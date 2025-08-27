Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε την πρεμιέρα του Eurobasket 2025 και playoffs Champions League

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (27/08).

Newsbomb

Λιθουανία
Πρεμιέρα για τη Λιθουανία στο Eurobasket 2025
EPA/TOMS KALNINS, ΑΜΠΕ
ΜΠΑΣΚΕΤ
1'
Τζάμπολ κάνει το μεσημέρι της Τετάρτης (27/08) το Eurobasket 2025, καθώς στο πρώτο ματς της ημέρας, η Μεγάλη Βρετανία θα παίξει κόντρα στη Λιθουανία. Το ματς θα ξεκινήσει στις 13:30 και θα μεταδοθεί από τα κανάλια της Nova, όπως και τα υπόλοιπα παιχνίδια της διοργάνωσης.

Παράλληλα, τα τελευταία τέσσερα «εισιτήρια» για τη League Phase του Champions League θα «τσεκαριστούν» την Τετάρτη (27/08) με το ματς που ξεχωρίζει να είναι αυτό της Μπενφίκα με την Φενέρμπαχτσε που ξεκινά στις 22:00 και θα μεταδοθεί από MEGA και Cosmote TV.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (27/08):

ΩΡΑ

ΚΑΝΑΛΙ

ΑΓΩΝΑΣ

ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

13:30

Novasports 4HD

Μεγάλη Βρετανία – Λιθουανία

Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

14:45

Novasports Start

Τσεχία – Πορτογαλία

Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

16:30

Novasports 4HD

Μαυροβούνιο – Γερμανία

Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

16:30

ΕΡΤ2

Πολωνία – Γερμανία

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών

18:00

Novasports Start

Λετονία – Τουρκία

Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

18:30

ΕΡΤ3

IAAF Diamond League

Ζυρίχη

19:45

COSMOTE SPORT 5 HD

Καραμπάγκ – Φερεντσβάρος

UEFA Champions League 2025-26

20:30

Novasports 4HD

Σουηδία – Φινλανδία

Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

21:00

COSMOTE SPORT 1 HD

UEFA Champions League Show 2025-26

Εκπομπή

21:15

Novasports Start

Σερβία – Εσθονία

Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

22:00

Novasports Prime

Θέλτα – Μπέτις

La Liga EA Sports 2025/26

22:00

Action 24

Γκρίμσμπι - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Λιγκ Καπ Αγγλίας 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 6 HD

Κοπεγχάγη – Βασιλεία

UEFA Champions League 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 3 HD

Κλαμπ Μπριζ – Ρέιντζερς

UEFA Champions League 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 1 HD

UEFA Champions League 2025-26 Λεπτό προς Λεπτό

Εκπομπή

22:00

MEGA, COSMOTE SPORT 2 HD

Μπενφίκα – Φενέρμπαχτσε

UEFA Champions League 2025-26

23:15

Novasports Start

Playmakers

Εκπομπή

23:30

ΕΡΤ1

Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

Μπάσκετ

00:05

COSMOTE SPORT 1 HD

UEFA Champions League Show 2025-26

Εκπομπή

01:00

COSMOTE SPORT 7 HD

NBA TV 2024-25

Μπάσκετ

04:00

COSMOTE SPORT 7 HD

NBA TV 2024-25

Μπάσκετ

