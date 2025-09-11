Παναθηναϊκός AKTOR: Φιλική νίκη επί του Κολοσσού με Ναν και Ρογκαβόπουλο - Φωτογραφίες

Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα οι παίκτες του Χρήστου Σερέλη είχαν την ευκαιρία να ξεφούνουν από τη... βάσανο των προπονήσεων και να ξεμουδιάσουν.

Μετά από την ήττα από το Περιστέρι, στο πρώτο φιλικό της σεζόν οι "πράσινοι" υποδέχθηκαν την ομάδα του Κολοσσού της οποίας και επικράτησαν με 92-89.

Στις (ήδη) πολλές απουσίες προστέθηκε ακόμη μία για τον Χρήστο Σερέλη, καθώς ο Τι Τζέι Σορτς δεν αγωνίστηκε λόγω ενοχλήσεων στη δεξιά ποδοκνημική, πρόβλημα που αποκόμισε στο φιλικό με το Περιστέρι.

Οι πράσινοι πήραν τη νίκη έχοντας ως πρώτο σκόρερ τον Κέντρικ Ναν (21 πόντοι), με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, τον Τζέριαν Γκραντ, τον Ρισόν Χολμς και τον Μάριους Γκριγκόνις να ακολουθούν.

Μετά από το τέλος της αναμέτρησης, ο Χρήστος Σερέλης δήλωσε: «Σήμερα δώσαμε το δεύτερο διαδοχικό φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας σε δύο μέρες, κάτι σημαντικό προκειμένου οι παίκτες να προσαρμοστούν. Σήμερα δεν είχαμε τον Τι Τζέι Σορτς στη διάθεσή μας λόγω ενός μικροπροβλήματος στον αστράγαλο, οπότε οι βασικές επιλογές μας περιορίστηκαν ακόμη περισσότερο. Προχωράμε με σκληρή δουλειά και διάθεση για τη συνέχεια της προετοιμασίας».

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 19-25, 41-41, 64-67, 92-89.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR (Σερέλης): Γεώργας 4, Χολμς 12, Κιζίλ 3, Παπανικολάου, Τέιλορ 8, Ρογκαβόπουλος 18, Γκραντ 15, Κουζέλογλου, Ναν 21, Μουράτος, Γκριγκόνις 11.

ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS (Καράσκο): Γκάουντλοκ 9, Γκούντγουιν, Καράμπελας 11, Κολοβέρος, Πετρόπουλος, Μπάρμπιτς 10, Καμαριανός 3, Χρυσικόπουλος 11, Καλαϊτζάκης 8, Κουρουπάκης 14, Γκαλβανίνι, Έικιν.