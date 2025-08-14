Εθνικό Θέατρο: Εβδομάδα Κυπριακού Θεάτρου με τρεις παραστάσεις

Το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας και το Κυπριακό Κέντρο Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου (ΚΚΔΙΘ), σε συνεργασία με το Εθνικό Θέατρο Ελλάδας και με τη στήριξη του Σπιτιού της Κύπρου στην Αθήνα, διοργανώνουν την «Εβδομάδα Κυπριακού Θεάτρου», η οποία θα φιλοξενηθεί στις Σκηνές του Εθνικού Θεάτρου στο Κτήριο Τσίλλερ, από τις 10 έως τις 17 Σεπτεμβρίου 2025.

Τρεις κυπριακές παραγωγές, οι οποίες γνώρισαν ιδιαίτερη επιτυχία κατά την παρουσίασή τους στην Κύπρο το 2024, επιλέγηκαν από τριμελή Επιτροπή Επιλογής για συμμετοχή στη δραστηριότητα και παρουσίασή τους στο Εθνικό Θέατρο.

Ο κύκλος των παραστάσεων της φετινής, τρίτης, διοργάνωσης της «Εβδομάδας Κυπριακού Θεάτρου», ανοίγει με την παραγωγή Εκ κοιλίας Μητρός μου του βραβευμένου Κύπριου συγγραφέα Κώστα Μαννούρη, σε σκηνοθεσία Βαρνάβα Κυριαζή και παραγωγή του Σατιρικού Θεάτρου. Οι κορυφαίοι ηθοποιοί Δέσποινα Μπεμπεδέλη και Βαρνάβας Κυριαζής σε μια καθοριστική σκηνική συνύπαρξη, προσφέρουν μια ακόμα ερμηνευτική αριστοτεχνία. Η παραγωγή του Σατιρικού Θεάτρου θα παρουσιαστεί για δύο παραστάσεις στην Κεντρική Σκηνή, στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου 2025.

Ακολουθεί, στις 12 Σεπτεμβρίου στη Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος», η παράσταση Σκακιστική Νουβέλα του Στέφαν Τσβάιχ σε παραγωγή της Αudere Productions. Πρόκειται για έργο βασισμένο στο ομώνυμο εμβληματικό μυθιστόρημα του Στέφαν Τσβάιχ, σε διασκευή και σκηνοθεσία Άντρης Ηρακλέους και Σοφίας Μαυρομιχάλη, με τον Αντρέα Κουτσόφτα επί σκηνής. Το πρώτο καλλιτεχνικό εγχείρημα της νεοσύστατης Αudere Productions, κρατάει αμείωτο το ενδιαφέρον με την καθηλωτική ερμηνεία του Αντρέα Κουτσόφτα, ο οποίος αναδεικνύει με καθαρότητα και θεατρική ωριμότητα τους χαρακτήρες που ενσαρκώνει επί σκηνής.

Η φετινή διοργάνωση ολοκληρώνεται στις 17 Σεπτεμβρίου στη Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος, με τη δραματοποιημένη εκδοχή του κλασικού, αυτοβιογραφικού διηγήματος του Γεώργιου Βιζυηνού, Το αμάρτημα της μητρός μου, σε διασκευή και σκηνοθεσία της Μαρίνας Βρόντη και παραγωγή της Εταιρείας Θεατρικής Ανάπτυξης Λεμεσού (ΕΘΑΛ). Οι ηθοποιοί Γιώργος Ευαγόρου, Νεκτάριος Θεοδώρου, Θανάσης Ιωάννου, Κωνσταντίνα Ξενοφώντος και Παναγιώτα Παπαγεωργίου, ως Χορός αρχαίου δράματος, μαζί με τον μουσικό Γιώργο Καλογήρου συνδιαλέγονται επί σκηνής και κτίζουν ένα σύνολο, από το οποίο αναδύονται περίτεχνα οι χαρακτήρες, δημιουργώντας ταυτόχρονα μια ενδιαφέρουσα, θεατρική αφηγηματική ατμόσφαιρα.

Η «Εβδομάδα Κυπριακού Θεάτρου», η οποία συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας και το Κυπριακό Κέντρο Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου, αποσκοπεί στην προβολή της σύγχρονης κυπριακής θεατρικής δημιουργίας στον ελλαδικό χώρο, την ενίσχυση της εξωστρέφειας των κυπριακών θεατρικών παραγωγών, και τη διαμόρφωση γόνιμου καλλιτεχνικού διαλόγου με τα ελλαδικά θεατρικά σχήματα και το κοινό.

