Μεγάλη Συναυλία Υπέρ Ενισχύσεως Των Σχολείων Της Ίμβρου στο Θέατρο Παλλάς

Υπό την Αιγίδα  του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Μεγάλη Συναυλία Υπέρ Ενισχύσεως Των Σχολείων Της Ίμβρου στο Θέατρο Παλλάς
Η εταιρεία παραγωγής European Earth Productions E.E. παρουσιάζει μια σπουδαία βραδιά ανθρωπιάς, πολιτισμού και μνήμης, την Τρίτη 5 Μαΐου 2026 στις 18:30, στο εμβληματικό Θέατρο Παλλάς στην Αθήνα. Η συναυλία τελεί υπό την Υψηλή Αιγίδα και την προσωπική παρουσία της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου, με στόχο την Ενίσχυση Των Σχολείων στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Ίμβρο.

Η εκδήλωση συγκεντρώνει κορυφαίους καλλιτέχνες σε μια μοναδική σύμπραξη:

  • Σκηνοθεσία & Παρουσίαση: Ο Λάκης Λαζόπουλος αναλαμβάνει την καλλιτεχνική διεύθυνση και την παρουσίαση της βραδιάς, προσφέροντας τη δική του ιδιαίτερη ματιά.
  • Αφήγηση: Η Μαρία Καβογιάννη θα ξετυλίξει το νήμα των αναμνήσεων και της ιστορίας της Ίμβρου μέσα από συγκινητικές αφηγήσεις.
  • Ερμηνεία: Ο Γιάννης Κότσιρας, με τη μοναδική του φωνή, θα ερμηνεύσει αγαπημένα τραγούδια που υμνούν την αγάπη και την πατρίδα.
  • Μουσική Συμμετοχή: Η Δημοτική Φιλαρμονική Αμφιλοχίας θα πλαισιώσει μουσικά την εκδήλωση, προσδίδοντας έναν πανηγυρικό και επιβλητικό τόνο στη βραδιά.

Το έργο της Ενίσχυσης Των Σχολείων της Ίμβρου αποτελεί μια πράξη μνήμης και χρέους για τη παιδεία του νησιού, και ταυτόχρονα έναν φάρο ελπίδας και στήριξης για τον ελληνισμό της περιοχής.

Όλα τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν αποκλειστικά για την Ενίσχυση Των Σχολείων Της Ίμβρου.

Πληροφορίες Εκδήλωσης:

  • Τοποθεσία: Θέατρο Παλλάς, Βουκουρεστίου 5, Αθήνα.
  • Ημερομηνία: 5 Μαΐου 2026.
  • Ώρα Έναρξης: 18:30.
  • Εισιτήρια: Προπώληση μέσω More.com και στα ταμεία του θεάτρου.
  • Διοργάνωση & Παραγωγή: European Earth Productions E.E.
Novibet
