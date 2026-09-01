Λίνα Μενδώνη: «Χαρούμενη μέρα για τη Θεσσαλονίκη» - Το Αλκαζάρ χωρίς σκαλωσιές - Δείτε εικόνες

Snapshot Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης του ιστορικού μνημείου Χαμζά Μπέη (Αλκαζάρ) στη Θεσσαλονίκη, που ήταν καλυμμένο από σκαλωσιές για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ολοκληρώθηκε έως τις 31 Αυγούστου σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του Υπουργείου Πολιτισμού.

Η αποκατάσταση πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες και διήρκεσε περίπου δύο χρόνια.

Το μνημείο θα λειτουργήσει ως εκθεσιακός χώρος που θα φιλοξενεί εκθέσεις για την ιστορία της Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων και το MOMus.

Η επίσημη απόδοση του Αλκαζάρ στους πολίτες της Θεσσαλονίκης προγραμματίζεται για το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Snapshot powered by AI

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης του ιστορικού μνημείου Χαμζά Μπέη (Αλκαζάρ) στη Θεσσαλονίκη, ενός μνημείου άρρηκτα συνδεδεμένου με την ιστορία και τη διαχρονική μνήμη της πόλης, το οποίο για σχεδόν τέσσερεις δεκαετίες παρέμενε καλυμμένο από σκαλωσιές.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με το Υπουργείο Πολιτισμού να τηρεί τη σχετική δέσμευση για την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης και συντήρησης, έως τις 31 Αυγούστου.

Η Λίνα Μενδώνη, στο αποκατεστημένο τέμενος Χαμζά Μπέη

Κατά την παρουσίαση του αποκατεστημένου μνημείου, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, εξέφρασε τη μεγάλη χαρά όλων των στελεχών του Υπουργείου για την ολοκλήρωση του έργου, επισημαίνοντας τη σημασία της επιστροφής του μνημείου στην πόλη:

«Σήμερα, είναι μια ημέρα ιδιαίτερης χαράς για όλους μας, αλλά και μια σημαντική στιγμή για το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο, με αίσθημα ευθύνης και συνέπειας απέναντι στην πολιτιστική μας κληρονομιά, αποδίδει στη Θεσσαλονίκη ένα πολύτιμο κομμάτι της ιστορίας της, ένα μνημείο αποκατεστημένο και λαμπρό, όπως αξίζει στην πόλη. Με την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης, το Χαμζά Μπέη – το γνωστό στους περισσότερους Θεσσαλονικείς ως “Αλκαζάρ” – απαλλάσσεται από τις σκαλωσιές που για περισσότερο από τρεις δεκαετίες αποτελούσαν αναπόσπαστο μέρος της εικόνας του και είχαν συνδεθεί με τη μνήμη δύο γενεών κατοίκων και επισκεπτών της πόλης.

Πρόκειται για ένα μνημείο άρρηκτα συνδεδεμένο με τη διαχρονική ιστορία της Θεσσαλονίκης, από την ίδρυσή του τον 15ο αιώνα έως τη νεότερη εποχή, όταν λειτούργησε ως κινηματογράφος και έγινε ευρύτερα γνωστό ως “Αλκαζάρ”, όνομα που παραμένει ζωντανό στη συλλογική μνήμη των Θεσσαλονικέων. Για το συγκεκριμένο έργο είχαμε μια σημαντική υποχρέωση απέναντι στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και στις δεσμεύσεις που είχαμε αναλάβει: να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 31 Αυγούστου όλες οι εργασίες που χρηματοδοτήθηκαν από τους πόρους του.

Το Υπουργείο Πολιτισμού υπήρξε απολύτως συνεπές στη δέσμευση του, αποδεικνύοντας ότι ο σωστός σχεδιασμός, η επιστημονική επάρκεια και η αφοσίωση των στελεχών του μπορούν να φέρουν εις πέρας ακόμη και τα πιο απαιτητικά έργα αποκατάστασης. Ένα εξαιρετικά σύνθετο και δύσκολο έργο -ιδιαίτερα για λόγους στατικότητας- ολοκληρώθηκε, σε διάστημα περίπου δύο ετών, από τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού σε συνεργασία που ανέπτυξε με τη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεώτερων Μνημείων και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης».

Άποψη εσωτερικά αίθουσας του τεμένους

Νέα ζωή ως εκθεσιακός χώρος

Το επόμενο διάστημα, το μνημείο πρόκειται να αποκτήσει έναν νέο, ενεργό ρόλο στη σύγχρονη πολιτιστική ζωή της Θεσσαλονίκης. Για τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του, θα φιλοξενεί εκθέσεις που θα αφορούν στην ιστορία της πόλης, μέσα από τη συνεργασία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης με το MOMus.

Το αποκατεστημένο μιχράμπ

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το μνημείο θα αποδοθεί επίσημα στους Θεσσαλονικείς μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, παράλληλα με την πρώτη έκθεση που θα οργανωθεί στον χώρο. Η αποκατάσταση του Χαμζά Μπέη - Αλκαζάρ σηματοδοτεί την επιστροφή ενός σημαντικού ιστορικού τοπόσημου στον σύγχρονο αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης και τη δημιουργία ενός νέου πολιτιστικού χώρου, ανοιχτού στην πόλη και τους κατοίκους της.

Δείτε εικόνες και βίντεο:

Άποψη του εσωτερικού τοιχογραφικού διακόσμου στον τρούλο και στις κόγχες

Το αποκατεστημένο τέμενος Χαμζά Μπέη εξωτερικά

Η αποκατεστημένη αψιδωτή στοά

Η εσωτερική αυλή του μνημείου με τα τοξωτά ανοίγματα

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