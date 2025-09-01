Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τα ματς του Eurobasket 2025
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (01/09).
Τα παιχνίδια του 1ου και του 2ου ομίλου του Eurobasket 2025 ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των μεταδόσεων.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (01/09):
ΩΡΑ
ΚΑΝΑΛΙ
ΑΓΩΝΑΣ
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
13:00
ΕΡΤ2
ΗΠΑ – Καναδάς
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών
13:30
Novasports 4HD
Σουηδία – Μαυροβούνιο
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
14:45
Novasports Start
Εσθονία – Τουρκία
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
16:30
Novasports 4HD
Γερμανία - Μεγάλη Βρετανία
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
16:30
ΕΡΤ2
Τουρκία – Σλοβενία
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών
18:00
Novasports Start
Πορτογαλία – Λετονία
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
19:00
COSMOTE SPORT 6 HD
Topspin
Εκπομπή
20:00
Novasports Prime
Monday Football Club
Εκπομπή
20:30
Novasports 4HD
Φινλανδία – Λιθουανία
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
20:30
Novasports 1HD
Ουέσκα – Έιμπαρ
Ποδόσφαιρο
21:00
COSMOTE SPORT 5 HD
Εκπομπή Grand Prix 2025
Εκπομπή
21:15
Novasports Start, ΕΡΤ1
Σερβία – Τσεχία
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
21:30
Novasports Prime
Προεπισκόπηση Premier League
3η αγωνιστική
23:15
Novasports Start
Playmakers
Εκπομπή
01:00
COSMOTE SPORT 7 HD
NBA TV 2024-25
Μπάσκετ
04:00
COSMOTE SPORT 7 HD
NBA TV 2024-25
Μπάσκετ