαυτώματος και έναν από τους πιο σπαρακτικούς συνδυασμούς ελληνικού λόγου και μουσικής του 20ου αιώνα. Ο Ζορμπάς, αντιπροσωπευτικός λογοτεχνικός ήρωας της ελληνικής ψυχής, της ελευθερίας και της δύναμης της ζωής, προσφέρει ένα αντίβαρο γεμάτο ρυθμό και πάθος.

Το πρόγραμμα

Μίκης Θεοδωράκης (1925-2021)

Κύκλος τραγουδιών Μαουτχάουζεν σε ποίηση Ιάκωβου Καμπανέλλη

Ενορχήστρωση: Γιάννης Σαμπροβαλάκης

Σουίτα από τον Ζορμπά

Ενορχήστρωση: Δημήτρης Μίχας

Σολίστ: Μαργαρίτα Συγγενιώτου, μεσόφωνος

Θανάσης Βασιλάς,μπουζούκι

Μουσική Διεύθυνση: Τάσος Συμεωνίδης

*

ΤΡΙΤΗ 23 Σεπτεμβρίου 2025

Ξενάγηση

ΩΡΑ – 19.00

Η ξενάγηση στο εμβληματικό Δημοτικό Θέατρο Πειραιά με τίτλο «Μια όπερα στο λιμάνι. Το δικό μου Δημοτικό Θέατρο» προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία στο κοινό να γνωρίσει την ιστορία του Δημοτικού Θεάτρου μέσα από δύο διαφορετικές οπτικές γωνίες.

Υπεύθυνοι ξενάγησης :

Ευαγγελία Μπαφούνη, Δρ. Ιστορίας - Διευθύντρια Πολιτισμού Δήμου Πειραιά

Νικόλαος Ντόριζας, Αρχιτέκτων-Συγγραφέας

ΤΡΙΤΗ 23 Σεπτεμβρίου

Τράπεζα συζήτησης

«130 χρόνια μεταφράσεις και

παραστάσεις αρχαίου δράματος»

ΦΟΥΑΓΙΕ - ΩΡΑ 19.00

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, το Εργαστήριο Αρχαίου Δράματος και Θεατρολογικής Έρευνας του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών ΕΚΠΑ και η ΚΑΠΑ Εκδοτική οργανώνουν τράπεζα συζήτησης σχετικά με τις μεταφράσεις και παραστάσεις αρχαίου δράματος από τα τέλη 19ου αιώνα και μέχρι σήμερα, με βασικό άξονα αναφοράς το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και σημείο εκκίνησης την πρόσφατη έκδοση πέντε σημαντικών μεταφράσεων αρχαίου δράματος.

Προλογίζουν

Νίκος Διαμαντής, Σκηνοθέτης - Καλλιτεχνικός Διευθυντής Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά

Θοδωρής Κουλεδάκης, Εκδότης ΚΑΠΑ Εκδοτικής

Συντονιστής

Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ομιλήτριες

Κατερίνα Αρβανίτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Πατρών

Καίτη Διαμαντάκου, Καθηγήτρια στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών ΕΚΠΑ - Διευθύντρια του Εργαστηρίου Αρχαίου Δράματος και Θεατρολογικής Έρευνας και Επιστημονική υπεύθυνη του ερευνητικού προγράμματος «Αδημοσίευτες μεταφράσεις αρχαίου δράματος: Εντοπισμός - Καταγραφή- Συγκέντρωση- Αξιολόγηση»

Κωνσταντίνα Ζηροπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Πατρών

Άννα Μαυρολέων, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Αποσπάσματα από τις μεταφράσεις των έργων Ορέστεια σε μετάφραση Γεωργίου Σωτηριάδη, Ορέστης σε μετάφραση Γιώργου Σεβαστίκογλου, Τρωάδες σε μετάφραση Κωστή Κολώτα και Εκκλησιάζουσες στη διπλή μεταφραστική εκδοχή του Σπύρου Α. Ευαγγελάτου θα διαβαστούν από τους ηθοποιούς, Βίκυ Βολιώτη, Τζωρτζίνα Λιώση, Γιώργος Χριστοδούλου

τεταρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Ανοιχτή Συζήτηση

Εταιρεία Ελλήνων Συγγραφέων

«Το Σύγχρονο Ελληνικό Θεατρικό εργο,

στις Ελληνικές Θεατρικές Σκηνές»

ΦΟΥΑΓΙΕ - ΩΡΑ :19.00

Μια ανοιχτή συζήτηση με θέμα, την επιλογή του ανεβάσματος του σύγχρονου ελληνικού θεατρικού έργου, που παρά τις συζητήσεις και τις πρωτοβουλίες στήριξής του, οι συνθήκες παραμένουν δύσκολες και ασαφείς για την υποδοχή του από τους παραγωγούς, τους σκηνοθέτες, τους θεατρολόγους και τους κριτικούς. Παραμένουν ασαφείς και ως προς το τι ζητά το θεατρικό κοινό να δει, επιλέγοντας την παράσταση του ελληνικού θεατρικού έργου. Προσπαθώντας να δημιουργήσουμε την ανάπτυξη σκέψης και συμπερασμάτων, για το πως εξελίσσονται σήμερα τα πράγματα προτείνουμε την ανάπτυξη έρευνας και συζήτησης πάνω σε τρία ερωτήματα:

Θεατρικό έργο και Θεατρική περφόρμανς: Ομοιότητες και διαφορές

Το «Πολίτικαλ Κορέκτ», η Αυτολογοκρισία, και η Θεατρική γραφή σήμερα

Οι Σημαντικοί Θεατρικοί Οργανισμοί – Θεσμοί μπορούν να συστήσουν στο θεατρικό κοινό το σύγχρονο θεατρικό έργο;

Συντονιστής

Παναγιώτης Μέντης, Ηθοποιός - Θεατρικός συγγραφέας

Ομιλητές-Ομιλήτριες

Άνδρη Θεοδότου, Ηθοποιός - Σεναριογράφος

Αντώνης Κούφαλης, Συγγραφέας

Παναγιώτης Μέντης, Ηθοποιός - Θεατρικός συγγραφέας

Γιάννης Παπάζογλου, Συγγραφέας

Έλενα Πέγκα, Συγγραφέας – Σκηνοθέτις

πεμπτη 25 Σεπτεμβρίου

Ημερήσιο συμπόσιο

«Ο εορτασμός των 130 χρόνων

τού Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά»

ΦΟΥΑΓΙΕ - ΩΡΑ : 12.00

Δεκατέσσερις εισηγήσεις σχετικές ανάλογα με την επαγγελματική εμπειρία και την επιστημονική εξειδίκευση κάθε συμμετέχοντος/συμμετέχουσας με συντονιστή τον Δρ. Κωνσταντίνο Μπούρα επιχειρούν να διερευνήσουν το θεατρικό φαινόμενο μέσα από την ιστορία και την σύγχρονη δημιουργική παραγωγή ενός θεσμού που αποτελεί ζωντανό κύτταρο στην πνευματική ζωή τού τόπου για δύο και πλέον αιώνες.

