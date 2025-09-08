Μίτσιτς: «Είχα προτάσεις από Ολυμπιακό και άλλες τρεις ομάδες, όχι από Παναθηναϊκό»

Ένα από τα μεγαλύτερα σίριαλ του καλοκαιριού που ολοκληρώθηκε ήταν η μεταγραφή του Βασίλιε Μίτσιτς. Ο Σέρβος σούπερ σταρ αποφάσισε να αφήσει πίσω του το ΝΒΑ και να επιστρέψει στα ευρωπαϊκά γήπεδα και όταν αυτό έγινε γνωστό, όπως είναι απόλυτα φυσιολογικό, πολλές ομάδες έκαναν την... κίνησή τους.

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο παίκτης, σε συνέντευξη που παραχώρησε σε Μέσο της χώρας του, οι ομάδες αυτές ήταν τέσσερις και ανάμεσά τους δεν βρέθηκε ο Παναθηναϊκός (παρά την πολύ καλή σχέση που σημείωσε πως έχει με τον Εργκίν Αταμάν), αλλά ο Ολυμπιακός.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Είχα ήδη ξεγράψει το NBA στο μυαλό μου, αλλά αυτή η ανταλλαγή αποδείχθηκε σπουδαία επειδή μου έφερε περίπου 15 ημέρες ανακούφισης. Πολλές ομάδες από την Ευρώπη άρχισαν να θέτουν κάποιες προθεσμίες για μένα. Όσο για την προσφορά από την Ευρώπη, πραγματικά δεν είχα πρόταση από τον Παναθηναϊκό επειδή έχουν διαφορετικό όραμα. Έχω μια εξαιρετική σχέση με τον προπονητή Αταμάν.

Ισχύει λίγο πολύ και για τις άλλες ομάδες. Κάποιες οικονομικά δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν αυτήν την κούρσα. Οι τέσσερις ομάδες που ενδιαφέρθηκαν, ήταν η Ρεάλ, η Χάποελ, ο Ολυμπιακός και η Φενερμπαχτσέ. Πρέπει να αναφέρω ότι μίλησα πρώτα με τον Ερυθρό Αστέρα, επειδή ένιωσα την επιθυμία να επιστρέψω, αλλά επειδή κάνω συμβόλαιο, έπρεπε να σκεφτώ διαφορετικά».

