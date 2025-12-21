Εγκαίνια του αρχαιολογικού χώρου του Ανακτόρου της Πέλλας - Παρουσιάστηκαν δύο ελληνιστικά αγάλματα

Τα γλυπτά εντοπίστηκαν το 2015 κατά την πανεπιστημιακή ανασκαφή στη βόρεια στοά της Αγοράς της Πέλλας

Newsbomb

Εγκαίνια του αρχαιολογικού χώρου του Ανακτόρου της Πέλλας - Παρουσιάστηκαν δύο ελληνιστικά αγάλματα
ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δύο μαρμάρινα αγάλματα ελληνιστικών χρόνων, που ήρθαν στο φως πριν από μία δεκαετία στην Αγορά της Πέλλας, στέκονται πλέον στις αίθουσες του Αρχαιολογικού Μουσείου, μεταφέροντας στο παρόν εικόνες λατρευτικών πρακτικών και καλλιτεχνικής δημιουργίας της ελληνιστικής εποχής. Τα γλυπτά, αποκατεστημένα μετά από πολυετή εργασία συντήρησης, παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στο κοινό, παρουσία της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη.

«Μοναδικά» χαρακτήρισε τα δύο αγάλματα η κ. Μενδώνη, υπογραμμίζοντας ότι «μπορούν από μόνα τους να αποτελέσουν πόλο έλξης επισκεπτών», ενώ στάθηκε κυρίως στη συμβολή των αρχαιολόγων στο συνολικό πολιτιστικό απόθεμα της χώρας. «Όλον αυτόν τον ανεκτίμητο πλούτο τον οφείλουμε στους αρχαιολόγους. Στην προκειμένη περίπτωση, η συμβολή του Γιάννη Ακαμάτη και της Μαρίας Ακαμάτη ήταν και παραμένει εξαιρετικά σημαντική», ανέφερε η υπουργός Πολιτισμού, σημειώνοντας ότι η αρχαιολογική έρευνα, όταν γίνεται με αφοσίωση και πίστη στην επιστήμη, αποτελεί κατ' εξοχήν αναπτυξιακό έργο.

Τα γλυπτά εντοπίστηκαν το 2015, κατά την πανεπιστημιακή ανασκαφή στη βόρεια στοά της Αγοράς της Πέλλας, και εκτίθενται πλέον στο μουσείο, εμπλουτίζοντας τη συλλογή του με ευρήματα εξαιρετικής σημασίας από την ελληνιστική περίοδο. Το ένα απεικονίζει όρθια ανδρική μορφή, πιθανότατα Σειληνό, από τον κόσμο του Διονύσου, ενώ το δεύτερο είναι επίσης λατρευτικού χαρακτήρα και αποδίδεται ως ανάθημα σε θεότητα.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΓΑΛΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ

Για τα αγάλματα ενημέρωσε την υπουργό Πολιτισμού η αρχαιολόγος και καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας Μαρία Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, συνεχίζοντας ένα πολυετές ανασκαφικό έργο στην Αγορά της Πέλλας, άρρηκτα συνδεδεμένο με τον σύζυγό της, τον καθηγητή Ιωάννη Μ. Ακαμάτη, διευθυντή της πανεπιστημιακής ανασκαφής, που έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Μάρτιο. Όπως εξήγησε, το άγαλμα του Σειληνού βρέθηκε στη βόρεια πτέρυγα της Αγοράς, σε χώρο διοικητικού αλλά και λατρευτικού χαρακτήρα, με κρηναία κατασκευή και υδραυλικές παροχές. «Στην είσοδο του οικοδομήματος λειτουργούσε ως παραστάδα, με σηκωμένα τα χέρια, κρατώντας το υπέρθυρο της στέγης. Είναι σπάνιο, ιδιαίτερα σημαντικό και διατηρεί ίχνη χρωμάτων», σημείωσε η κ. Ακαμάτη, προσθέτοντας ότι και το δεύτερο γλυπτό, επίσης λατρευτικό, βρέθηκε στο ίδιο κτήριο και σώζεται σε πολύ καλή κατάσταση.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΓΑΛΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ

Επισκέψιμο το ανάκτορο όπου ανδρώθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος

Νωρίτερα, λίγα μέτρα μακριά, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του αρχαιολογικού χώρου του Ανακτόρου της Πέλλας, όπου γεννήθηκε, μεγάλωσε και ανδρώθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος, σε ένα μνημειακό συγκρότημα έκτασης περίπου 70 στρεμμάτων, που δεσπόζει σε λόφο βόρεια της αρχαίας πόλης.