Συντονιστής

Δρ. Κωνσταντίνος Μπούρας, Ποιητής - Θεατρολόγος - Μεταφρασεολόγος - Κριτικός

Εισηγητές-Εισηγήτριες | Θεματικές

Θεόδωρος Γεωργίου, Πολιτικός-Φιλόσοφος

«Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και το Πνεύμα της Εποχής μας»

Δρ. Ανθούλα Δανιήλ, Φιλόλογος - Συγγραφέας - Κριτικός

«Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ως ενεργό πολιτιστικό κύτταρο τον εικοστό πρώτο αιώνα»

Δρ Κατερίνα Ζαχαριάδου, Καθηγήτρια ΠΑΔΑ – Συγγραφέας

«Μια νέα εποχή για το θέατρο: Αισθητήρες και Τεχνητή Νοημοσύνη επί σκηνής»

Χρήστος Kάσσος, Ειδικός υποστήριξης πληροφορικής

«Μελέτησε το παρελθόν αν θες να ορίσεις το μέλλον» (Κομφούκιος)»

Λέτα Κουτσοχέρα, Ποιήτρια - Εικαστικός - Πρόεδρος του Ιδρύματος Κουτσοχέρα

«Η Ποίηση στο Θέατρο»

Βαλεντίνη Λούρμπα, Σκηνοθέτις, Θέατρο Εκάτη

«Η Ελεγεία της Μνήμης»

Κωστούλα Μάκη, Κριτική κοινωνικός ψυχολόγος (ΜΑ, Ph.D) - Συγγραφέας

«Έμφυλες ζεύξεις οικείου και ανοίκειο στις τραγωδίες του Ευριπίδη»

Καθ. Αντώνης Μακρυδημήτρης, Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ

«Η δελφική ιδέα του Άγγελου Σικελιανού για το αρχαίο δράμα»

Καθ. Νίκος Μπακουνάκης, Πρόεδρος Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού

«Θεσμοί Τέχνης και Πολιτισμού στο Μεσοπόλεμο. Η ιδρυτική εποχή»

Δρ. Κωνσταντίνος Μπούρας, Ποιητής - Θεατρολόγος - Μεταφρασεολόγος - Κριτικός

«Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά στην ψηφιακή-κβαντομηχανική εποχή. Με το βλέμμα στο μέλλον»

Καθ. Στέλλα Πριόβολου, Πρόεδρος του Σώματος Ομοτίμων Καθηγητών ΕΚΠΑ - Συγγραφέας

«Η Μήδεια του Ευριπίδη στο θέατρο από την FrancaRame και τον DarioFo»

Νίκος Σιδέρης, Ψυχίατρος - Ψυχαναλυτής - Διευθυντής του Ινστιτούτου Γαληνός

«Η ΥΠΟΘΕΣΗ “ΑΝΤΙΓΟΝΗ”»

Άγγελος Χαριάτης, Συγγραφέας

«Ο δικός μου Πειραιάς - Tο δικό μου Δημοτικό Θέατρο»

Ο Αρχιτέκτων Ιωάννης Λαζαρίμος

Έκθεση ιστορικών τεκμηρίων

Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά

Σεπτέμβριος 2025 - Ιανουάριος 2026

Συντελεστές

Διοργάνωση: Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Πειραιά

Γενική Επιμέλεια: Ευαγγελία Μπαφούνη, Δρ. Ιστορίας - Διευθύντρια Πολιτισμού Δήμου Πειραιά

Επιστημονική Επιμέλεια: Νίκος Μπελαβίλας, Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχ. ΕΜΠ

Ευαγγελία Μπαφούνη, Δρ. Ιστορίας - Διευθύντρια Πολιτισμού Δήμου Πειραιά

Σταματίνα Μαλικούτη, Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ, Ομότιμη Καθηγήτρια Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Επιστημονικοί Συνεργάτες: Φωτεινή Αγάθου, Ιστορικός - Αντώνης Σαραντίδης, Ιστορικός

Με τη συνεργασία της Ειρήνης Κωνσταντινοπούλου, Ιστορικός

Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος: Βασιλεία Παππά, Μουσειολόγος-Μουσειοπαιδαγωγός

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ

Έναρξη έκθεσης

«Ο Αρχιτέκτων Ιωάννης Λαζαρίμος»

ΩΡΑ : 10.00

΄Ωρες λειτουργίας: Δ-Π 10.00-14.00 και 17.00-20.00

Σ-Κ 10.00-14.00

Τ. 214 409 0152

Ο Αρχιτέκτων Ιωάννης Λαζαρίμος είναι μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες που πέρασαν από την πόλη του Πειραιά. Ένας Δημοτικός Μηχανικός που ξεπερνούσε τα όρια του τεχνικού υπαλλήλου, ένας οραματιστής που διαμόρφωσε τη νεοκλασική όψη της πόλης κατά τη διάρκεια της ταχύτατης αστικοποίησής της στα τέλη του 19ου αιώνα.

Σχεδίασε και υλοποίησε πολύ σημαντικά δημοτικά κτίρια όπως το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, τους ναούς των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και του Αγίου Νικολάου, σχολεία, το Ζάννειο Ορφανοτροφείο και άλλα. Παράλληλα, στον ίδιο οφείλονται μεγάλα έργα υποδομής στον Πειραιά, όπως η διαμόρφωση του Λιμένα Αλών, η διάνοιξη και ρυμοτόμηση δρόμων, η κατασκευή γεφυρών και η χάραξη οικοδομικών τετραγώνων.

Η συμβολή του στην οικοδόμηση και οργάνωση του Πειραιά υπήρξε αποφασιστικής σημασίας σε μία εποχή που η πόλη μεταβαλλόταν ραγδαία από ένα μικρό εμπορικό λιμάνι σε βιομηχανικό και διοικητικό κέντρο της χώρας.

Η έκθεση «Ο Αρχιτέκτων Ιωάννης Λαζαρίμος» αποτελεί μια πρώτη προσέγγιση στο έργο και την προσωπικότητα του σπουδαίου αυτού αρχιτέκτονα. Κυρίως όμως αποτελεί ένα οφειλόμενο φόρο τιμής.

*

παρασκευη 26 Σεπτεμβρίου 2025

Στρογγυλά τραπέζια

«Που είναι οι νέοι σήμερα;»

«Οι τολμηροί»

ΦΟΥΑΓΙΕ- ΩΡΑ : 19.00

«Πού είναι οι νέοι σήμερα;»

Η νέα γενιά καλλιτεχνών έχει να αντιμετωπίσει σήμερα πολλές προκλήσεις στην επαγγελματική της πορεία, καθώς έρχεται αντιμέτωπη με τις δυσκολίες και την πολυπλοκότητα της σύγχρονης κοινωνίας. Η οικονομική βιωσιμότητα, η εμπορευματοποίηση της τέχνης, η ανάγκη για αυθεντικότητα και προσωπική ανάπτυξη είναι προβληματισμοί που οι νέοι καλλιτέχνες καλούνται να επιλύσουν, για να μπορέσουν να εκφραστούν και να δημιουργήσουν μέσα σε ένα δυναμικό και μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Συντονιστής

Νίκος Διαμαντής, Σκηνοθέτης - Καλλιτεχνικός Διευθυντής Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά

Ομιλητές-Ομιλήτριες

Ηλίας Βογιατζιδάκης, Ηθοποιός - Σκηνοθέτης

Μαριάννα Θεοδωρακοπούλου, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Πολιτικών Επιστημών και Πολιτικής Φιλοσοφίας

Ευθύμης Θέου, Ηθοποιός - Σκηνοθέτης - Αρχαιολόγος

Σοφία Θρουβάλα, Ιστορικός Τέχνης - Υποψήφια Διδάκτωρ πάνω στην Τέχνη στον Δημόσιο Χώρο

Κική Κέρζελη, ΜΑ Μουσικές Σπουδές, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, μεταπτυχιακό «Μουσική Εκπαίδευση σε τυπικά και άτυπα περιβάλλοντα» (MEd), Τμήμα Μουσικών Σπουδών ΕΚΠΑ

Κυριακή Κουντούρη, Μαέστρος

Θεανώ Μεταξά, Ηθοποιός

Μπετίνα Παναγιωταρά, Ερευνήτρια - Δραματουργός - Θεωρητικός του χορού

Νίκη και Όλγα Σκιαδαρέση (ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΕΣ), Τραγουδίστριες - Τραγουδοποιοί

Βένια Σταματιάδη, Ηθοποιός - Καλλιτεχνική Διευθύντρια του «Ένα Φεστιβάλ στη Σαμοθράκη»

Ηρακλής Τζαφέτας, Ηθοποιός - Σκηνοθέτης - Ιδρυτής του πολιτιστικού χώρου +ΠΛΗΝ

Γιάννης Φασόης, Σκηνοθέτης - Συγγραφέας - Ηθοποιός

Άρτεμις Φλέσσα, Σκηνογράφος - Ενδυματολόγος

Στέλιος Χλιαράς, Ηθοποιός - Σκηνοθέτης - Νυν Καλλιτεχνικός Διευθυντής του ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης

Fruit Gillette, Drag Artist - Εικαστικός - Ερμηνεύτρια

«Οι Τολμηροί»

Τολμηροί είναι εκείνοι που, αμφισβητώντας τα καθιερωμένα πρότυπα, εκφράζουν τις ιδέες τους ελεύθερα καινοτομώντας με νέες προσεγγίσεις και τεχνικές. Καλλιτέχνες με ολοκληρωμένο καλλιτεχνικό στίγμα θα συζητήσουν για τις αμφισβητήσεις, τους πειραματισμούς και τα όρια που πρέπει ένας καλλιτέχνης να ξεπεράσει προκειμένου να δημιουργήσει το προσωπικό καλλιτεχνικό του αποτύπωμα.

