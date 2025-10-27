Πέθανε ο influencer Ben Bader σε ηλικία 25 ετών - Θρήνος στα social media

«Ο Ben ήταν ο πιο ευγενικός, ο πιο στοργικός και ο πιο γενναιόδωρος άνθρωπος που γνώρισα σε όλη μου τη ζωή», έγραψε η σύντροφός του Ben Bader, Reem, σε μια συγκινητική αφιέρωση που δημοσίευσε.

Newsbomb

Πέθανε ο influencer Ben Bader σε ηλικία 25 ετών - Θρήνος στα social media

Ο Ben Bader

Instagram: Ben Bader
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Θρήνο έχει προκαλέσει η είδηση θανάτου του influencer Ben Bader, ο οποίος έφυγε από την ζωή στις 23 Οκτωβρίου σε ηλικία 25 ετών, όπως ανακοίνωσε η σύντροφός του Reem σε μια ανάρτηση στο TikTok.

«Ο Ben ήταν ο πιο ευγενικός, ο πιο στοργικός και ο πιο γενναιόδωρος άνθρωπος που γνώρισα σε όλη μου τη ζωή», έγραψε η Reem σε μια συγκινητική αφιέρωση που δημοσίευσε στις 26 Οκτωβρίου. «Αγαπούσε ειλικρινά κάθε άνθρωπο που γνώριζε και ήταν πάντα θετικός».

Ο Bader ήταν γνωστός στο Instagram, το TikTok και το X για τις οικονομικές συμβουλές που έδινε στους ακόλουθους του. Ο 25χρονος δίδασκε επίσης ένα μάθημα οικονομικής καθοδήγησης και διατηρούσε ένα newsletter μέσω email για να μοιράζεται οικονομικές συμβουλές.

Ben Bader

Ο Ben Bader

Instagram: Ben Bader

Στην ανάρτησή της, η Reem μοιράστηκε ότι η αιτία θανάτου του Bader «παραμένει άγνωστη».

«Κανείς δεν ξέρει πραγματικά γιατί πέθανε και φαίνεται ότι ήταν κάτι εξαιρετικά ξαφνικό», συνέχισε. «Δεν υπήρχαν πραγματικά σημάδια ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο — είχαμε κανονίσει να πάμε για δείπνο εκείνο το βράδυ και φαινόταν τόσο φυσιολογικός. Μόλις είχα μιλήσει μαζί του σε βιντεοκλήση λίγες ώρες πριν πεθάνει και ήταν τόσο χαρούμενος και φυσιολογικός, χαμογελούσε και ήταν πολύ αστείος».

Ο 25χρονος μοιράστηκε το τελευταίο του βίντεο στις 23 Οκτωβρίου, την ημέρα που πέθανε.

Δείτε το βίντεο:

Στα social media, οι φίλοι του μοιράστηκαν τα συλλυπητήριά τους με την οικογένεια του 25χρονου.

«Αναπαύσου εν ειρήνη, Ben», έγραψε η influencer Trina Nuance στο Instagram, η οποία είπε ότι γνώρισε τον Bader για πρώτη φορά μέσω X. «Ήσουν ένας τόσο ταλαντούχος συγγραφέας. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τις ειλικρινείς μας συζητήσεις».

«Ήσουν ο καλύτερος φίλος που θα μπορούσε να έχει κανείς και θα ευχαριστώ για πάντα τον Θεό που ήμουν αρκετά τυχερός να είμαι ένας από αυτούς», έγραψε ο φίλος του Bader, Jimmy Farley, στο Instagram. «Τα παιδιά και εγώ θα τιμάμε για πάντα το όνομά σου και θα φροντίζουμε την οικογένεια μέχρι την ημέρα που θα σε συναντήσουμε κι εμείς, αδερφέ μου».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:03ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στις Αρχές για την εξαφάνιση 29χρονου από το Γαλάτσι

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Εκτός κινδύνου αλλά σε σοβαρή κατάσταση το 15 μηνών μωρό που υπέστη εγκαύματα από καυτό λάδι

18:57ΚΟΣΜΟΣ

Selfies, social media, τεχνητή νοημοσύνη και κλιματική κρίση κάνουν τα σαφάρι πιο επικίνδυνα

18:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λανουά: «Σωστό το πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού, λάθος αυτό εις βάρος της Κηφισιάς» - Βίντεο

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από την αιματηρή συμπλοκή στην Περαία

18:48ΕΘΝΙΚΑ

Ημερήσια Διαταγή Αρχηγού ΓΕΕΘΑ για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940

18:47ΕΛΛΑΔΑ

Βραζιλία: «Ανεξήγητος πόνος, το να σε χάνω τόσο νέο!», λέει η οικογένεια 18χρονου Έλληνα

18:45ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στη Γλυφάδα: 69χρονη γυναίκα δέχθηκε άγριο χτύπημα ενώ τάιζε αδέσποτες γάτες - Νοσηλεύεται για τέταρτη ημέρα στη ΜΕΘ

18:43ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Ξεκίνησε η δίκη 10 ατόμων που κατηγορούνται για διαδικτυακό bullying στη Μπριζίτ Μακρόν

18:29ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο influencer Ben Bader σε ηλικία 25 ετών - Θρήνος στα social media

