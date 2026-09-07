Μενδώνη: «Η Ευρωπός έχει τη δυναμική να εξελιχθεί σε σημαντικό πολιτιστικό πόλο για το Κιλκίς»

Το σχέδιο για την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου και η προοπτική να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την περιοχή

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Μενδώνη: «Η Ευρωπός έχει τη δυναμική να εξελιχθεί σε σημαντικό πολιτιστικό πόλο για το Κιλκίς»
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο αρχαιολογικός χώρος της αρχαίας Ευρωπού στο Κιλκίς αναβαθμίστηκε με έργα φωτισμού και στέγαστρο προστασίας του ελληνιστικού κεραμικού κλιβάνου.
  • Η Ευρωπός, γενέτειρα του Σέλευκου Α΄ Νικάτορα, έχει σημαντική ιστορική και αρχαιολογική αξία και προωθείται ως πολιτιστικό τοπόσημο για την περιοχή.
  • Δημιουργήθηκε Κέντρο Λειτουργίας Πληροφόρησης που ενημερώνει τους επισκέπτες για την ιστορία και τα μνημεία της αρχαίας πόλης.
  • Ο αρχαιολογικός χώρος προορίζεται να λειτουργεί ως ζωντανός πολιτιστικός χώρος με εκδηλώσεις υπό την εποπτεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων.
  • Το Αρχαιολογικό Μουσείο Κιλκίς βρίσκεται σε φάση αναδιοργάνωσης και επέκτασης, αναμένοντας νέα αρχαιολογικά ευρήματα από τις έρευνες στην Ευρωπό.
Snapshot powered by AI

Στην αρχαία Ευρωπό, στο Κιλκίς, τόπο με ξεχωριστή ιστορική και αρχαιολογική σημασία για τη Μακεδονία, πραγματοποιήθηκε από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, η απόδοση των έργων φωτισμού του αρχαιολογικού χώρου Ευρωπού και το στέγαστρο προστασίας του ελληνιστικού κεραμικού κλιβάνου.

Η Ευρωπός συνδέεται με σημαντικές περιόδους του αρχαίου ελληνικού κόσμου, αποτελώντας, σύμφωνα με τις ιστορικές μαρτυρίες, γενέτειρα του Σέλευκου Α΄ Νικάτορα, ιδρυτή της δυναστείας των Σελευκιδών. Τα νέα έργα έρχονται να ενισχύσουν την προστασία των αρχαιολογικών καταλοίπων, να βελτιώσουν την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα του χώρου και παράλληλα να αναβαθμίσουν την εμπειρία των επισκεπτών.

ευρωπός

Απόδοση του νέου στεγάστρου προστασίας του κεραμικού κλιβάνου στην Ευρωπό

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στον χαιρετισμό της μεταξύ άλλων είπε:

«Σήμερα, είμαστε πολύ χαρούμενοι καθώς παρακολουθούμε τη σταδιακή ανάδυση ενός νέου αρχαιολογικού χώρου. Η αρχαία Ευρωπός, η “Ευρωπαίων Πόλις”, όπως μας είναι γνωστή από επιγραφική μαρτυρία του 2ου αιώνα π.Χ., με τα σημαντικά της ευρήματα, έχει όλες τις προϋποθέσεις να εξελιχθεί σε ένα σπουδαίο πολιτιστικό τοπόσημο και αναπτυξιακό πόρο για το Κιλκίς, για τη Μακεδονία ευρύτερα. Η διευθέτηση του χώρου, με τις νέες υποδομές εξυπηρέτησης των επισκεπτών και κυρίως με το Κέντρο Λειτουργίας Πληροφόρησης ενημερώνει ολοκληρωμένα τους επισκέπτες για την ιστορία της αρχαίας Ευρωπού, την πόλη και τα νεκροταφεία της.