Συντονιστής

Νίκος Διαμαντής, Σκηνοθέτης - Καλλιτεχνικός Διευθυντής Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά

Ομιλητές-Ομιλήτριες

Ελένη Ευθυμίου, Σκηνοθέτις

Χρήστος Θεοδωρίδης, Ηθοποιός - Σκηνοθέτης

Γιώργος Κουτλής, Σκηνοθέτης

Χριστόφορος Μαρίνος, Ιστορικός της τέχνης - Επιμελητής

Γεωργία Μαυραγάνη, Σκηνοθέτις

Δημήτρης Τρίκας, Δημοσιογράφος - Μουσειολόγος – Επιμελητής

Παντελής Φλατσούτσης, Σκηνοθέτης

Χρήστος Χρυσόπουλος, Συγγραφέας

*

σαββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

απόψεις

Ένα θέατρο- μια πόλη

Μια δημιουργική ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών γύρω από την πολυδιάστατη παρουσία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά από την ανέγερσή του έως σήμερα. Οι συμμετέχοντες θα παρουσιάσουν τις απόψεις τις μελέτες αλλά και τις αναμνήσεις τους, δημιουργώντας παράλληλα ένα διαδραστικό τόπο για συζήτηση, ενημέρωση και ανταλλαγή ιδεών.

Α΄ «Τα σχολεία του Πειραιά» ΩΡΑ | 12.00

Πώς ονειρεύομαι το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Μαθητές από όλες τις βαθμίδες παρεμβαίνουν μιλώντας για τον τρόπο που ονειρεύονται ένα ισχυρό σύγχρονο πολιτιστικό οργανισμό.

Παρεμβαίνουν τα παρακάτω σχολεία,

1 ο Πειραματικό Γυμνάσιο Πειραιά

Πειραματικό Γυμνάσιο Πειραιά Ελληνογαλλική Σχολή JEANNE D' ARC

Ιωνίδειος Σχολή

Γενικό Λύκειο Καμινίων

6 ο Γυμνάσιο Αγίου Δημητρίου

Γυμνάσιο Αγίου Δημητρίου 3 ο Γυμνάσιο Κερατσινίου

Γυμνάσιο Κερατσινίου 7 ο Γυμνάσιο Πειραιά

Γυμνάσιο Πειραιά 3ο Πειραματικό Λύκειο Πειραιά

Ενώ θα πραγματοποιηθούν δράσεις,

Από την Ελληνογαλλική Σχολή JEANNE D’ ARC, με εμψυχωτή-συντονιστή τον Γιάννη Ευθυμιάδη , Φιλόλογο – Ποιητή

, Φιλόλογο – Ποιητή Από την Ιωνίδειο Σχολή, με εμψυχώτρια την Κλειώ Φανουράκη , Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών ΕΚΠΑ

, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών ΕΚΠΑ Από το 1o Πειραματικό Γυμνάσιο Πειραιά, με εμψυχώτρια τη Γεωργία Σκοτιδάκη, Φιλόλογο

Β΄ «Οι Πειραιώτες θυμούνται» ΩΡΑ | 17.00

Ομιλητές-Ομιλήτριες

Νότης Ανανιάδης, Δημοσιογράφος

Γιάννης Κλάδης, Δημοσιογράφος

Στέφανος Μίλεσης, Συγγραφέας - Διευθυντής έκδοσης του περιοδικού Φιλολογική Στέγη

Αγγελική Φωτοπούλου, Δρ. Γλωσσολογίας & Διευθύντρια Ερευνών του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά»

Γιώργος Χρονάς, Συγγραφέας - Ποιητής - Λογοτέχνης - Εκδότης

Γ’ «Με μεγάλη καρδιά» ΩΡΑ | 18.30

Ομιλητές – Oμιλήτριες

Ανδρέας Κολίσογλου,Σκηνοθέτης -Ψυχολόγος,- Χρήστης Κινητικών Βοηθημάτων

Μαρία Κουλούρη,Ψυχοθεραπεύτρια-Λογοθεραπεύτρια - Ποιήτρια

Κωνσταντίνος Μίχος, Χορογράφος-Καθηγητής -Δημιουργός του Οδηγού για χορό με ανθρώπους με αναπηρία

Κεντρικη εκδηλωση

«Η ευθύνη των πολιτιστικών

οργανισμών και το μέλλον»

ΩΡΑ : 19.00

Ομιλητές-Ομιλήτριες

Γιάννης Μώραλης, Δήμαρχος Πειραιά

Ιωάννης Χατζηαλέξης, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δήμου Πειραιά

Ευαγγελία Μπαφούνη, Δρ. Ιστορίας -Διευθύντρια Πολιτισμού Δήμου Πειραιά

Νίκος Διαμαντής, Σκηνοθέτης - Καλλιτεχνικός Διευθυντής Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά

Γρηγόρης Ιωαννίδης, Καθηγητής του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών ΕΚΠΑ

Γιάννης Μετζικώφ, Ζωγράφος - Σκηνοθέτης - Σκηνογράφος - Ενδυματολόγος

Ειρήνη Μουντράκη, Υπεύθυνη Δραματολογίου-Βιβλιοθήκης-Αρχείου και Διεθνών Σχέσεων στο Εθνικό Θέατρο

Χρήστος Μποκόρος, Ζωγράφος

Νίκος Πετρόπουλος, Αρχιτέκτων - Σκηνογράφος - Ενδυματολόγος

Τάσος Σακελλαρόπουλος, Ιστορικός - Υπεύθυνος των Ιστορικών Αρχείων του Μουσείου Μπενάκη και μέλος των ΑΣΚΙ

Συραγώ Τσιάρα, Διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης - Δρ. Ιστορίας της Τέχνης - Επιμελήτρια

Γιάννης Χουβαρδάς, Σκηνοθέτης

*

κυριακη 5 οκτωβρίου 2025

Στρογγυλό τραπέζι

«Σκαπανείς»

ΦΟΥΑΓΙΕ - ΩΡΑ : 19.00

Μια ανοιχτή συζήτηση με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και προβληματισμών μεταξύ των πολιτιστικών φορέων που δραστηριοποιούνται μακριά από την Αθήνα. Οργανισμοί, δημιουργοί τολμηροί, σκέψεις, εμπειρίες, προβληματισμοί και προτάσεις, που αναδεικνύουν τη δράση του κάθε φορέα αλλά και τις δύσκολες συνθήκες μέσα στις οποίες δραστηριοποιείται. Μια αφορμή για διάλογο, ανάδειξη κοινών ζητημάτων - προβληματισμών, καθώς και έναυσμα για μελλοντικές κοινές δράσεις και συνεργασίες.

