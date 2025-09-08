Eurobasket 2025, Λαρεντζάκης: «Μεγάλη υπόθεση να πάμε στα ημιτελικά»

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Τρίτη το βράδυ τη Λιθουανία για τους «8» του Eurobasket 2025.

Γιαννούλης Λαρεντζάκης
Μία ημέρα πριν τον αγώνα, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου, αναλύοντας την ομάδα του Ρίμας Κουρτινάιτις.

Η Εθνική ομάδα μετράει αντίστροφα για τη μεγάλη «μάχη» με τους Λιθουανούς και ο Έλληνας άσος δήλωσε σίγουρος για την Εθνική μας ομάδα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του για:

Το αν βαραίνει την ομάδα ότι έχει χρόνια να πετύχει μια διάκριση: «Όχι. Είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι για το επόμενο παιχνίδι με τη Λιθουανία και στο μυαλό μας είναι μόνο η τακτική και το παιχνίδι αύριο».

Το τι ομάδα είναι η Λιθουανία: «Είναι μια σκληρή ομάδα, πάει πολύ στο επιθετικό ριμπάουντ, παίζουν στο όριο του φάουλ με πολύ ενέργεια, οπότε πρέπει να είμαστε έτοιμοι με καθαρό μυαλό να αντιμετωπίσουμε αυτό το στιλ παιχνιδιού».

Το αν είναι φέτος η στιγμή μας: «Η αίσθησή μου είναι ότι αύριο πρέπει να κερδίσουμε το παιχνίδι και να παραμείνουμε προσηλωμένοι στον στόχο μας».

Την παράδοση που έχει να κάνει τουλάχιστον ένα ματς σε κάθε τουρνουά που… βλέπει το καλάθι σαν βαρέλι: «Όποιος είναι, αρκεί να κερδίσουμε, αυτά έρχονται σε δεύτερη και τρίτη μοίρα. Αρκεί να καταφέρουμε να κερδίσουμε και να περάσουμε στους 4 που είναι μεγάλη υπόθεση για τη χώρα και την εθνική μας».

Τη λέξη που έχει ακούσει τις περισσότερες φορές από τον Σπανούλη αυτό το καλοκαίρι: «To… excellent (σσ. άψογο) που λέει συχνά στο βίντεο. Όταν είναι καλά τα πράγματα το λέει».

Το αν τους έφτιαξε όταν ο Θανάσης κόλλησε το αυτοκόλλητο της πρόκρισης: «Δεν το προλάβαμε από την αρχή, το είδαμε τελευταία στιγμή, θέλαμε πολύ να περάσουμε και τώρα κοιτάμε μόνο το ματς με τη Λιθουανία».