ευρωπός

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στην Αρχαία Ευρωπό

Ο φωτισμός ανάδειξης, ενίσχυσε την ασφάλεια, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του χώρου. Ταυτόχρονα, δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις, ώστε ο αρχαιολογικός χώρος να λειτουργεί ως ζωντανός τόπος πολιτισμού, φιλοξενώντας σύγχρονες πολιτιστικές εκδηλώσεις, σε συνεργασία και με την εποπτεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων. Η αρμόδια Εφορία εργάζεται επίπονα σ’ αυτόν τον σημαντικό, αλλά ακόμη άγνωστο, εν πολλοίς, αρχαιολογικό χώρο, καταβάλλοντας μεγάλη προσπάθεια η οποία απαιτεί συνέχεια.

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Κιλκίς βρίσκεται στη φάση της αναδιοργάνωσης και επανέκθεσης, με την επισκευή του κτηρίου, ενώ οι μελέτες επέκτασής του είναι σε εξέλιξη. Είμαι βέβαιη ότι η πρόοδος της αρχαιολογικής έρευνας θα φέρει στο φως νέα ευρήματα και η “Ευρωπαίων πόλις” αναμένεται να εμπλουτίσει το νέο τμήμα του μουσείου».

ευρωπός

Αρχαιολογικός χώρος Ευρωπού - Νέος φωτισμός ανάδειξης

Η αρχαία Ευρωπός

Η αρχαία Ευρωπός, η «Ευρωπαίων Πόλις», βρίσκεται στην κοιλάδα του Αξιού ποταμού και στη σκιά του δασωμένου όρους Πάικου, στην καρδιά της Μακεδονίας. Η περιοχή κατοικήθηκε από την 5η χιλιετία π.Χ., ενώ η αρχαία πόλη ιδρύθηκε κατά την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου, τον 10ο αιώνα π.Χ., γνωρίζοντας ιδιαίτερη ακμή κατά τους κλασικούς, ελληνιστικούς, ρωμαϊκούς και παλαιοχριστιανικούς χρόνους, έως την ερήμωσή της τον 6ο αιώνα μ.Χ..

ευρωπός

Ο ελληνιστικός κεραμικός κλίβανος στην Αρχαία Ευρωπό

Η Ευρωπός είναι η γενέτειρα του Σέλευκου Α΄ Νικάτορα, μίας από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του ελληνιστικού κόσμου και ιδρυτή της δυναστείας των Σελευκιδών. Οι πολίτες της αναφέρονται ως «ευρωπαίοι» στα ιερά των Ελλήνων, όπως στους Δελφούς και στο Άργος, ήδη από τον 4ο αιώνα π.Χ. Στον οργανωμένο αρχαιολογικό χώρο της Ευρωπού σε έκταση 21 στρεμμάτων, περιλαμβάνονται η νότια νεκρόπολη με υπαίθρια ταφικά και λατρευτικά μνημεία των ρωμαϊκών και παλαιοχριστιανικών χρόνων και υποδομές εξυπηρέτησης των επισκεπτών.

Το Κέντρο Ενημέρωσης και οι αρχαιολογικές ανασκαφές

Στο «Κέντρο Ενημέρωσης αρχαίας Ευρωπού» λειτουργεί η έκθεση «Ευρωπός, πόλη της Ευρώπης, Πόλη του Κόσμου». Ο επισκέπτης πληροφορείται για την ιστορία, τους ανθρώπους και τα μνημεία της αρχαίας πόλης, καθώς και για τον Σέλευκο Α΄ Νικάτορα.

ευρωπός

Ο κεραμικός κλίβανος στον αρχαιολογικό χώρο Ευρωπού πριν και μετά την τοποθέτηση στεγάστρου

Από την αρχαία πόλη, που αναπτύσσεται στην κορυφή του λόφου, βόρεια του νότιου νεκροταφείου, έχει ανασκαφεί μέχρι σήμερα μία έκταση περίπου 550 τ.μ.. Νότια του λόφου της πόλης, σε απόσταση έως 900 μέτρων και εκατέρωθεν της αρχαίας οδού που συνέδεε την Ευρωπό με την Πέλλα, εντοπίστηκαν και ανασκάφηκαν ταφικοί τύμβοι, μνημεία αριστοκρατών της ελληνιστικής εποχής. Δύο από αυτούς διαθέτουν ώριμες μελέτες αποκατάστασης και ανάδειξης, οι οποίες θα υλοποιηθούν μέσω μελλοντικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

