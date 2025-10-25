Σαββατοκύριακο στην Αθήνα: Ιδέες για πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εξορμήσεις

Παραστάσεις, εκθέσεις, ταινίες και μουσικές εκδηλώσεις για ένα αξέχαστο ΣΚ στη πόλη

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Σαββατοκύριακο στην Αθήνα: Ιδέες για πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εξορμήσεις
Illustration: Εβελίνα Καράτζιου
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
6'
Το Σαββατοκύριακο προσφέρει την ιδανική ευκαιρία για μία αναζωογονητική απόδραση από την καθημερινή ρουτίνα. Η Αθήνα ανταποκρίνεται με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων, παραστάσεων, συναυλιών, εκθέσεων και κινηματογραφικών προβολών, προσφέροντας επιλογές για κάθε προτίμηση.

Αν αναζητάτε ιδέες για ένα διαφορετικό και αξέχαστο Σαββατοκύριακο, ακολουθούν ορισμένες προτάσεις που ξεχωρίζουν.

Θεατρικές παραστάσεις

Ανάμεσα στις πολυάριθμες θεατρικές παραγωγές της σεζόν, προτείνονται δύο έργα που ξεχωρίζουν για τη θεματολογία και τη σκηνοθετική τους προσέγγιση.

Μέχρι να σβήσουν τ' άστρα - Παράσταση

Ο δεκαμελής θίασος της παράστασης «Μέχρι να σβήσουν τ’ άστρα»

Μέχρι να σβήσουν τ’ άστρα της Beth Steel

Θέατρο Χώρα: Αμοργού 20, Κυψέλη

Το έργο ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αφορά σε μια εργατική οικογένεια στην Αγγλία που γιορτάζει τον γάμο της νεότερης αδερφής. Μέσα σε αυτή γιορτινή ατμόσφαιρα έρχονται στην επιφάνεια οικογενειακά μυστικά και κρυμμένα συναισθήματα. Το έργο είναι γεμάτο δράμα και χιούμορ και συγκεντρώνει επί σκηνής εκπροσώπους τριών γενεών που εξερευνούν θέματα όπως η αγάπη, ο ρατσισμός και η επιβίωση.

Σκηνοθεσία: Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος

Πρωταγωνιστούν: Χάρης Γρηγορόπουλος, Άννα Καλαϊτζίδου, Μαρία Κατσιαδάκη, Σύρμω Κεκέ, Υακίνθη Κωνσταντοπούλου, Δαυίδ Μαλτέζε, Μαντώ Μιχαλιού, Ελίνα Ρίζου, Χρίστος Στυλιανού, Κώστας Φλωκατούλας

Εισιτήρια: more.com

FESTEN του Τόμας Βίντερμπεργκ

Θέατρο ΑΛΜΑ: Ακομινάτου 15, Μεταξουργείο

Η ιστορία μιας οικογενειακής γιορτής, κατά τη οποία όλη η οικογένεια καθώς και πλήθος φίλων συγκεντρώνεται για τα 60α γενέθλια του πατέρα. Όλοι τον αγαπούν και τον σέβονται. Αυτό όμως δεν είναι τόσο απόλυτο και το κοινό συμβάλλει στην ροή αυτής της ιστορίας. Τα εισιτήρια χωρίζονται ανά κατηγορίες: «Συγγενείς», «Στενοί φίλοι» και «Φίλοι». Όσο πιο κοντινή είναι η σχέση, τόσο πιο πολύ ο θεατής συνδράμει στην ιστορία. Σε αυτό το ανέβασμα του «FESTEN», οι χώροι του θεάτρου αξιοποιούνται πλήρως, δημιουργώντας διαφορετικές γωνιές και διαδραστικά σημεία μέσα στο πλαίσιο της παράστασης.

