Εθνικό Θέατρο: Το Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα για τη σεζόν 2025-2026

Η νέα θεατρική σεζόν ξεκινά και το Εθνικό Θέατρο δηλώνει την παρουσία του με ένα πρόγραμμα που ενεργοποιεί το δυναμικό δικτύων, υποστηρίζοντας πως δεν αποτελεί έναν απλό φορέα. Αντίθετα, αποτελεί δίαυλο ανάμεσα σε δημιουργούς, θεατές, ιδέες και γλώσσες.

Η έννοια της γλώσσας αποτελεί το βασικό χαρακτηριστικό της νέας αυτής χρονιάς για το Εθνικό Θέατρο, καθώς η γλώσσα είναι αυτή που ενώνει, συνομιλεί και απαντάει σε κάθε ερώτημα που έχει τεθεί από αυτή.

Η καλλιτεχνική διευθύντρια του Εθνικού Θεάτρου, Αργυρώ Χιώτη, κλείνει το επίσημο σημείωμά της για την φετινή σεζόν με την εξής φράση: «Κι αν τα όρια της γλώσσας μου είναι τα όρια του κόσμου μου, θα πω: Ας διευρύνουμε τα όριά μας».

Οι φετινές παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν και στις τέσσερις σκηνές του ιστορικού κτηρίου Τσίλλερ του — Κεντρική Σκηνή, Νέα Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος», Πλαγία Σκηνή και Αίθουσα Εκδηλώσεων — καθώς και στο Θέατρο Δίπυλον (Πειραματική Σκηνή), το Ολύμπια, Δημοτικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας» (Παιδική Σκηνή), το Θέατρο Κάππα, όπως και τον 1ο όροφο της Δημοτικής Πινακοθήκης για τα εκπαιδευτικά εργαστήρια του Μικρού Εθνικού.

Το αναλυτικό πρόγραμμα του Εθνικού Θεάτρου για τη φετινή θεατρική χρονιά

-ΓΛΩΣΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΜΥΑΛΑ ΛΑΛΕΙ-
ΦΑΟΥΣΤ
βασισμένο στο ομώνυμο έργο του Γκαίτε
Σκηνοθεσία: Άρης Μπινιάρης
Κεντρική Σκηνή | Κτήριο Τσίλλερ | 2ος χρόνος
Πρεμιέρα: 8 Οκτωβρίου

-ΚΟΚΚΑΛΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΚΟΚΚΑΛΑ ΤΣΑΚΙΖΕΙ-
Η ΚΑΡΥΑΤΙΔΑ!
του Γιώργου Καπουτζίδη
Σκηνοθεσία: Κατερίνα Μαυρογεώργη
Θέατρο Κάππα | 2ος χρόνος
Πρεμιέρα: 8 Οκτωβρίου

-Η ΥΠΑΡΞΙΑΚΗ ΓΛΩΣΣΑ-
ΤΡΕΙΣ ΑΔΕΛΦΕΣ
του Αντόν Τσέχωφ
Σκηνοθεσία: Μαρία Μαγκανάρη
Πλαγία Σκηνή | Κτήριο Τσίλλερ | 2ος χρόνος
Πρεμιέρα: 15 Οκτωβρίου

-Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ-
ΜΙΚΡΟ ΕΘΝΙΚΟ | ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΛΙΚΗΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ
βασισμένο στο μυθιστόρημα του Λιούις Κάρολ
Σκηνοθεσία: Γεωργία Μαυραγάνη
Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας»
Πρεμιέρα: 22 Οκτωβρίου

-ΠΡΩΤΟΓΛΩΣΣΑ-
COW | DEER
των Katie Mitchell, Nina Segal και Melanie Wilson
Νέα Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος» | Κτήριο Τσίλλερ
Πρεμιέρα: 7 Νοεμβρίου
Συμπαραγωγή: Εθνικό Θέατρο – Royal Court Theatre

-ΜΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ-
KONTAKTHOF
της Pina Bausch
Κεντρική Σκηνή | Κτήριο Τσίλλερ
Πρεμιέρα: 17 Δεκεμβρίου
Μια σύμπραξη του Εθνικού Θεάτρου με το Pina Bausch Foundation

-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ-
ΙΕΡΟΤΕΛΕΣΤΙΑ
του Guillaume Poix | σε μια ιδέα της Lorraine de Sagazan
Σκηνοθεσία: Χρήστος Θεοδωρίδης
Νέα Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος» | Κτήριο Τσίλλερ
Πρεμιέρα: 28 Ιανουαρίου