Όπως υπογράμμισε στην ομιλία της η προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πέλλας Ελισάβετ Τσιγαρίδα, το ανάκτορο οικοδομήθηκε σε διαδοχικές φάσεις από τα χρόνια του Φιλίππου Β΄ έως την ελληνιστική περίοδο και περιλάμβανε επτά κτήρια, οργανωμένα σε κλιμακωτά άνδηρα. Εκεί στεγάζονταν οι επίσημοι χώροι υποδοχής, οι ανδρώνες για τα συμπόσια, οι χώροι του συμβουλίου των Μακεδόνων, τα βασιλικά διαμερίσματα, η παλαίστρα για την εκπαίδευση των βασιλόπαιδων και των γόνων των επιφανών οικογενειών, καθώς και βοηθητικά κτίσματα και στάβλοι. Μετά τη ρωμαϊκή κατάκτηση το 168 πΧ, το ανάκτορο λεηλατήθηκε και εγκαταλείφθηκε, χωρίς να οικοδομηθεί ξανά.

«Η ανασκαφή του Ανακτόρου ξεκίνησε το 1959 και, λόγω της τεράστιας έκτασής του και της μεγάλης κλίμακας λιθαρπαγής, ήταν ιδιαίτερα δύσκολη και μακρόχρονη, με χρονική ασυνέχεια που φτάνει έως σήμερα», ανέφερε η κ. Τσιγαρίδα, προσθέτοντας ότι όταν επισκέφθηκε τον χώρο το 2014 ως προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πέλλας, «δεν φαινόταν σχεδόν τίποτα». «Ένα τόσο σημαντικό μνημείο, όπου γεννήθηκε και έζησε την εφηβεία του ο Μέγας Αλέξανδρος, έπρεπε να διασωθεί και να γίνει προσβάσιμο στο κοινό», τόνισε.

Η ανάδειξη του χώρου βασίστηκε σε μάστερ πλαν που εκπονήθηκε από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας και υλοποιήθηκε με πόρους του ΕΣΠΑ, του Ταμείου Ανάκαμψης και του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης. Όπως είπε από την πλευρά της η κ. Μενδώνη, από τη νέα τουριστική περίοδο θα λειτουργεί ηλεκτρονικό εισιτήριο τόσο στο Μουσείο όσο και στον αρχαιολογικό χώρο, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου έργου ενοποίησης περισσότερων από 300 αρχαιολογικών χώρων σε ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα, με δυνατότητες ψηφιακών ξεναγήσεων και εφαρμογών.

Παράλληλα με τα εγκαίνια του αρχαιολογικού χώρου, εγκαινιάστηκε και το νέο κτήριο υποδοχής και εξυπηρέτησης επισκεπτών, το οποίο θα λειτουργήσει ως κέντρο πληροφόρησης, με αναλογικά και ψηφιακά εκθέματα, διευκολύνοντας την κατανόηση ενός εκτεταμένου αρχαιολογικού χώρου, ο οποίος, λόγω λιθαρπαγής, σώζεται κυρίως στο επίπεδο των θεμελιώσεών του. Όπως επισήμανε η υπουργός, τα κατάλοιπα του χώρου δεν είναι εύκολα αναγνώσιμα για τον επισκέπτη, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα σημαντική τη λειτουργία του κέντρου πληροφόρησης, το οποίο θα εξοπλιστεί πλήρως με ψηφιακό υλικό το αργότερο έως την 1η Απριλίου 2026.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΓΑΛΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ

Η κ. Μενδώνη τόνισε ακόμη ότι «η Κεντρική Μακεδονία έχει τουλάχιστον δύο ανάκτορα των Μακεδόνων, των Αιγών και της Πέλλας, τα οποία πρέπει να αντιμετωπίζονται ενιαία, ως οι τόποι του Φιλίππου και του Αλεξάνδρου», υπογραμμίζοντας την ανάγκη χάραξης κοινής στρατηγικής προβολής.

Από την πλευρά της, η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά επισήμανε ότι η Περιφέρεια χρηματοδότησε, μέσω ευρωπαϊκών πόρων, όχι μόνο τα έργα που εγκαινιάστηκαν, αλλά και ένα ευρύτερο πλέγμα παρεμβάσεων για την προστασία και ανάδειξη του ανακτόρου, σημειώνοντας ότι «η επένδυση στον πολιτισμό επιστρέφει με πολλαπλασιαστική αξία στην τοπική κοινωνία και οικονομία».

Ο δήμαρχος Πέλλας έκανε λόγο για «μια σπουδαία μέρα» για την περιοχή, επισημαίνοντας ότι η απόδοση του ανακτόρου στο κοινό αποτελεί την αρχή μιας νέας περιόδου ευθύνης, ενώ έθεσε επίσης ζητήματα που αφορούν άλλα μνημεία, όπως η Μητρόπολη Γιαννιτσών, το τέμενος του Ισκεντέρ Μπέη και τον αρχαιολογικό χώρο της Νέας Πέλλας.

Απαντώντας, η υπουργός Πολιτισμού ξεκαθάρισε ότι το έργο της Μητρόπολης έχει επιλυθεί, αφού είναι θέμα χρόνου η ένταξή του στο τρέχον ΕΣΠΑ 2021-2027, ενώ για το τέμενος του Ισκεντέρ Μπέη σημείωσε ότι έχουν ήδη γίνει οι απαραίτητες ενέργειες για την απόκτησή του και την εκπόνηση των μελετών αποκατάστασης. Τέλος, για τη Νέα Πέλλα και τα Λουτρά του Μεγάλου Αλεξάνδρου ανέφερε ότι τον Ιούνιο του 2025 προωθήθηκε, μετά από περίπου 35 χρόνια, η απαλλοτρίωση του χώρου, ώστε να καταστεί δυνατή η ανασκαφή και η μελλοντική ανάδειξη της παλαιοχριστιανικής βασιλικής.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίνημα Δημοκρατίας: Αποχώρησε από το κόμμα του Κασσελάκη η βουλευτής Κυριακή Μάλαμα

20:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Άστατο σκηνικό μέχρι τα Χριστούγεννα - Πού θα βρέξει και πού θα χιονίσει

20:22ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Συνελήφθησαν έξι άτομα για συμμετοχή σε παράνομα τυχερά παιχνίδια

20:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – ΟΦΗ: Κάταγμα στο δάχτυλο του ποδιού ο Περέιρα | Η ενδεκάδα του Μάρκο Νίκολιτς

20:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 1-0 - Ημίχρονο στην Τούμπα

20:12ΕΛΛΑΔΑ

Οι αγρότες άνοιξαν τις μπάρες στα διόδια Τραγάνας επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων

20:08ΑΘΛΗΜΑΤΑ

ΠΑΟΚ: «Μνημείο αγωνιστικής αλλοίωσης και θεσμικής ανεπάρκειας»

20:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Ατελείωτη στήριξη – Sold out ο αγώνας με την Φενέρμπαχτσε

20:01ΕΛΛΑΔΑ

Διπλός σεισμός στη Ραφήνα

19:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΛ – Ατρόμητος 0-0: Το απόλυτο... μηδέν στη Λάρισα

19:50ΚΟΣΜΟΣ

Νέα ισραηλινά χτυπήματα στο νότιο Λίβανο κατά μελών της Χεζμπολάχ

19:48ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νέες «καραβιές» μεταναστών στη Γαύδο – Μεταφέρονται στην Αγυιά

19:46LIFESTYLE

Η Μαντόνα δημοσίευσε selfie χωρίς μακιγιάζ και εντυπωσίασε τους θαυμαστές της

19:33ΚΟΣΜΟΣ

Game of Τhrones: Ο Μερτς θέλει να καθίσει στη θέση του Μακρον και να γίνει ο «αμαξηλάτης» της Ευρώπης