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

στο Εθνικό Θέατρο Ελλάδας

10 – 17 Σεπτεμβρίου 2025

ΚΤΗΡΙΟ ΤΣΙΛΛΕΡ

ΕΚ ΚΟΙΛΙΑΣ ΜΗΤΡΟΣ ΜΟΥ του Κώστα Μαννούρη

Σκηνοθεσία: Βαρνάβας Κυριαζής

Παραγωγή: Σατιρικό Θέατρο

▪ Τετάρτη, 10 & Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου ê ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΝΟΥΒΕΛΑ του Στέφαν Τσβάιχ

Διασκευή / Σκηνοθεσία: Άντρη Ηρακλέους και Σοφία Μαυρομιχάλη

Παραγωγή: Audere Productions

▪ Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου ê ΣΚΗΝΗ «ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ»

ΤΟ ΑΜΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΜΟΥ του Γεώργιου Βιζυηνού

Διασκευή / Σκηνοθεσία: Μαρίνα Βρόντη

Παραγωγή: Εταιρεία Θεατρικής Ανάπτυξης Λεμεσού

▪ Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου ê ΣΚΗΝΗ «ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ»

Έναρξη παραστάσεων στις 21:00

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τιμές εισιτηρίων:

15 € γενική είσοδος

10 € εκπτωτικό (φοιτητές, σπουδαστές, άνεργοι, άνω των 65, ΑμΕΑ)

Προπώληση εισιτηρίων:

▪ TICKET SERVICES - τηλεφωνικά: 210 72 34 567 - online: www.ticketservices.gr

▪ Ταμείο Εθνικού Θεάτρου: Κτήριο Τσίλλερ

Πληροφορίες παραστάσεων: τηλ. 210 52 88 170-171 και www.n-t.gr

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

ΕΚ ΚΟΙΛΙΑΣ ΜΗΤΡΟΣ ΜΟΥ του Κώστα Μαννούρη

Τετάρτη, 10 & Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου, 2025

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ – ΚΤΗΡΙΟ ΤΣΙΛΛΕΡ

Το Σατιρικό θέατρο παρουσιάζει το έργο του βραβευμένου Κύπριου συγγραφέα Κώστα Μαννούρη, Εκ κοιλίας Μητρός μου, σε σκηνοθεσία Βαρνάβα Κυριαζή.

Τα δίδυμα αδέρφια Σπήλιος και Χριστίνη, παρά το προχωρημένο τους γήρας, εξακολουθούν να διατηρούν ανοιχτή και απαράλλακτη την επιχείρηση με είδη κεντητικής που τους κληροδότησε ο πατέρας τους. Τι κατανάλωση ωστόσο έχουν τώρα πια οι κλωστές, οι βελόνες και τα κοπανέλια; Μηδαμινή. Ας όψεται το αίσθημα του καθήκοντος απέναντι στους ιερούς νεκρούς που δεν δίνει κανένα έρεισμα διαφυγής. Σήμερα όμως, μια κάποια Πέμπτη, και για αστεία αφορμή θα λεχθούν όσα υφαίνονταν για αιώνες μέσα στις νεανικές, τις γέρικές τους ψυχές.

Το έργο πραγματεύεται την εκ κοιλίας μητρός καταδυνάστευση, τα μικρά και τα μεγάλα εγκλήματα που διαπράττονται κατά του εαυτού και του πλησίον, και όχι του όποιου πλησίον· του κατά σάρκαν αδερφού, της κατά σάρκαν αδελφής, στο όνομα της αγάπης. Κι όλα αυτά, μέσα στο ειρωνικό περίβλημα μιας ελαφράς κωμωδίας.

Επί σκηνής, οι κορυφαίοι ηθοποιοί Δέσποινα Μπεμπεδέλη και Βαρνάβας Κυριαζής ξεχωρίζουν με την ερμηνευτική τους δεινότητα, αποδίδοντας με χιούμορ, συγκίνηση, τραγική ευαισθησία και θεατρική ακρίβεια το βάθος και την ανθρώπινη αλήθεια που αναδύεται μέσα από τους αρχαίους ομφάλιους λώρους.

Διάρκεια: 85 λεπτά

Η παράσταση είναι κατάλληλη για άτομα άνω των 12 ετών

Συντελεστές

Σκηνοθεσία / Μουσική επένδυση: Βαρνάβας Κυριαζής

Ερμηνεία: Δέσποινα Μπεμπεδέλη, Βαρνάβας Κυριαζής

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΝΟΥΒΕΛΑ του Στέφαν Τσβάιχ

Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου, 2025

ΣΚΗΝΗ «ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ» - ΚΤΗΡΙΟ ΤΣΙΛΛΕΡ

Η Αudere Productions παρουσιάζει το εμβληματικό μυθιστόρημα του Στέφαν Τσβάιχ, Σκακιστική Νουβέλα, σε διασκευή και σκηνοθεσία Άντρης Ηρακλέους και Σοφίας Μαυρομιχάλη.

Τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ένας Αυστριακός εξιστορεί την εμπειρία του σ’ ένα πλοίο που ταξιδεύει από το Μπουένος Άιρες στη Νέα Υόρκη, παρέα με έναν διάσημο σκακιστή και έναν μυστηριώδη άγνωστο: τον Δρ. Μπ., μια σκακιστική ιδιοφυΐα που έχει να αγγίξει σκακιέρα πάνω από είκοσι χρόνια. Οι δύο άντρες κεντρίζουν το ενδιαφέρον του. Στην προσπάθεια του να βάλει σε λογική σειρά την ιστορία αιχμαλωσίας του Δρ. Μπ., οδηγείται σε πλήρη ταύτιση με τον εαυτό του.

