Eurobasket 2025, Τουρκία – Πορτογαλία 95-54: Η ομάδα του Αταμάν «πάτησε» τους Ίβηρες και προκρίθηκε!

Η Τουρκία «ισοπέδωσε» 95-54 την Πορτογαλία κι εξασφάλισε την παρουσία της στα νοκ άουτ παιχνίδια του Eurobasket 2025.

Newsbomb

Τουρκία Eurobasket 2025
FIBA
ΜΠΑΣΚΕΤ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν πέτυχε την τρίτη νίκη της σε ισάριθμα ματς στον όμιλο της Ρίγας.

Οι Τούρκοι είχαν σε ακόμα ένα ματς σε εξαιρετική κατάσταση του Αλπερέν Σενγκούν, ο οποίος είχε 20 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Ο Οσμάν κινήθηκε πιο… χαμηλά σε αυτό το ματς (βλ. 9π. με 3/4τρ.), ενώ ο έτερος εκπρόσωπος του Παναθηναϊκού, Ομέρ Γιουρτσεβέν είχε 14 πόντους με 7/7 δίποντα.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 22-13, 51-27, 73-37, 95-54.
ΤΟΥΡΚΙΑ (Αταμάν): Λάρκιν 4 (5ασ.), Χαζέρ 4, Σανλί 5 (1), Όσμαν 9 (3), Μπιτίμ 13 (2), Κορκμάζ 14 (2), Σενγκούν 20 (7ριμπ., 5ασ.), Οσμανί 5 (1), Μπόνα 5, Γιλμάζ 2, Σιπαχί (5ασ.), Γιουρτσέβεν 14.
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (Γκόμες): Μπρίτο, Βόιτσο 5 (1), Τραβάντε Γουίλιαμς 14 (4), Αμαράντε 5 (1), Βεντούρα 2, Κεϊρόζ 6 (5ριμπ.), Γκαμεϊρό, Ρελβάο 2, Σα, Λισμπόα 5 (1), Σα, Κέτα 15 (7ριμπ.).

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League, Άρης - Παναιτωλικός 0-2: Του… έκλεισε το «σπίτι» - Άγρια γιούχα για τους «κίτρινους»

23:46ΕΛΛΑΔΑ

Σπερχειάδα: Πακιστάνος αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει - Ομοεθνής του έκλεψε τα έγγραφα

23:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία - Η νέα διαδικασία για τα ραντεβού

23:44ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Ο Τραμπ σκέφτεται να αποχωρήσει από τις διπλωματικές προσπάθειες Ρωσίας - Ουκρανίας

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: 35 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο στη χώρα

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι ανακτήθηκε από τη Γάζα η σορός του ομήρου Ιντάν Στίβι

23:25ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Ραγίζει καρδιές η αδελφή του 18χρονου Νίκου - «Ήσουν το φως μας, το στήριγμά μας»

23:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Τουρκία – Πορτογαλία 95-54: Η ομάδα του Αταμάν «πάτησε» τους Ίβηρες και προκρίθηκε!

23:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Μέχρι τις 31 Αυγούστου ανοικτό το σύστημα υποβολής ΕΑΕ 2025

23:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Έρχεται Αθήνα ο Ταρεμί - Έφτασε ο Μάντσα

23:12ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα μετονομάσει το υπουργείο Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου

23:06LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Ερωτευμένη και λαμπερή στην Κεφαλονιά - Οι σκιές που πρόδωσαν τον νέο της σύντροφο

22:56ΕΘΝΙΚΑ

Τον... χαβά τους οι Τούρκοι: 8 αλιευτικά σκάφη ανενόχλητα κοντά στο Αγαθονήσι, βίντεο του Newsbomb

22:50ΚΟΣΜΟΣ

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν υπόσχεται «όμορφη ζωή» στις οικογένειες των «μαρτύρων» που σκοτώθηκαν για τη Ρωσία

22:48ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Μαυροβούνιο – Φινλανδία 65-85: Ο εκπληκτικός Μάρκανεν έδωσε την πρόκριση!

