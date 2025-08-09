Επίσημο: Ο Ρισόν Χολμς στον Παναθηναϊκό AKTOR!

Ο Παναθηναϊκός AKTOR επισημοποίησε τη «βόμβα» του καλοκαιριού με την απόκτηση του Ρισόν Χολμς.

Επίσημο: Ο Ρισόν Χολμς στον Παναθηναϊκό AKTOR!
Ο Παναθηναϊκός AKTOR πυροδότησε μια ακόμα μεταγραφική «βόμβα» στην EuroLeague.

Ο Ρισόν Χολμς είναι η τελευταία σπουδαία κίνηση των Πράσινων, με τον 31χρονο σέντερ να ανακοινώνεται το μεσημέρι του Σαββάτου (9/8) για τα επόμενα 2 (1+1) χρόνια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

"Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την απόκτηση του Ρισόν Χολμς για τα επόμενα δύο χρόνια (1+1).

Ο Ρισόν Ντιάντε Χολμς γεννήθηκε στις 15 Οκτωβρίου 1993, έχει ύψος 2μ06 και αγωνίζεται στη θέση του center.

Ξεκίνησε την μπασκετική διαδρομή του από Lockport Township High School, με το οποίο ξεχώρισε πολύ γρήγορα. Στο NCAA αγωνίστηκε αρχικά στο Moraine Valley CC (2011-’12) πριν πάρει μετακομίσει στο Bowling Green State University, από το οποίο αποφοίτησε το καλοκαίρι του 2015.

Στα τρία χρόνια που αγωνίστηκε στο Bowling Green State University, έμεινε μάλιστα στην ιστορία του ως ο μοναδικός παίκτης με περισσότερους από 1.000 πόντους, 600 ριμπάουντ και 200 μπλοκ στη θητεία του, αλλά κι ως ο κορυφαίος μπλοκέρ με 244 κοψίματα στο σύνολο.

Η σπουδαία τελευταία σεζόν που πραγματοποίησε στο NCAA (14.7 πόντοι, 8 ριμπάουντ και 2.7 μπλοκ), με αποκορύφωμα την ανάδειξή του σε MAC Defensive Player of the Year και την επιλογή στην All-MAC First Team, είχαν ως αποτέλεσμα να επιλεγεί στο Νο37 του NBA Draft 2015 από τους Philadelphia 76ers. Εκεί έμεινε για τρία χρόνια, καταγράφοντας 7.4 πόντους, 4.2 ριμπάουντ και 1 ασίστ κατά μέσο όρο, φορώντας επίσης τη φανέλα των Delaware 87ers (θυγατρική ομάδα των Philadelphia 76ers) στη G-League.

Το 2018/19 ήταν μέλος των Phoenix Suns, με τους οποίους είχε 8.2 πόντους, 4.7 ριμπάουντ και 1.1 μπλοκ ανά αγώνα.

Ακολούθως, αγωνίστηκε για τέσσερα χρόνια στους Sacramento Kings με απολογισμό τους 10.4 πόντους, τα 6.6 ριμπάουντ, τη 1 ασίστ και τα 1.1 μπλοκ κατά μέσο όρο, με την κορυφαία σεζόν της καριέρας του να είναι το 2020/21, όταν έκλεισε τη regular season με 14.2 πόντους, 8.3 ριμπάουντ και 1.6 μπλοκ ανά αγώνα.

Με τα χρώματα του Sacramento κατέγραψε τις σημαντικότερες στατιστικές βραδιές της καριέρας του, τόσο σε πόντους όσο και σε ριμπάουντ. Συγκεκριμένα, στις 4 Δεκεμβρίου 2019 απέναντι στους Portlant Trail Blazers σημείωσε 28 πόντους, ενώ στις 5 Νοεμβρίου 2021 κόντρα στους Charlotte Hornets είχε νταμπλ νταμπλ με 23 πόντους και 20 ριμπάουντ!

Στα τέσσερα χρόνια που αγωνίστηκε με τη φανέλα των Sacramento Kings κατάφερε επίσης σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις (11 Ιανουαρίου 2021 vs Indiana Pacers, 22 Ιανουαρίου 2021 vs New York Knicks και 1 Φεβρουαρίου 2021 vs New Orleans Pelicans) να καταγράψει 6 μπλοκ στην στατιστική του σε έναν αγώνα!

Το 2023/24 ξεκίνησε τη σεζόν στους Dallas Mavericks, με τους οποίους είχε 8.2 πόντους, 4.7 ριμπάουντ και 1.1 μπλοκ ανά αγώνα, ενώ ακολούθως φόρεσε τη φανέλα των Washington Wizards, που αποτέλεσαν κιόλας τον τελευταίο σταθμό της καριέρας του στο ΝΒΑ. Με τα χρώματα της Washington είχε 7.3 πόντους, 5.9 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ.

Στο σύνολο της καριέρας του από το 2015 έως το 2025, ο Ρισόν Ντιάντε Χολμς έχει αγωνιστεί σε 492 αγώνες στο ΝΒΑ με απολογισμό τους 8.5 πόντους, τα 5.3 ριμπάουντ και τη 1 ασίστ κατά μέσο όρο".