-Η ΓΛΩΣΣΑ Η ΕΠΙΚΑΙΡΗ-
ΜΙΚΡΟ ΕΘΝΙΚΟ | ΕΦΗΒΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
ΕΧΕΙΣ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
της Κατερίνας Λούβαρη Φασόη
Σκηνοθεσία: Παντελής Δεντάκης
Πλαγία Σκηνή | Κτήριο Τσίλλερ
Πρεμιέρα: 28 Ιανουαρίου

-Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΝΟΣΤΑΛΓΙΑΣ-
Ο ΒΥΣΣΙΝΟΚΗΠΟΣ
του Αντόν Τσέχωφ
Σκηνοθεσία: Έκτορας Λυγίζος
Κεντρική Σκηνή | Κτήριο Τσίλλερ
Πρεμιέρα: 26 Φεβρουαρίου

-Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ-
ΣΤΑΘΜΟΣ Ω
του Γιώργου Χριστοδούλου
Σκηνοθεσία: Δημήτρης Τσικούρας (Τσικ)
Από τον Φεβρουάριο σε περιοδεία
Πλαγία Σκηνή | Κτήριο Τσίλλερ
Πρεμιέρα: 6 Μαΐου

-ΘΑ ΣΟΥ ΚΟΨΩ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ-
ΚΟΥΚΛΙΤΣΑ
βασισμένο στο Κουκλόσπιτο του Ίψεν
Σκηνοθεσία: Μαρία Πανουργιά
Νέα Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος»
Πρεμιέρα: 1 Απριλίου


Πειραματική Σκηνή
Θέατρο Δίπυλον
Υπεύθυνοι: Ακύλλας Καραζήσης – Νεφέλη Μαϊστράλη
«Μη φοβάστε. Είναι θέατρο.»
Πρώτος άξονας, μια ομάδα ηθοποιών
Δεύτερος άξονα η διαρκής ανοιχτή πρόβα με τίτλο "ΚΑΠΟΥΤ / Πόλεμος, ένα Vaudeville",
Τρίτος άξονας είναι τα έξι θεατρικά "Σκίτσα" που θα προκύψουν μέσα από τη συνεργασία έξι καλλιτεχνών με το ensemble, που θα δημιουργήσουν παραστάσεις με επίκεντρο, τη Γλώσσα: «Η γλώσσα των μανιφέστων» της Αλεξάνδρας Καζάζου (31/10), «Η γλώσσα των τοίχων» της Θεανώς Μεταξά (5/12), «Η γλώσσα του πολιτισμού vs Άγρια γλώσσα» της Σταυρούλας Σιάμου (9/1), η «Μετα-Ανθρώπινη γλώσσα (AI)» της Μάρθας Μπουζιούρη (6/2), «Η γλώσσα της εξέγερσης» του Μιχάλη Πητίδη (6/3) και «Η γλώσσα της αμφισβήτησης» του Φώτη Σιώτα (3/4).

Ταυτόχρονα το Εθνικό Θέατρο πραγματοποίει Κοινωνικές Δράσεις όπως «Το Εργαστήρι Προσωπικής Ανάπτυξης Κρατουμένων» (ΕΠΑΚ) σε Σωφρονιστικά Ιδρύματα, το οποίο εμψυχώνει ο Στάθης Γράψας

ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ Δ’ (5/10)
Χώρος: Αίθουσα εκδηλώσεων | Κτήριο Τσίλλερ

ΣΑΛΟΝΙΑ ΓΛΩΣΣΑΣ (26/10)
Χώρος: Αίθουσα εκδηλώσεων | Κτήριο Τσίλλερ

Βραχύχρονα ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΑΝΑΔΡΟΜΕΣ (14-18/01) - Σύγχρονες αναγνώσεις σε πρώιμες ελληνικές δραματουργίες

Κεντρική Σκηνή | Κτήριο Τσίλλερ

ΒΑΒΕΛ | Κατοικούμε το Εθνικό Θέατρο
Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΔΡΑΣΗ
Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ
Έρευνα - Work in Progress
«Επιχείρηση: ΟΜΟΝΟΙΑ» (προσωρινός τίτλος)
Έρευνα, κείμενο: Ανέστης Αζάς & Πρόδρομος Τσινικόρης

e-ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
Φέτος, για πρώτη φορά το Εθνικό Θέατρο αποκτά διαδικτυακό Ραδιόφωνο, με καλλιτεχνικό υπεύθυνο προγράμματος τον Σάββα Κυριακίδη. Το αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί σύντομα