Συντονιστής

Νίκος Διαμαντής, Σκηνοθέτης - Καλλιτεχνικός Διευθυντής Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά

Συμμετέχοντες φορείς | Ομιλητές-Ομιλήτριες





Άρμα Θέσπιδος, Πάτρα

Χρήστος Στρέπκος, Σκηνοθέτης

Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

Τζένη Αργυρίου, Καλλιτεχνική Διευθύντρια Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτος

Δήμητρα Μερτζάνη, Χορεύτρια

Εταιρεία Θεάτρου Μνήμη, Χανιά

Μιχάλης Βιρβιδάκης, Σκηνοθέτης - Συγγραφέας

Πολυχώρος Επίκεντρο + , Πάτρα

Ίλια Ράγκου, Γενική Καλλιτεχνική Διευθύντρια

Θέατρο «Όροφως», Πάτρα

Ελένη Καραμούζη, Ηθοποιός- Καλλιτεχνική Διευθύντρια του θεάτρου «Όροφως»

Διεθνές Φεστιβάλ Animation Animasyros, Σύρος

Βασίλης Καραμητσάνης, Πρόεδρος του Animasyros

Μαρία Ανεστοπούλου, Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Animasyros

Kouinta Pocket Theatre, Καβάλα

Ναταλία-Άννα Βασιλέκα, Ηθοποιός - Θεατρολόγος

Fougaro Art Center, Ναύπλιο

Αντώνης Κοντρογιάννης, Art Director

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025

Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά

Εγκαίνια έκθεσης «Ο Αρχιτέκτων Ιωάννης Λαζαρίμος»

ΩΡΑ : 19.30

Η έκθεση παρουσιάζει το έργο του οραματιστή Αρχιτέκτονα Ιωάννη Λαζαρίμου στη διαμόρφωση του Πειραιά. Ο επισκέπτης θα έχει την ευκαιρία να δει πρωτότυπα σχέδια με την υπογραφή του, τα οποία προέρχονται από το Ιστορικό Αρχείο του Δήμου Πειραιά, φωτογραφικά και άλλα τεκμήρια από τη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Ζάννειο Ορφανοτροφείο, τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου και το Λαογραφικό & Εθνολογικό Μουσείο Φαλτάϊτς.

Ομιλήτρια

Αμαλία Ανδρουλιδάκη, Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός - Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων & Τεχνικών Έργων, Υπουργείο Πολιτισμού.

*

ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025

Ζάννειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας & Αγωγής

Ιστορική Ξενάγηση στο Ζάννειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας & Αγωγής

ΩΡΑ : 18.00

Το Ζάννειο Ορφανοτροφείο Αρρένων, έργο του Ι.Λαζαρίμου, ανοίγει τις θύρες του στο κοινό. Μια ξενάγηση στην ιστορία ενός από τα κορυφαία Ιδρύματα της πόλης αλλά και ενός μοναδικού κτιρίου.

Υπεύθυνοι ξενάγησης:

Σταματίνα Μαλικούτη, Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ

Ευαγγελία Μπαφούνη, Δρ. Ιστορίας - Διευθύντρια Πολιτισμού Δήμου Πειραιά

Φωτεινή Αγάθου, Ιστορικός

Μαζί τους και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος

ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά

Ιστορική Ξενάγηση στην έκθεση «Ο Αρχιτέκτων Ιωάννης Λαζαρίμος»

ΩΡΑ : 19.30

Ο Ιωάννης Λαζαρίμος δεν δίστασε να έρθει αντιμέτωπος με τους κεραμοποιούς και τα προβλήματα που προξενούσε η επί δεκαετίες ανεξέλεγκτη λειτουργία των κεραμοποιείων στο Αλίπεδο, τα σημερινά Καμίνια.

Υπεύθυνοι ξενάγησης:

Φωτεινή Αγάθου, Ιστορικός

Αντώνης Σαραντίδης, Ιστορικός

Ευαγγελία Μπαφούνη, Δρ. Ιστορίας - Διευθύντρια Πολιτισμού Δήμου Πειραιά

ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου

Ιστορική Ξενάγηση

ΩΡΑ : 18.00

Ο σχεδιασμός και η κατασκευή του ναού του Αγίου Νικολάου στην Υδραϊκή Συνοικία υπήρξε από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τον Ιωάννη Λαζαρίμο. Το αποτέλεσμα ήταν ένας εντυπωσιακά όμορφος ναός. Μια περιήγηση στο τόπο και τον χρόνο.

Υπεύθυνοι ξενάγησης:

Σταματίνα Μαλικούτη, Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ

Ευαγγελία Μπαφούνη, Δρ. Ιστορίας - Διευθύντρια Πολιτισμού Δήμου Πειραιά.

ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά

Ομιλία: «Η αρχιτεκτονική αξία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά»

ΩΡΑ : 19.30

Ο Ιωάννης Λαζαρίμος σχεδίασε ένα καθαρό νεοκλασικό μεγάλων διαστάσεων θέατρο με μεγαλοπρεπή πρόσοψη, με ένα μνημειακό ιωνικό πρότυπο και με μια αίθουσα γαλλικού τύπου (πέταλο, με πολλά θεωρεία). Ήταν ο μοναδικός Δημοτικός Αρχιτέκτων στην Ελλάδα στον οποίο ανατέθηκε ένα τόσο μεγάλο έργο.

Ομιλήτρια:

Ελένη Φεσσά-Εμμανουήλ, Ιστορικός Νεότερης Αρχιτεκτονικής, Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ

*

Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά

Ομιλία-Ιστορική ξενάγηση

ΩΡΑ : 19.30

«Η πόλη πίσω από την πόλη: Η διαμόρφωση του Λιμένος Αλών και η εγκατάσταση των μηχανουργείων»

Η διαμόρφωση του Λιμένα Αλών, της Βρωμολίμνης ή Ζέας, ήταν ένα από τα σοβαρότερα ζητήματα που απασχόλησαν τον Δήμο ήδη από τα πρώτα χρόνια δημιουργίας του. Οι αρχικές σκέψεις για την επίχωση του ευτυχώς δεν υλοποιήθηκαν. Ο Ιωάννης Λαζαρίμος σχεδίασε μια σειρά έργων που επέτρεψαν την εξυγίανσή του και την εγκατάσταση στην γύρω περιοχή των μηχανουργείων. Η πόλη πίσω από την πόλη.

Ομιλήτρια:

Μαρία Μαυροειδή, Ιστορικός - Βιομηχανική Αρχαιολόγος

Υπεύθυνος ξενάγησης:

Αντώνης Σαραντίδης, Ιστορικός

ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά





Ιστορική Ξενάγηση

ΩΡΑ : 19.30

Ποιος ήταν τελικά ο Ιωάννης Λαζαρίμος και ποιο είναι το συνολικό του έργο? Η ξενάγηση φιλοδοξεί να είναι η απαρχή νέων προβληματισμών, προσεγγίσεων και μελετών για ένα από τις σημαντικότερους Αρχιτέκτονες που διαμόρφωσαν τις νεοκλασικές ελληνικές πόλεις.

Υπεύθυνοι ξενάγησης:

Ευαγγελία Μπαφούνη, Δρ. Ιστορίας – Διευθύντρια Πολιτισμού Δήμου Πειραιά

Νίκος Μπελαβίλας, Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχ. ΕΜΠ

Σταματίνα Μαλικούτη, Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ





ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025

Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά

Ομιλία: «Υδραίοι στον Πειραιά»

ΩΡΑ : 19.30

Οι Υδραίοι μαζί με τους Χίους είναι από τους πρώτους οικιστές του Δήμου Πειραιά μετά τη δημιουργία του το1835. Εγκαθίστανται γύρω από το σημερινό ναό του Αγίου Νικολάου στην περιοχή που ακόμη και σήμερα ονομάζεται Υδραϊκή Συνοικία. Η εγκατάσταση των Υδραίων στον Πειραιά, μέλος της κοινότητας των οποίων υπήρξε και ο Ιωάννης Λαζαρίμος και ο ρόλος τους στη διαμόρφωση και διοίκηση της πόλης υπήρξε καθοριστικός.

