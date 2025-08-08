Ρισόν Χολμς: Ένας σέντερ «δυναμίτης» που έρχεται στον Παναθηναϊκό για να κυριαρχήσει στην EuroLeague!

Ο Παναθηναϊκός AKTOR πυροδότησε μια ακόμα «βόμβα» στην EuroLeague.

Ο Ρισόν Χολμς είναι η τελευταία σπουδαία κίνηση των Πράσινων, με τον 31χρονο σέντερ να υπογράφει το βράδυ της Πέμπτης (7/8) συμβόλαιο για 1+1 χρόνια.

Ο Αμερικανός NBAer, μάλιστα, θα βρεθεί στην Ελλάδα σήμερα, Παρασκευή (8/8) στις 20:30 το βράδυ για να ολοκληρώσει και τυπικά τη μετακίνησή του, περνώντας από ιατρικές εξετάσεις.

Έρχεται για να κυριαρχήσει στην Ευρώπη

Ο Ρισόν Χολμς έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Σίξερς, Σανς, Κινγκς, Μάβερικς και Ουίζαρντς, μετρώντας 8,5 πόντους, 5,3 ριμπάουντ, 1 ασίστ σε 19 λεπτά συμμετοχής, ενώ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στην Ουάσινγκτον είχε 7,4 πόντους, 5,7 ριμπάουντ, 1,4 ασίστ σε 31 ματς και 17 λεπτά συμμετοχής.

Είναι ένας εκρηκτικός ψηλός (2.06μ.), πολύ αθλητικός, που χρησιμοποιεί την ενέργεια και την αθλητικότητά του αμυντικά για κλεψίματα και μπλοκ. Είναι αρκετά παραγωγικός μέσα από το πικ εν ρολ, το οποίο είναι και ο βασικός τρόπος με τον οποίο απειλεί το αντίπαλο καλάθι, διαθέτοντας πολύ καλό συγχρονισμό και τελειώματα σε αυτού του είδους τα plays. Επίσης, κάνει ζημιά μέσα από τα επιθετικά ριμπάουντ, στα οποία έχει μεγάλη έφεση, ενώ διαθέτει κι ένα πολύ αποτελεσματικό floater από μέση απόσταση.

Πρόκειται ουσιαστικά για έναν πάουερ-σέντερ, ιδανικό fit για τον Παναθηναϊκό, καθώς είναι two-way ψηλός. Πολύ καλός αμυντικά και κυρίως ικανός να υπηρετήσει την άμυνα με αλλαγές που προτιμά ο Εργκίν Αταμάν, ενώ παράλληλα στην επίθεση μπορεί να τελειώσει αποτελεσματικά τις δημιουργίες των Σορτς, Σλούκα και Ναν μέσα από το πικ εν ρολ.

Έχει με λίγα λόγια όλο το πακέτο για να γίνει επιδραστικός στην EuroLeague και να κυριαρχήσει στα ευρωπαϊκά παρκέ. Φυσικά, από τη στιγμή που θα αγωνιστεί για πρώτη φορά εκτός NBA θα χρειαστεί χρόνο προσαρμογής στο ξεκίνημα της σεζόν, αλλά τα χαρακτηριστικά που διαθέτει τον ευνοούν για να μπει γρήγορα στον ρόλο που θα του δώσει ο Αταμάν.

Αυτά είναι τα στοιχεία που είδαν οι «πράσινοι» και τον έκαναν εξαρχής τη νούμερο ένα προτεραιότητα μετά την αρνητική κατάληξη στην υπόθεση του Γιόνας Βαλαντσιούνας.

Η βραδιά-ρεκόρ του Χολμς στο NBA

Το πιο παραγωγικό του παιχνίδι στο NBA, ο Χολμς το είχε κάνει απέναντι στους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, με τη φανέλα των Σακραμέντο Κινγκς.

Συγκεκριμένα, στις 4 Δεκεμβρίου 2019 είχε σε 33 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα συμμετοχής, 28 πόντους με 11/14 δίποντα και 6/8 βολές, ενώ μάζεψε και 10 ριμπάουντ, από τα οποία τα 5 ήταν επιθετικά.