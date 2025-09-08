Eurobasket 2025: Ο Αντετοκούνμπο, οι «παλιοσειρές» και οι X-Factors

Το χρέος της και με το παραπάνω έχει κάνει η Εθνική Ελλάδας και με την εικόνα της, αλλά και τις «σφαλιάρες» που δέχτηκαν τα μεγάλα φαβορί έχει κάθε λόγο να είναι αισιόδοξη πως μπορεί να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής.

Γιάννης Κουβόπουλος

Εθνική Ελλάδας
Τα "κλειδιά" της νίκης της εθνικής κόντρα στο Ισραήλ
Eurokinissi
ΜΠΑΣΚΕΤ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μετά το «τσεκ» της φάσης των ομίλων, χθες το βράδυ η Εθνική μας ομάδα έβαλε «τσεκ» σε ένα ακόμα κουτάκι.

Στην πρώτη φάση των νοκ άουτ του Eurobasket το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα τα πήγε εξαιρετικά και κατάφερε να αποκλείσει, πολύ πιο εύκολα απ’ ότι δείχνει το τελικό σκορ, της ομάδας του Ισραήλ και να πάρει την πρόκριση για την επόμενη φάση και τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Εκεί όπου περιμένει η Λιθουανία, του Γιόνας Βαλαντσιούνας, με την «επίσημη αγαπημένη» να προβάλει ελαφρώς ως το φαβορί, αλλά αυτό να είναι κάτι που θέλει να αποτινάξει από πάνω του ο Βασίλης Σπανούλης.

Στη χθεσινή αναμέτρηση, απέναντι στο Ισραήλ, η ελληνική ομάδα για μία ακόμα φορά απέδειξε πως έχει τον τρόπο να πετύχει τον στόχο της. Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να δείχνει πως είναι στην πιο ώριμη στιγμή της καριέρας του με το «Εθνόσημο» στο στήθος, με τους Κώστα Σλούκα και Κώστα Παπανικολάου να ψάχνουν το κάτι παραπάνω στο (ίσως) last dance τους και το νέο… αίμα (Καλαϊτζάκης, Σαμοντούροβ και Τολιόπουλος) να έρχονται από πίσω για να στηρίξουν ακόμα περισσότερο τα «γαλανόλευκα» θεμέλια.

Giannis-Antetokounmpo

Τρελαίνει... κόσμο ο "Greek Freak"

Eurokinissi

Για μία ακόμα ημέρα όλη η Ευρώπη παραμιλάει με τα κατορθώματα του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς έκανε ότι ήθελε στην νίκη-πρόκριση της ομάδας επί του Ισραήλ έχοντας σε 29:04 λεπτά: 37 πόντους με 18/21 δίποντα, 0/2 τρίποντα, ½ βολές, 10 ριμπάουντ και 1 ασίστ, «σμπαραλιάζοντρας» όλα τα αμυντικά σχέδια του Ισραηλινού τεχνικού, ο οποίος είχε αποφασίσει να πάει σε μια man to man άμυνα πάνω στον Αντετοκούνμπο, που ήταν… βούτυρο στο ψωμί του. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι ο σούπερ σταρ της Εθνικής κατάφερε να δώσει στην ομάδα 19 πόντους στο ανοιχτό γήπεδο. Κάτι που έδειχνε η ομάδα να ψάχνει από το ξεκίνημα της αναμέτρησης με τον Αντετοκούνμπο να υπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο το πλάνο του προπονητή του.

