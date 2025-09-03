Eurobasket 2025: Η πληγωμένη Λιθουανία «λύγισε» στο τέλος την αδιάφορη Σουηδία

Μετά την απώλεια του Ρόκας Γιοκουμπάιτις για το υπόλοιπο τουρνουά του Eurobasket 2025, η Λιθουανία είδε τον αντικαταστάτη του, Μαργκίρις Νορμάντας να αποχωρεί με διάστρεμμα από το αδιάφορο ματς κόντρα στη Σουηδία.

Η ομάδα του Κουρτινάιτις κατάφερε να επικρατήσει δύσκολα, με 74-71 και πλέον περιμένει νίκη της Γερμανίας επί της Φινλανδίας, προκειμένου να πάρει τη δεύτερη θέση. Σε διαφορετική περίπτωση θα τερματίσει τρίτη.

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας ήταν ο πρωταγωνιστής των νικητών, φλερτάροντας με το νταμπλ-νταμπλ, καθώς μέτρησε 18 πόντους και 9 ριμπάουντ. Ακολούθησε ο Άρνας Βελίτσκα με 14 πόντους και 7 ασίστ.

Από τη Σουηδία ξεχώρισε ο Πέλε Λάρσον με 18 πόντους και 5 ριμπάουντ.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 15-21, 33-39, 54-53, 74-71

