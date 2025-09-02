AEK: Έφτασαν στις ιταλικές Άλπεις οι «κιτρινόμαυροι» - Τα φιλικά που θα δώσουν

Η «κιτρινόμαυρη» αποστολή θα μείνει στο παγωμένο Λιβίνιο των ιταλικών Άλπεων.

Στο πλαίσιο της παραμονής της στην Ιταλία, η ΑΕΚ θα λάβει μέρος στο Valtellina Summer League 2025.

Στις 4 Σεπτεμβρίου, θα αντιμετωπίσει (19:00, ώρα Ελλάδος) την Κρεμόνα, και στις 5 Σεπτεμβρίου στο γειτονικό Σόντριο (21:00, ώρα Ελλάδος) την Τρέντο.

Το πλήρες πρόγραμμα των φιλικών αγώνων της ΑΕΚ

ΑΕΚ – Ν.Ε. Μεγαρίδος 96-91 | 30 Αυγούστου | SUNEL Arena (κεκλεισμένων των θυρών)

| 30 Αυγούστου | SUNEL Arena (κεκλεισμένων των θυρών) Κρεμόνα – ΑΕΚ | 4 Σεπτεμβρίου | 19:00 | Λιβίνιο (Valtellina Summer League 2025)

Τρέντο – ΑΕΚ | 5 Σεπτεμβρίου | 21:00 | Σόντριο (Valtellina Summer League 2025)

Κλουζ – ΑΕΚ | 8 Σεπτεμβρίου | 19:00 | Sala Sporturilor Traian (Ρουμανία)

Βάλτσεα – ΑΕΚ | 9 Σεπτεμβρίου | 19:00 | Sala Sporturilor Traian (Ρουμανία)

ΑΕΚ – Φενερμπαχτσέ |19:30 | SUNEL Arena

Τουρνουά «Ανδρέας Βαρίκας» (Πανιώνιος, Καρδίτσα, Βαρέζε) | 19-20 Σεπτεμβρίου | Δ.Α.Κ. Γλυφάδας «Μάκης Λιούγκας».