ευρωπος

Ο κεραμικός κλίβανος στον αρχαιολογικό χώρο Ευρωπού πριν και μετά την τοποθέτηση στεγάστρου

Τα έργα φωτισμού και το στέγαστρο προστασίας

Ολοκληρώθηκε το έργο «Στέγαστρο Προστασίας Κεραμικού Κλιβάνου Ευρωπού», στο πλαίσιο του Leader 2014-2020. Ο κεραμικός κλίβανος των ελληνιστικών χρόνων βρίσκεται στη νοτιοδυτική περιοχή της αρχαίας πόλης, εκτός των τειχών, στον χώρο όπου αναπτύσσονταν τα εργαστήρια. Ο φωτισμός της Ευρωπού ενισχύει την ασφάλεια, αναδεικνύει τις διαδρομές και τους χώρους περιήγησης διευκολύνοντας τους επισκέπτες και τη στάθμευση στις εκδηλώσεις. Η κατασκευή του στεγάστρου προστατεύει το μνημείο από τις καιρικές συνθήκες επιτρέποντας, παράλληλα, την ανάδειξη και καλύτερη κατανόησή του μνημείου.

μενδώνη

Λ.Μενδώνη, Γ.Γεωργαντάς, Ο.Βικάτου, Γ.Στρατούλη

Στην εκδήλωση παράδοσης παρευρέθηκαν ο βουλευτής Κιλκίς και Αντιπρόεδρος της Βουλής Γιώργος Γεωργαντάς, η Γενική Γραμματέας Πολιτισμού Ολυμπία Βικάτου, ο Αντιπεριφερειάρχης Κιλκίς Ανδρέας Βεργίδης, ο Δήμαρχος Παιονίας Κώστας Σιωνίδης, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, στελέχη του ΥΠΠΟ και πλήθος κόσμου.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την παράσταση ποίησης και μουσικής «Τραγουδάμε Καββαδία – 50 χρόνια μετά», η οποία διοργανώθηκε από το Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυστηρότερους τελωνειακούς ελέγχους και υψηλότερα τέλη στις εισαγωγές υπερταχείας μόδας ζητούν οι Ευρωπαϊκοί Σύνδεσμοι Ένδυσης

14:48ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε πευκόδασος στην Εύβοια - Σπεύδουν 4 εναέρια

14:47ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε αυτοκίνητο στην Περιφερειακή Υμηττού στο ύψος της Αγίας Παρασκευής - Πολύ αυξημένη κίνηση

14:40ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μενδώνη: «Η Ευρωπός έχει τη δυναμική να εξελιχθεί σε σημαντικό πολιτιστικό πόλο για το Κιλκίς»

14:39ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Κόνιτσα: Βελτιωμένη αλλά δύσκολη η κατάσταση - Μάχη των πυροσβεστών με τις αναζωπυρώσεις μέσα στο δάσος

14:35ME TO N & ME TO Σ

Το παράλληλο σύμπαν της ΔΕΘ

14:28ΕΛΛΑΔΑ

Μεθυσμένοι, χωρίς δίπλωμα και με το κινητό στο χέρι - 40 συλλήψεις σε «σαφάρι» ελέγχων της Τροχαίας

14:26ΚΟΣΜΟΣ

Μερτς: «Η νίκη του ΑfD προκαλεί τεκτονικό σεισμό στο κομματικό μας σύστημα, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι»»

14:24ANNOUNCEMENTS

Γιώργος Νταλάρας:Νέα ημερομηνία για το «Ρεμπέτικο» στη Θεσσαλονίκη-Στις 8 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης

14:22ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 53χρονη φέρεται να έκλεβε τον εργοδότη της - Στο μικροσκόπιο και παλαιότερες καταγγελίες

14:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κατρίνης: Ανήκει στην Ελλάδα ο πηγαίος κώδικας της «Ασπίδας του Αχιλλέα»;

14:15ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ήρωας περαστικός έσωσε 5χρονο κορίτσι από διερχόμενο τραμ - Δείτε βίντεο