Η επαφή με το σκάκι και η αδρεναλίνη της αναμέτρησης με έναν παγκόσμιο πρωταθλητή, σε συνδυασμό με το τραύμα της αιχμαλωσίας, ανασύρουν την αλήθεια - μια αλήθεια που το μυαλό του είχε απωθήσει για να τον προστατεύσει. Το παρόν και το παρελθόν άλλοτε μπερδεύονται και άλλοτε τέμνονται στην ίδια ευθεία. Στο τέλος ενός επίπονου αγώνα με το ίδιο του το μυαλό, ο ήρωας παραδέχεται την ήττα του και ρίχνει το μπαλάκι στους θεατές.

Η Σκακιστική Νουβέλα αποτελεί το πρώτο καλλιτεχνικό εγχείρημα της νεοσύστατης Audere Productions και συστήνεται στο κοινό μέσα από μια πρωτότυπη θεατρική διασκευή του ομώνυμου έργου του Στέφαν Τσβάιχ. Πιστή στην έντονη θεματολογία του συγγραφέα, η παράσταση μεταμορφώνει το πολυπρόσωπο μυθιστόρημα σε έναν ανατρεπτικό μονόλογο, γεμάτο φρεσκάδα, νοηματική πυκνότητα και φυσικά, αμέτρητες παρτίδες σκακιού.

Διάρκεια: 50 λεπτά

Η παράσταση είναι κατάλληλη για άτομα άνω των 12 ετών

Συντελεστές

Διασκευή / Σκηνοθεσία: Άντρη Ηρακλέους και Σοφία Μαυρομιχάλη

Ερμηνεία: Αντρέας Κουτσόφτας

ΤΟ ΑΜΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΜΟΥ του Γεώργιου Βιζυηνού

Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου, 2025

ΣΚΗΝΗ «ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ» - ΚΤΗΡΙΟ ΤΣΙΛΛΕΡ

Η Εταιρεία Θεατρικής Ανάπτυξης Λεμεσού (ΕΘΑΛ) παρουσιάζει το έργο του Γεώργιου Βιζυηνού, Το Αμάρτημα της Μητρός μου, σε διασκευή και σκηνοθεσία της Μαρίνας Βρόντη. Το Αμάρτημα της Μητρός μου (1883) είναι το πρώτο διήγημα του Βιζυηνού, φέρει αυτοβιογραφικά στοιχεία και αποτελεί ένα από τα πρώτα δείγματα ψυχογραφίας στην ελληνική πεζογραφία.

Στη θεατρική διασκευή που παρουσιάζεται από την ΕΘΑΛ, μαζί με το πρωτότυπο κείμενο ενσωματώνονται εμβόλιμα αποσπάσματα από ποιήματα και τελετουργίες της Εκκλησίας. Η σκηνοθεσία της Μαρίνας Βρόντη επιλέγει την αφήγηση ως όχημα για την απόδοση του έργου, τοποθετώντας τη δράση σε έναν ουδέτερο χωρόχρονο, όπου όλα εκτυλίσσονται με λιτότητα και εσωτερική ένταση.

Ο Γιωργής, ένα από τα τέσσερα παιδιά μιας οικογένειας στη Βιζύη της ανατολικής Θράκης, αφηγείται, ως ενήλικας πια, την ασθένεια της αδερφής του Αννιώς και τη μάταιη προσπάθεια της χήρας μητέρας τους για να τη σώσει, παραμελώντας τα άλλα τρία παιδιά της και εξανεμίζοντας το «βιός» τους. Όταν τελικά το κορίτσι πεθαίνει, η μητέρα σπεύδει να υιοθετήσει ένα άλλο και όταν αυτό παντρεύεται, υιοθετεί ακόμα ένα, παρά τη δυσαρέσκεια των γιών της και τις οικονομικές τους δυσκολίες. Στο τέλος, η μητέρα εξομολογείται στον Γιωργή πως η εμμονή της με τις υιοθεσίες μικρών κοριτσιών οφείλεται στην ενοχή της για ένα αμάρτημα που διέπραξε στα νιάτα της και στον αγώνα της για να εξιλεωθεί από αυτό.

Διάρκεια: 80 λεπτά

Η παράσταση είναι κατάλληλη για άτομα άνω των 12 ετών

Συντελεστές

Διασκευή / Σκηνοθεσία: Μαρίνα Βρόντη

Δραματουργία: Κωνσταντίνος Μελίδης

Επί σκηνής: Γιώργος Ευαγόρου, Νεκτάριος Θεοδώρου, Θανάσης Ιωάννου, Κωνσταντίνα Ξενοφώντος, Παναγιώτα Παπαγεωργίου

Performer/ Μουσικός επί σκηνής: Γιώργος Καλογήρου