Σκηνοθεσία: Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος

Πρωταγωνιστούν: Γιώργος Ζιόβας, Γιώτα Φέστα, Προμηθέας Αλειφερόπουλος, Ιωάννα Κολλιοπούλου, Νίκος Μήλιας, Γιάννης Καπελέρης, Ιωάννα Τζίκα, Μιχάλης Αφολαγιάν, Σεμίραμις Αμπατζόγλου, Νικόλας Seymour Σταθόπουλος, Κατερίνα Καούστου

Εισιτήρια: more.com

Σε περιπτώσεις που έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια, επικοινωνήστε με τα ταμεία του θεάτρου για τυχόν διαθέσιμες θέσεις.

https://www.instagram.com/reel/DPL003gDDj3/

Μία παράσταση για τους μικρούς θεατές

Ελίζα της Ξένιας Καλογεροπούλου

Θέατρο Πόρτα: Λεωφ. Μεσογείων 59, Αμπελόκηποι

Σκηνοθεσία: Θωμάς Μοσχόπουλος

Η ιστορία της Ελίζας, μιας δυναμικής ηρωίδας που λατρεύει τις περιπέτειες, ζωντανεύει σε μια μεγάλη παραγωγή. Ένας οκταμελής θίασος με ζωντανή μουσική και τραγούδια, εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια, προσφέρουν ένα θέαμα που θα εντυπωσιάσει το νεανικό κοινό.

Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Αθανασόπουλος, Γιάννης Βαρβαρέσος, Πέτρος Δημοτάκης, Βαλεντίνος Κόκκινος, Φάνης Κοσμάς, Χρήστος Παπαδόπουλος, Ιωάννα Παπαμιχαλοπούλου, Τάσος Ροδοβίτης.

Εισιτήρια: more.com

https://www.instagram.com/p/DPTtoQpgATn/

Επιλογές Σινεμά

To σινεμά παραμένει βασική επιλογή για το Σαββατοκύριακο και γι' αυτό προτείνονται ορισμένες αξιόλογες προβολές.

To Φιλί της Γυναίκας Αράχνης

Το μυθιστόρημα του Μανουέλ Πουίγκ και το στο ομώνυμο μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ που κέρδισε Tony, ζωντανεύει στις οθόνες του κινηματογράφου. Oι κρατούμενοι Βαλεντίν και Μολίνα βρίσκονται μαζί σε ένα στενό κελί. Αρχίζουν να έρχονται κοντά καθώς ο Μολίνα αφηγείται την ιστορία του. Ένα χολιγουντιανό μιούζικαλ με ηρωίδα μια θαυμαστή γυναίκα, που υποδύεται η υποψήφια για Emmy και Grammy Τζένιφερ Λόπεζ. Συμπρωταγωνιστής είναι ο επίσης υποψήφιος για Emmy, Ντιέγκο Λούνα.

Η Τζένιφερ Λόπεζ ξεχωρίζει στιγμές από την ηχογράφηση των τραγουδιών της ταινίας:

Για όσους παρακολουθούν την ελληνική κινηματογραφική παραγωγή, προτείνεται η ταινία «Τα τέρματα του Αυγούστου».

Η ταινία του Δημήτρη Κουτσιαμπασάκου καταγράφει ένα αυτοσχέδιο τουρνουά ποδοσφαίρου που διεξάγεται κάθε καλοκαίρι σε χωριά της νότιας Πίνδου. Στο επίκεντρο βρίσκεται το χωριό Αρματολικό, του οποίου η τοπική ομάδα συμμετέχει στο τουρνουά. Μέσα από αυτή τη συμμετοχή φωτίζεται η ζωή και ο παλμός της κοινότητας. Το ποδόσφαιρο γίνεται η αφορμή για επαφή, ένταση, πανηγυρισμούς αλλά και συγκίνηση. Πρόκειται για ένα ελληνικό ντοκιμαντέρ που αποτυπώνει με ευαισθησία στοιχεία της ελληνικής επαρχίας, χρησιμοποιώντας ως αφετηρία το ποδόσφαιρο και το ιδιαίτερο κλίμα που αυτό δημιουργεί.

