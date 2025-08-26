Eurobasket 2025: Δρακόντεια μέτρα για την εθνική Ισραήλ – Με τη συνοδεία της Interpol στην Πολωνία
Δρακόντεια θα είναι τα μέτρα ασφαλείας για την αποστολή του Ισραήλ στο Eurobasket 2025.
Οι Ισραηλινοί συμμετέχουν στον όμιλο του Κατοβίτσε, όπου θα αντιμετωπίσει τις Ισλανδία, Γαλλία, Σλοβενία, Βέλγιο και την οικοδέσποινα Πολωνία.
Η παρουσία του Ισραήλ έχει κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου και τα μέτρα ασφαλείας θα είναι Δρακόντεια.
Σύμφωνα με την Israel Hayom, την αποστολή της ομάδα θα συνοδεύσει τόσο η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας, όσο κι η Interpol. Οι δύο τελευταίες συνεργάζονται στενά με την πολωνική αστυνομία.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, στους παίκτες και τα μέλη του τεχνικού τιμ έχουν δοθεί οδηγίες για την αποφυγή έκθεσης ισραηλινών συμβόλων και τη διατήρηση χαμηλού προφίλ σε δημόσιους χώρους.
