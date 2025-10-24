Πέθανε η TikToker Emman Atienza σε ηλικία 19 ετών - Θρήνος στα social media

Θρήνο έχει προκαλέσει ο απροσδόκητος θάνατος της 19χρονης TikToker Emman Atienza, με την οικογένεια της να απέτισε ένα συγκινητικό φόρο τιμής στην μνήμη της.

Οι γονείς της Emman, ο Φιλιππινέζος τηλεοπτικός παρουσιαστής Kim Atienza και η επιχειρηματίας Felicia Hung, ανακοίνωσαν τον «απροσδόκητο θάνατό» της 19χρονης την Παρασκευή το πρωί. Η αιτία θανάτου δεν έχει γίνει γνωστή, καθώς οι αρχές διεξάγουν έρευνα.

Σε μια συγκινητική δήλωσή της, η οικογένειά της Emman ανέφερε: «Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον απροσδόκητο θάνατο της κόρης και αδελφής μας, Emman. Έφερε τόση χαρά, γέλιο και αγάπη στη ζωή μας και στη ζωή όλων όσων την γνώριζαν.

Η Emman είχε τον τρόπο να κάνει τους ανθρώπους να νιώθουν ότι τους βλέπει και τους ακούει, και δεν φοβόταν να μοιραστεί τη δική της πορεία με την ψυχική υγεία. Η αυθεντικότητά της βοήθησε τόσους πολλούς να νιώσουν λιγότερο μόνοι.

Για να τιμήσουμε τη μνήμη της Emman, ελπίζουμε να συνεχίσετε να φέρνετε στο προσκήνιο τις αξίες με τις οποίες ζούσε: συμπόνια, θάρρος και λίγη επιπλέον καλοσύνη στην καθημερινή σας ζωή.

Με αγάπη, Kim, Feli, Jose και Eliana».

Η Emman Atienza με τον πατέρα της Kim Atienza

Το τελευταίο βίντεο της 19χρονης Emman

Το τελευταίο βίντεο της 19χρονης Emman στο TikTok, που δημοσιεύτηκε τρεις ημέρες πριν τον θάνατό της, ήταν μια συλλογή από μοναδικές στιγμές της με τους φίλους της να βουτούν σε μια λίμνη, να κάνουν αναρρίχηση και να χορεύουν.

Στο TikTok, η 19χρονη είχε συγκεντρώσει περισσότερους από 880.000 ακόλουθους ενώ ο λογαριασμός της έχει 49.9 εκατομμύρια likes.

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έφυγες»

Οι θαυμαστές της έμειναν σοκαρισμένοι από την είδηση του θανάτου της 19χρονης και έσπευσαν στα σχόλια για να αποτίσουν φόρο τιμής στην Emman.

Ένας από αυτούς είπε: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έφυγες. Ήσουν πάντα παρούσα, διασκεδαστική, ζωηρή και ένα φως για όσους σε περιβάλλουν. Αναπαύσου εν ειρήνη, Emman».

Ένας άλλος έγραψε: «Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Σ' ευχαριστούμε για τη φωνή σου, για τον αγώνα που έδωσες μαζί μας, ακόμα και σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Βοήθησες τόσους πολλούς ανθρώπους να βρουν τη θέλησή τους και να δουν μια άλλη μέρα».

Ένας τρίτος είπε: «Δεν με γνώριζες, αλλά ήμουν ένας σιωπηλός θαυμαστής σου. Τα βίντεό σου έφεραν φως στις πιο σκοτεινές μέρες μου. Με κάποιο τρόπο, με έκανες να χαμογελάσω ξανά».

