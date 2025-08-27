Eurobasket 2025: Τζάμπολ με Σερβία και Γερμανία – Πότε παίζει η Εθνική και το τηλεοπτικό πρόγραμμα

Με τους αγώνες δύο εκ των φαβορί για το χρυσό, των Σερβία και Γερμανία, ανοίγει η αυλαία του Eurobasket 2025 – Δείτε το τηλεοπτικό πρόγραμμα της διοργάνωσης και πότε αγωνίζεται η Εθνικής Ελλάδας.

Νίκολα Γιόκιτς Σερβία
Η μεγάλη ώρα έφτασε! Το Eurobasket 2025 κάνει τζάμπολ σε Ρίγα, Λεμεσό, Τάμπερε και Κατοβίτσε.

Την πρώτη ημέρα των αγώνων κάνει πρεμιέρα και το αδιαφιλονίκητο φαβορί, Σερβία, η οποία αντιμετωπίζει την Εσθονία στη Ρίγα, ενώ στη μάχη ρίχνεται κι η Παγκόσμιο Πρωταθλήτρια, Γερμανία, η οποία παίζει με το Μαυροβούνιο στο Τάμπερε.

Η Ελλάδα βρίσκεται στον όμιλο της Λεμεσού, όπου θα αντιμετωπίσει την Ιταλία, την Κύπρο, τη Γεωργία, τη Βοσνία / Ερζεγοβίνη, Ισπανία. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κάνει πρεμιέρα τη δεύτερη ημέρα του τουρνουά. Συγκεκριμένα, αντιμετωπίζει την Πέμπτη (28/08) την Ιταλία στις 21:30, με την αναμέτρηση να έχει τηλεοπτική κάλυψη τόσο από το Novasports Start, όσο κι από το ERTNEWS.

Τα κανάλια Novasports θα καλύψουν τηλεοπτικά όλες τις αναμετρήσεις, ενώ η ΕΡΤ θα μεταδώσει τους αγώνες της «γαλανόλευκης» κι επιλεγμένες αναμετρήσεις.

Οι όμιλοι του EuroBasket 2025

  1. Group A (Ρίγα – Λετονία): Σερβία, Λετονία, Τσεχία, Τουρκία, Εσθονία, Πορτογαλία
  2. Group B (Τάμπερε – Φινλανδία): Γερμανία, Λιθουανία, Μαυροβούνιο, Φινλανδία, Μεγάλη Βρετανία, Σουηδία
  3. Group C (Λεμεσός – Κύπρος): Ισπανία, Ελλάδα, Ιταλία, Γεωργία, Βοσνία / Ερζεγοβίνη, Κύπρος
  4. Group D (Κατόβιτσε – Πολωνία): Γαλλία, Σλοβενία, Πολωνία, Ισραήλ, Βέλγιο, Ισλανδία

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα:

Τετάρτη 27 Αυγούστου

  • 13:30 Μεγάλη Βρετανία – Λιθουανία, Novasports 4
  • 14:45 Τσεχία – Πορτογαλία, Novasports Start
  • 16:30 Μαυροβούνιο – Γερμανία, Novasports 4
  • 18:00 Λετονία – Τουρκία, Novasports Start
  • 20:30 Σουηδία – Φινλανδία, Novasports 4
  • 21:15 Σερβία – Εσθονία, Novasports Start

Πέμπτη 28 Αυγούστου

  • 15:00 Ισραήλ – Ισλανδία, Novasports 4
  • 15:00 Γεωργία – Ισπανία, Novasports Start
  • 18:00 Βέλγιο – Γαλλία, Novasporrts 4
  • 18:15 Βοσνία/Ερζεγοβίνη – Κύπρος, Novasports Start
  • 21:30 Σλοβενία – Πολωνία Novasports 4
  • 21:30 Ελλάδα – Ιταλία, ΕΡΤ NEWS, Novasports Start

Παρασκευή 29 Αυγούστου

  • 13:30 Γερμανία – Σουηδία, Novasports 4
  • 14:45 Τουρκία – Τσεχία, Novasports Start
  • 16:30 Λιθουανία – Μαυροβούνιο, Νοvasports 4
  • 18:00 Εσθονία – Λετονία, Novasports Start
  • 20:30 Φινλανδία – Μεγάλη Βρετανία, Novasports 4
  • 21:15 Πορτογαλία – Σερβία, Novasports Start

Σάββατο 30 Αυγούστου

  • 13:30 Λιθουανία – Γερμανία, Novasports 5
  • 14:45 Τσεχία – Εσθονία, Novasports 4
  • 15:00 Ισλανδία – Βέλγιο, Novasports 6
  • 15:00 Ιταλία – Γεωργία, Novasports Start
  • 16:30 Μεγάλη Βρετανία – Σουηδία, Novasports 5
  • 18:00 Λετονία – Σερβία, Novasports 4
  • 18:00 Γαλλία – Σλοβενία, Novasports 6
  • 18:15 Κύπρος – Ελλάδα, ΕΡΤ1, Novasports Start
  • 20:30 Μαυροβούνιο – Φινλανδία, Novasports 5
  • 21:15 Τουρκία – Πορτογαλία, Novasports 4
  • 21:30 Πoλωνία – Ισραήλ, Novasports 6
  • 21:30 Ισπανία – Βοσνία/Ερζεγοβίνη, Novasports Start

Κυριακή 31 Αυγούστου

  • 15:00 Γεωργία – Ελλάδα, ΕΡΤ NEWS Novasports Start
  • 15:00 Σλοβενία – Βέλγιο, Novasports 4
  • 18:00 Ισραήλ – Γαλλία, Novasports 4
  • 18:15 Ισπανία – Κύπρος, Novasports Start
  • 21:30 Πολωνία – Ισλανδία, Novasports 4
  • 21:30 Βοσνία/Ερζεγοβίνη – Ιταλία, Novasports Start

Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου

  • 13:30 Σουηδία – Μαυροβούνιο, Novasports 4
  • 14:45 Εσθονία – Τουρκία, Novasports Start
  • 16:30 Γερμανία – Μεγάλη Βρετανία, Novasports 4
  • 18:00 Πορτογαλία – Λετονία, Novasports Start
  • 20:30 Φινλανδία – Λιθουανία, Novasports 4
  • 21:15 Σερβία – Τσεχία, Novasports Start

Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου

  • 15:00 Βέλγιο – Ισραήλ, Novasports 4
  • 15:00 Ελλάδα – Βοσνία, Novasports Start
  • 18:00 Ισλανδία – Σλοβενία, Novasports 4
  • 18:15 Κύπρος – Γεωργία, Novasports Start
  • 21:30 Γαλλία – Πολωνία, Novasports 4
  • 21:30 Ιταλία – Ισπανία, Novasports Start

Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου

  • 13:30 Μαυροβούνιο – Μεγάλη Βρετανία, Novasports 4
  • 14:45 Εσθονία – Πορτογαλία, Novasports Start
  • 16:30 Λιθουανία – Σουηδία, Novasports 4
  • 18:00 Τσεχία – Λετονία, Novasports Start
  • 20:30 Φινλανδία – Γερμανία, Novasports 4
  • 21:15 Τουρκία – Σερβία, Novasports Start

Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

  • 15:00 Βοσνία – Γεωργία, Novasports Start
  • 15:00 Γαλλία – Ισλανδία, Novasports 4
  • 18:00 Ισραήλ – Σλοβενία, Novasports 4
  • 18:15 Ιταλία – Κύπρος, Novasports Start
  • 21:30 Ισπανία – Ελλάδα, Novasports Start
  • 21:30 Πολωνία – Βέλγιο, Novasports 4

