Παναθηναϊκός AKTOR: O Τζέριαν Γκραντ στην Team USA - «Περήφανοι για εσένα»
Σπουδαία διάκριση για τον γκαρντ του Παναθηναϊκού AKTOR που θα γίνει μέλος της Team USA.
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο Τζέριαν Γκραντ βρίσκεται ανάμεσα στους αθλητές που επιλέχθηκαν από την Team USA για τους Παναμερικάνικους Αγώνες που θα διεξαχθούν στο τέλος Αυγούστου (22-31/8) στη Νικαράγουα με στόχο φυσικά το χρυσό μετάλλιο ανάμεσα σε 12 χώρες.
H ΚΑΕ Παναθηναϊκός συνεχάρη τον 33χρονο άσο για την κλήση στην εθνική του ομάδα, αναφέροντας στα social media:
«Συγχαρητήρια Τζέριαν για την κλήση σου να εκπροσωπήσεις την Team USA στο FIBA AmeriCup. Είμαστε πολύ περήφανοι για σένα».
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:26 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Λεοντάρι Αρκαδίας
12:17 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Ζάκυνθος: Σύλληψη 51χρονου για καλλιέργεια ναρκωτικών
12:12 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