Η ταινία θα προβληθεί την Κυριακή (26/11), στον κινηματογράφο Δαναό, σε μία ειδική προβολή μετά της οποίας θα ακολουθήσει Q&A με τον σκηνοθέτη και με μέλη της ομάδας του Περιοδικού Δρόμου «Σχεδία»

Πληροφορίες: danaoscinema.gr

Σειρές που ξεχωρίζουν

Η νέα σειρά του HBO «The Chair Company», συνδυάζει κωμωδία και θρίλερ, ακολουθώντας τον William Trosper σε μια σειρά ανατρεπτικών καταστάσεων. Με πρωταγωνιστές τους Tim Robinson, Lake Bell και Sophia Lillis, είναι ιδανική για όσους αναζητούν κάτι πρωτότυπο και διαφορετικό. Η σειρά έχει λάβει θετικές κριτικές και θεωρείται από πολλούς η πιο χαρακτηριστική δουλειά του πρωταγωνιστή, Tim Robinson.

Έκθεση ζωγραφικής

Αν επιθυμείτε να συνδυάσετε τη βόλτα σας με μία έκθεση ζωγραφικής, τα «Συγγενή Τοπία» του Αντώνη Κουτρουμπή αποτελούν την τέλεια ευκαρία. Πρόκειται για την πρώτη ατομική έκθεση του βραβευμένου με έπαινο από τα Βραβεία Θέατρου και Παραστατικών Τεχνών 2025, Αντώνη Κουτρουμπή. Η έκθεση παρουσιάζει έργα σε μαύρο μελάνι πάνω σε λευκό χαρτί, μέσα από τα οποία ο καλλιτέχνης εξερευνά τις δυνατότητες της γραμμής και του σχεδίου. Ο δημιουργός αναπτύσσει ένα προσωπικό ύφος που συνδυάζει στοιχεία σκηνικής τέχνης και σουρεαλισμού.

https://www.instagram.com/p/DOrU2l5gGKu/

Γκαλερί Χατζηκυριάκος- Γκίκας, Ελληνοαμερικανική Ένωση: Μασσαλίας 22 Αθήνα - Είσοδος ελεύθερη

Μουσικά live

Aν η μουσική αποτελεί μέρος της εξόδου σας, η πόλη προσφέρει ποικίλες επιλογές για ζωντανές εμφανίσεις και συναυλίες.

Ευρυδίκη - Συναυλία

Η Ευρυδίκη επιστρέφει δυναμικά στη σκηνή του Half Note Jazz Club με την παράσταση «La Bohème». Μια διαφορετική διάσταση της καλλιτέχνιδας εμπνευσμένη από τα τραγούδια του παλιού Παρισιού.

Half Note Jazz Club: Τριβωνιανού 17, Μετς

Εισιτήρια: more.com - halfnote.gr

Ταυτόχρονα, υπάρχει και μία επιλογή που συνδυάζει το κλασσικό με το σύγχρονο.

Ο Δημήτρης Ζερβουδάκης συναντά τον Σπύρο Γραμμένο στην Κεντρική Σκηνή του Σταυρού του Νότου. Οι καλλιτέχνες συνομιλούν και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι ανάμεσα σε πλήθος τραγουδιών.

Σταυρός του Νότου: Φραντζή & Θαρύπου 35-37, Αθήνα

Εισιτήρια: more.com

Φεστιβάλ

Και επειδή το Halloween πλησιάζει, αυτό το Σαββατοκύριακο στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου λαμβάνει χώρα το μεγαλύτερο Halloween Festival της Αθήνας. Μετά την περσινή επιτυχία με τους χιλιάδες επισκέπτες, το φεστιβάλ επιστρέφει για να χαρίσει μοναδικές spooky στιγμές σε όλη την οικογένεια.

Χαλοουίν

25 & 26 Οκτωβρίου και 1 & 2 Νοεμβρίου

Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου

Εισιτήρια: more.com

https://www.instagram.com/p/DQJTBf0iF4m/