Ομιλητής:

Γιάννης Μπαφούνης, Δρ. Ιστορίας

ΤΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

1η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

« ΠΕΙΡΑΙΑΣ/ ΕΝΔΟΤΕΡΑ»

Μια θεατρική τριλογία για την άγνωστη ιστορία της Τρούμπας

3,4,5, & 10,11,12 Οκτωβρίου

στο Sympan Art Space

Ενα ιδιαίτερο θεατρικό εγχείρημα που ανασύρει από τη λήθη, την άγνωστη -και συχνά αποσιωπημένη- ιστορία της Τρούμπας. Η τριλογία «Πειραιάς / Ενδότερα», είναι μια σπουδή τριών πρωτότυπων νεοελληνικών κειμένων, γραμμένων ειδικά για τα NTOKOYMENTA , μέσα από τα οποία εξερευνώνται τα έργα και οι ημέρες της περίφημης Πειραϊκής Τρούμπας του προηγούμενου αιώνα. Η παρούσα τριλογία γεννήθηκε από την ανάγκη να ριχτεί φως στα «ενδότερα» του Πειραιά, εκεί όπου το λιμάνι δεν ήταν απλώς πέρασμα αλλά τοπίο ζωής, αγώνα και αθέατης ιστορίας. Η Τρούμπα, χώρος κάποτε στιγματισμένος,

γίνεται σκηνή και φωνή — όχι πια ως φόντο σκανδάλων ή παρεξηγήσεων, αλλά ως τόπος μνήμης, επιβίωσης και γυναικείας αυτονομίας. Με αφετηρία το σώμα ως εργαλείο και πατρίδα, και τις αφηγήσεις τριών γυναικείων μορφών, επιχειρείται μια κατάδυση στο ηθικό, κοινωνικό και συναισθηματικό βάθος μιας εποχής και μιας γειτονιάς που καθόρισε την ελληνική αστική εμπειρία του 20ού αιώνα.

Τα κείμενα υπογράφουν, ο Άκης Δήμου, η Γλυκερία Μπασδέκη και ο Πάνος Κούγιας, ο οποίος υπογράφει και την σκηνοθεσία.

Η παρουσίαση θα γίνει για πρώτη φορά στον χώρο «Sympan Art Space» , στον Πειραιά, o οποίος στις αρχές του 20ού αιώνα λειτουργούσε ως οίκος ανοχής. Η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου επιτρέπει στην παράσταση να «συνομιλήσει» ουσιαστικά με την ιστορία και τη γεωγραφία της Τρούμπας. Σε μια εποχή όπου το έμφυλο ζήτημα επανέρχεται επιτακτικά στο δημόσιο λόγο, η παράσταση αυτή επιχειρεί να σταθεί στο πλάι εκείνων που, μέσα στη σκόνη του λιμανιού, έστησαν τον μικρό τους κόσμο, όχι μόνο για να αντέξουν, αλλά και για να ονειρευτούν.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ:

3 & 10 Οκτωβρίου 2025

Να μιλάτε μόνο σε αγνώστους, Πάνος Κούγιας

Στο δικό του κείμενο «Να μιλάτε μόνο σε αγνώστους», ο σκηνοθέτης και συγγραφέας Πάνος Κούγιας παρουσιάζει την ιστορία της Σοφίας, μιας γυναίκας που, σημαδεμένη από τα τραύματα και την κακοποίηση που υπέστη από τον προαγωγό της, οδηγείται στους δρόμους του Πειραιά. Η Σοφία μιλά σε αγνώστους, εκφράζοντας τα πιο βαθιά της συναισθήματα χωρίς φόβο, καθώς μόνο έτσι μπορεί να ελαφρύνει τον πόνο της. Μέσα από την αφήγησή της, ξεδιπλώνεται η ζωή της στα Βούρλα, οι πληγές από το παρελθόν, η μοναξιά και η προσπάθεια να κρατηθεί ζωντανή ψυχικά και σωματικά.

Στο ρόλο της Σοφίας η Ματίνα Στάμου

Τραγούδι επί σκηνής: Πάνος Κατσιέρης

Σκηνογραφία – video art: Δημήτρης Κοντογιώργης

Κοστούμια: Iriana

4 & 11 Οκτωβρίου 2025

Η Χρήσιμη Γωγώ, Γλυκερία Μπασδέκη

Η Γλυκερία Μπασδέκη, μία από τις πλέον εμβληματικές φωνές της σύγχρονης ελληνικής γραφής, γνωστή για το αιχμηρό, μετα-ποιητικό και συχνά σπαρακτικό της ύφος, παρουσιάζει τη «Χρήσιμη Γωγώ», έναν συγκλονιστικό μονόλογο που ξετυλίγει την πορεία μιας γυναίκας από το Αναμορφωτήριο Θηλέων έως την Τρούμπα. Με χιούμορ, τραγικότητα και ανατριχιαστική ειλικρίνεια, η ηρωίδα εξομολογείται τη διαδρομή της, μετατρέποντας το προσωπικό βίωμα σε συλλογικό σχόλιο για τη θέση της γυναίκας, την υπακοή,

την αξιοπρέπεια και την ανάγκη να παραμείνει «χρήσιμη» μέσα σε μια κοινωνία που την περιθωριοποιεί.

Στο ρόλο της Γωγώς η Μπέτυ Βακαλίδου

Μαζί της επί σκηνής: Χρόνης Στρίκος

Σκηνογραφία – video art: Δημήτρης Κοντογιώργης

Κοστούμια: Iriana

5 & 12 Οκτωβρίου 2025

Κομπάρσα, Άκης Δήμου

Με γραφή υπαινικτική, βαθιά εσωτερική και λεπταίσθητη ειρωνεία, ο Άκης Δήμου παρουσιάζει στην παράσταση «Κομπάρσα», την Ξανθή Πασπάτη, η οποία μας οδηγεί στο μικρό δωμάτιο ενός ξενοδοχείου στην Τρούμπα το 1964, όπου προετοιμάζεται για τη δουλειά της. Καθώς βάφεται, χτενίζεται και

ντύνεται μπροστά στον καθρέφτη, ξεδιπλώνει τον δικό της κόσμο: τις επαφές με πελάτες, τις αναμνήσεις της από ταινίες και καμπαρέ, αλλά και τις καθημερινές μικρές και μεγάλες περιπέτειες της ζωής στην Τρούμπα. Με αιχμηρό χιούμορ και αμεσότητα, η Ξανθή σχολιάζει τους ανθρώπους γύρω της, το επάγγελμά της, αλλά και τις κοινωνικές συνθήκες της εποχής, δημιουργώντας ένα πλούσιο, ζωντανό πορτρέτο μιας γυναίκας που ισορροπεί ανάμεσα στην προσωπική της ζωή και τη δημόσια σκηνή.

Στο ρόλο της Ξανθής, η Μέγκι Σούλι

Σκηνογραφία – video art: Δημήτρης Κοντογιώργης

Κοστούμια: Iriana

«ΘΥΜΑΣΑΙ ΤΑ ΒΟΥΡΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΟΥΜΠΑ ;

ΚΛΙΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΙΟΣ»

3, 4, 5 Οκτωβρίου & 10, 11, 12 Οκτωβρίου 2025

ΧΩΡΟΣ : «SympanArtSpace

Δράση εμπνευσμένη από την Τρούμπα του Πειραιά. Η δράση εξελίσσεται σε ένα δωμάτιο σημερινού ξενοδοχείου της περιοχής.

