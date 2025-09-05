Θέατρο Πόρτα: Η «Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου επιστρέφει μετά από 28 χρόνια

Σκηνοθετεί ο Θωμάς Μοσχόπουλος

Newsbomb

Θέατρο Πόρτα: Η «Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου επιστρέφει μετά από 28 χρόνια

«Ελίζα» στο θέατρο Πόρτα

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια ιδιαίτερη ιστορία αγάπης, μια δυνατή περιπέτεια που έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά του κοινού του Θεάτρου Πόρτα, επανέρχεται στη σκηνή του θεάτρου 36 χρόνια μετά την πρώτη της παρουσίαση, και 28 χρόνια μετά την τελευταία, για να κατακτήσει τις νέες γενιές θεατών! Η Ελίζα, της Ξένιας Καλογεροπούλου, σε νέα διασκευή και σκηνοθεσία του Θωμά Μοσχόπουλου, ξεκινά το ταξίδι της στις 18 Οκτωβρίου, προσκαλώντας μας να την ακολουθήσουμε στις μοναδικές της περιπλανήσεις, που αυτή τη φορά φτάνουν … ως στο διάστημα! Η ιστορία της Ελίζας ζωντανεύει σε μια μεγάλη παραγωγή, από έναν ταλαντούχο οκταμελή θίασο, με ζωντανή μουσική και τραγούδια και εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια.

Κείμενο ουσιαστικής παιδείας

Η Ελίζα παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1989, σε σκηνοθεσία Σταμάτη Φασουλή, αγαπήθηκε πολύ από μικρούς και μεγάλους και επαινέθηκε ιδιαίτερα από την κριτική. Μεταξύ των διθυραμβικών κριτικών ξεχωρίζει αυτή του Κώστα Γεωργουσόπουλου στο ΒΗΜΑ: «Η ΕΛΙΖΑ της Καλογεροπούλου δεν είναι μόνο ένα έργο για παιδιά, είναι ένα από τα σημαντικότερα κείμενα του νεοελληνικού θεάτρου… Είναι ένα κείμενο ουσιαστικής παιδείας». Η σημασία του έργου, που παραμένει πάντα επίκαιρο, έγκειται στο ότι η κεντρική ηρωίδα του δεν είναι κάποιος ξεχωριστός, σπάνιος ή ιδιαίτερα προικισμένος χαρακτήρας, αλλά μία κοπέλα απλή, με ανθρώπινες δυνάμεις και αδυναμίες, στις οποίες οι μικροί θεατές μπορούν να αναγνωρίσουν τον εαυτό τους. Η Ελίζα όμως, καταφέρνει τα ακατόρθωτα, χάρις στη θέληση και την αγάπη, το πείσμα και την επιμονή της, αντιμετωπίζοντας τρομερές δυσκολίες με θάρρος και αισιοδοξία. Μέσα από τις συναρπαστικές περιπέτειες των ηρώων, αναδεικνύεται η σημασία της αγάπης, της ελπίδας, της αντοχής και της δημιουργικής σκέψης.

Η διασκευή και η σκηνοθεσία του Θωμά Μοσχόπουλου ξεδιπλώνει την ιστορία της Ελίζας, προτείνοντας έναν σύγχρονο τρόπο αφήγησης που εξελίσσεται με παιγνιώδη τρόπο. Όπως ακριβώς το παιχνίδι των παιδιών, που είναι ρευστό, ελεύθερο και δεν διστάζει να εντάξει ακόμα και αντιφατικά στοιχεία κατά τη διάρκειά του, έτσι και η παράσταση ξεκινά από την κλασική αφήγηση όπως τη γνωρίζουμε, για να την ανατρέψει. Ενώ, λοιπόν, η ιστορία της Ελίζας παραμένει αναλλοίωτη στο επίκεντρο, σταδιακά οι ήρωες έρχονται πιο κοντά στο σήμερα, με μορφές που είναι πιο αναγνωρίσιμες και προσιτές στα παιδιά του σήμερα, πιο κοντά στους σύγχρονους ρυθμούς και αναφορές. Από την ελισαβετιανή εποχή, στην οποία διαδραματίζεται το έργο, οι ηθοποιοί, ως άλλα παιδιά, δοκιμάζουν και περνούν με δημιουργικότητα, χιούμορ και συναρπαστικές ανατροπές, στη σύγχρονη εποχή, αλλά και την επιστημονική φαντασία, σε σύγχρονες μάχες με εξωγήινους και φωτόσπαθα στο διάστημα, ενώ τελικά, προκειμένου να συναντήσει ξανά τον φίλο της τον Πάτρικ, η Ελίζα θα ναυλώσει ένα διαστημόπλοιο! Καθοριστικό ρόλο σε όλα αυτά έχουν τα εντυπωσιακά σκηνικά της Ελένης Νανοπούλου και τα θεαματικά κοστούμια της Κλαιρ Μπρέισγουελ, όπως και οι υψηλής ποιότητας προβολές του Πάτροκλου Σκαφίδα και οι ατμοσφαιρικοί φωτισμοί της Σοφίας Αλεξιάδου. Όπως όλες οι παραστάσεις του Θεάτρου Πόρτα, υπάρχει πρωτότυπη μουσική και τραγούδια που ερμηνεύονται ζωντανά επί σκηνής και που υπογράφει ο Κορνήλιος Σελαμσής. Ο εκλεκτός οκταμελής θίασος υπόσχεται να καθηλώσει μικρούς και μεγάλους θεατές για ακόμα μια φορά.

