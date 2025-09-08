Eurobasket 2025, Σπανούλης: «Η κούραση ξεπερνιέται από το κίνητρο και τη δίψα για διάκριση»

Το… σύνθημα για την αναμέτρηση της Τρίτης (09/09) με τη Λιθουανία έδωσε ο Βασίλης Σπανούλης.

Βασίλης Σπανούλης
Ο Έλληνας τεχνικός αναφέρθηκε στο ματς με τους Λιθουανούς
Ο Ομοσπονδιακός κόουτς μίλησε για τον αγώνα των προημιτελικών και εμφανίστηκε σίγουρος για την ομάδα του.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του:

«Είναι μια πολύ μεγάλη πρόκριση. Αύριο είναι ακόμα ένα παιχνίδι νοκ-άουτ. Είμαστε έτοιμοι. Δεν περιμέναμε τώρα για να προετοιμαστούμε για τα παιχνίδια των νοκ-άουτ. Προετοιμαζόμαστε από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας για αυτά τα παιχνίδια. Είμαστε έτοιμοι, ήρεμοι και συνειδητοποιημένοι για το τι πρέπει να κάνουμε και πώς να εκτελέσουμε το πλάνο μας.

Είναι ένα παιχνίδι νοκ-άουτ, αλλά και… δεν είναι. Είναι νοκ-άουτ σε αυτή τη φάση, στην οποία δεν έχουμε κερδίσει εδώ και 16 χρόνια. Αυτό, βέβαια, το λέτε συνέχεια εσείς και ειλικρινά δεν μ’ αρέσει καθόλου. Είναι πραγματικό, το καταλαβαίνω, αλλά εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Εγώ κοιτάω μόνο το τώρα. Όσο το λέτε, θα γίνουν 26, 36, 56 χρόνια. Όσο το αφήσουμε και ζήσουμε τη στιγμή, μπορεί να αλλάξει αυτό το πράγμα. Το καταλαβαίνω, μας πονάει όλους σαν Έλληνες, αλλά αυτή τη στιγμή με ενδιαφέρει μόνο το αυριανό παιχνίδι, μόνο η ομάδα της Λιθουανίας και πώς θα προετοιμαστούμε γι’ αυτό.

Η εθνική ομάδα έχει δείξει ότι μπορεί να κερδίσει με διαφορετικούς τρόπους. Έτσι είναι το σύγχρονο μπάσκετ: πρέπει να είσαι έτοιμος να παίξεις σε κάθε είδους παιχνίδι. Το ματς είναι “live”, είναι ζωντανό και πρέπει να είσαι έτοιμος να προσαρμοστείς. Πιστεύω ότι και χθες δείξαμε μια πτυχή του εαυτού μας που δεν την είχαμε δείξει μέχρι τώρα στο τουρνουά. Σουτάραμε πάρα πολύ καλά, όπως είχαμε κάνει και με το Μαυροβούνιο. Αξίζουν συγχαρητήρια στα παιδιά.

Δύσκολο δεν πιστεύω ότι είναι. Όλοι θέλουν να παίξουν αυτά τα παιχνίδια. Γι’ αυτό παίζουν μπάσκετ, γι’ αυτό προετοιμάζονται, γι’ αυτό μαζευτήκαμε: για να βρεθούμε σε αυτή τη φάση, να παίξουμε αυτά τα παιχνίδια. Όλα είναι στο μυαλό. Η κούραση ξεπερνιέται από το κίνητρο και τη δίψα για διάκριση.

Πιστεύω ότι το τρίποντο μας έφερε μέχρι εδώ, αλλά δεν πρέπει να βλέπουμε μόνο το τελικό αποτέλεσμα. Φτάσαμε ως εδώ επειδή είχαμε και πάρα πολύ καλό spacing, βάλαμε τους σωστούς παίκτες στα σωστά σημεία, είχαμε αλτρουισμό, θέλαμε να πασάρουμε την μπάλα και διαβάσαμε πολύ καλά τα mismatches. Γενικά δείξαμε πολύ καλή εικόνα. Το ίδιο θα κάναμε και χθες με το Ισραήλ, απλώς βγήκαν διαφορετικά σουτ, γιατί έδιναν double-team στον Γιάννη.

Όπως ξέρουμε, στο μπάσκετ, όταν το παιχνίδι πάει από μέσα προς τα έξω και όταν υπάρχει extra pass, το σουτ είναι πολύ καλύτερο, βγαίνει με καλύτερο ρυθμό. Χθες, όμως, βγήκαν διαφορετικές καταστάσεις. Εμείς θα πάρουμε αυτό που μας δίνουν: αν μας δίνουν ένας-ένας τον Γιάννη, θα παίζουμε με τον Γιάννη στο low-post. Αυτή είναι και η ικανότητά μας φέτος: είμαστε έτοιμοι να τιμωρήσουμε κάθε άμυνα. Τα παιδιά είναι έτοιμα να σουτάρουν, να κάνουν close-out, να πασάρουν την μπάλα. Είμαστε πάρα πολύ καλοί σε αυτόν τον τομέα.

Το μόνο που πρέπει να βελτιώσουμε λίγο είναι ότι χάσαμε τρεις εύκολες ευκαιρίες σε lay-up, σε χαμηλούς αιφνιδιασμούς. Όσο προχωράει το τουρνουά, πιο απλοποιημένο παιχνίδι από αυτό που παίζουμε δεν υπάρχει: κατεβαίνουμε, δίνουμε την μπάλα στον Γιάννη, έχουμε καλό spacing, παίζει pick ‘n roll ο Σλούκας και γύρω του υπάρχουν οι σωστοί παίκτες στα close-out. Έχουμε καλούς δημιουργούς, καλούς εκτελεστές. Πιο απλό δεν γίνεται.

Δεν θα σταθώ σε λάθη. Προσωπικά, ειλικρινά, δεν με ενδιαφέρει να δώσω ευθύνη σε κάποιον επειδή του γλίστρησε η μπάλα ή του έφυγε. Αυτά συμβαίνουν. Με νοιάζουν άλλα πράγματα: η άμυνά μας, τα rebound, το spacing, πώς θα πασάρουμε την μπάλα, πώς θα εκτελέσουμε χωρίς δισταγμό. Αυτά έχουν σημασία.

Η Λιθουανία είναι μια ομάδα που παίζει πολύ physical. Είναι σχολή μπάσκετ. Τρέχουν πάρα πολύ, παίζουν με μεγάλη ένταση. Έχουν δυνατότητες, αλλά και αδυναμίες, τις οποίες έχουμε εντοπίσει. Πιστεύω ότι θα είμαστε συγκεντρωμένοι για να εκτελέσουμε το πλάνο μας και να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι».

