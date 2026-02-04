Ο Jean-Michel Jarre τον Ιούνιο στο Release Athens x SNF Nostos 2026

Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκινάει την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, στις 10:00

Ο Jean-Michel Jarre τον Ιούνιο στο Release Athens x SNF Nostos 2026
Το Release Athens x SNF Nostos 2026 του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) προσθέτει μια τρίτη, συναρπαστική ημέρα στο πρόγραμμά του, μετά τις ήδη ανακοινωμένες με headliners τους David Byrne και Gorillaz. Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο Ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), υποδεχόμαστε τον θρυλικό Jean-Michel Jarre, έναν από τους κορυφαίους πρωτοπόρους της ηλεκτρονικής μουσικής, για μια βραδιά που συνδυάζει μουσική, τεχνολογία και θέαμα και υπόσχεται μια εμπειρία που θα μείνει αξέχαστη σε κάθε θεατή.

Θα ακολουθήσουν περισσότερες ανακοινώσεις σχετικά με το line-up της ημέρας.

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) συνεργάζεται με το Release Athens, με αφορμή τα 30 χρόνια κοινωφελούς δράσης του, φέρνοντας τον πολιτισμό και τη μουσική πιο κοντά σε όλους. Με τη συνεισφορά του ΙΣΝ, οι τιμές των εισιτηρίων προσφέρονται 40-50% χαμηλότερα απ’ ό,τι συνηθίζεται σε αντίστοιχες διοργανώσεις.

Ο Jean-Michel Jarre δεν είναι απλώς ένας πρωτοπόρος μουσικός· είναι ο οραματιστής που έφερε την progressive μουσική στο mainstream και άνοιξε τον δρόμο για τη synth pop, το new age και την trance. Το 1976 έγινε παγκοσμίως γνωστός με το Oxygène, μια εντυπωσιακή synth οδύσσεια που ηχογραφήθηκε στο σπίτι του και πούλησε πάνω από 12 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Πενήντα χρόνια αργότερα, με 22 studio albums και πάνω από 85 εκατομμύρια πωλήσεις στο ενεργητικό του, συνεχίζει να καινοτομεί, μαγνητίζοντας πρόσφατα πάνω από 120.000 θεατές στη Μπρατισλάβα με το Bridge From The Future και εντυπωσιάζοντας στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού.

Οι συναυλίες του είναι θεάματα που ξεπερνούν κάθε προσδοκία, συνδυάζοντας ήχο, laser show και μαγευτικά οπτικά εφέ. Έχει σπάσει πολλές φορές το παγκόσμιο ρεκόρ προσέλευσης κοινού, συγκεντρώνοντας 1 εκατομμύριο θεατές στην Place de la Concorde, 1,3 εκατομμύρια στο Houston, 2,5 εκατομμύρια στη La Défense και 3,5 εκατομμύρια στη Μόσχα. Υπήρξε επίσης ο πρώτος δυτικός καλλιτέχνης που εμφανίστηκε στην Κίνα, σε μια περιοδεία που αποτυπώθηκε στο περίφημο live album του 1981 The Concerts In China, ενώ έχει χρησιμοποιήσει ως καμβά εμβληματικούς χώρους όπως οι Πυραμίδες της Αιγύπτου, η Έρημος Σαχάρα, η Απαγορευμένη Πόλη, η Νεκρά Θάλασσα και ο Πύργος του Άιφελ.

Η Δευτέρα 22 Ιουνίου θα μας φέρει τον Jarre στο Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ για να ζήσουμε από κοντά ένα εντυπωσιακό θέαμα που συνοψίζει όλη την τεράστια καινοτόμο καριέρα του, την εξέλιξή του μέσα στις δεκαετίες και τη διαχρονική του επιρροή. Η μουσική του παραμένει επίκαιρη και τα shows του εξακολουθούν να καθηλώνουν το κοινό, όπου νέοι και παλιότεροι έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν την ενέργεια και τη μαγεία που τον καθιστούν έναν πραγματικά μοναδικό δημιουργό της ηλεκτρονικής μουσικής.

Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκινάει την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, στις 10:00.

