Πέθανε σε ηλικία 94 ετών ο Ζαν-Πολ Ραπενό - Είχε σκηνοθετήσει το «Συρανό ντε Μπερζεράκ»

Snapshot Ο Ζαν-Πολ Ραπενό πέθανε σε ηλικία 94 ετών και ήταν γνωστός για τη σκηνοθεσία της ταινίας «Συρανό ντε Μπερζεράκ» με τον Ζεράρ Ντεπαρντιέ.

Η ταινία «Συρανό ντε Μπερζεράκ» κέρδισε 10 βραβεία Σεζάρ το 1991, συμπεριλαμβανομένων των βραβείων Καλύτερης Ταινίας και Καλύτερης Σκηνοθεσίας για τον Ραπενό.

Ο Ραπενό ανέπτυξε ένα κινηματογραφικό ύφος που συνδύαζε περιπέτεια, κωμωδία και γρήγορο ρυθμό, επηρεασμένο από τη screwball comedy και το θέατρο του Ζορζ Φεντό.

Από το 1975 εστίασε στη συγγραφή σεναρίων για τις δικές του ταινίες, συνεργαζόμενος με γνωστούς ηθοποιούς όπως ο Ιβ Μοντάν, η Ιζαμπέλ Ατζανί και ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ.

Το 2003 γύρισε την κωμωδία «Bon voyage», σε σενάριο που συνυπέγραψε με τον Πατρίκ Μοντιανό, η οποία απέσπασε 11 υποψηφιότητες στα βραβεία Σεζάρ του 2004. Snapshot powered by AI

Πέθανε σε ηλικία 94 ετών ο Ζαν-Πολ Ραπενό, ο σπουδαίος Γάλλος σκηνοθέτης της εμβληματικής ταινίας «Συρανό ντε Μπερζεράκ» με πρωταγωνιστή τον Ζεράρ Ντεπαρντιέ. Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσε ένας από τους γιους του στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου.

Ο Ζαν-Πολ Ραπενό κατείχε ξεχωριστή θέση στον γαλλικό κινηματογράφο, έχοντας καταφέρει να συνδυάσει την αποδοχή του κοινού με την αναγνώριση των κριτικών. Παρότι σκηνοθέτησε μόλις οκτώ ταινίες, συνεργάστηκε με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του γαλλικού σινεμά και άφησε το δικό του χαρακτηριστικό αποτύπωμα.

Ανάμεσα στις σημαντικότερες δημιουργίες του βρίσκεται ο «Συρανό ντε Μπερζεράκ», η κινηματογραφική μεταφορά του κλασικού έργου του Εντμόν Ροστάν, που γυρίστηκε το 1990 με πρωταγωνιστή τον Ζεράρ Ντεπαρντιέ.

Η ταινία αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας του και θεωρείται μία από τις πιο φιλόδοξες κινηματογραφικές μεταφορές του έργου. Στα βραβεία Σεζάρ του 1991 απέσπασε συνολικά 10 βραβεία, μεταξύ των οποίων εκείνα της Καλύτερης Ταινίας και της Καλύτερης Σκηνοθεσίας για τον Ραπενό.

Η χαρακτηριστική κινηματογραφική του «υπογραφή»

Ο Ζαν-Πολ Ραπενό δημιούργησε ένα ιδιαίτερο κινηματογραφικό ύφος, συνδυάζοντας την περιπέτεια, την κωμωδία και τον γρήγορο ρυθμό με τη γαλλική θεατρική παράδοση.

Ο Ζαν Πολ Ρεπανό

Οι ήρωές του μπλέκονταν σε περιπετειώδεις και συχνά απρόβλεπτες καταστάσεις, ενώ στο πλευρό τους βρίσκονταν μεγάλοι πρωταγωνιστές της εποχής. Ο ίδιος είχε χαρακτηρίσει αυτές τις περιπέτειες «cavalcadantes», έναν όρο που χρησιμοποιούσε για να περιγράψει τον ξέφρενο ρυθμό και την ενέργεια των ιστοριών του.

Το ύφος του επηρεάστηκε από την αμερικανική κωμωδία παρεξηγήσεων (screwball comedy), αλλά και από το θέατρο του Ζορζ Φεντό, δημιουργώντας ένα σινεμά ανάλαφρο, κομψό και γεμάτο ρυθμό.

Από τον Ιβ Μοντάν στον Ζεράρ Ντεπαρντιέ

Από το 1975 και μετά, ο Ζαν-Πολ Ραπενό επικεντρώθηκε στη συγγραφή σεναρίων αποκλειστικά για τις δικές του ταινίες.

Ανάμεσα στα έργα του ξεχωρίζουν το «Le Sauvage» με τον Ιβ Μοντάν και το «Tout feu, tout flamme» του 1981, όπου ο Μοντάν συμπρωταγωνίστησε με την Ιζαμπέλ Ατζανί.

Το 2003 επέστρεψε στη συνεργασία του με τον Ντεπαρντιέ στην κωμωδία «Bon voyage», στην οποία πρωταγωνίστησε επίσης η Ιζαμπέλ Ατζανί. Η ταινία, σε σενάριο που συνυπέγραψε και ο νομπελίστας συγγραφέας Πατρίκ Μοντιανό, απέσπασε 11 υποψηφιότητες στα βραβεία Σεζάρ του 2004.