Ο Μπάμπης Βενετόπουλος κατασκευάζει μια χαρτογραφική προβολή με αρχειακό φωτογραφικό και κινηματογραφικό υλικό σχετικό με την Τρούμπα, δημιουργώντας έναν τόπο υποβολής και εμβύθισης για τους θεατές μέσα στον οποίο διεξάγεται η θεατρική περφόρμανς της Ρόζας Προδρόμου. Κείμενα από ιστορικές αφηγήσεις και προσωπικές μαρτυρίες σχετικές με την Τρούμπα και πρόσωπα που πρωταγωνίστησαν στο παρελθόν αλλά και κείμενα δοκιμιακής μορφής που περιστρέφονται γύρω από την έννοια του αγοραίου είτε πρόκειται για Έρωτα είτε για την Αγορά καθ΄ αυτή με τη σύγχρονη μορφή της, δημιουργούν τον καμβά αφήγησης «γεφυρώνοντας» συμβολικά την Τρούμπα με τον Πύργο…

Διάρκεια : 25’

H δράση θα επαναλαμβάνεται καθημερινά.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Eπιμέλεια όλου του πρότζεκτ : Δημήτρης Τρίκας

Επιμέλεια κειμένου-δραματουργία : Δημήτρης Τρίκας & Γιώργος Βουδικλάρης

Εικαστικός καλλιτέχνης : Μπάμπης Βενετόπουλος

Ηθοποιός – Περφόρμερ : Ρόζα Προδρόμου

ΑΜΚΕ Ρίζες Πολιτισμού οργάνωση εκτέλεση παραγωγής

Διάρκεια :25 ‘

2η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

«ΤΡΕΙΣ ΠΥΛΕΣ ΜΝΗΜΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ»

Site - specific παράσταση

6 Οκτωβρίου 2025 | Σκευοθήκη του Φίλωνα

13 Οκτωβρίου 2025 | Μουνιχία

20 Οκτωβρίου 2025 | Ηετιώνεια Πύλη

Τρεις site - specific παραστάσεις μεταμορφώνουν τους αρχαιολογικούς χώρους εντός του σύγχρονου αστικού ιστού του Πειραιά, σε σκηνή ιστορίας, μνήμης και τραγωδίας. Αυτήν ακριβώς την γειτνίαση αρχαίου σπαράγματος και σύγχρονου υλικού, ακολουθούν και οι τρεις παρεμβάσεις σε δραματουργία και σκηνοθεσία Άρη Λάσκου, διδασκαλία Αντιγόνης Αλικάκου και με τη συμμετοχή ερασιτεχνών ηθοποιών από τα εργαστήρια του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.

Αναλυτικότερα:

Στη Σκευοθήκη του Φίλωνα, εκεί όπου κάποτε φυλάσσονταν τα εξαρτήματα των αρχαίων τριήρεων, οι Πέρσες του Αισχύλου ηχούν μαζί με αποσπάσματα από τον Θουκυδίδη, αλλά και στίχους του Σεφέρη, φτάνοντας στον εκκωφαντικό θόρυβο του βομβαρδισμού του Πειραιά το 1941. Η ναυτική υπεροχή και η συντριβή δίπλα – δίπλα, ο τόπος ως σημείο πολλαπλών αφηγήσεων.

Στη Μουνιχία, τον λόφο, δηλαδή, όπου το 403 π.Χ. οι Αθηναίοι πολέμησαν για τη δημοκρατία, ανεβαίνει ξανάη Ιφιγένεια εν Αυλίδι του Ευριπίδη. Στίχοι σύγχρονων ποιημάτων και αποσπάσματα της τραγωδίας απηχούν τη φρίκη του πολέμου και τη ματαιότητα της θυσίας του πολίτη. Μετατρέπουν τον τόπο σε βωμό και το κοινό σε συμπορευτή στη σιωπηλή θυσία, εκεί όπου ο μύθος συναντά την πολιτική πράξη.

Στην Ηετιώνεια Πύλη, κατάλοιπο των άλλοτε πανίσχυρων οχυρών του Θεμιστοκλή, θρηνούν οι Τρωάδες. Άλλοτε κραταιές και ισχυρές, ακριβώς όπως και η Πύλη, θρηνούν τη χαμένη τους πατρίδα, φέρνοντας στον νου τους πολλούς πρόσφυγες που, μετά την καταστροφή της Σμύρνης, έχτισαν παράγκες πάνω από τα συντρίμμια των τειχών και τους τάφους που υπήρχαν στον αρχαιολογικό χώρο.

Σε μια διαρκή συνομιλία παρόντος και παρελθόντος, κάθε παράσταση φωτίζει τον χώρο από μέσα, ζωντανεύοντας την ιστορική του μνήμη. Οι θεατές δεν βλέπουν απλώς μια παράσταση· βιώνουν την Ιστορία εκεί όπου πραγματικά συνέβη. Ο μύθος παύει να είναι αφήγηση – γίνεται εμπειρία.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Σύλληψη, σκηνοθεσία : Άρης Λάσκος

Διδασκαλία : Αντιγόνη Αλικάκου

Συμμετέχουν Ερασιτέχνες ηθοποιοί από τα εργαστήρια του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.

3η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

«ΟΙ ΑΛΑΝΕΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ»

Από 14 έως 19 Οκτωβρίου 2025

Βοτσαλάκια / Πλατεία Κοραή / Πάρκο Δηλαβέρη /Παλιά Κοκκινιά – Αγ. Ανάργυροι / Πλατεία Καμινίων / Πλατεία Πηγάδας

Στις αλάνες του Πειραιά, εκεί όπου αντηχούσαν φωνές παιδιών και το ποδόσφαιρο είναι τρόπος ζωής, ξαναζωντανεύει το πνεύμα της γειτονιάς και της άμιλλας.

Συγγραφείς και ηθοποιοί, μοιράζονται ιστορίες και ξυπνούν μνήμες.

Στις αλάνες, στις αλάνες που γεννιέται η χαρά, εκεί δημιουργούμε ξανά χώρους επικοινωνίας και αληθινής επαφής.

Συγγραφείς :

Βασίλης Κατσικονούρης

Γιώργος Λακιώτης

Βασιλική Πέτσα

Γιώργος Σκαμπαρδώνης

Διονύσης Χαριτόπουλος

Μαρία Ψαρολόγου

Ηθοποιοί :

Βασίλης Βουνός

Κωνσταντίνος Γκελαμέρης

Βαγγέλης Δαούσης

Σταύρος Καραγιάννης

Γιάννης Μπουραζάνας

Αλέξανδρος Παυλίδης

4η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

21 Οκτωβρίου 2025

Α. ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ & ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ από το Ίδρυμα «Θ. Λασκαρίδης».

XΩΡΟΣ : ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Β.‘’ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΦΩΝΗΣ’’

Performance

ΧΩΡΟΣ : ΛΙΟΝΤΑΡΙ, στην είσοδο του Λιμανιού του Πειραιά

Αναλυτικά

Α.

«ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ»

Στο Ναυτικό Μουσείο

Παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Γιάννης Κλάδης.

Ο Δημοσιογράφος Γιάννης Κλάδης οργανώνει ανοιχτή εκδήλωση-συζήτηση, με ανθρώπους που ασχολούνται με τα επαγγέλματα της θάλασσας.

Παράλληλα, στο Ναυτικό Μουσείο θα λειτουργεί παιδική έκθεση ζωγραφικής με θέμα τη θάλασσα από το Ίδρυμα «Θ. Λασκαρίδης».

Με χρώματα και φαντασία, τα παιδιά ξαναζωντανεύουν τη θάλασσα μέσα από την τέχνη τους.

Μια δημιουργική περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους, που αγκαλιάζει τον θαλάσσιο κόσμο με παιδική ματιά.

Β.

‘’ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΦΩΝΗΣ’’

Μια performance του Φίλιππου Τσιτσόπουλου στο Λιοντάρι, στην είσοδο του Λιμανιού του Πειραιά

Μια τελετουργική κατάδυση στη μνήμη, στη συλλογική εμπειρία και στην ακατάπαυστη ροή της θάλασσας.