18:13ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: Στάρμερ και Ερντογάν υπέγραψαν συμφωνία 8 δισ. λιρών για τα Eurofighter - Γκιουλέρ: Η Τουρκία θα αγοράσει 20 από τη Βρετανία, 12 από το Κατάρ και 12 από το Ομάν

18:11ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μεγάλα προβλήματα με τον αλγόριθμο του X - «Μέχρι αύριο θα έχουν επιλυθεί», είπε ο Έλον Μασκ

18:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Θρήνος στην Ισπανία: Πέθανε 15χρονος ποδοσφαιριστής της Σαραγόσα

17:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σύμβουλος του πρωθυπουργού για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής αναλαμβάνει ο καθηγητής Σωτήρης Σέρμπος

17:57ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τρεις νέες προφυλακίσεις για το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων

17:55WHAT THE FACT

Σημαντική ανακάλυψη: Νέο είδος δεινοσαύρου με θολωτή κεφαλή βρέθηκε στη Μοντάνα

17:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ για ανάρτηση της Ομάδας Αλήθειας: «Να τους χαίρεστε, κ. Μητσοτάκη»

17:45LIFESTYLE

Το Σόι σου: Όλες οι λεπτομέρειες πριν την πρεμιέρα

17:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Η «Ένωση» καλύπτει τα έξοδα του VAR για τον αγώνα με την Ηλιούπολη στο Κύπελλο Ελλάδας

17:41ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στα Χανιά: «Δέχθηκα απειλές από το θύμα, μου έβρισε τη μητέρα, φοβήθηκα και τον πυροβόλησα» λέει ο 23χρονος δράστης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:16ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο σοκ από δολοφονικό ξυλοδαρμό το 2024 σε νυχτερινό μαγαζί στο Ναύπλιο 

18:45ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στη Γλυφάδα: 69χρονη γυναίκα δέχθηκε άγριο χτύπημα ενώ τάιζε αδέσποτες γάτες - Νοσηλεύεται για τέταρτη ημέρα στη ΜΕΘ

16:40ΚΟΣΜΟΣ

Νύφη αυτοκτονεί μετά από κριτική της οικογένειας του γαμπρού για το «αποκαλυπτικό» νυφικό

06:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τρία εκατομμύρια πολίτες θα δουν πληρωμές έως τα Χριστούγεννα: Ποιοι θα εισπράξουν πόσα και πότε

14:15ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν είμαι σίγουρος ότι θα δουλέψει το POS, βγάλε μετρητά καλύτερα» - Η απίστευτη καταγγελία δημοσιογράφου για οδηγό ταξί

15:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μάκης Βορίδης: Το καθοριστικό λάθος του στη νυχτερινή έξοδο στο Ηράκλειο

15:37ΕΘΝΙΚΑ

Άγνωστες σελίδες του αλβανικού μετώπου: Τι έλεγαν Ιταλοί και Αλβανοί - Σπάνιο ντοκουμέντο

13:40ΚΟΣΜΟΣ

Σύλληψη Ουκρανού επιστήμονα από τη Ρωσία στην Ανταρκτική προκαλεί διεθνή ένταση

16:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού θα «χτυπήσουν» ισχυρές καταιγίδες τις επόμενες ώρες - Τι περιμένουμε την 28η Οκτωβρίου

17:40ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Είπα τη συνθηματική φράση…» - Τι αποκαλύπτει ο φερόμενος συνεργός για το διπλό φονικό

16:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος και Πενέλοπε Κρουζ στο Μπερναμπέου (pic)

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Διευθύντρια του ΙΚΑ έπαιρνε παράνομα επιδόματα από ασφαλισμένους και τώρα ο ΕΦΚΑ τα ζητάει πίσω από του πολίτες

18:13ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: Στάρμερ και Ερντογάν υπέγραψαν συμφωνία 8 δισ. λιρών για τα Eurofighter - Γκιουλέρ: Η Τουρκία θα αγοράσει 20 από τη Βρετανία, 12 από το Κατάρ και 12 από το Ομάν

14:45ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Σοκάρουν οι μαρτυρίες για την δολοφονία του «Πάσαρη» στο Έλος -  «Τον είδαμε κάτω, του έκαναν μαλάξεις, αλλά ήταν τελειωμένα τα πράγματα»

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Παρέλαση με κοντομάνικα - Πότε έρχεται κακοκαιρία εξπρές

17:41ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στα Χανιά: «Δέχθηκα απειλές από το θύμα, μου έβρισε τη μητέρα, φοβήθηκα και τον πυροβόλησα» λέει ο 23χρονος δράστης

17:57ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τρεις νέες προφυλακίσεις για το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων

17:19ΕΛΛΑΔΑ

ΕΣΗΕΜΘ: Στάση εργασίας στην ΕΡΤ3 την ώρα της παρέλασης στη Θεσσαλονίκη – Διαμαρτυρία για τον κεντρικό παρουσιαστή

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ο ανιψιός ήταν στο κάμπινγκ και το κινητό του εντοπίστηκε στη... Θεσσαλονίκη - Και τέταρτο πρόσωπο στο «κάδρο» της ΕΛΑΣ

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από την αιματηρή συμπλοκή στην Περαία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