Πέθανε σε ηλικία 28 ετών ο Malik Taylor - Σε σοκ οι εκατοντάδες χιλιάδες fans του star του TikTok

Ο αστέρας του TikTok Malik Taylor, ο οποίος δημοσίευε POV βίντεο παρωδίες και σχόλια για την ποπ κουλτούρα, πέθανε σε ηλικία μόλις 28 ετών.

Η είδηση ανακοινώθηκε από την αδελφότητα Alpha Kappa Psi του Πανεπιστημίου Austin Peay State στο Τενεσί, όπου φοιτούσε στην τάξη του 2020.

Η αιτία του θανάτου του δεν έγινε γνωστή, αλλά η αδελφότητα μοιράστηκε ότι «πάντα έφερνε γέλιο, χαρά και ένα ζεστό χαμόγελο που φωτίζονταν κάθε δωμάτιο στο οποίο έμπαινε».

Ο Taylor είχε περισσότερους από 250.000 ακόλουθους στο TikTok και παρουσίαζε επίσης μια εκπομπή στο YouTube με τίτλο The Unpopular Party, όπου εξέφραζε τις απόψεις του για προσωπικότητες της ποπ κουλτούρας.

Η αδελφότητα δεν διευκρίνησε το πώς ο 28χρονος έχασε τη ζωή του. Instagram

Τον περασμένο μήνα ανέβασε μια ανάρτηση στο Instagram στην οποία αποκάλυπτε ότι μόλις είχε γιορτάσει τα 28α γενέθλιά του, αστειευόμενος ότι «επέζησε (με το ζόρι) του κλαμπ των 27».

Τη στιγμή του θανάτου του, είχε πρόσφατα μετακομίσει στο Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας, μια αλλαγή στη ζωή του που αποτέλεσε το θέμα της τελευταίας του ανάρτησης στο TikTok.

Στο τελευταίο του βίντεο, το οποίο δημοσιεύτηκε μόλις μία μέρα πριν γίνει γνωστή η είδηση του θανάτου του, αστειεύτηκε ότι μετακόμισε στο Σάρλοτ επειδή η «Βασίλισσα Πόλη χρειαζόταν έναν βασιλιά».

Αστειεύτηκε λέγοντας: «Και πριν πείτε: «Ω, είμαι εδώ, είμαι εδώ!» - ακριβώς. Γι' αυτό με κάλεσαν. Η Βασίλισσα Πόλη χρειαζόταν έναν βασιλιά και εγώ ανέλαβα τον θρόνο».

Το τελευταίο βίντεο του Malik Taylor:

Στις 2 Ιουλίου, λιγότερο από δύο μήνες πριν από το θάνατό του, δημοσίευσε μια φωτογράφιση με θέμα το «Ο Μεγάλος Γκάτσμπι» στο Instagram για να γιορτάσει τα πρόσφατα 28α γενέθλιά του.

«Επέζησα του κλαμπ των 27 (με το ζόρι)», έγραψε στη λεζάντα του άλμπουμ. «Είναι σωστό να γιορτάσω τα 28α γενέθλιά μου σαν να είναι το πάρτι του αιώνα. Λέγετέ με Malik Gatsby. Στην υγειά των υπόλοιπων 20 χρόνων της ζωής μου, παλιόφιλε».

Καθώς η είδηση του θανάτου του κυκλοφορούσε στο διαδίκτυο, οι θαυμαστές του πλημμύρισαν τα σχόλια του τελευταίου του βίντεο στο TikTok για να εκφράσουν τη θλίψη και την απίστευτη έκπληξή τους.

Ένας έγραψε: «Ψεύδεστε... πείτε μου, σας παρακαλώ», ενώ ένας άλλος αναφώνησε: «Μόλις ξύπνησα, τι σημαίνει ότι έφυγε;!;» και ένας τρίτος έγραψε: «Δεν είναι αλήθεια, πείτε μου ότι απλά αστειεύεστε».

«Ο θάνατος είναι παράξενος, γιατί τι εννοείς ότι δεν ήξερε ότι θα έφευγε λίγες ώρες αργότερα;», σχολίασε ένας άλλος συντετριμμένος θαυμαστής.

«Δεν είναι δυνατόν», έγραψε ένας σχολιαστής με δυσπιστία, προσθέτοντας: «Κάποιος να ξεκαθαρίσει την κατάσταση. Τι στο διάολο συμβαίνει. Πείτε μου ότι είναι ένα κακό αστείο».

