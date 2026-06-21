8ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κιμώλου - Εκεί όπου το σινεμά συναντά τον ουρανό του Αιγαίου

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κιμώλου επιστρέφει για 8η χρονιά από τις 2 έως τις 6 Σεπτεμβρίου 2026, μετατρέποντας την Κίμωλο ξανά σε διεθνή κινηματογραφικό προορισμό.

Το KIFF δεν είναι απλώς ένα ακόμη καλοκαιρινό event, αλλά ένα αυστηρά επιμελημένο διεθνές φεστιβάλ από τον ιδρυτή και καλλιτεχνικό του διευθυντή, τον σκηνοθέτη Manuel de Coco. Το φεστιβάλ λαμβάνει κάθε χρόνο περισσότερες από 250 υποβολές ταινιών από 70 και πλέον χώρες.

Προβολές σε τοίχο εκκλησίας – Cult εμπειρία Τα τελευταία χρόνια οι προβολές πραγματοποιούνται στην Πλατεία της Σωτήρας, πάνω σε τοίχο εκκλησίας. Ένα σκηνικό που μοιάζει βγαλμένο από ταινία. Κάτω από τον έναστρο ουρανό του Αιγαίου, με το αλμυρό αεράκι και το νησιωτικό σκοτάδι να λειτουργούν ως φυσική σκηνογραφία.

Κινηματογράφος & Διακοπές Το φεστιβάλ συνδυάζει τις προβολές με τις παρθένες παραλίες της Κιμώλου, την αυθεντική κυκλαδίτικη κουζίνα, τα τοπικά προϊόντα και την αίσθηση ενός νησιού που παραμένει αυθεντικό. Το πρωί βουτιά σε κρυστάλλινα νερά. Το απόγευμα τοπικές γεύσεις. Το βράδυ σινεμά κάτω από τα αστέρια.

Φεστιβάλ 2026 - Πιο δυνατό από ποτέ Με αυξημένο διεθνές ενδιαφέρον και σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου & Γαστρονομίας Αθήνας, η 8η χρονιά έρχεται να εδραιώσει την Κίμωλο ως έναν από τους πιο ιδιαίτερους κινηματογραφικούς προορισμούς της Μεσογείου.