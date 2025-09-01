Παναθηναϊκός AKTOR: Κάλεσμα του Τι Τζέι Σορτς στον κόσμο της ομάδας - «Το σπίτι μας περιμένει»

Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της νέας σεζόν ολοκληρώθηκε για τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Η προετοιμασία ξεκίνησε την Δευτέρα (1/9) και την Τρίτη (2/9) είναι προγραμματισμένη η «επίσημη πρώτη», αν και θα υπάρχουν πολλές απουσίες.

Ο Εργκίν Αταμάν και ο βοηθός του Τσενκ Γιλντιρίμ βρίσκονται στο Eurobasket 2025 με την Τουρκία, ενώ το ίδιο συμβαίνει και με τους Κώστα Σλούκα, Ντίνο Μήτογλου, Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, Βασίλη Τολιόπουλο, Αλέξανδρο Σαμοντούροβ, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Ομέρ Γιουρτσεβέν και Τζέντι Οσμάν.

Παράλληλα, ο Τζέριαν Γκραντ ολοκλήρωσε τα ξημερώματα της Δευτέρας (1/9) τις υποχρεώσεις του με την Team USA στο Americup και αναμένεται να ενσωματωθεί στις προπονήσεις από την επόμενη εβδομάδα.

Το παρών στο «Telekom Center Athens» θα δώσουν οι Τι Τζέι Σορτς, Κέντρικ Ναν, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Μάριους Γκριγκόνις, Ρισόν Χολμς και Γιάννης Κουζέλογλου από το ρόστερ του Παναθηναϊκού, ενώ θα επιστρατευτούν και κάποιοι παίκτες (κυρίως νεαροί) για να βοηθήσουν σε αυτό το πρώτο διάστημα της προετοιμασίας.

Ο Τι Τζέι Σορτς, η πρώτη μεταγραφή του Παναθηναϊκού το καλοκαίρι που μας πέρασε, ανυπομονεί για τη νέα σεζόν και το επιβεβαίωσε για μια ακόμα φορά σε σχετικό βίντεο της ΚΑΕ.

Σε αυτό καλεί τον κόσμο της ομάδας να κλείσει από τώρα τη θέση του στο «Telekom Center Athens» και να στηρίξει την προσπάθεια που θα γίνει για επιστροφή στην κορυφή σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Δείτε το βίντεο του Παναθηναϊκού: