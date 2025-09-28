Μεγάλη εκδήλωση στον «Κήπο της Αφροδίτης» για τη σύνδεση Ελλάδας-Μεγάλης Ελλάδας

Το Newsbomb είχε πραγματοποιήσει ολοκληρώμενα ρεπορτάζ για τη Μεγάλη Ελλάδα

Επιμέλεια - Σωτήρης Σκουλούδης

Μεγάλη εκδήλωση με συμμετοχή καλεσμένων από την Κάτω Ιταλία, της λεγόμενης «Μεγάλης Ελλάδας» πραγματοποιήθηκε στο Περιστέρι, την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου στις 16:30 στον "Κήπο της Αφροδίτης".

Κεντρικό θέμα της εκδήλωσης ήταν η σύνδεση Ελλάδας και Μεγάλης Ελλάδας, ενώ το Newsbomb έχει πραγματοποιήσει αναλυτικά οδοιπορικά και ρεπορτάζ για την πολιτιστική αυτή ένωση.

Παράλληλα έγιναν και τα εγκαίνια του χώρου Ελληνικού πολιτισμού και Ελληνικής κοσμοαντίληψης "Κήπος της Αφροδίτης" όπου εκτός των ομιλιών, θα πραγματοποιούνται δρώμενα αρχαιοελληνικά, αρχαίος Ελληνικός χορός, ιστορική αναπαράσταση με αρχαίους Έλληνες οπλίτες, συνοδεία αρχαίας Ελληνικής μουσικής, και αρχαίων Ελληνικών εδεσμάτων.

9bd62fcb-590f-498c-94e6-1cf0e80b6af3.jpg

Η εκδήλωση περιλάμβαλε μια ομιλία της Αλκίππης Μαραγκού που ανέλυσε τις ιδιότητες της Αφροδίτης και το ρόλο της στην Ελληνική κοσμοαντίληψη, ενώ η λατρευτική ομάδα "Ατθίς" έκανε μια ιεροπραξία. Τέλος η χορευτική ομάδα "Ατραπός" χόρεψε αρχαιοπρεπείς χορούς.

Στο τέλος της εκδήλωσης όλοι μαζι φωτογραφήθηκαν με τη σημαία της Μεγάλης Ελλάδας και αρκετοί ομιλητές επιχρειρηματολόγησαν για τη σημασία αυτής της σύνδεσης πολιτιστικής-πνευματικής αλλά και πολιτικής μεταξυ Ελλάδασς και Μεγαλης Ελλάδας.

5e99691d-8838-4411-ac4c-775d1686f49e.jpg

Μεταξύ των εκπροσώπων της Μεγάλης Ελλάδας ξεχωρίζει η ζωγράφος και γλύπτρια Ντέμπορα Κόντε από τον Τάραντα, αποικία της Σπάρτης η οποία εγκαινιάσε την έκθεση ζωγραφικής με θέματα αρχαιοελληνικά με έμφαση την ιστορία και τη μυθολογία της Μεγάλης Ελλάδας. Η έκθεση θα διαρκέσει μία εβδομάδα (28 Σεπτεμβρίου έως 5 Οκτωβρίου).

Επίσης η γλύπτρια θα φιλοτεχνήσει ένα ανάγλυφο με θέμα την "Ένοπλη Αφροδίτη" έχοντας ως πρότυπο το αντίστοιχο αρχαίο Ελληνικό άγαλμα που υπήρχε στο ναό της θεάς στον αρχαίο Τάραντα.

5deb4ce4-5726-4189-83b4-ec9c783d3bb5.jpg

Η Ντέμπορα Κόντε δηλώνει στο Newsbomb:

«Είμαι πολύ χαρούμενη που συμμετείχα στην εναρκτήρια εκδήλωση του "Κήπου της Αφροδίτης" με τα έργα μου, τα οποία αποτελούν μέρος του έργου μου "TARAS ART PROJECT - ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ", και για το ότι δημιούργησα ένα πήλινο ανάγλυφο που απεικονίζει την "Ένοπλη Αφροδίτη" του Τάραντα, η οποία κατά την αρχαία ελληνική εποχή ήταν ένα γλυπτό που χρησιμοποιούνταν για λατρευτικούς σκοπούς.

Αυτή η εκδήλωση ήταν πολύ σημαντική για μένα επειδή ενίσχυσε τους δεσμούς μεταξύ της Μεγάλης Ελλάδας και της Ελλάδας. Αυτό είναι το δεύτερο γλυπτό μου που βρίσκεται στην Ελλάδα. Πριν από ένα χρόνο δημιούργησα επίσης ένα ολόγλυφο γλυπτό που απεικονίζει τον θεό Πάνα, το οποίο βρίσκεται στην Αρκαδία σε έναν ναό αφιερωμένο σε αυτόν. Χαίρομαι που τα έργα μου βρίσκονται στην Ελλάδα και ελπίζω να επιστρέψω σε παρόμοιες περιστάσεις.

b0ca76aa-297b-42c0-95ee-abb512bcab8e.jpg

Μέσα από την τέχνη μου, θέλω να βοηθήσω την Ελλάδα και τη Μεγάλη Ελλάδα να ανακαλύψουν ξανά την ταυτότητά τους. Και η τέχνη είναι πραγματικά ένα αποτελεσματικό και ισχυρό μέσο για την ένωση του ελληνικού λαού στην αναζήτηση της πολιτιστικής ομορφιάς αλλά και μέσο για την πολιτική ένωση.

Ευχαριστώ όλους τους ανθρώπους που έκαναν αυτό το όνειρο δυνατό. Ήδη έκανα έκθεση για πρώτη φορά στη Σπάρτη το 2022 και ελπίζω αυτές οι εμπειρίες να συνεχιστούν. Χαιρετίζω όλους τους Έλληνες αδελφούς και αδελφές μου και ελπίζω να επιστρέψω σύντομα σε αυτή την υπέροχη γη. Επίσης σας καλώ και ανυπομονώ να σας δω όλους στον Τάραντα».