Με ρυθμό και εσωτερική ένταση εμπνευσμένη από το ποιητικό σύμπαν της Kae Tempest, ο καλλιτέχνης δημιουργεί έναν εκρηκτικό μονόλογο χωρίς τελείες και ανάσες, μια φωνή που μετατρέπεται σε κύμα και αναμετριέται με τη σιωπή, την απώλεια, αλλά και την ανάγκη για σύνδεση. Η performance διατρέχει τον χώρο σαν παλίρροια, απλώνεται σαν μουσική, και μετατρέπεται σε ζωντανό σώμα που αγκαλιάζει τη μνήμη των απόντων και την αντίσταση των παρόντων.

Η «Παλίρροια Φωνής» είναι μια περφορμανς-για τον ρυθμό και τον σφυγμό της ανθρώπινης ύπαρξης. Η θάλασσα γίνεται φωνή, η φωνή γίνεται ποίημα, και το ποίημα μεταμορφώνεται σε τελετή.

Σύλληψη & Ερμηνεία: Φίλιππος Τσιτσόπουλος

Διάρκεια: 20’ (χωρίς διάλειμμα)

5η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

«ΠΛΑΝ-ΩΔΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ»

Πλανόδιος Περίπατος

8 (4+4) ξεχωριστές

μουσικές πράξεις από αυθεντικούς πλανόδιους μουσικούς

24, 25 & 26 Οκτωβρίου 2025

Σημείο εκκίνησης για τους περιπάτους : Δημοτικό Θέατρο Πειραιά (προαύλιος χώρος)

Ο Περίπατος θα ξεκινάει στις 18:45 με οδηγό τη Μαριλού Βόμβολου

Αναλυτικά το πρόγραμμα

24 Οκτωβρίου 2025

19:00 | Κώστας Άγας @Νοταρά 39

Ο Κώστας Άγας είναι, όπως λέει ο ίδιος, «αυτοδίδακτος μπουζουξής, ερασιτέχνης/εκτός κυκλώματος τραγουδοποιός με δισκογραφία εννέα (9) δίσκων». Θα παρουσιάσει δικά του κυρίως τραγούδια σε λαϊκούς ρυθμούς.

19:30 | Bobby Damore @Νικήτα 2 & Δημ. Γούναρη

O Bobby Damore είναι ένας ρεμπέτης από το Τέξας. Και Έλληνας και Αμερικάνος, γεννημένος στο Ohio και μεγαλωμένος στο Texas, ανακάλυψε το κάρμα του στο ρεμπέτικο. Ζει στην Ελλάδα τα τελευταία 8 χρόνια παίζοντας μουσική στο δρόμο.

20:00 Ιωάννα Στουρνάρα @Ψαραγορά (Δημοσθένους 9)

Η Ιωάννα είναι μια ρεμπέτισσα της εποχής της. Βγαίνει, παίζει μόνη με το μπουζούκι της, κι αν την πετύχεις στον δρόμο, δεν θα είναι σε κάποιο από τα συνηθισμένα σημεία που κάθονται οι πλανόδιοι. Μάλλον σε κάποιο στενό, σε κάποια πιο κρυφή γωνία. Η αύρα της όμως, και η φωνή της, κάνουν τους περαστικούς όχι μόνο να σταματούν, αλλά και να της πιάνουν κουβέντα.

20:30 Λίνα Ζηνά @Επιβατικός Σταθμός Ακτής Τζελέπη

Η Λίνα Ζηνά είναι τραγουδοποιός, συνθέτει μουσική για θέατρο, τραγουδάει, διδάσκει τραγούδι και παίζει μουσική στον δρόμο. Αυτή την περίοδο ολοκληρώνει την πρώτη της δισκογραφική δουλειά που υπογράφει την μουσική και τους στίχους. Ο Πειραιάς είναι ένα απο τα μέρη που συχνά παίζει μουσική, ίσως την βρείτε κάποιο μεσημέρι να τραγουδάει και να παίζει κιθάρα στον πεζόδρομο της Σωτήρως.

25 Οκτωβρίου 2025

19:00 Κώστας Λαμπρίδης – Μανώλης Δελώτης @Νοταρά 39

Ο Κώστας και ο Μανώλης με τις κιθάρες και τις φωνές τους κινούνται συνήθως σε πιο έντεχνους και ροκ ρυθμούς, αλλά δεν περιορίζονται εκεί. Με χάρη και ευκολία μεταπηδούν από το ένα είδος στο άλλο, ακόμη και την ίδια βραδιά· το να κάτσεις να τους ακούσεις είναι ένα ζωντανό παιχνίδι. Έτσι, δεν βγαίνουν στους δρόμους μόνο μίας περιοχής, ανά διαστήματα αλλάζουν, ωστόσο μάλλον θα τους έχετε πετύχει και κάπου στον Πειραιά.

19:30 Τζίνα Σοφαδίτη @Νικήτα 2 & Δημ. Γούναρη

Τη Τζίνα σίγουρα θα την αναγνωρίσετε αμέσως από τους δρόμους

του Πειραιά, είναι αδύνατο να μην προσέξεις τη φωνή της και την

εντυπωσιακή της παρουσία. Η βεντάλια του ρεπερτορίου της είναι

μεγάλη, από pop σε λαϊκά, και τα ερμηνεύει ενώ μεταμορφώνει

τον δρόμο σε σκηνή, κάτι που έχει κατακτήσει και από τη θεατρική

της εκπαίδευση. Τη συνοδεύει με την κιθάρα και τη

χαρακτηριστική φωνή του ο Στέφανος Μαζαράκης.

20:00 Θεοδωράκης Γιάννης – Κυριάκος Πάτρας @Ψαραγορά (Δημοσθένους 9)

Ο Γιάννης έπειτα από 23 διδασκαλίας σε σχολεία άρχισε να ασκεί στον δρόμο ένα άλλο λειτούργημα, την άλλη του αγάπη, το μπουζούκι. Όπως ο ίδιος είπε, κουράστηκε να στέκει μπροστά και να διδάσκει μιλώντας. Τώρα, στέκει πίσω από το μπουζούκι και αφήνει εκείνο να μιλήσει. Ο Κυριάκος ασχολείται με τη μουσική από τα 14 του, παράλληλα με το παπουτσάδικο, ενώ πια έχει γράψει και δικά του τραγούδια.

20:30 Σπύρος Σιμεγιάτος @Επιβατικός Σταθμός Ακτής Τζελέπη

Ο μουσικός Σπύρος Σιμεγιάτος, έχει επιλέξει να ζει παίζοντας μουσική στον δρόμο, χειμώνα καλοκαίρι, εδώ και πολλά χρόνια. Πολλές φορές κάτω από αντίξοες και επικίνδυνες συνθήκες – όχι μόνο καιρικές... Έχει κατασκευάσει μόνος του ένα ελαφρύ πιάνο, ειδικά για μουσικούς του δρόμου, από το οποίο και θ’ ακούσουμε ρεμπέτικα τραγούδια από τον μεσοπόλεμο και έπειτα, μεταξύ των οποίων ο Σπύρος θα κάνει μικρές αφηγήσεις με αφορμή στίχους. Θα τον συνοδεύει με τη φωνή της η Πειραιώτισσα Δώρα Ζορμπά.

26 Οκτωβρίου 2025

Καταληκτική Εκδήλωση

Φουαγιέ ΔΘΠ

19:10 Μουσικό Σχολείο Πειραιά

Η ρεμπέτικη κομπανία του σχολείου που θα ερμηνεύσει τραγούδια

του Απόστολου Χατζηχρήστου.

19:30 Πρότυπο Μουσικό Κέντρο Πειραιά

Μουσικό σύνολο που θα παίξει γνωστά ρεμπέτικα τραγούδια,

ανάμεσά τους και από το Πειραιώτικο Ρεμπέτικο.

19:50 Ωδείο Πειραϊκού Συνδέσμου

Μουσικό σύνολο που θα αποτελείται από μαθητές και καθηγητές,

τραγουδιστές και χορωδία, θα ερμηνεύσουν ρεμπέτικα τραγούδια,

ανάμεσά τους και τραγούδια με πειραιώτικα τοπωνύμια.

