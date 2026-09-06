Ο Φρέντι Μέρκιουρι «ζωντανεύει» στο Wembley - Η εντυπωσιακή τοιχογραφία για τα 80ά γενέθλιά του

Snapshot Μια τοιχογραφία ύψους 9 μέτρων αφιερωμένη στον Φντι Μέρκιουρι αποκαλύφθηκε στο Wembley Park για τα 80ά γενέθλιά του το 2026.

Το έργο «I'm Mr. Mercury» δημιουργήθηκε από τον street artist Frank Styles και τοποθετήθηκε στα 58 σκαλοπάτια των Spanish Steps κοντά στο Wembley Stadium.

Η τοιχογραφία αποτελεί αναμορφική εικόνα με ασπρόμαυρο πορτρέτο του Μέρκιουρι, περιλαμβάνοντας στοιχεία από τη ζωή και τα ενδιαφέροντά του, όπως koi carp και φτερωτές γυναικείες μορφές.

Οι Queen έδωσαν σημαντικές συναυλίες στο Wembley Arena και Stadium, με τον χώρο να έχει ιδιαίτερη σημασία για την καριέρα του Μέρκιουρι.

Το mural εντάσσεται στο Wembley Park Art Trail και θα παραμείνει προσβάσιμο στο κοινό έως τον Δεκέμβριο του 2026. Snapshot powered by AI

Μια εντυπωσιακή τοιχογραφία ύψους περίπου 9 μέτρων, αφιερωμένη στον Φρέντι Μέρκιουρι αποκαλύφθηκε στο Wembley Park με αφορμή τα 80ά γενέθλια του θρυλικού frontman των Queen, τα οποία θα γιορτάζονταν στις 5 Σεπτεμβρίου 2026.

Το έργο, με τίτλο «I'm Mr. Mercury», δημιουργήθηκε από τον Βρετανό street artist Frank Styles και τοποθετήθηκε πάνω και στα 58 σκαλοπάτια των Spanish Steps, τα οποία συνδέουν το Wembley Stadium με το OVO Arena Wembley.

Πρόκειται για ένα ασπρόμαυρο πορτρέτο του Φρέντι Μέρκιουρι, πλαισιωμένο από γραφικά στοιχεία εμπνευσμένα από τη ζωή, την προσωπικότητα και τα ενδιαφέροντά του. Το έργο είναι σχεδιασμένο ως αναμορφική εικόνα, με το πλήρες πορτρέτο να σχηματίζεται όταν ο επισκέπτης το κοιτάζει από ένα συγκεκριμένο σημείο, που έχει επισημανθεί με έναν κίτρινο κύκλο απέναντι από τα σκαλοπάτια.

Από διαφορετικές γωνίες, η εικόνα μετατρέπεται σε αφηρημένα σχήματα και γραμμές, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο οπτικό αποτέλεσμα.

Στον σχεδιασμό της τοιχογραφίας έχουν ενσωματωθεί και στοιχεία που παραπέμπουν στη ζωή του Φρέντι Μέρκιουρι. Ανάμεσά τους βρίσκονται koi carp, που συμβολίζουν την αγάπη του για την ιαπωνική κουλτούρα και τον κήπο του σπιτιού του στο Λονδίνο, καθώς και φτερωτές γυναικείες μορφές που παραπέμπουν στο ζώδιό του, την Παρθένο.

Στο έργο περιλαμβάνεται επίσης το έμβλημα των Queen, το οποίο είχε σχεδιάσει ο ίδιος ο Φρέντι Μέρκιουρι, ενώ φράσεις και επιλεγμένοι στίχοι τραγουδιών οδηγούν οπτικά προς την κατεύθυνση του Wembley Stadium.

Η σχέση του Freddie Mercury με το Wembley

Το Wembley είχε ιδιαίτερη σημασία στην καριέρα του Φρέντι Μέρκιουρι και των Queen. Ο τραγουδιστής εμφανίστηκε πολλές φορές στην περιοχή μαζί με το συγκρότημα.

Οι Queen έδωσαν συνολικά δέκα συναυλίες στο Wembley Arena από το 1978 έως το 1984, ενώ το 1986 πραγματοποίησαν δύο μεγάλες συναυλίες στο Wembley Stadium.

Ο μάνατζερ των Queen, Jim Beach, αναφέρθηκε στο νέο έργο, τονίζοντας τη διαφορετική πλευρά της προσωπικότητας του Φρέντι Μέρκιουρι.

«Ο Φρέντι ήταν γνωστός σε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο ως frontman των Queen, αλλά εκτός σκηνής ήταν ένας ήσυχος και ταπεινός άνθρωπος, που ήταν ευτυχισμένος στο σπίτι του, περιτριγυρισμένος από τα πράγματα που αγαπούσε περισσότερο. Το "I'm Mr. Mercury" αποτυπώνει τέλεια την όμορφη πολυπλοκότητα του Φρέντι», ανέφερε.

Από την πλευρά του, ο καλλιτέχνης Frank Styles σημείωσε ότι προσπάθησε να ακολουθήσει τη δική του αισθητική και προσέγγιση, καθώς ο Μέρκιουρι είχε και ο ίδιος εκπαιδευτεί ως γραφίστας.

«Ως εκπαιδευμένος γραφίστας ο ίδιος, ο Φρέντι Μέρκιουρι γνώριζε πολύ καλά και με ακρίβεια την οπτική αισθητική. Έτσι, προσπάθησα να ακολουθήσω τη φιλοσοφία του στη συνειδητή δημιουργία αυτού του mural», δήλωσε.

Το «I'm Mr. Mercury» αποτελεί πλέον μέρος του Wembley Park Art Trail, το οποίο έχει φιλοξενήσει και άλλα καλλιτεχνικά αφιερώματα σε σημαντικούς καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων η Taylor Swift, οι Coldplay και η Lana Del Rey.

Το σημείο είναι προσβάσιμο και δωρεάν για το κοινό και θα παραμείνει στη θέση του έως τον Δεκέμβριο του 2026.

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