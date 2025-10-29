Πέθανε ο μαέστρος Γιώργος Νιάρχος: Συγκινεί η ανάρτηση της συζύγου του, Μάρας Θρασυβουλίδου

Θρήνο σκόρπισε στον χώρο της μουσικής η είδηση του αιφνίδιου θανάτου του μαέστρου Γιώργου Νιάρχου, το απόγευμα της 28ης Οκτωβρίου.

Την δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε, μέσα από ανάρτησή της στα social media, η σύζυγός του, Μάρα Θρασυβουλίδου.

Η ανάρτηση της Μάρας Θρασυβουλίδου:

«Ο αγαπημένος μου σύζυγος, ο υπέροχος άνθρωπος και ταλαντούχος συνθέτης, ενορχηστρωτής και πιανίστας Γιώργος Νιάρχος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή χθες το απόγευμα της 28ης Οκτωβρίου. Έχασα τον άνθρωπο που με αγάπησε πολύ και με προστάτευσε σε όλη μου τη ζωή. Ήταν ο μέντοράς μου, ο δάσκαλός μου, το σύμπαν ολόκληρο…».

Ο Γιώργος Νιάρχος με τη σύζυγό του, Μάρα Θρασυβουλίδου / Facebook

Η κηδεία του Γιώργου Νιάρχου θα τελεστεί την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου στον Ιερό Ναό του Αγίου Τρύφωνα στο κοιμητήριο της Κηφισιάς, στις 13:00.

Ποιος ήταν ο Γιώργος Νιάρχος

Σύμφωνα με το βιογραφικό που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος «Μιχάλης Κακογιάννης», ο Γιώργος Νιάρχος γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε πιάνο και ανώτερα θεωρητικά στην Αθήνα και στη Βιέννη (Ακαδημία Μουσικής και Παραστατικών Τεχνών) σύνθεση και διεύθυνση ορχήστρας. Έχει ενορχηστρώσει και διευθύνει 3 φορές στο διαγωνισμό της Eurovision και διετέλεσε Καλλιτεχνικός Διευθυντής και μαέστρος ‐ ενορχηστρωτής του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης επί σειρά ετών, καθώς κι ενορχηστρωτής και μαέστρος της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ.

Έχει ενορχηστρώσει και διευθύνει πολλά Μουσικά Θέατρα της Αθήνας (“Hello Dolly”,”Εύθυμη Χήρα”, “Μάλα”), παραστάσεις στο Ηρώδειο (“Γυναικών Πάθη” με χορικά του Ευριπίδη), μεγάλες συναυλίες στο Ηρώδειο (της Βουλής των Ελλήνων με Ελληνική οπερέτα ‐σολίστ Μάρα Θρασυβουλίδου, για τον Μιχ. Σουγιούλ, καθώς και συναυλίες με τη Μαρινέλλα και τον Γιώργο Νταλάρα στο Μέγαρο Μουσικής και σ’ όλη την Ελλάδα.

