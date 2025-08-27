Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε την πρεμιέρα του Eurobasket 2025 και playoffs Champions League
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (27/08).
Τζάμπολ κάνει το μεσημέρι της Τετάρτης (27/08) το Eurobasket 2025, καθώς στο πρώτο ματς της ημέρας, η Μεγάλη Βρετανία θα παίξει κόντρα στη Λιθουανία. Το ματς θα ξεκινήσει στις 13:30 και θα μεταδοθεί από τα κανάλια της Nova, όπως και τα υπόλοιπα παιχνίδια της διοργάνωσης.
Παράλληλα, τα τελευταία τέσσερα «εισιτήρια» για τη League Phase του Champions League θα «τσεκαριστούν» την Τετάρτη (27/08) με το ματς που ξεχωρίζει να είναι αυτό της Μπενφίκα με την Φενέρμπαχτσε που ξεκινά στις 22:00 και θα μεταδοθεί από MEGA και Cosmote TV.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (27/08):
ΩΡΑ
ΚΑΝΑΛΙ
ΑΓΩΝΑΣ
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
13:30
Novasports 4HD
Μεγάλη Βρετανία – Λιθουανία
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
14:45
Novasports Start
Τσεχία – Πορτογαλία
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
16:30
Novasports 4HD
Μαυροβούνιο – Γερμανία
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
16:30
ΕΡΤ2
Πολωνία – Γερμανία
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών
18:00
Novasports Start
Λετονία – Τουρκία
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
18:30
ΕΡΤ3
IAAF Diamond League
Ζυρίχη
19:45
COSMOTE SPORT 5 HD
Καραμπάγκ – Φερεντσβάρος
UEFA Champions League 2025-26
20:30
Novasports 4HD
Σουηδία – Φινλανδία
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
21:00
COSMOTE SPORT 1 HD
UEFA Champions League Show 2025-26
Εκπομπή
21:15
Novasports Start
Σερβία – Εσθονία
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
22:00
Novasports Prime
Θέλτα – Μπέτις
La Liga EA Sports 2025/26
22:00
Action 24
Γκρίμσμπι - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Λιγκ Καπ Αγγλίας 2025-26
22:00
COSMOTE SPORT 6 HD
Κοπεγχάγη – Βασιλεία
UEFA Champions League 2025-26
22:00
COSMOTE SPORT 3 HD
Κλαμπ Μπριζ – Ρέιντζερς
UEFA Champions League 2025-26
22:00
COSMOTE SPORT 1 HD
UEFA Champions League 2025-26 Λεπτό προς Λεπτό
Εκπομπή
22:00
MEGA, COSMOTE SPORT 2 HD
Μπενφίκα – Φενέρμπαχτσε
UEFA Champions League 2025-26
23:15
Novasports Start
Playmakers
Εκπομπή
23:30
ΕΡΤ1
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
Μπάσκετ
00:05
COSMOTE SPORT 1 HD
UEFA Champions League Show 2025-26
Εκπομπή
01:00
COSMOTE SPORT 7 HD
NBA TV 2024-25
Μπάσκετ
04:00
COSMOTE SPORT 7 HD
NBA TV 2024-25
Μπάσκετ