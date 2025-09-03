Συνελήφθη πρώην NBAer για ενδοοικογενειακή βία

Ο Σιντάριους Θόρνγουελ που αγωνίστηκε στο ΝΒΑ, συνελήφθη με την κατηγορία πως χτύπησε την σύντροφό του ενώ κρατούσε το παιδί τους στην αγκαλιά της.

Συνελήφθη πρώην NBAer για ενδοοικογενειακή βία
Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, έφερε την σύλληψη του Σιντάριους Θόρνγουελ. Ο πρώην NBAer που υπήρξε και μεγάλο αστέρι του κολεγιακού μπάσκετ, τέθηκε υπό κράτηση στην κομητεία Ρίτσλαντ της Νότιας Καρολίνας στις ΗΠΑ. Όπως αναφέρουν και τα τοπικά ΜΜΕ.

Ο Θόρνγουελ αγωνίστηκε στο ΝΒΑ με τους Κλίπερς, τους Πέλικανς και τους Μάτζικ. Πέρασε τον Ατλαντικό και έπαιξε μεταξύ άλλων στην γερμανική Ουλμ, την πολωνική Ζιέλονα Γκόρα, την τουρκική Μπούρσασπορ και την ρώσικη Αβτοντόρ. Πριν πάει στην Κίνα για τους Τάιγκερς.

Όπως αναφέρει το γραφείο του Σερίφη στις ΗΠΑ, οι κατηγορίες που έφεραν τη σύλληψη του μπασκετμπολίστα αφορούν περιστατικό που έλαβε χώρα στις 12 Αυγούστου. Τότε, μια γυναίκα που ήταν σύντροφος του Αμερικανού, τον κατηγόρησε πως μετά από τσακωμό δέχτηκε χτύπημα στο πίσω μέρος του κεφαλιού και μάλιστα την ώρα που κρατούσε το παιδί τους στην αγκαλιά. Παράλληλα, της πέταξε και ένα ποτήρι με νερό.

Από την πλευρά του ο Θόρνγουελ δεν παραδέχτηκε πως χτύπησε το θύμα, ενώ ομολόγησε πως πέταξε το ποτήρι με το νερό. Οι αρχές επιβεβαίωσαν τους ισχυρισμούς του θύματος, ενώ βρέθηκαν και αποδειχτικά στοιχεία του περιστατικού. Έτσι βγήκε ένταλμα σύλληψης και ο μπασκετμπολίστας συνελήφθη.

Οι κατηγορίες που τον βαραίνουν αφορούν ενδοοικογενειακή βία, αλλά και παράνομη συμπεριφορά εναντίον ανήλικου. Η δεύτερη κατηγορία θεωρείται κακούργημα.

