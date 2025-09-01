Eurobasket 2025: Η πρώτη θέση ανοίγει τον δρόμο για μετάλλιο - Τα δεδομένα και οι διασταυρώσεις

Η Εθνική ομάδα μπάσκετ εξασφάλισε και μαθηματικά την πρόκριση στην τελική φάση της Λετονίας και με την πρωτιά στον όμιλο, βάζει πλώρη για τα... ημιτελικά του Eurobasket 2025.

Eurobasket 2025: Η πρώτη θέση ανοίγει τον δρόμο για μετάλλιο - Τα δεδομένα και οι διασταυρώσεις
Η Ρίγα θα είναι ο επόμενος σταθμός της Ελλάδας μετά την Κύπρο.

Η Εθνική ομάδα μπάσκετ ξεκίνησε εντυπωσιακά το Eurobasket 2025, καθώς στις πρώτες τρεις αγωνιστικές μέτρησε ισάριθμες νίκες κόντρα σε Ιταλία, Κύπρο και Γεωργία.

Ειδικά η τελευταία ήταν η πλέον εμφατική, με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να μετράει διαφορά 41 πόντων, η οποία και αποτύπωσε την ανωτερότητα της Ελλάδας.

Με το πέρας των τριών πρώτων αγώνων η γαλανόλευκη έχει εδραιωθεί στην κορυφή του ομίλου με ρεκόρ 3-0, ωστόσο από το βράδυ της Κυριακής (31/8) μπορεί να καταστρώνει τα πλάνα της για την Ρίγα της Λετονίας.

Κι αυτό γιατί μετά την ήττα της Βοσνίας από την Ιταλία με 79-96, στο παιχνίδι που έκλεισε την αγωνιστική ημέρα στο «Σπύρος Κυπριανού», η Εθνική Ελλάδας εξασφάλισε ένα από τα τέσσερα εισιτήρια του ομίλου για την τελική φάση και μαθηματικά.

Στόχος της Γαλανόλευκης, όμως, δεν είναι μόνο η πρόκριση στην επόμενη φάση, αλλά και η κατάκτηση της πρώτης θέσης του ομίλου.

Με 2/2 στα επόμενα δύο παιχνίδια με Βοσνία (2/9, 15:00) και Ισπανία (4/9, 21:30), η Ελλάδα θα τερματίσει δεδομένα στην κορυφή του Group C. Υπάρχει, όμως, ενδεχόμενο να είναι πρώτη από το τέλος της 4ης αγωνιστικής. Αυτό θα γίνει αν η Εθνική ομάδα κερδίσει την Βοσνία (2/9, 15:00) και ταυτόχρονα η Ιταλία κερδίσει την Ισπανία (2/9, 21:30).

Η Ελλάδα προκρίνεται ως πρώτη του Group C:

  • Αν κάνει το 2/2 στα επόμενα δύο ματς με Βοσνία (2/9, 15:00) και Ισπανία (4/9, 21:30)
  • Με νίκη της Ελλάδας επί της Βοσνίας (2/9, 15:00) και νίκη της Ιταλίας επί της Ισπανίας (2/9, 21:30)
  • Με νίκη επί της Ισπανίας (4/9, 21:30)

Η πρωτιά ανοίγει τον δρόμο για τα ημιτελικά και το μετάλλιο

Η πρώτη θέση είναι πολύ σημαντική για τους διεθνείς, καθώς στα νοκ άουτ της Ρίγα που ακολουθούν, πιθανότατα θα βρει αντιπάλους στα... μέτρα της.

Η Εθνική ομάδα, εφόσον τερματίσει πρώτη στον τρίτο όμιλο, θα τεθεί αντιμέτωπη στη φάση των «16» με τον τέταρτο από το γκρουπ της Πολωνίας, που διεξάγεται στο Κατοβίτσε και μετέχουν οι Γαλλία, Πολωνία, Σλοβενία, Ισραήλ, Βέλγιο και Ισλανδία.

Με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή η ομάδα του Λούκα Ντόντσιτς είναι μια από τις πιθανές αντιπάλους της «γαλανόλευκης» στη φάση των «16». Βέβαια, μετά τη νίκη του Ισραήλ επί της Γαλλία, υπάρχουν μαθηματικές πιθανότητες να βρεθεί και μία από αυτές τις δύο στον δρόμο μας, αν και όχι πολύ ρεαλιστικές. Πιθανός αντίπαλος είναι και το Βέλγιο, με λιγότερες όμως πιθανότητες.

Είναι ξεκάθαρο, πάντως, πως με εξαίρεση τη Γαλλία, η οποία μοιάζει απίθανο να τερματίσει στην 4η θέση, καμιά άλλη ομάδα δεν φοβίζει.

Από εκεί και πέρα, εφόσον η Εθνική Ελλάδας περάσει τον σκόπελο της φάσης των «16», τότε και στην οκτάδα ο δρόμος μοιάζει βατός καθώς θα αντιμετωπίσει τον νικητή της αναμέτρησης ανάμεσα στην ομάδα που θα τερματίσει 2η στον δεύτερο όμιλο (με τις Φινλανδία και Λιθουανία να είναι δύο χώρες που θα παλέψουν για τη θέση) και αυτή που που θα τερματίσει στην τρίτη θέση του πρώτου ομίλου.

Σε αυτόν τον όμιλο Σερβία και Τουρκία μοιάζει να έχουν «κλειδώσει» τις πρώτες δύο θέσεις, με τις Λετονία, Εσθονία και Πορτογαλία να παλεύουν από το 3 και κάτω.

Όπως γίνεται αντιληπτό, καμία από τις παραπάνω ομάδες δεν αποτελεί φόβητρο για την Εθνική μας ομάδα μπάσκετ, που θα πρέπει να τελειώσει με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις της στη Λεμεσό, να τερματίσει στην πρώτη θέση του ομίλου και μετά θα έχει διασταυρώσεις που θα είναι στα μέτρα της και της αφήνουν ανοιχτό τον δρόμο για την τετράδα και τη μάχη των μεταλλίων.

