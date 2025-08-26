Eurobasket 2025: Ξεκάθαρος ο Σλούκας κατά την αναχώρηση για Κύπρο - «Δεν έχουμε πρόβλημα στον άσο»

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, κατά την αναχώρηση της Εθνικής για την Κύπρο, μίλησε για την προσπάθεια του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος στο Eurobasket 2025.

Eurobasket 2025: Ξεκάθαρος ο Σλούκας κατά την αναχώρηση για Κύπρο - «Δεν έχουμε πρόβλημα στον άσο»
Η Εθνική ομάδα μπάσκετ αναχωρεί για την Κύπρο, όπου θα διεξαχθεί η φάση των ομίλων του Eurobasket 2025.

Ο Κώστας Σλούκας μίλησε για την προσπάθεια του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος αλλά και τα προβλήματα που υπάρχουν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είναι πολύ εύκολο να κατεβάζει και ο Γιάννης την μπάλα. Το πρόβλημα το δημιουργείτε εσείς, δεν νομίζω ότι υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα στον άσο.

Το σημαντικό για εμάς είναι να φανούμε ανταγωνιστικοί και να διεκδικήσουμε τις πιθανότητες που έχουμε στο τουρνουά.

Προπόνηση, κάτω το κεφάλι και πίστη. Το πιο σημαντικό είναι η συνέπεια. Το consistency. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα».

Από την πλευρά του, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, ανέφερε:

«Αυτό που σκεφτόμαστε αυτή τη στιγμή είναι η πρεμιέρα. Παιχνίδι, παιχνίδι, να πάμε εκεί, να είμαστε υγιείς και συγκεντρωμένοι. Το πιο σημαντικό είναι να δουλέψουμε τα κομμάτια που πρέπει, έχουμε παίξει καλά φιλικά πριν το τουρνουά, βοήθησε πάρα πολύ αυτό. Θα το βρούμε.

Το πιο σημαντικό να κρατήσουμε αυτά στα οποία θέλουμε να γίνουμε καλύτεροι. Να είμαστε συγκεντρωμένοι και επιθετικοί. Να πάμε και να αρπάξουμε την ευκαιρία».

Για τη συμμετοχή του στο Eurobasket είπε: «Δόξα Tω Θεώ είμαι υγιής και είμαι πολύ ενθουσιασμένος, πάρα πολύ. Το πιο σημαντικό είναι ότι όλα τα παιδιά θέλουμε να είμαστε εδώ, οι προπονητές έχουν δώσει το καλύτερο πλάνο, ο καθένας είναι στον ρόλο του για να πετύχει. Νομίζω ότι είμαστε ένα υβρίδιο που ανάλογα την ημέρα είναι δύσκολο να ματσάρεις».

