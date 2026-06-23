Οι Mode Plagal στο Attica Roots Festival – Η παράδοση συναντά τη jazz στη Ρωμαϊκή Αγορά

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στον αρχαιολογικό χώρο της Ρωμαϊκής Αγοράς, στις 25 Ιουνίου 2026, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό

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Οι Mode Plagal στο Attica Roots Festival – Η παράδοση συναντά τη jazz στη Ρωμαϊκή Αγορά
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Η Περιφέρεια Αττικής παρουσιάζει τους Mode Plagal στο πλαίσιο του ATTICA ROOTS FESTIVAL, μιας μεγάλης μουσικής γιορτής που αντλεί δύναμη από τις ρίζες της συλλογικής μας μνήμης για να φέρει τα παραδοσιακά τραγούδια ορμητικά στο παρόν, συνδέοντας τη μουσική κληρονομιά με τη σύγχρονη δημιουργία.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στον αρχαιολογικό χώρο της Ρωμαϊκής Αγοράς, στις 25 Ιουνίου 2026, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Εμβληματικοί και πρωτοπόροι, οι Mode Plagal αναμιγνύουν την ελληνική παράδοση με τη jazz, τη funk και τις world μουσικές σε έναν ήχο που αποτελεί σήμα κατατεθέν της ελληνικής σύγχρονης σκηνής. Από τη δεκαετία του ’90 μέχρι σήμερα, το συγκρότημα εκπροσωπεί τις ρίζες ως υλικό διαρκούς μουσικής μετάλλαξης, παίρνοντας τους ρυθμούς και τις κλίμακες της ελληνικής παράδοσης και μεταφέροντάς τους στη jazz, τη funk, τα blues και το afrobeat. Το αποτέλεσμα είναι ένας ήχος που παραμένει βαθιά, σχεδόν ιστορικά, ελληνικός ενώ ακούγεται απολύτως σύγχρονος.

Με διεθνείς διακρίσεις και μοναδική σκηνική ενέργεια, οι Mode Plagal αποδεικνύουν πως η δική τους σχέση με τη ρίζα ξεπερνά κατά πολύ την αναπαράσταση του παρελθόντος και επικεντρώνεται στη συνεχή ανανέωσή και ανατροφοδότησή του. Στη μουσική τους, η παράδοση συναντά τη jazz, ο αυτοσχεδιασμός φλερτάρει ελεύθερα με ήχους που όλοι κουβαλάμε στο μουσικό μας DNA, και η Μεσόγειος κλείνει το μάτι στα blues και το Afrobeat.

Line Up:

· Θοδωρής Ρέλλος: Σαξόφωνο, τραγούδι

· Κλέων Αντωνίου: Κιθάρα, τραγούδι

· Florian Mikuta: Πλήκτρα, τραγούδι

· Αντώνης Μαράτος: Μπάσο

· Τάκης Κανέλλος: Τύμπανα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

· Διοργάνωση: Περιφέρεια Αττικής

· Ημερομηνία: 25 Ιουνίου 2026

· Τοποθεσία: Ρωμαϊκή Αγορά

· Ώρα έναρξης: 20:30

· Είσοδος: Ελεύθερη (Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με τη διανομή δωρεάν προσκλήσεων στην είσοδο της Ρωμαϊκής Αγοράς μέχρι την εξάντληση των θέσεων)

Περισσότερες πληροφορίες στο www.atticaroots.gr

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