Σημείο εκκίνησης : Προαύλιος χώρος Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά

Ώρα : 18: 45

ΕΚΘΕΣΗ

ΦΟΥΑΓΙΕ ΔΘΠ

6, 7 & 8 Οκτωβρίου 2025

Ο ιστορικός Βάσιας Τσοκόπουλος στήνει μία έκθεση εννοιολογικού χαρακτήρα, όπου φράσεις, ονομασίες μουσικών οργάνων και άλλες έννοιες του Ρεμπέτικου αφηγούνται την ιστορία των ανθρώπων του κόσμου και των εποχών του.

6η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΗΛΙΑΣ ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ

«ΔΙΨΑΕΙ ΤΙΣ ΝΥΧΤΕΣ»

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ‘’ΑΝΑΣΤΑΣΗ’’

27 & 28 Οκτωβρίου 2025

Ένας, στο νεκροταφείο Ανάστασης Πειραιά, τα μεσάνυχτα.

Με τον Όμηρο Πουλάκη

Πρωτότυπο θεατρικό έργο, γραμμένο κατά παραγγελία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, από τον συγγραφέα Ηλία Μαγκλίνη. Το έργο αφορά στη διαδρομή ενός βρικόλακα μέσα στους αιώνες .

" Υπάρχουν τρία είδη τραυμάτων

Αυτά που θεραπεύονται γρήγορα

Αυτά που παίρνουν χρόνο

Και Αυτά που μένουν μαζί σου μέχρι να πεθάνεις.

Είχα αυτόν τον μεγάλο έρωτα... "

Για την πολύτιμη και ακριβή

Για τη ζωή

Που είναι μεγαλύτερη από εμάς

δηὖτε

7η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

«ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ»

Συνύπαρξη και Μνήμη στο Σουβλατζίδικο Αιγυπτιακόν

ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟΝ

30 Οκτωβρίου 2025

ΩΡΑ : 19.00- 21.00





«Μια Πόλη στο Τραπέζι: Συνύπαρξη και Μνήμη στο Αιγυπτιακόν»

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025, στο "Αιγυπτιακόν" – Νέα Κοκκινιά

Μια δράση λόγου, μνήμης και συνύπαρξης θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025 στο δρομάκι έξω από το ιστορικό σουβλατζίδικο «Αιγυπτιακό» στη Νέα Κοκκινιά. Σε έναν χώρο φορτισμένο με μνήμες, καθημερινότητα και διαδρομές ζωής, κάτοικοι και επισκέπτες θα καθίσουν γύρω από το τραπέζι και θα μοιραστούν γεύσεις από τις χώρες και τις περιοχές καταγωγής τους, αλλά και συζητήσεις για τη ζωή στη γειτονιά: τις αλλαγές, τις δυσκολίες, τις μικρές νίκες και τις στιγμές συντροφικότητας.

Η συνάντηση αυτή είναι μια προσωπική και συλλογική εξερεύνηση της γειτονιάς ως τόπου συνάντησης ανθρώπων και εμπειριών. Δεν πρόκειται για μια παράσταση, αλλά για έναν διάλογο ανοιχτό – ένα κοινό τραπέζι που συνθέτει τη σύγχρονη αστική εμπειρία μέσα από φωνές καθημερινές, γνωστές και άγνωστες.

Επιμέλεια δράσης :

Ελένη Κυραμαργιού , Ιστορικός

, Ιστορικός Δανάη Παπουτσή , Hθοποιός, Συγγραφέας

, Hθοποιός, Συγγραφέας Χρήστος Χρυσόπουλος, Συγγραφέας

Οι τρεις συντελεστές προσκαλούν τους ανθρώπους της περιοχής να μοιραστούν όσα λέγονται και ακούγονται γύρω από το φαγητό, σε ένα περιβάλλον ανεπιτήδευτο, οικείο, που γεννά αυθεντική επικοινωνία. Μια καλλιτεχνική πράξη συλλογικής μνήμης και συνύπαρξης, με αφετηρία τη γεύση και προορισμό την ουσία της ζωής στη γειτονιά.

?Το Αιγυπτιακό, Παναγή Τσαλδάρη και Αλατσάτων, 18450 Νίκαια (πλησίον Δημαρχείου Νίκαιας)

Ώρα : 19:00 – 21.00

*

8η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

«ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ»

Ολονύχτιο δρώμενο στην ιστορική προβλήτα του λιμανιού του Πειραιά

Οκτωβρίου 2025

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά παρουσιάζει το δρώμενο Αποχαιρετισμοί- Μια νυχτερινή περφόρμανς μνήμης στο λιμάνι. Η καταληκτήρια τελετή είναι μια ολονυκτία μνήμης και τέχνης που συνδέει το παρελθόν με το παρόν. Η παρέμβαση Αποχαιρετισμοί θα πραγματοποιηθεί στην ιστορική προβλήτα του λιμανιού του Πειραιά, από όπου για σχεδόν έναν αιώνα (1890-1957) χιλιάδες Έλληνες αποχαιρέτησαν την πατρίδα τους αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον στην Αμερική και την Αυστραλία. Το κεντρικό στοιχείο της παράστασης αποτελεί η ανάγνωση όλων των ονομάτων των Ελλήνων που έφυγαν ως μετανάστες κατά την ημερομηνία της παράστασης.

Επιπλέον οι θεατές καλούνται να συμμετάσχουν ενεργά, παρέχοντας τα ονόματα των δικών τους συγγενών που έφυγαν ως μετανάστες, δημιουργώντας έτσι ένα συλλογικό μνημόσυνο που θα ηχήσει στο ίδιο το λιμάνι από όπου ξεκίνησε το ταξίδι τους.

Η ολονυκτία θα ξεκινήσει στις 21:00 και θα ολοκληρωθεί με την ανατολή του ήλιου. Καθ; όλη τη διάρκεια της νύχτας, κάθε μία ώρα ένας χορευτής ή μια χορεύτρια θα παρουσιάζει στην προβλήτα έναν χορό αποχαιρετισμού διάρκειας μιας ώρας. Κάθε χορευτική στιγμή θα αποτυπώνει τους διαφορετικούς τύπους αποχαιρετισμού που

βιώνουμε στη ζωή μας: από την πατρίδα, από έναν αγαπημένο σύντροφο, από ένα παιδί, από το παρελθόν.

Η παρέμβαση ξεκινάει με μια μοναδική διαδραστική εμπειρία. Οι θεατές θα σταθούν σε οποιοδήποτε σημείο του λιμανιού κοιτάζοντας προς τη θάλασσα και θα συνδεθούν μέσω κινητού τηλεφώνου σε ειδικό σύνδεσμο Zoom. Με οδηγό τον ιστορικό του λιμανιού Στέφανο Μήλεση, θα περπατήσουν διαδραστικά το λιμάνι ακούγοντας από αυτόν και βλέποντας σημεία στην διαδρομή από την ιστορία της ελληνικής μετανάστευσης.

Το δρώμενο Αποχαιρετισμοί μετατρέπει το λιμάνι του Πειραιά σε έναν ζωντανό χώρο μνήμης. Συνδυάζοντας την ιστορική αφήγηση, την τελετουργική ανάγνωση ονομάτων, τον σύγχρονο χορό και την ψηφιακή τεχνολογία, δημιουργεί μια πολυαισθητηριακή εμπειρία που τιμά τη μνήμη των μεταναστών και προβληματίζει για τη σημασία του αποχαιρετισμού στη σύγχρονη εποχή.

Η παρέμβαση αναδεικνύει τον ιστορικό ρόλο της πόλης ως σημείου αναχώρησης για χιλιάδες Έλληνες που αναζητούσαν ένα καλύτερο μέλλον.

Με τους : Βασιλική Γρίβα, Ανδρέα Κολίσογλου, Πάνο Κυπαρίσση, Στέφανο Μίλεση, Κωνσταντίνο Μίχο κ.α.

Ώρα έναρξης 21:00, μέχρι την ανατολή του ήλιου