19:26LIFESTYLE

Μαρία Μπεκατώρου: «Δεν είναι το φόρτε μου το πρωινό - Βγάζω το καπέλο σε αυτούς που το κάνουν»

19:26ΑΘΛΗΜΑΤΑ

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 26-25: Με… buzzer beater του Αραμπατζή πέρασε στο Final Four του Κυπέλλου

19:18ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εγκαίνια του αρχαιολογικού χώρου του Ανακτόρου της Πέλλας - Παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στο κοινό δύο ελληνιστικά αγάλματα

19:16ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Φουντώνουν τα σενάρια για αντικατάσταση Φιντάν

18:59ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο βετεράνος Ira «Ike» Schab σε ηλικία 105 ετών - Ήταν από τους τελευταίους επιζώντες της επίθεσης στο Περλ Χάρμπορ το 1941

18:57ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ρόδος: Στο εδώλιο 39χρονος πατριός για ασέλγεια σε βάρος της κόρης της συντρόφου του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πόσο πιθανόν είναι να χιονίσει στην Αθήνα - «Ο Γενάρης κρύβει εκπλήξεις» λέει ο Καντερές

10:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο Πολικός Στρόβιλος γίνεται ισχυρότερος - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα τον Ιανουάριο

20:01ΕΛΛΑΔΑ

Διπλός σεισμός στη Ραφήνα

17:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο θρύλος της «κοπέλας-καμήλας»: Από το τσίρκο στον έρωτα της ζωής της - Η ιστορία της Έλα Χάρπερ

13:08ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Πιλότος αρνήθηκε να απογειώσει αεροπλάνο επειδή ήταν απλήρωτος

18:53ΕΛΛΑΔΑ

Ηγετικό μέλος των αγροτικών μπλόκων ελέγχεται για επιδοτήσεις - «Είμαι αθώος, θέλουν να σπάσουν το κίνημα» απαντά ο ίδιος

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Ρεπορτάζ Newsbomb: Οι Αρχές ξεκίνησαν ελέγχους στα πολεμικά καταφύγια σε κτίρια της Αθήνας - Δείτε εικόνες από υπόγειο της οδού 3ης Σεπτεμβρίου

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η Ντόρα Γιαννακοπούλου

18:44WHAT THE FACT

Ένας εκπληκτικός χάρτης του πυθμένα του Ατλαντικού Ωκεανού 

06:30ΚΑΙΡΟΣ

Σιβηρικό ψύχος στην Ευρώπη: Έρχεται «χειμώνας από τα παλιά» στο τέλος της χρονιάς - Χιόνια και στην Ελλάδα- Το φαινόμενο της Αιφνίδιας Στρατοσφαιρικής Θέρμανσης

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου των Θυμάτων των Τεμπών - Η αντίδραση της Καρυστιανού

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Ζουράφα ή Ζγόραφα: μια άγνωστη νησίδα ΒΑ της Σαμοθράκης, ζωτικής σημασίας για τη χώρα μας

14:23ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 22 Δεκεμβρίου: Μεγάλη γιορτή αύριο - Σε ποιους να ευχηθείτε

19:15TRAVEL

Γερμανία: Από το 2026 νέα αεροπορική θα πετάει στην Ελλάδα

18:36ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Νίκος Λαζαρίδης, ιδρυτής του ομώνυμου γνωστού οινοποιείου

13:51WHAT THE FACT

Υγρασία στο σπίτι: Η «πολωνική μέθοδος» για να εξαφανιστεί αμέσως

09:48ΥΓΕΙΑ

«Μυστηριώδης ιός του λαιμού» σαρώνει τον πλανήτη - Τα συμπτώματα που πρέπει να προσέξετε

09:52ΚΟΣΜΟΣ

Εργάτες από το Νεπάλ καθαρίζουν το ψηλότερο κτίριο του κόσμου στο Ντουμπάι από τα 828 μέτρα

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ανησυχία στους Αγίους Αποστόλους - Μεγάλο ρήγμα εμφανίστηκε πάνω από τη σπηλιά

20:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 1-0 - Ημίχρονο στην Τούμπα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