Τηλεφωνικά στο 2117700000

Online / releaseathens.gr + more.com

Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/

Διάθεση εισιτηρίων ΑμεΑ:

Το Φεστιβάλ φροντίζει για την πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρία, προσφέροντας ειδικό χώρο με ανεμπόδιστη θέα προς τη σκηνή. Ο ειδικός χώρος είναι προσβάσιμος με αμαξίδιο, διαθέτει καθίσματα, ξεχωριστές τουαλέτες και δωρεάν parking.

Για την αγορά εισιτηρίων ΑμεΑ, παρακαλούμε να προωθήσετε το αίτημά σας ηλεκτρονικά στο support@releaseathens.gr, επισυνάπτοντας την κάρτα αναπηρίας σας. Για την είσοδό σας στους χώρους ΑμεΑ, η κάρτα αυτή θα χρειαστεί να επιδειχθεί κατά την άφιξή σας στο Φεστιβάλ.

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στα releaseathens.gr & snf.org

*Τα έσοδα των εισιτηρίων αποδίδονται αποκλειστικά στο Release Athens. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) είναι φιλανθρωπικός οργανισμός που πραγματοποιεί δωρεές προς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Tο ΙΣΝ δεν δέχεται δωρεές από ιδιώτες, εταιρείες ή άλλου είδους οργανισμούς.

Περισσότερα για το Release Athens 2026

Από το 2016 μέχρι σήμερα, το Release Athens έχει εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα καλοκαιρινά μουσικά γεγονότα της χώρας. Φέτος, γιορτάζοντας 10 χρόνια ζωής, το φεστιβάλ επιστρέφει στην Πλατεία Νερού, για να γράψει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του.

Στη διάρκεια της δεκαετίας που πέρασε, το Release Athens φιλοξένησε κορυφαία ονόματα του διεθνούς μουσικού στερεώματος όπως οι Arctic Monkeys, Iggy Pop, Massive Attack, Pulp, Slipknot, The Offspring, PJ Harvey, Pet Shop Boys, Kylie Minogue, The Prodigy, Judas Priest, London Grammar, Alice In Chains και Liam Gallagher, ανάμεσα σε πολλούς ακόμα.

Με σύνθημά του το "Making Memories Together", το φεστιβάλ παραμένει πιστό στο όραμα που το οδηγεί από την πρώτη στιγμή: να δημιουργεί μοναδικές εμπειρίες όπου καλλιτέχνες, κοινό και συντελεστές γράφουν μαζί τις αναμνήσεις που θα μας συντροφεύουν για πάντα.

Περισσότερα για το επετειακό SNF Nostos 2026

Το SNF Nostos 2026 θα γιορτάσει τη δράση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), το οποίο κλείνει τα 30 του χρόνια. Στο πλαίσιο αυτό, το μουσικό πρόγραμμα αποτελεί μόνο μία από τις πτυχές αυτής της πολυσυλλεκτικής, ανοιχτής διοργάνωσης. Το δυναμικότερο SNF Nostos των τελευταίων ετών θα λάβει χώρα από τις 21 έως τις 28 Ιουνίου, όχι μόνο στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) στην Αθήνα, όπου φιλοξενείται κατά κανόνα, αλλά και σε άλλα σημεία σε όλη τη χώρα, από τη Βόρεια Ελλάδα μέχρι την Πελοπόννησο ώστε ο κόσμος να γνωρίσει τη δράση του Ιδρύματος πρακτικά και από κοντά.

Κάτω από την κεντρική θεματική «Επίκεντρο ο άνθρωπος» που είναι και το κεντρικό μήνυμα του ΙΣΝ, το καθιερωμένο SNF Nostos Conference, οι Διάλογοι του ΙΣΝ, και το SNF Nostos Run θα επιστρέψουν. Μαζί τους, θα έρθουν και μια σειρά από νέες εμπειρίες, όπως μία διαδραστική, ψηφιακή εγκατάσταση που θα ταξιδεύει τους επισκέπτες εικονικά στη δράση του Ιδρύματος, ειδικά σχεδιασμένες για τη διοργάνωση παραστάσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ), ένα μαγικό διάλειμμα και άλλα πολλά που θα ανακοινώνονται σταδιακά μέσα στο έτος. Stay tuned!

