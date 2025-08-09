Ρισόν Χολμς: «Να ανταποδώσω αυτή την αγάπη – Ενθουσιάστηκα μόλις είδα το νερό και τα βουνά»

Ο Αμερικανός σέντερ του Παναθηναϊκού AKTOR δεν κρύβει τον ενθουσιασμό του για το νέο κεφάλαιο που ανοίγεται στην ήδη λαμπρή καριέρα του.

Αφήνει το ΝΒΑ σχεδόν μετά από μια δεκαετία λαμπρής καριέρας. Ο Ρισόν Χολμς είναι παίκτης του Παναθηναϊκού AKTOR με κάθε επισημότητα και ως τέτοιος έκανε δηλώσεις στο Club 1908. Εκεί αναφέρθηκε στον ενθουσιασμό που αισθάνθηκε, ακόμη και αντικρίζοντας τα ελληνικά βουνά και τη θάλασσα κατά την προσγείωση του αεροπλάνου.

Δε σταμάτησε να μιλά για την αγάπη του κόσμου που θέλει να ανταποδώσει, αλλά και για όσα του είπε το φιλαράκι του, ο Κέντρικ Ναν.

Οι δηλώσεις του Ρισόν Χολμς:

Για τις πρώτες του σκέψεις για την... αθηναϊκή αίσθηση: «Από την στιγμή που προσγειώθηκε το αεροπλάνο... Μόνο που έβλεπα το νερό, τα βουνά, η αισθητική. Άρχισα να ενθουσιάζομαι από εκείνη τη στιγμή, με την προσγείωση. Ένιωσα την αγάπη των ανθρώπων με το που προσγειώθηκα. Θα είναι πολύ όμορφα. Ανυπομονώ».

Για τα αυτόγραφα και τις φωτογραφίες που έδωσε και έβγαλε μέσα σε πέντε λεπτά από την άφιξή του: «Είναι πολλή η αγάπη. Το ένιωθα ήδη στο αεροπλάνο ερχόμενος από την Τουρκία. Προχωρούσα και ο κόσμος περπατούσε και μου έλεγε “Παναθηναϊκός, Χολμς”. Έλεγα “αυτός είμαι”. Με έβλεπαν και μου έδειχναν την αγάπη τους. Εκτιμώ την αγάπη. Ανυπομονώ να την ανταποδώσω. Να μπω στο γήπεδο και να την ανταποδώσω. Το εκτιμώ».

Για τις επαφές με τον Κέντρικ Ναν πριν υπογράψει: «Εγώ και ο Κέντρικ γνωριζόμαστε από το Σικάγο. Είμαστε από το ίδιο μέρος και προπονούμαστε στο ίδιο μέρος το καλοκαίρι. Μου είπε απλά τι να περιμένω. Τι να περιμένω όταν έρθω εδώ. Πώς είναι οι φίλαθλοι. Η προσδοκία για τη νίκη. Ανυπομονώ. Μου κέντρισε το ενδιαφέρον ακόμη περισσότερο για να κάνω αυτό το άλμα. Τον εκτιμώ πραγματικά».

Για τον κόσμο: «Οι φίλαθλοι. Οι “πράσινοι”. Είμαι έτοιμος, είμαι έτοιμος να βγω στο γήπεδο και να παίξω μπροστά σας παιδιά. Να δώσω πίσω την αγάπη. Μου δώσατε πολλή αγάπη από την στιγμή που είπα ότι σκέφτομαι να έρθω, οπότε ανυπομονώ να ανταποδώσω αυτή την αγάπη».