22:41ΚΟΣΜΟΣ

Ο ψαράς που ανακάλυψε χρυσό θησαυρό 3.000 ετών σε παραλία: Η ιστορία της Γαλικίας που μαγεύει

22:32LIFESTYLE

Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Λίγο πριν φύγει ο Αύγουστος μοιράζομαι μαζί σας μερικές όμορφες στιγμές του»

22:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Πρεμιέρα εκτός έδρας ο Παναθηναϊκός, στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ - Το αναλυτικό πρόγραμμα στη League Phase

22:23ΚΟΣΜΟΣ

Σηκωτός απομακρύνθηκε θεατής στη συναυλία των Korn και System of a Down για άσεμνη πράξη

22:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κως: Επεισοδιακή καταδίωξη τα ξημερώματα - Τραυματίστηκε αστυνομικός, συνελήφθησαν δύο Ολλανδοί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:37ΚΟΣΜΟΣ

«Σφάζονται» χήρα και πεθερικά για την περιουσία του μεγιστάνα που πέθανε από τσίμπημα μέλισσας

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Από πού πήραν το όνομά τους οι 13 διάσημες πλατείες της Αθήνας - Σε ποιες ιστορίες «περπατούμε» καθημερινά

23:25ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Ραγίζει καρδιές η αδελφή του 18χρονου Νίκου - «Ήσουν το φως μας, το στήριγμά μας»

18:25ΕΛΛΑΔΑ

«Να μας προσέχετε από εκεί ψηλά»: Σπαραγμός για το ζευγάρι στην Εύβοια που χάθηκε στην άσφαλτο – Η τραγική προειδοποίηση της αδερφής του νεκρού οδηγού της μοτοσικλέτας

23:06LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Ερωτευμένη και λαμπερή στην Κεφαλονιά - Οι σκιές που πρόδωσαν τον νέο της σύντροφο

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Ξαναγράφεται η Ιστορία της ανθρωπότητας: Επιστήμονες κατάφεραν να γυρίσουν πίσω στο χρόνο σωματίδιο

23:46ΕΛΛΑΔΑ

Σπερχειάδα: Πακιστάνος αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει - Ομοεθνής του έκλεψε τα έγγραφα

20:03ΕΛΛΑΔΑ

Καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι στη Δυτική Ελλάδα: Πτώσεις δέντρων και προβλήματα σε Κοζάνη, Ιωάννινα και Κέρκυρα - Δείτε LIVE την πορεία της κακοκαιρίας

21:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

25χρονη ζούσε εφιάλτη στα χέρια του συντρόφου της – Την χτυπούσε και την ανάγκαζε να εκδίδεται

20:52LIFESTYLE

Πάνος Μεταξόπουλος: Η μεγάλη διαφορά ηλικίας με τη σύζυγό του

23:43ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Ξεκινά νέο μάθημα από Σεπτέμβριο για τους μαθητές της Γ' και Δ' Δημοτικού

12:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία - εξπρές το Σαββατοκύριακο, πού θα «χτυπήσει»

23:14WHAT THE FACT

Σιδερώνετε συχνά; Οι ειδικοί προειδοποιούν πώς πρέπει να το σταματήσετε - Οι λόγοι

19:31ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχητική εμφάνιση του Μπιλ Κλίντον - Με φορητό απινιδωτή στο αεροδρόμιο

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Ο «άγνωστος» Φράνσις Αντετοκούνμπο – Ποιος είναι ο μεγάλος αδελφός από τους AntetokounBros

20:22ΕΛΛΑΔΑ

Στάθης Ματζώρος: Με βαρύ εγκεφαλικό ο καφετζής του «Σασμού» - Η έκκληση του Ιωάννη Παπαζήση

22:56ΕΘΝΙΚΑ

Τον... χαβά τους οι Τούρκοι: 8 αλιευτικά σκάφη ανενόχλητα κοντά στο Αγαθονήσι, βίντεο του Newsbomb

19:50ΕΛΛΑΔΑ

Θέρμη: «Θυμάμαι μόνο τα αίματα στο πρόσωπό μου» - Τι ανέφερε η 45χρονη στην απολογία της - Διώκεται για κακούργημα

18:40ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Κατέρρευσε από τον άνεμο η σκηνή της συναυλίας της Άννας Βίσσης και του Αντώνη Ρέμου - Δείτε εικόνες

21:47ΕΛΛΑΔΑ

Γιάννης Καιροφύλας: Πέθανε ο δημοσιογράφος και ιστορικός ερευνητής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