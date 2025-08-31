Eurobasket 2025: Στους «16» η Ελλάδα - Σφράγισε την πρόκριση μέσω... Ιταλίας

Η Ρίγα θα είναι ο επόμενος σταθμός της Ελλάδας μετά την Κύπρο.

Η Εθνική ομάδα μπάσκετ ξεκίνησε δυνατά το Eurobasket 2025, καθώς στις πρώτες τρεις αγωνιστικές μέτρησε ισάριθμες νίκες κόντρα σε Ιταλία, Κύπρο και Γεωργία.

Ειδικά η τελευταία ήταν η πλέον εμφατική, με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να μετράει διαφορά 41 πόντων, η οποία και αποτύπωσε την ανωτερότητα της Ελλάδας.

Με το πέρας των τριών πρώτων αγώνων η γαλανόλευκη έχει εδραιωθεί στην κορυφή του ομίλου με ρεκόρ 3-0, ωστόσο από το βράδυ της Κυριακής (31/8) μπορεί να καταστρώνει τα πλάνα της για την Ρίγα της Λετονίας.

Κι αυτό γιατί μετά την ήττα της Βοσνίας από την Ιταλία με 79-96, στο παιχνίδι που έκλεισε την αγωνιστική ημέρα στο «Σπύρος Κυπριανού», η Εθνική Ελλάδας εξασφάλισε ένα από τα τέσσερα εισιτήρια του ομίλου για την τελική φάση και μαθηματικά.

Στόχος της Γαλανόλευκης, όμως, δεν είναι μόνο η πρόκριση στην επόμενη φάση, αλλά και η κατάκτηση της πρώτης θέσης του ομίλου.

Με 2/2 στα επόμενα δύο παιχνίδια με Βοσνία (2/9, 15:00) και Ισπανία (4/9, 21:30), η Ελλάδα θα τερματίσει στην κορυφή του Group C, όμως και μία νίκη στα επόμενα δύο παιχνίδια αρκεί, αν η Ιταλία κερδίσει την Ισπανία (2/9, 21:30).

Η Ελλάδα προκρίνεται ως πρώτη του Group C:

Αν κάνει το 2/2 στα επόμενα δύο ματς με Βοσνία (2/9, 15:00) και Ισπανία (4/9, 21:30)

Με νίκη της Ελλάδας επί της Βοσνίας (2/9, 15:00) και νίκη της Ιταλίας επί της Ισπανίας (2/9, 21:30)

Με νίκη επί της Ισπανίας (4/9, 21:30)

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής

Ελλάδα – Βοσνία (2/9, 15:00)

Κύπρος – Γεωργία (2/9, 18:15)

Ιταλία – Ισπανία (2/9, 21:30)

Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής