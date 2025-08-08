Στην Αθήνα ο Ρισόν Χολμς – «Τρελαμένος» με την υποδοχή και «πάμε για το 8ο»!

Η συμφωνία του Ρισόν Χολμς με τον Παναθηναϊκό AKTOR, επιτεύχθηκε. Ο Αμερικανός σχεδόν αμέσως μπήκε στο αεροπλάνο και ξεκίνησε το ταξίδι για την Ευρώπη. Αφήνοντας για πρώτη φορά στη λαμπρή του καριέρα το ΝΒΑ. Οι «πράσινοι» έγιναν η αιτία να πειστεί να αγωνιστεί στην EuroLeague.

Μέσω Κωνσταντινούπολης ο 31χρονος δυναμικός σέντερ έφτασε στην Αθήνα. Η πτήση του προσγειώθηκε στο «Ελ. Βενιζέλος» στις 20:35.

Πλέον, απομένει να περάσει ιατρικές εξετάσεις και εν συνεχεία να ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό η σπουδαία μεταγραφή. Ο Χολμς θα αγωνιστεί στο «τριφύλλι» αν όλα πάνε καλά, ενώ ήδη έχει φορέσει τις φανέλες των Φιλαντέλφια Σίξερς, Φοίνιξ Σανς, Σακραμέντο Κινγκς, Ντάλας Μάβερικς και Ουάσινγκτον Γουίζαρντς, παίζοντας σε 489 αγώνες του ΝΒΑ.

Δε σταματούσε να χαμογελά!

Πέρασαν πάνω από 30 λεπτά από τη στιγμή που έφτασε στην Αθήνα ο Χολμς, μέχρι να εμφανιστεί στην πύλη αφίξεων. Εκεί όπου υπήρχαν φίλοι της ομάδας και τον αποθέωσαν. Ο Αμερικανός έδειξε ξαφνιασμένος και τρισευτυχισμένος απ’ την εξέλιξη αυτή!

Μάλιστα, αυτή την αγάπη με την οποία έγινε δεκτός απ’ την οικογένεια του Παναθηναϊκού, την επισήμανε αρκετές φορές και στις δηλώσεις του. Τις οποίες έκανε χαμογελαστός και ξεκάθαρα ευδιάθετος και έκπληκτος για όσα ζει!