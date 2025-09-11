Σλούκας στα τούρκικα ΜΜΕ: «Σέβομαι τους πάντες, αλλά θα είναι μεγάλη μάχη»

Ο έμπειρος γκαρντ της Εθνικής ομάδας μίλησε στους δημοσιογράφους από την Τουρκία, τονίζοντας πως το ματς θα κριθεί στο πάθος και τη θέληση.

Πέρασε πέντε χρόνια αγωνιζόμενος στην Φενέρμπαχτσε. Έχει προπονητή τον Εργκίν Αταμάν στον Παναθηναϊκό. Ο Κώστας Σλούκας είναι ο παίκτης που μίλησε στα ΜΜΕ από την Τουρκία, για το μεγάλο ματς της Ελλάδας με τη γειτονική χώρα, στα ημιτελικά του Eurobasket.

Ο έμπειρος άσος ξεκαθάρισε πως σέβεται τους πάντες, αλλά το ματς θα είναι μια «μάχη» που θεωρεί πως θα κριθεί στο πάθος και τη θέση.

Οι δηλώσεις του Κώστα Σλούκα:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που μετά από πολλά χρόνια είμαστε στην τετράδα. Είναι μεγάλες οι στιγμές, έχω αγωνία, έχουμε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι απέναντι σε έναν σπουδαίο αντίπαλο και τον προπονητή μου στον Παναθηναϊκό, που είναι πολύ έμπειρος και έξυπνος. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για 40 λεπτά. Για μένα οι τακτικές περνάνε σε δεύτερη και τρίτη μοίρα. Για μένα μετρά περισσότερο το ποιος το θέλει περισσότερο, το πάθος, τα ριμπάουντ και οι λεπτομέρειες που σου δίνουν πλεονέκτημα σε τέτοια παιχνίδια, Και φυσικά χρειάζεσαι και λίγη τύχη».

Για την τουρκική ομάδα: «Έχουν μια ταλαντούχα ομάδα, έναν εξαιρετικό προπονητή στον πάγκο, το πιο σημαντικό είναι να ελέγξουμε τα ριμπάουντ, να μην δώσουμε εύκολα καλάθια, γιατί είναι πολύ καλοί στον αιφνιδιασμό. Κι έχουν κι έναν σπουδαίο ψηλό, που πρέπει να περιορίσουμε γιατί κυριαρχεί στα παιχνίδια και θέλει προσοχή».

Για τον Κώστα Αντετοκούνμπο: «Ο Κώστας είναι πολύ καλός αθλητής και rim protector. Τον εμπιστευόμαστε και πιστεύω πως αύριο θα κάνει πολύ καλό παιχνίδι».

Για το γεγονός ότι έχει περάσει πέντε χρόνια στη Φενέρμπαχτσε: «Για μένα δεν είναι κάτι ξεχωριστό. Το παιχνίδι από μόνο του είναι ξεχωριστό, είμαστε στα ημιτελικά. Σέβομαι την πενταετία που πέρασα στη Φενέρμπαχτσε, σέβομαι τους πάντες, αλλά αύριο θα είναι μια μεγάλη μάχη».

Για το αν θυμάται τον προημιτελικό Ελλάδα-Τουρκία στο Ευρωμπάσκετ του 2009: «Παρακολουθούσα εκείνο το παιχνίδι, με τον κόουτς να παίζει τότε. Δεν σκεφτόμαστε πόσα χρόνια πέρασαν για να είμαστε ξανά εδώ, χαιρόμαστε που είμαστε εδώ και ανυπομονούμε».