14:14ΕΛΛΑΔΑ

Κως: Συνελήφθη 32χρονος για απόπειρα βιασμού 34χρονης Ολλανδέζας

14:10ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στην περιοχή του Αιτωλικού

14:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ: Σε ποιες περιοχές μηδενίζεται ο φόρος - Αναλυτικά η λίστα

14:02ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: 33 μετανάστες διασώθηκαν νότια των Καλών Λιμένων

13:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα συνταξιούχων: Οι νέοι δικαιούχοι της αύξησης στα €400 - Πίνακες και παραδείγματα

13:57NEWSBOMB

ΟΗΕ: Η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να αποτελέσει «υπαρξιακό» κίνδυνο για την ανθρωπότητα

13:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μυτιληναίος: Έρχεται δύσκολος χειμώνας για την Ευρώπη αν δεν αλλάξει κάτι στα γεωπολιτικά

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Διασώστες του ΕΚΑΒ επανέφεραν 54χρονο που έπαθε καρδιακή ανακοπή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα συνταξιούχων: Οι νέοι δικαιούχοι της αύξησης στα €400 - Πίνακες και παραδείγματα

10:38ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σταύρος Ξαρχάκος: «Είχα γίνει θαμώνας της οδού Νοταρά» - Όσα έγιναν στη συναυλία του στον Λυκαβηττό - Βίντεο

14:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ: Σε ποιες περιοχές μηδενίζεται ο φόρος - Αναλυτικά η λίστα

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Ένωση Τραπεζών: Στήριξη στις οικογένειες των πιλότων του Phantom που σκοτώθηκαν στην Τανάγρα - 50.000 ευρώ και διαγραφή δανείων

10:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανακαίνιση κατοικίας: Έως 46.000 ευρώ η επιδότηση - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

08:38ΚΥΠΡΟΣ

Θλίψη στην Κύπρο: Πέθανε η Πόπη Χριστοφόρου - Η μητέρα των δίδυμων που σκοτώθηκαν στο Μαρί

10:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Με υψηλές θερμοκρασίες και αυτή την εβδομάδα - Πότε αλλάζει το σκηνικό

12:18ΚΟΣΜΟΣ

11η Σεπτεμβρίου 2001: Η ιστορία του «Falling Man» 25 χρόνια μετά την μαύρη επέτειο - Η φωτογραφία που αποτύπωσε το συλλογικό πένθος της Αμερικής

13:00ΕΥ ΖΗΝ

Ο μοναδικός επιστημονικά υποστηριζόμενος τρόπος για να χάσετε λίπος στην κοιλιά

13:49ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφανίστηκε 39χρονη στην Λάρισα

13:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναπηρικά επιδόματα: Πότε ξεκινά η τιμαριθμοποίηση – Το ετήσιο όφελος για τους δικαιούχους

13:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι νέες αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων μετά το δώρο Χριστουγέννων €500 μικτά και τις αυξήσεις μισθών

13:04ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Ζιακόπουλου: Ζέστη και μελτέμια – Αναλυτική πρόγνωση για το επόμενο τριήμερο

13:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κουμπαράς για τη νέα γενιά: Πώς λειτουργεί, πότε θα μπορεί το παιδί να κάνει ανάληψη – Παραδείγματα

13:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σπίτι μου 3: Τι προβλέπει ο νέος κύκλος του προγράμματος - Τα νέα όρια και οι δικαιούχοι

13:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αύξηση κατώτατου μισθού, μείωση εισφορών: Πόσα περισσότερα θα δουν οι μισθωτοί στον λογαριασμό τους

10:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπακογιάννη: «Πήγα να πάθω εγκεφαλικό με το 44% του AFD - Έβγαλε χολή ο Σαμαράς»

12:46ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Γενικό μπλακ άουτ στο Ηράκλειο – Χωρίς ρεύμα και τα Χανιά

11:30ΕΘΝΙΚΑ

Τανάγρα: Πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας ξεσπά κι απαντά σε όσους προσβάλουν τη μνήμη των νεκρών

14:47ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε αυτοκίνητο στην Περιφερειακή Υμηττού στο ύψος της Αγίας Παρασκευής - Πολύ αυξημένη κίνηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