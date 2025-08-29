AEK: Στη SUNEL Arena ο ΡαϊΚουάν Γκρέι, ενσωματώθηκε στην προετοιμασία των «κιτρινόμαυρων» (βιντεο)

Ο ΡαϊΚουάν Γκρέι προπονήθηκε και πάλι με την ΑΕΚ, έπειτα από περίπου 100 ημέρες.

Βαγγέλης Πάτας

ΡαϊΚουάν Γκρέι ΑΕΚ
AEK BC
ΜΠΑΣΚΕΤ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Αμερικανός φόργουορντ ήταν από τα βασικά «γρανάζια» του Ντράγκαν Σάκοτα, την περασμένη αγωνιστική περίοδο.

Ο έμπειρος τεχνικός θα τον έχει και φέτος στη διάθεση του κι αναμένεται να στηρίξει πολλά και τη νέα σεζόν.

Ο Γκρέι επέστρεψε στην Ελλάδα και το απόγευμα της Παρασκευής (29/08) βρέθηκε στη SUNEL Arena, για να ενσωματωθεί στις προπονήσεις της ΑΕΚ.

Όπως αναφέρει κι η «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ σε ποστάρισμα της: «Περίπου 100 ημέρες μετά, ο ΡαϊΚουάν Γκρέι προπονείται ξανά με τη «Βασίλισσα»».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:06ΚΟΣΜΟΣ

Δυσοίωνη πρόβλεψη Μερτς: Ο πόλεμος στην Ουκρανία «θα διαρκέσει ακόμη πολλούς μήνες»

20:05ΚΟΣΜΟΣ

Λίβερπουλ: Δεσμοφύλακας «πρόδωσε» τη σχέση συναδέλφου του με κρατούμενο - Το πλήρωσε με τη ζωή του - Βίντεο-ντοκουμέντο

20:02ΥΓΕΙΑ

Ούτε το κρέας ούτε τα τηγανητά: Αυτή είναι η πιο επικίνδυνη τροφή για την καρδιά - Χρειάζεται 600 ημέρες για να αποβληθεί από το σώμα

19:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές: Ο Κώστας Τσιμίκας περνάει ιατρικά στη Ρόμα και γίνεται… αντίπαλος του Παναθηναϊκού!

19:52ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Η τρομακτική στιγμή της έκρηξης σε πρατήριο καυσίμων στο Νταγκεστάν - Δείτε το βίντεο

19:51ΕΘΝΙΚΑ

Ο Νίκος Δένδιας συμμετείχε στην άτυπη Σύνοδο Υπουργών Άμυνας της Ε.Ε. στην Κοπεγχάγη

19:39ΕΘΝΙΚΑ

Κύπρος προς ΟΗΕ: «Κατασκευή» το τουρκολιβυκό μνημόνιο - Αγνοεί τα δικαιώματα των ελληνικών νησιών

19:37ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: «Επιταχύναμε την προέλασή μας στην Ουκρανία» δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Άμυνας

19:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βασιλίσσης Όλγας: «Φρένο» στον Χάρη Δούκα από 3 υπουργεία για τις παρεμβάσεις - Η αντίδραση του Δήμου Αθηναίων

19:21ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Θεσπρωτία: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις - Επιχειρούν 9 εναέρια μέσα - Μαίνεται η πυρκαγιά

19:17ΕΛΛΑΔΑ

Αντώνης Τρίτσης: Ξεχασμένο το αυτοκίνητο του για 33 χρόνια σε γκαράζ του Δήμου Αθηναίων (video)

19:09ΚΟΣΜΟΣ

Μινεσότα: Ο δράστης «μας μισούσε όλους» - Είχε «εμμονή» στην ιδέα να σκοτώσει παιδιά - Κλήση της πρόνοιας στο σπίτι του ενώ ήταν ανήλικος

19:09ΜΠΑΣΚΕΤ

AEK: Στη SUNEL Arena ο ΡαϊΚουάν Γκρέι, ενσωματώθηκε στην προετοιμασία των «κιτρινόμαυρων» (βιντεο)

19:00ΚΟΣΜΟΣ

Αμέλια Έρχαρτ: Βρέθηκε το εξαφανισμένο αεροπλάνο της μετά από 90 χρόνια; Ερευνητές λένε... «ναι»!

18:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίθεση στο πολιτικό γραφείο της Σέβης Βολουδάκη - Απειλητικά συνθήματα και φέιγ βολάν

18:53ΕΛΛΑΔΑ

Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ: Έκλεισε τα 99 και το γιόρτασε με λίγους φίλους - Εικόνα

18:49ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο-ντοκουμέντο με την Porsche να τρέχει στη Μουδανιών λίγο πριν τη σύγκρουση

18:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη 31χρονος που παρέλαβε ταχυδρομικά συσκευές ατμίσματος με κάνναβη από τις ΗΠΑ

18:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Λιθουανία – Μαυροβούνιο 94-67: Βαλαντσιούνας και Γιοκουμπάιτις το έκαναν εύκολο!

18:42ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στα Γρεβενά: Καίει στον Άγιο Κοσμά - Ήχησε το 112

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:02ΥΓΕΙΑ

Ούτε το κρέας ούτε τα τηγανητά: Αυτή είναι η πιο επικίνδυνη τροφή για την καρδιά - Χρειάζεται 600 ημέρες για να αποβληθεί από το σώμα

12:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία - εξπρές το Σαββατοκύριακο, πού θα «χτυπήσει»

17:50ΥΓΕΙΑ

Κορονοϊός: Νέα δυσάρεστα ευρήματα για όσους νόσησαν - Πώς επηρεάζονται στο μέλλον

20:05ΚΟΣΜΟΣ

Λίβερπουλ: Δεσμοφύλακας «πρόδωσε» τη σχέση συναδέλφου του με κρατούμενο - Το πλήρωσε με τη ζωή του - Βίντεο-ντοκουμέντο

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Η κινηματογραφική σύλληψη του πρωτοπαλίκαρου του «Έντικ» - Βίντεο

19:00ΚΟΣΜΟΣ

Αμέλια Έρχαρτ: Βρέθηκε το εξαφανισμένο αεροπλάνο της μετά από 90 χρόνια; Ερευνητές λένε... «ναι»!

16:35ΕΛΛΑΔΑ

Καμίνια: Παίρνουν το παιδί που κλείδωσαν στο μπαλκόνι από τη μητέρα - Μεταφέρεται στον πατέρα

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανακαλύφθηκε «δρόμος» προς το 99,999% των χρυσών αποθεμάτων της Γης αξίας 2,77 τρισεκατομμυρίων ευρώ

19:17ΕΛΛΑΔΑ

Αντώνης Τρίτσης: Ξεχασμένο το αυτοκίνητο του για 33 χρόνια σε γκαράζ του Δήμου Αθηναίων (video)

15:40ΕΛΛΑΔΑ

Τρύφων Σαμαράς στο Newsbomb.gr: «Γνώρισα χθες την ιδιοκτήτρια της Porsche - Θα συνεργαζόμασταν»

18:49ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο-ντοκουμέντο με την Porsche να τρέχει στη Μουδανιών λίγο πριν τη σύγκρουση

14:50ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Θέρμη: Αυτή είναι η 45χρονη που οδηγούσε την Porsche το μοιραίο βράδυ

19:39ΕΘΝΙΚΑ

Κύπρος προς ΟΗΕ: «Κατασκευή» το τουρκολιβυκό μνημόνιο - Αγνοεί τα δικαιώματα των ελληνικών νησιών

11:56ΠΑΙΔΕΙΑ

Αυτά είναι τα 4 μη κρατικά πανεπιστήμια που πήραν άδεια - Η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας

20:57WHAT THE FACT

Η Κίνα αποκαλύπτει μηχανή που φτάνει τα εκπληκτικά 20.000 χλμ/ώρα και μπορεί να γυρίσει τον πλανήτη σε μόλις 2 ώρες

08:58ΚΟΣΜΟΣ

Στεγαστική κρίση: Η «τρίτη οδός» που δείχνει η Ελβετία - Ούτε αγορά, ούτε ενοικίαση

19:09ΚΟΣΜΟΣ

Μινεσότα: Ο δράστης «μας μισούσε όλους» - Είχε «εμμονή» στην ιδέα να σκοτώσει παιδιά - Κλήση της πρόνοιας στο σπίτι του ενώ ήταν ανήλικος

18:53ΕΛΛΑΔΑ

Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ: Έκλεισε τα 99 και το γιόρτασε με λίγους φίλους - Εικόνα

18:42ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στα Γρεβενά: Καίει στον Άγιο Κοσμά - Ήχησε το 112

15:22ΕΛΛΑΔΑ

Με Τρύφωνα Σαμαρά και δύο καλλονές διασκέδαζε το βράδυ της Πέμπτης η οδηγός της Porsche πριν το τροχαίο στη Θέρμη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