Ταυτότητα της παράστασης:

Ελίζα της Ξένιας Καλογεροπούλου

Διασκευή-σκηνοθεσία: Θωμάς Μοσχόπουλος

Μουσική: Κορνήλιος Σελαμσής

Παίζουν (αλφαβητικά): Βασίλης Αθανασόπουλος, Γιάννης Βαρβαρέσος, Πέτρος Δημοτάκης, Βαλεντίνος Κόκκινος, Φάνης Κοσμάς, Χρήστος Παπαδόπουλος, Ιωάννα Παπαμιχαλοπούλου, Τάσος Ροδοβίτης .

Θέατρο Πόρτα (Λεωφ. Μεσογείων 59, Αμπελόκηποι, τηλ. ταμείου 210-7711333)

Κάθε Σάββατο 15.00 και Κυριακή 11.30.

Κανονικό εισιτήριο: 13€, ομαδικό (20+ άτομα) 10€.

Link προπώλησης: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/children/eliza-tis-ksenias-kalogeropoulou

Ειδικές τιμές για σχολεία στις καθημερινές πρωινές παραστάσεις. Πληροφορίες και κρατήσεις για σχολεία και ομάδες: Εύα Στυλάντερ και Κατερίνα Χαλκούτσου, στα τηλέφωνα: 210-8658902, 210-8674657, 210-8665144 (Δευτ-Παρ 9.30-16.30), mail theatropol@otenet.gr

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:14ΚΟΣΜΟΣ

Η αόρατη μάχη για τον χρόνο: Πώς η ακρίβεια δευτερολέπτου έγινε στρατηγική προτεραιότητα

13:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πάνος Καμμένος: «Μου τηλεφωνούν 500 άνθρωποι τη μέρα, έκανα πλάκα» - Τι απαντά για τον διάλογο με τον αρχηγό της μαφίας της Κρήτης

13:09ΚΥΠΡΟΣ

Σοκ στην Κύπρο: 14χρονος είχε ερωτικές επαφές με την αδερφή του - Καλούσε και συμμαθητές του να συνευρεθούν μαζί της!

13:05ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ξεκίνησαν οι εγγραφές για το NEA SMYRNI HISTORICAL RUN 2025

13:04ΕΛΛΑΔΑ

Λήξη συναγερμού στον Κηφισό: Κατέβηκε ο άνδρας που απειλούσε να αυτοκτονήσει

12:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρης: Στη Θεσσαλονίκη ο Χιμένεθ - Πήγε στην προπόνηση και γνώρισε τους παίκτες

12:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποκαλυπτικοί διάλογοι από το κύκλωμα καυσίμων - Πώς αντέδρασαν όταν κατάλαβαν ότι τους ερευνά η ΕΛ.ΑΣ.

12:47ΚΟΣΜΟΣ

Η απίστευτη περιπέτεια Αμερικανού δικηγόρου: Εχει το ίδιο όνομα με τον Mark Zuckerberg και η Meta κλείνει διαρκώς τον λογαριασμό του στο Facebook θεωρώντας ότι είναι φαρσέρ

12:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Η πεντάδα που έστειλε την Εθνική Ελλάδας στην Ρίγα

12:30ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ειδικός AI προειδοποιεί: Το 2045 όλα θα αλλάξουν - Οι δουλειές που θα έχουν απομείνει σε 5 χρόνια

12:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Ελλάδα - Λευκορωσία και τα προκριματικά του Μουντιάλ

12:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη με «κουμπαρά» 1,6 δισ. ευρώ - Το απαγορευτικό στα πάρτι και οι προετοιμασίες πριν τη ΔΕΘ

12:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Οι ημερομηνίες πληρωμής για δημόσιο, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΝΑΤ

12:17LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η ΕΡΤ1 στον έβδομο ουρανό και η μάχη της ενημέρωσης

12:13ΚΟΣΜΟΣ

Ο οίκος Αρμάνι... μετά τον Αρμάνι: Η περιουσία των 12,1 δισ.δολαρίων και η επόμενη ημέρα στην αυτοκρατορία

12:12ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στον Κηφισό - Άνδρας απειλεί να αυτοκτονήσει

12:09ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θερινό Ανεσις: Το Midnight Express προβάλει την «Opera» του μάεστρο του giallo Dario Argento

12:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φρίκη στην Ξάνθη: Ηλικιωμένη Σουηδή έζησε εφιάλτη ομηρίας και ξυλοδαρμών – Έσωσε τον εαυτό της επικοινωνώντας κρυφά με τους συγγενείς της

12:07LIFESTYLE

«Όταν βλέπετε να κλαίω» - Η ερμηνεία έκπληξη του 18χρονου μασκοφόρου Sicario στη συναύλια για τον Καζαντζίδη

11:58ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θέατρο Πόρτα: Η «Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου επιστρέφει μετά από 28 χρόνια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:09ΚΥΠΡΟΣ

Σοκ στην Κύπρο: 14χρονος είχε ερωτικές επαφές με την αδερφή του - Καλούσε και συμμαθητές του να συνευρεθούν μαζί της!

01:42ΥΓΕΙΑ

Ούτε τόνος, ούτε σολομός: Το ψάρι που μπαίνει σε κάθε ελληνικό σπίτι και είναι γεμάτο υδράργυρο

12:07LIFESTYLE

«Όταν βλέπετε να κλαίω» - Η ερμηνεία έκπληξη του 18χρονου μασκοφόρου Sicario στη συναύλια για τον Καζαντζίδη

12:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποκαλυπτικοί διάλογοι από το κύκλωμα καυσίμων - Πώς αντέδρασαν όταν κατάλαβαν ότι τους ερευνά η ΕΛ.ΑΣ.

10:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα σημάδια του Φεγγαριού για τον φετινό χειμώνα - «Αγγίζει το 100% αξιοπιστία»

12:30ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ειδικός AI προειδοποιεί: Το 2045 όλα θα αλλάξουν - Οι δουλειές που θα έχουν απομείνει σε 5 χρόνια

10:53ΚΟΣΜΟΣ

Λισαβόνα: Τα πρόσωπα της τραγωδίας - Ιστορίες μέσα από τα συντρίμμια - «Εδώ θα πεθάνουμε όλοι»

12:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φρίκη στην Ξάνθη: Ηλικιωμένη Σουηδή έζησε εφιάλτη ομηρίας και ξυλοδαρμών – Έσωσε τον εαυτό της επικοινωνώντας κρυφά με τους συγγενείς της

11:08ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Οι ειδικοί προειδοποιούν: Αν χρησιμοποιείτε το Google Chrome (ακόμα και στο κινητό σας), κάντε αυτό τώρα για να αποφύγετε ανεπανόρθωτη ζημιά

12:13ΚΟΣΜΟΣ

Ο οίκος Αρμάνι... μετά τον Αρμάνι: Η περιουσία των 12,1 δισ.δολαρίων και η επόμενη ημέρα στην αυτοκρατορία

13:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πάνος Καμμένος: «Μου τηλεφωνούν 500 άνθρωποι τη μέρα, έκανα πλάκα» - Τι απαντά για τον διάλογο με τον αρχηγό της μαφίας της Κρήτης

08:28ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket 2025: «Η Ισπανία ζει τη Μαύρη Πέμπτη της» - Η FIBA αποθεώνει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

12:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη με «κουμπαρά» 1,6 δισ. ευρώ - Το απαγορευτικό στα πάρτι και οι προετοιμασίες πριν τη ΔΕΘ

08:10ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αλλάζει η ώρα που σχολάνε οι μαθητές

12:12ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στον Κηφισό - Άνδρας απειλεί να αυτοκτονήσει

11:44LIFESTYLE

Στέλιος Καζαντζίδης: Αργεντινοί τραγουδούν το «Υπάρχω» έξω από το Καλλιμάρμαρο

09:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το μέτρο - έκπληξη του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ - Ποιοι κερδίζουν από τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Η ιστορία του «Δράκου της Δράμας»: Ο Παπαχρόνης βίαζε και σκότωνε επειδή μια ιερόδουλη τον είχε πει ανίκανο

09:06ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι ένα από τα υπερ-ηφαίστεια της Ευρώπης ξυπνά - Ο ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