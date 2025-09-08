Eurobasket 2025, Ελλάδα - Λιθουανία: Κόντρα σε μία παλιά γνώριμη

Αν κάποιος, πριν από την έναρξη του Eurobasket, έλεγε πως η Εθνική μας στην προσπάθειά της για πρόκριση στους «8» θα αντιμετωπίζει το Ισράηλ και για πρόκριση στους «4» την Λιθουανία τότε οι περισσότεροι θα το… αγόραζαν χωρίς δεύτερη σκέψη.

Χωρίς καμία διάθεση να υποτιμηθεί ο ένας ή άλλος αντίπαλος, οι δύο ομάδες είναι στα μέτρα της «επίσημης αγαπημένης» και όπως φάνηκε στην πρώτη περίπτωση όλα κρίνονται από τα χέρια του Γιάννη Αντετοκούνμπο, του Κώστα Σλούκα και των υπόλοιπων παικτών της «γαλανόλευκης».

Όμως για να καταφέρει η Εθνική να βρεθεί στον ημιτελικό της Παρασκευής θα πρέπει να επιδείξει την ίδια σοβαρότητα, την ίδια πνευματική συγκέντρωση και την ίδια προσήλωση στο προπονητικό πλάνο, όπως ακριβώς έκανε και στην προημιτελική φάση.

Στα… χαρτιά η Λιθουανία μπορεί να μη μοιάζει με το ανίκητο φόβητρο, αλλά αποτελεί παραδοσιακά μια από τις πιο δυνατές ομάδες της Ευρώπης, με μεγάλη δυναμική. Συν τοις άλλοις προσθέστε στην εξίσωση και το γεγονός πως στο γήπεδο αύριο το βράδυ οι Λιθουανοί αναμένεται να δημιουργήσουν μια «καυτή» καταπράσινη ατμόσφαιρα.

Αυτό είναι το πλεονέκτημα που θα έχει η ομάδα του Ρίμας Κουρτινάιτις. Ο έμπειρος τεχνικός των Λιθουανών, όμως, έχει να διαχειριστεί και μία πάρα πολύ σημαντική απουσία. Αυτή του Ρόκας Γιοκουμπάιτις, ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστού στην πρώτη φάση της διοργάνωσης και θα χάσει όλη την νέα σεζόν. Με τον Λιθουανό παίκτη όσο πρόλαβε να αγωνιστεί στο Eurobasket να μετράει 17,3 πόντους και 8,5 ασίστ.

Η Λιέτουβα ωστόσο έλαβε την δεύτερη θέση στον όμιλο και με ένα ρόστερ, που ξεχωρίζει φυσικά ο Γιόνας Βαλαντσιούνας (14.3 πόντοι, 5.3 ριμπάουντ), ξεπέρασε εκτός έδρας και το εμπόδιο της Λετονίας και πλέον απέχει μια νίκη από τα ημιτελικά.

Όμως ο σέντερ των Ντένβερ Νάγκετς δεν είναι ο μόνος που ξεχωρίζει από το ρόστερ των Λιθουανών. Σεντεκέρσκις, Τουμπέλις, Μπιρούτις και Σιρβίντις είναι οι παίκτες που διαθέτουν «πλούσιες» εμπειρίες από τη Euroleague και οι παίκτες οι οποίοι αποτελούν τον «σκληρό» πυρήνα του Ρίμας Κουρτινάιτις.

Φυσικά, τη διαφορά έχει κάνει ο Άρνας Βελίτσκα ο οποίος στην νίκη – πρόκριση επί των Λετονών ήταν… χάρμα οφθαλμών. Ο παίκτης της Νεπτούνας σε 35:31 λεπτά είχε 21 πόντους, 5 ριμπάουντ, 11 ασίστ και έκανε τη διαφορά, «αναγκάζοντας» το τεχνικό επιτελείο της Εθνικής να πέσει… από πάνω του και να προσθέσει στον εαυτό του έναν ακόμα… πονοκέφαλο. Είναι χαρακτηριστικό πως ο Βελίτσκα εκμεταλλεύτηκε στο ακέραιο τον τραυματισμό του Γικουμπάιτις και βγήκε μπροστά, μετρώντας μέχει τώρα στη διοργάνωση 10.3 πόντους, 1.8 ριμπάουντ και 5.2 ασίστ ανά αγώνα.

Στο 7-7 η παράδοση με την Εθνική να έχει να κερδίσει από 2017

Μέσα σε όλα η Εθνική μας ομάδα έχει να αντιμετωπίσει και την… παράδοση κόντρα στην Λιθουανία. Οι δύο αυριανοί αντίπαλοι έχουν αναμετρηθεί συνολικά 14 φορές με το σκορ να είναι στο 7-7. Η τελευταία νίκη της «γαλανόλευκης» σημειώθηκε το 2017 με την επίσημη αγαπημένη να προκρίνεται στα προημιτελικά του EuroBasket με τους διεθνείς να ψάχνουν την νίκη που θα τους δώσει την πρόκριση στους «4», θα τους δώσει… κεφάλι στην προϊστορία και παράλληλα θα βάλουν τέλος στο αρνητικό σερί των τελευταίων 8 ετών.

