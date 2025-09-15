Γιάννης Πετρίδης: Έκανε δωρεά την αμύθητη μουσική συλλογή του στο Ίδρυμα Ωνάση

Το Ίδρυμα Ωνάση απέκτησε με δωρεά τη συλλογή δίσκων του Γιάννη Πετρίδη. Από τις πιο ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις της χθεσινής παρουσίασης ήταν η απόκτηση της σπουδαίας συλλογής του θρυλικού ραδιοφωνικού παραγωγού Γιάννη Πετρίδη από το Ίδρυμα Ωνάση, ο οποίος, όπως επισήμανε η Αφροδίτη Παναγιωτάκου, «δεν πούλησε τη συλλογή, έκανε πρόταση δωρεάς της στο Ίδρυμα».

Πρόκειται για ένα θησαυρό, που περιλαμβάνει από δισκάκια των 60s και βιβλία, έως soundtracks, «όλο το ιταλικό, γαλλικό και ελληνικό τραγούδι -από ρεμπέτικα έως τελευταίες κυκλοφορίες», σύμφωνα με τον ίδιο τον Γιάννη Πετρίδη. Το αρχείο έχει μεταφερθεί στη Στέγη με την προοπτική ενός νέου ειδικά διαμορφωμένου χώρου για ακρόαση και έρευνα.

Επίσης, ετοιμάζεται ένα ντοκιμαντέρ για τον ίδιο και την πλούσια συλλογή του, σε σκηνοθεσία Γιώργου Τελτζίδη.

Λίγα λόγια για τον Γιάννη Πετρίδη

Το 1975 ξεκίνησε στην Ελληνική Ραδιοφωνία την εκπομπή Ποπ Club όπου αργότερα μετονομάστηκε σε από τις 4 στις 5 και κατάφερε να μείνει στον αέρα για 50 χρόνια στην ίδια συχνότητα, από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 4 έως τις 5 το απόγευμα, με αποτέλεσμα να χαρακτηριστεί ως η μακροβιότερη καθημερινή μουσική εκπομπή όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο.

Έχει πάρει συνεντεύξεις από πολλούς γνωστούς Έλληνες αλλά και ξένους καλλιτέχνες στην εκπομπή του από τις 4 στις 5, όπως ο Ντέιβιντ Μπερν, οι Dire Straits, ο Τζον Μπάρι, ο Ένιο Μορικόνε, ο Τζο Κόκερ, ο Νικ Κέιβ, οι Roxy Music, ο Ρόρυ Γκάλαχερ και πολλοί άλλοι.

Το 1978 δημιούργησε μαζί με τον Κώστα Ζουγρή το περιοδικό ΠΟΠ & ΡΟΚ που αφορούσε όλες τις μουσικές εξελίξεις της ξένης κυρίως μουσικής μέχρι το 1998 όπου και αποχώρησε.

Έχει συνεργασθεί κατά καιρούς με μεγάλες Ελληνικές εφημερίδες, όπως η Μεσημβρινή, η Ελευθεροτυπία και το περιοδικό ΕΠΙΚΑΙΡΑ στην πρώτη του μορφή.

Διετέλεσε διευθυντής της Virgin Ελλάδας για 22 περίπου χρόνια. Έτσι είχε την ευκαιρία να γνωρίσει ακόμα περισσότερους καλλιτέχνες και συγκροτήματα (Έλτον Τζον, Ρομπέρτα Φλακ, Led Zeppelin, Τζορτζ Μάικλ, Τζάνετ Τζάκ

Είναι κάτοχος μίας από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές μουσικές συλλογές στον κόσμο και οι γνώσεις του καλύπτουν πολλά μουσικά είδη καθώς έχει αφιερώσει τη ζωή του στην μουσική καταφέρνοντας να αποκτήσει δικαίωμα ψήφου στο Rock and Roll Hall of Fame, η οποία αποκτήθηκε από το Ίδρυμα Ωνάση.

