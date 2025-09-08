Eurobasket 2025: Αλλάζει προπονητή εν μέσω τουρνουά η Γερμανία - Αποχωρεί λόγω υγείας ο Μουμπρού

Ο Ισπανός κόουτς των Γερμανών δεν θα συνεχίσει ως επικεφαλής του τεχνικού τιμ για λόγους υγείας

Σοκαριστικές είναι εξελίξεις στο «στρατόπεδο» της Γερμανίας, μια και εν μέσω του Eurobasket 2025 τα «πάντσερ» καλούνται να αλλάξουν τον επικεφαλής στο τεχνικό τιμ, αφού ο Άλεξ Μουμπρού αναγκάζεται, λόγω του θέματος υγείας που αντιμετώπισε το προηγούμενο διάστημα, να κάνει πιο… πίσω.

«Τις τελευταίες ημέρες, συνειδητοποίησα ότι δεν είμαι σωματικά έτοιμος να προπονήσω την ομάδα από το πλάι κατά τη διάρκεια των αγώνων. Αποφάσισα να προσαρμόσω τους ρόλους του προπονητικού επιτελείου και να δώσω στον Ιμπραχίματζικ την ευθύνη του προπονητή κατά τη διάρκεια των αγώνων», ήταν τα πρώτα του λόγια στην ομιλία προς τους Γερμανούς διεθνείς.

Και κατέληξε: «Θα εξακολουθώ να βρίσκομαι στον πάγκο, υποστηρίζοντας την ομάδα και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά. Πιστεύω ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να βοηθήσουμε την ομάδα να πετύχει».

https://www.instagram.com/p/DOVnOvriMsR/

Διαβάστε επίσης