«Οι Νικητές της Διαδρομής»: Μουσική πρωτοβουλία συμπερίληψης από το Ειδικό Σχολείο Ηρακλείου Αττικής

Ένα μουσικό ταξίδι αγάπης, αποδοχής και ενσυναίσθησης από το Ειδικό Σχολείο Ηρακλείου Αττικής και την Παιδική Χορωδία Σπύρου Λάμπρου

Newsbomb

«Οι Νικητές της Διαδρομής»: Μουσική πρωτοβουλία συμπερίληψης από το Ειδικό Σχολείο Ηρακλείου Αττικής
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Μία ξεχωριστή μουσική πρωτοβουλία για τον αυτισμό από το Ειδικό Σχολείο Ηρακλείου Αττικής και την Παιδική Χορωδία Σπύρου Λάμπρου.

Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση σας παρουσιάζουμε το νέο video clip του τραγουδιού «Οι νικητές της διαδρομής», μια ιδιαίτερη καλλιτεχνική και κοινωνική πρωτοβουλία.

Το τραγούδι αποτελεί μια γέφυρα επικοινωνίας και συμπερίληψης. Μέσα από τη μουσική και τις εικόνες του video clip, αναδεικνύεται η σημασία της ενσυναίσθησης, της αγάπης και της ισότητας. Στόχος της δράσης είναι η ευαισθητοποίηση γύρω από τις διαταραχές αυτιστικού φάσματος και η προβολή του σημαντικού έργου που επιτελείται στα ειδικά σχολεία.

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Η συνεργασία και οι συντελεστές

Στην καρδιά αυτής της προσπάθειας βρίσκεται η μοναδική συνεργασία των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού του Ειδικού Σχολείου Ηρακλείου Αττικής με την εξαιρετική Παιδική Χορωδία του Σπύρου Λάμπρου.

Οι φωνές των παιδιών της γνωστής χορωδίας και τα υπέροχα πλάνα που μας χάρισαν οι μαθητές του ειδικού σχολείου, δίνουν πνοή σε ένα video clip γεμάτο φως, ελπίδα και συναίσθημα.

Μουσική - Στίχοι: Μπενοβίας Γιώργος

Συμμετέχουν: Ειδικό Σχολείο Ηρακλείου Αττικής & Παιδική Χορωδία Σπύρου Λάμπρου

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