Kostas-Sloukas

Βγήκε... μπροστά ο αρχηγός του Παναθηναϊκού AKTOR

Eurokinissi

Επειδή όμως ένας κούκος δε φέρνει την άνοιξη ο Βασίλης Σπανούλης είδε τον Κώστα Σλούκα να πραγματοποιεί μία ακόμα εξαιρετική και άκρως… ηγετική εμφάνιση. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού πάτησε παρκέ για κάτι λιγότερο από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο (25:42) και είχε 11 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι για ένα ακόμα βράδυ απέδειξε ότι είναι ο κορυφαίος decision maker στην Ευρώπη όταν η μπάλα… καίει. Εκεί όμως που έκανε τη μεγάλη διαφορά ήταν στο γεγονός ότι είχε το εξωπραγματικό +19 στο σύστημα +/-. Με απλά λόγια όσο ο Βασίλης Σπανούλης είχε στον πάγκο τον Σλούκα, η Ελλάδα ήταν πίσω στο σκορ με 14 πότνους.

Ο Κώστας Παπανικολάου έχει γίνει ο παίκτης των… επικίνδυνων αποστολών. Ο αρχηγός της Εθνικής για ένα ακόμα ματς προσπάθησε να βγάλει τα… αμυντικά κάστανα από τη φωτιά (βλ Αβντίγια) και έκανε πολύ καλή δουλειά. Ασχέτως αν στο τέλος απένειμε τα εύσημα στον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη για την απίστευτη μεφάνισή του. Με 8 πόντους, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και μεγάλη προσπάθεια στην άμυνα, σε 26:12 λεπτά, ο «Παπ» έδωσε και αυτός το κάτι παραπάνω για να βρεθεί η Εθνική μας στους «8» της διοργάνωσης.

Και αν από τους τρεις ηγέτες της Εθνικής όλα τα παραπάνω ίσως είναι απλά μια… μέρα στη δουλειά, οι παίκτες που έκαναν την διαφορά δεν ήταν άλλοι από τους Παναγιώτη Καλαϊτζάκη και Αλέξανδρο Σαμοντούροβ οι οποίοι έβαλαν φαρδιά-πλατιά την υπογραφή τους στην πρόκριση της ομάδας.

Ο Καλαϊτζάκης αγωνίστηκε 15:11 λεπτά και είχε 4 πόντους, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα, κάνοντας καταπληκτική δουλειά όχι μόνο πάνω στον Άβντιγια, αλλά στην εν γένει αμυντική του παρουσία.

Alexandros-Samodurov

Ο νεαρός άσος ήταν η "αποκάλυψη" της Εθνικής Ελλάδας

Eurokinissi

Και την ίδια ώρα ο Βασίλης Σπανούλης είχε κάθε λόγο να τρίβει τα χέρια του αφού αποδείχθηκε στην πράξη πως η απόφαση του να ρίξει στο παρκέ τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ ήταν κάτι περισσότερο από… εξαιρετική. Ο παίκτης του «τριφυλλιού» παιχνίδι με το παιχνίδι δείχνει ότι είναι όλο και πιο έτοιμος και χθες ήταν ο παίκτης που κράτησε την ομάδα στο τέλος, τη στιγμή που το Ισράηλ προσπαθούσε να κάνει την αντεπίθεσή του, με τον "Σάμο" να παίζει καταλυτικό ρόλο στην αμυντική λειτουργία της Εθνικής. Σε 16:47 είχε 7 πόντους με 6 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα, κάνοντας την μπασκετική ευρώπη να παραμιλάει για το αστείρευτο ταλέντο του, αλλά και το λαμπρό του μέλλον.

Πλέον, η φάση των «16» ανήκει στο παρελθόν. Από σήμερα το πρωί ο Βασίλης Σπανούλης, οι συνεργάτες του και οι παίκτες του έχουν εστιάσει την προσοχή τους στην ομάδα της Λιθουανίας η ο οποία προέρχεται από την πρόκριση επί της Λετονίας και αύριο το βράδυ αναμένεται να έχει την μεγάλη υποστήριξη των οπαδών της στη Ρίγα. Κάτι που μπορεί να παίξει τον ρόλο του.

Όμως, όσο και αν ο Βασίλης Σπανούλης δεν το ασπάζεται και η αυριανή αναμέτρηση θα κριθεί από τα χέρια των διεθνών μας.

