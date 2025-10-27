Πέθανε ο influencer Ben Bader σε ηλικία 25 ετών - Θρήνος στα social media

Θρήνο έχει προκαλέσει η είδηση θανάτου του influencer Ben Bader, ο οποίος έφυγε από την ζωή στις 23 Οκτωβρίου σε ηλικία 25 ετών, όπως ανακοίνωσε η σύντροφός του Reem σε μια ανάρτηση στο TikTok.

«Ο Ben ήταν ο πιο ευγενικός, ο πιο στοργικός και ο πιο γενναιόδωρος άνθρωπος που γνώρισα σε όλη μου τη ζωή», έγραψε η Reem σε μια συγκινητική αφιέρωση που δημοσίευσε στις 26 Οκτωβρίου. «Αγαπούσε ειλικρινά κάθε άνθρωπο που γνώριζε και ήταν πάντα θετικός».

Ο Bader ήταν γνωστός στο Instagram, το TikTok και το X για τις οικονομικές συμβουλές που έδινε στους ακόλουθους του. Ο 25χρονος δίδασκε επίσης ένα μάθημα οικονομικής καθοδήγησης και διατηρούσε ένα newsletter μέσω email για να μοιράζεται οικονομικές συμβουλές.

Ο Ben Bader Instagram: Ben Bader

Στην ανάρτησή της, η Reem μοιράστηκε ότι η αιτία θανάτου του Bader «παραμένει άγνωστη».

«Κανείς δεν ξέρει πραγματικά γιατί πέθανε και φαίνεται ότι ήταν κάτι εξαιρετικά ξαφνικό», συνέχισε. «Δεν υπήρχαν πραγματικά σημάδια ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο — είχαμε κανονίσει να πάμε για δείπνο εκείνο το βράδυ και φαινόταν τόσο φυσιολογικός. Μόλις είχα μιλήσει μαζί του σε βιντεοκλήση λίγες ώρες πριν πεθάνει και ήταν τόσο χαρούμενος και φυσιολογικός, χαμογελούσε και ήταν πολύ αστείος».

Ο 25χρονος μοιράστηκε το τελευταίο του βίντεο στις 23 Οκτωβρίου, την ημέρα που πέθανε.

Δείτε το βίντεο:

Στα social media, οι φίλοι του μοιράστηκαν τα συλλυπητήριά τους με την οικογένεια του 25χρονου.

«Αναπαύσου εν ειρήνη, Ben», έγραψε η influencer Trina Nuance στο Instagram, η οποία είπε ότι γνώρισε τον Bader για πρώτη φορά μέσω X. «Ήσουν ένας τόσο ταλαντούχος συγγραφέας. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τις ειλικρινείς μας συζητήσεις».

«Ήσουν ο καλύτερος φίλος που θα μπορούσε να έχει κανείς και θα ευχαριστώ για πάντα τον Θεό που ήμουν αρκετά τυχερός να είμαι ένας από αυτούς», έγραψε ο φίλος του Bader, Jimmy Farley, στο Instagram. «Τα παιδιά και εγώ θα τιμάμε για πάντα το όνομά σου και θα φροντίζουμε την οικογένεια μέχρι την ημέρα που θα σε συναντήσουμε κι εμείς, αδερφέ μου».