Eurobasket 2025, Γερμανία – Πορτογαλία 85-58: Σοβαρεύτηκε στο τέλος και… εξαφανίστηκε

Οι Ίβηρες μέχρι το 30’ ήταν στον πόντο, αλλά η Γερμανία μόλις βρήκε τον εαυτό της στα σουτ «καθάρισε» την πρόκριση στα προημιτελικά με νίκη 27 πόντων.

Eurobasket 2025, Γερμανία – Πορτογαλία 85-58: Σοβαρεύτηκε στο τέλος και… εξαφανίστηκε
ΜΠΑΣΚΕΤ
Για τρία δεκάλεπτα τα βρήκε… σκούρα η Γερμανία στον αγώνα για τους «16» του Eurobasket. Η Πορτογαλία αποδείχθηκε σκληρό καρύδι και έμενε κοντά στους παγκόσμιους πρωταθλητές, όσο αυτοί ήταν απελπιστικά άστοχοι στα τρίποντα. Τελικά η ομάδα του Μούμπρου προκρίθηκε επικρατώντας 85-58.

Σρέντερ και Βάγκνερ είχαν από 16 πόντους, όμως καθοριστικός ήταν ο Μάοντο Λο που τελείωσε το ματς με 12. Ο Μπόνγκα είχε 15. Για τους Πορτογάλους ο Κετά με 18 ήταν ο κορυφαίος της ομάδας του.

Στους «8» οι Γερμανοί θα αντιμετωπίσουν το νικητή του Ιταλία – Σλοβενία. Πήραν προβάδισμα πέντε πόντων στο πρώτο δεκάλεπτο, με τους Πορτογάλους να στέλνουν το ματς στο ημίχρονο με δικό τους προβάδισμα 32-31. Η αστοχία στα τρίποντα για τους παγκόσμιους πρωταθλητές ήταν τεράστια. Οπότε για τα δεδομένα τους κρατήθηκαν χαμηλά στην επίθεση.

Στο 30’ το ματς ήταν στον πόντο για τους Γερμανούς (52-51). Οι οποίοι βρήκαν ρυθμό και «καθάρισαν» το ματς στα πρώτα λεπτά του τέταρτου δεκαλέπτου, όταν έφτασαν στο 64-51 με σερί 13-0. Η διαφορά ανέβηκε πάνω από τους 20 πόντους, με το ματς να λήγει 85-58. Με σκορ στο τέταρτο δεκάλεπτο 33-7!

Τα δεκάλεπτα: 17-12, 31-32, 52-51, 85-58

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗΣ.

